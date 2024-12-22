Неоправданные ожидания. Топ-5 разочарований первой половины РПЛ

Карьера игрока не всегда состоит только из светлых пятен, и нередко в ней наступает спад. Выделим футболистов, сбавивших обороты по итогам первой части чемпионата России 2024/2025.

Клаудиньо

После переезда в Россию летом 2021 года бразилец стал главным мозгом атак «Зенита» и одним из лучших легионеров отечественного первенства.

Бразилец действительно преобразил игру «сине-бело-голубых» в последней трети поля, добавив ей креативности и разнообразия. Однако в текущем розыгрыше РПЛ волшебство латиноамериканского кудесника мяча немного угасло.

Складывалось ощущение, что Максим Глушенков, пополнивший ряды «Зенита» в последнее трансферное окно, прибрал к своим ногам инициативу в атакующих порядках команды, а Клаудиньо без особой борьбы отдал ее.

Даже на время отсутствия 25-летнего россиянина из-за травм одиннадцатый номер питерцев выглядел блекло.

Впервые за время пребывания в стане клуба с Северной столицы Клаудиньо завершил первую часть сезона РПЛ без забитых мячей. Среди голевых действий бразильца за 18 туров чемпионата России числится только пять ассистов.

Клаудиньо fc-zenit.ru

Причиной снижения результативности можно назвать постепенное отдаление 27-летнего игрока от ворот оппонентов. Если на заре выступлений за «Зенит» Клаудиньо часто занимал позицию левого вингера, то сейчас акцент сместился на действия в центре поля.

Бразилец все реже имеет шансы для завершения атак команды и практически исключил из своего арсенала дальние удары. Основной задачей, которую ставит Сергей Семак перед хавбеком на данном этапе, выступает продвижение мяча из глубины поля, задавая таким образом вектор атакам «сине-бело-голубых».

Всё о футболе России

Вот только не всегда решения Клаудиньо находят отклик среди партнеров по команде, из-за чего эффективность в его игре теряется.

Также атакующий полузащитник испытывает явные проблемы с мотивацией и порой кажется, что он перенасытился чемпионатом России. Клаудиньо не раз заявлял о желании вернуться на родину, где среди претендентов на него фигурирует ряд топ-клубов бразильской Серии А.

Навряд ли «Зенит» в разгар чемпионской гонки отпустит игрока, который хоть и находится не в лучших кондициях, однако все равно оказывает колоссальное влияние на общую картину игры команды.

Возможно, Клаудиньо найдет нужный импульс после зимнего перерыва и вновь станет сердцем «сине-бело-голубых» в весенней части кампании, как ему удалось это сделать в прошлом розыгрыше Российской Премьер-лиги.

Секу Койта

Усиление форвардом «Ред Булл Зальцбурга» выглядело грамотной сделкой со стороны ЦСКА. Тем более Койта перебрался в ряды «армейцев» на правах свободного агента.

Секу хорошо зарекомендовал себя в Австрии, отличившись за 106 игр в футболке «красных быков» 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.

Вот только на просторах российского первенства 25-летнему нападающему совсем не удается не то что поддерживать результативные показатели, а хотя бы открыть счет голам в РПЛ. Игровая форма малийца оставляет желать лучшего, из-за чего главный тренер ЦСКА Марко Николич предпочитает другие варианты на острие атаки.

Койта начал всего три матча чемпионата России в старте, большую часть времени проведя на скамейке запасных. Даже если Секу появляется на газоне, то действует преимущественно на позиции оттянутого нападающего, примеряя роль второй скрипки в последней трети поля «красно-синих».

Секу Койта globallookpress.com

Получая немногочисленные игровые минуты, игрок сборной Мали запомнился лишь тремя желтыми карточками и несколькими упущенными убойными моментами. Единственный гол Койта отправил в ворота «Ахмата» в рамках группового этапа Кубка России.

Вместо разнообразия в атаке ЦСКА получил пока балласт, который вовсе не оправдывает возложенные ожидания. Весенняя часть РПЛ покажет, получится ли у Секу сменить статус «пятого колеса» в механизме «армейцев» на титул заправского голеадора.

Наир Тикнизян

Левый латераль «Локомотива» в первой половине сезона РПЛ выглядел блеклой тенью самого себя, если сравнивать с его перформансом в минувшей кампании первенства.

Наир больше не является незаменимым компонентом в построениях Михаила Галактионова, который чаще оставлял игрока в запасе, чем доверял ему место в старте.

К тому же на позиции левого защитника «железнодорожников» закрепился Александр Сильянов, выигравший конкуренцию у Тикнизяна. На этом фоне игрок сборной Армении совсем скис — даже подключения к атакам, которые являются козырем Наира, стали приносить куда меньший эффект.

На счету Тикнизяна два забитых мяча и одна голевая передача, что выглядит довольно скромно в сравнении с прошлогодними показателями. Армянин часто заигрывался в атаке, оголяя зону и подставляя партнеров по команде в обороне.

Наир Тикнизян fclm.ru

Регресс в игре заметил и сам Наир, который категорично недоволен своими выступлениями в летне-осенней части сезона. Однако сидеть сложа руки он не планирует и настроен внести коррективы, чтобы вернуться на прежний уровень.

Тем не менее спрос на игрока «Локомотива» остается довольно-таки высоким, и интерес к нему сохраняют, в том числе, клубы из топ-5 европейских лиг. К слову, трансферная стоимость Тикнизяна покатилась по наклонной и снизилась на 1 млн евро — портал Тransfermarkt оценивает Наира в 6 млн евро.

Константин Тюкавин

Прогрессировавший семимильными шагами Тюкавин немного сбавил обороты в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги.

После феноменального прошлогоднего сезона россиянина стали активно сватать в ведущие клубы Европы, однако, как показывает практика, Константину не хватает стабильности даже в рамках отечественного первенства.

Выступления воспитанника «Динамо» напоминали американские горки в первой части РПЛ, когда результативные поединки сменялись чередой «сухих» матчей. Конечно, на каникулы Тюкавин ушел с неплохими показателями — 7 голов и 3 ассиста, однако во встречах с топ-клубами чемпионата России он часто растворялся на поле.

По-настоящему показать класс в противостоянии с грандом Константину удалось лишь в дерби против «Спартака», отличившись дублем и принеся одно очко в копилку «Динамо».

Константин Тюкавин globallookpress.com

Тюкавин по итогам первой половины сезона РПЛ поставил неудовлетворительную оценку своей игре и выделил большое количество неудачных поединков. Зимняя пауза позволит ему проанализировать выступления и найти баланс для улучшения бомбардирских навыков.

Матео Кассьерра

От игрока со званием лучшего бомбардира РПЛ 2023/2024 ожидали продолжения банкета, вот только голевая машина немного забуксовала.

Кассьерра уходил на прошлый зимний перерыв с четырнадцатью голами в 18-ти встречах — феноменальный показатель. Сейчас же на счету колумбийского форварда всего шесть забитых мячей, то есть результативность снизилась более чем в два раза.

При этом нельзя сказать, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак оказывает меньшее доверие Матео, который даже с приходом Лусиано Гонду и Александра Соболева остается главным наконечником атак «сине-бело-голубых».

Колумбиец ударно начал нынешний сезон чемпионата России, отличившись тремя голами и двумя ассистами в трех стартовых турах. Однако затем произошел сбой, и за 15 следующих встреч Кассьерра отправил в ворота соперников те же 3 мяча.

Матео Кассьерра fc-zenit.ru

Если у «Зенита» возникают проблемы с доставкой игрового снаряда вперед, то Матео вовсе теряется на поле, имея тотальную зависимость от полузащитников команды.

Удержать высокую планку результативности 27-летнему форварду оказалось не по силам, что также повлияло на общие выступления клуба с берегов Невы в летне-осенней части РПЛ.