Неоправданные ожидания. Топ-5 разочарований первой половины РПЛ

Клаудиньо
После переезда в Россию летом 2021 года бразилец стал главным мозгом атак «Зенита» и одним из лучших легионеров отечественного первенства.
Бразилец действительно преобразил игру «сине-бело-голубых» в последней трети поля, добавив ей креативности и разнообразия. Однако в текущем розыгрыше РПЛ волшебство латиноамериканского кудесника мяча немного угасло.
Складывалось ощущение, что Максим Глушенков, пополнивший ряды «Зенита» в последнее трансферное окно, прибрал к своим ногам инициативу в атакующих порядках команды, а Клаудиньо без особой борьбы отдал ее.
Даже на время отсутствия 25-летнего россиянина из-за травм одиннадцатый номер питерцев выглядел блекло.
Впервые за время пребывания в стане клуба с Северной столицы Клаудиньо завершил первую часть сезона РПЛ без забитых мячей. Среди голевых действий бразильца за 18 туров чемпионата России числится только пять ассистов.
Причиной снижения результативности можно назвать постепенное отдаление 27-летнего игрока от ворот оппонентов. Если на заре выступлений за «Зенит» Клаудиньо часто занимал позицию левого вингера, то сейчас акцент сместился на действия в центре поля.
Бразилец все реже имеет шансы для завершения атак команды и практически исключил из своего арсенала дальние удары. Основной задачей, которую ставит Сергей Семак перед хавбеком на данном этапе, выступает продвижение мяча из глубины поля, задавая таким образом вектор атакам «сине-бело-голубых».
Вот только не всегда решения Клаудиньо находят отклик среди партнеров по команде, из-за чего эффективность в его игре теряется.
Также атакующий полузащитник испытывает явные проблемы с мотивацией и порой кажется, что он перенасытился чемпионатом России. Клаудиньо не раз заявлял о желании вернуться на родину, где среди претендентов на него фигурирует ряд топ-клубов бразильской Серии А.
Навряд ли «Зенит» в разгар чемпионской гонки отпустит игрока, который хоть и находится не в лучших кондициях, однако все равно оказывает колоссальное влияние на общую картину игры команды.
Возможно, Клаудиньо найдет нужный импульс после зимнего перерыва и вновь станет сердцем «сине-бело-голубых» в весенней части кампании, как ему удалось это сделать в прошлом розыгрыше Российской Премьер-лиги.
Секу Койта
Усиление форвардом «Ред Булл Зальцбурга» выглядело грамотной сделкой со стороны ЦСКА. Тем более Койта перебрался в ряды «армейцев» на правах свободного агента.
Секу хорошо зарекомендовал себя в Австрии, отличившись за 106 игр в футболке «красных быков» 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.
Вот только на просторах российского первенства 25-летнему нападающему совсем не удается не то что поддерживать результативные показатели, а хотя бы открыть счет голам в РПЛ. Игровая форма малийца оставляет желать лучшего, из-за чего главный тренер ЦСКА Марко Николич предпочитает другие варианты на острие атаки.
Койта начал всего три матча чемпионата России в старте, большую часть времени проведя на скамейке запасных. Даже если Секу появляется на газоне, то действует преимущественно на позиции оттянутого нападающего, примеряя роль второй скрипки в последней трети поля «красно-синих».
Получая немногочисленные игровые минуты, игрок сборной Мали запомнился лишь тремя желтыми карточками и несколькими упущенными убойными моментами. Единственный гол Койта отправил в ворота «Ахмата» в рамках группового этапа Кубка России.
Вместо разнообразия в атаке ЦСКА получил пока балласт, который вовсе не оправдывает возложенные ожидания. Весенняя часть РПЛ покажет, получится ли у Секу сменить статус «пятого колеса» в механизме «армейцев» на титул заправского голеадора.
Наир Тикнизян
Левый латераль «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ выглядел блеклой тенью самого себя, если сравнивать с его перформансом в минувшей кампании первенства.
Наир больше не является незаменимым компонентом в построениях Михаила Галактионова, который чаще оставлял игрока в запасе, чем доверял ему место в старте.
К тому же на позиции левого защитника «железнодорожников» закрепился Александр Сильянов, выигравший конкуренцию у Тикнизяна. На этом фоне игрок сборной Армении совсем скис — даже подключения к атакам, которые являются козырем Наира, стали приносить куда меньший эффект.
На счету Тикнизяна два забитых мяча и одна голевая передача, что выглядит довольно скромно в сравнении с прошлогодними показателями. Армянин часто заигрывался в атаке, оголяя зону и подставляя партнеров по команде в обороне.
Регресс в игре заметил и сам Наир, который категорично недоволен своими выступлениями в летне-осенней части сезона. Однако сидеть сложа руки он не планирует и настроен внести коррективы, чтобы вернуться на прежний уровень.
Тем не менее спрос на игрока «Локомотива» остается довольно-таки высоким, и интерес к нему сохраняют, в том числе, клубы из топ-5 европейских лиг. К слову, трансферная стоимость Тикнизяна покатилась по наклонной и снизилась на 1 млн евро — портал Тransfermarkt оценивает Наира в 6 млн евро.
Константин Тюкавин
Прогрессировавший семимильными шагами Тюкавин немного сбавил обороты в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги.
После феноменального прошлогоднего сезона россиянина стали активно сватать в ведущие клубы Европы, однако, как показывает практика, Константину не хватает стабильности даже в рамках отечественного первенства.
Выступления воспитанника «Динамо» напоминали американские горки в первой части РПЛ, когда результативные поединки сменялись чередой «сухих» матчей. Конечно, на каникулы Тюкавин ушел с неплохими показателями — 7 голов и 3 ассиста, однако во встречах с топ-клубами чемпионата России он часто растворялся на поле.
По-настоящему показать класс в противостоянии с грандом Константину удалось лишь в дерби против «Спартака», отличившись дублем и принеся одно очко в копилку «Динамо».
Тюкавин по итогам первой половины сезона РПЛ поставил неудовлетворительную оценку своей игре и выделил большое количество неудачных поединков. Зимняя пауза позволит ему проанализировать выступления и найти баланс для улучшения бомбардирских навыков.
Матео Кассьерра
От игрока со званием лучшего бомбардира РПЛ 2023/2024 ожидали продолжения банкета, вот только голевая машина немного забуксовала.
Кассьерра уходил на прошлый зимний перерыв с четырнадцатью голами в 18-ти встречах — феноменальный показатель. Сейчас же на счету колумбийского форварда всего шесть забитых мячей, то есть результативность снизилась более чем в два раза.
При этом нельзя сказать, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказывает меньшее доверие Матео, который даже с приходом Лусиано Гонду и Александра Соболева остается главным наконечником атак «сине-бело-голубых».
Колумбиец ударно начал нынешний сезон чемпионата России, отличившись тремя голами и двумя ассистами в трех стартовых турах. Однако затем произошел сбой, и за 15 следующих встреч Кассьерра отправил в ворота соперников те же 3 мяча.
Если у «Зенита» возникают проблемы с доставкой игрового снаряда вперед, то Матео вовсе теряется на поле, имея тотальную зависимость от полузащитников команды.
Удержать высокую планку результативности 27-летнему форварду оказалось не по силам, что также повлияло на общие выступления клуба с берегов Невы в летне-осенней части РПЛ.