«Ротор» наберёт три очка в Хабаровске?

прогноз на матч 18-го тура ФНЛ, ставка за 2.30

21 ноября в 18-м туре чемпионата России по футболу сыграют «СКА-Хабаровск» и «Ротор». Начало встречи — в 08:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» в Первой лиге расположился на 12-й строчке, набрав 19 очков: 5 побед, 4 ничьих и 9 поражений.

Последние матчи: в 17-м туре чемпионата России клуб из Хабаровска одержал минимальную победу над командой «Ленинградец» (1:0). Единственный и победный гол на 26-й минуте забил Эльдар Блиев.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» одержал победу в пятом матче подряд, выиграв не только у команды «Ленинградец», но и у «Текстильщика» (3:0),«Нефтехимика» (2:0), «Енисея» (3:0) в рамках чемпионата в Первой лиге. В Кубке России «СКА-Хабаровск» переиграл «Ленинградец» (1:1, 4:3 — победа в серии пенальти).

«Ротор»

Турнирное положение: «Ротор» занимает 11-е место в чемпионате России, набрав 21 очко в 17 матчах: 5 побед, 6 ничьих и 6 поражений.

Последние матчи: команда из Волгограда на домашней арене сыграла вничью с клубом «Ленинградец» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: волгоградский коллектив не может выиграть на протяжении пяти матчей подряд. «Ротор» сыграл также вничью с «Уфой» (0:0), московским «Торпедо» (1:1) и «Волгой» (2:2), а также проиграл «Сочи» (0:1).

На что ставят в матче СКА-Хабаровск — Ротор Букмекерские коэффициенты на матч СКА-Хабаровск — Ротор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ротор» занимает 11-е место в чемпионате России

«СКА-Хабаровск» занимает 12-е место в чемпионате России

В этом сезоне «СКА-Хабаровск» и «Ротор» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ротора» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.25. На победу команды «СКА-Хабаровск» — 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.60.

Прогноз: «Ротор» в последних трех личных встречах одержал победы над армейцами из Хабаровска. Ожидаем, что команда из Волгограда повторит успех.

2.30 Победа «Ротора» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «СКА-Хабаровск» — «Ротор» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Ротора» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: В среднем за матч футболисты команд «Ротор» и «СКА-Хабаровск» забивают по два мяча. Ожидаем результативной игры со стороны соперников.

2.25 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «СКА-Хабаровск» — «Ротор» принесёт прибыль 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.