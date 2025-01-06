Курс на перезагрузку. Кахигао приступил к обязанностям спортивного директора «Спартака»

Должность спортивного директора «Спартака» была вакантна с середины ноября 2024, когда ряды москвичей покинул Томаш Амарал. Проведя в поисках немногим менее двух месяцев, «народная команда» отдала предпочтение испанцу Франсису Кахигао.

Важный кирпичик в системе «канониров»

Местом рождения Кахигао является Лондон, где он появился на свет 10 ноября 1969 года. Франсис имеет двойное гражданство — испанское и подданство Великобритании.

Свой футбольный путь Кахигао начинал в лондонском «Арсенале», защищая цвета молодежных команд. Однако большую часть игровой карьеры он провел на полях второй родины — Испании.

Франсис выступал за вторую команду «Барселоны», «Расинг», «Расинг Ферроль», «Еклано» и английский «Саутенд Юнайтед». Последним его профессиональным клубом стал весьма скромный «Лемос», а в июле 1995 года Кахигао принял решение повесить бутсы на гвоздь.

Долго находиться вне футбола он не смог, вернувшись в Лондон и приступив к работе в «Арсенале». В расположении «канониров» Франсис занял пост скаута, выстраивая целую сеть контактов по всему миру.

Франсис Кахигао mundoesferico.com

Сперва Кахигао трудился на просторах хорошо знакомой ему Испании и Португалии, параллельно с чем занимался получением тренерской квалификации, впоследствии даже поработав с командой U-19. Затем его полномочия значительно расширились и в их число добавилось ведение деятельности по всей Европе и Южной Америке.

Кахигао посчастливилось не только застать эпоху Арсена Венгера в «Арсенале», но и сыграть важную роль в революции, которую французский наставник проводил в Лондоне.

Испанец имел особый взгляд при подборе игроков для «канониров», его второй личной сделкой стал трансфер Хосе Антонио Рейеса из «Севильи». Лондонцы в январе 2004 года заплатили «рохибланкос» за полузащитника немалые на то время 20 млн евро.

Франсис Кахигао и Хосе Антонио Рейес brotherlygame.com

Несмотря на всю звездность и вполне достойную карьеру Рейеса, Кахигао считает, что игрок до конца не реализовал свой потенциал и мог бы завоевать еще больше трофеев, в том числе индивидуальных.

Одним из главных достижений Франсиса в скаутской карьере выступает подписание Сеска Фабрегаса в «Арсенал». Вместе с ним Кахигао хотел заполучить еще двух воспитанников «Ла Масии» — Жерара Пике и Лионеля Месси.

Особенно Франсиса разочаровало то, что он упустил аргентинского вундеркинда, игру которого впервые увидел на турнире MIC в Льорет-де-Мар. Тогда Месси было всего 15 лет, однако его феномен поразил Кахигао — главным препятствием для переезда Лионеля в Англию стала проблема с получением разрешения на работу.

Также испанец проделал огромную работу для того, чтобы стан «канониров» пополнили Лорен, Санти Касорла, Микель Артета, Робин ван Перси, Начо Монреаль, Эктор Бельерин, Карлос Вела, Алексис Санчес, Гранит Джака, Вильям Салиба, Киран Тирни и Габриэл Мартинелли.

Заполучив целую россыпь известных футбольных исполнителей для «Арсенала», Франсис больше всего гордится подписанием Эмилиано Мартинеса. Голкипера, который дважды подряд становился обладателем премии The Best, вручаемой лучшему вратарю года, Кахигао приметил еще на Кубке Южной Америки среди игроков до 17 лет в Чили.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

В июле 2019 года Кахигао удостоился новой должности в «Арсенале», заняв кресло главного скаута клуба. Тем не менее оставался на этом посту Франсис недолго, и уже в августе 2020 года испанец распрощался с Лондоном, причиной чему послужили напряженные отношения с некоторыми представителями правящей верхушки «канониров» и сокращение штата сотрудников на фоне пандемии COVID-19.

Стоит отметить, что финальным аккордом Кахигао в «Арсенале» стало назначение Микеля Артеты на тренерский мостик команды. Именно он порекомендовал руководству лондонцев довериться молодому специалисту.

Продвижение по карьерной лестнице

После двадцати трех лет, проведенных в стане «Арсенала», Франсис отправился открывать для себя новые горизонты.

Следующим вызовом для испанского функционера выступило приглашение на более престижную должность спортивного директора, которое он получил от Федерации футбола Чили. Занял важный пост Кахигао в январе 2021 года, прорабатывая концепцию развития сборной на два крупных предстоящих турнира — Копа Америка-2021 и ЧМ-2022.

Франсис Кахигао futuro.cl

Если на южноамериканском первенстве «Ла Роха» добралась до четвертьфинальной стадии, то на катарский мундиаль вовсе не попала. Чилийцы заняли лишь седьмую строчку в отборочном цикле на чемпионат мира 2022 года.

Такой провал не обошелся без последствий для всех сотрудников Чилийской футбольной ассоциации — Франсису предложили продлить контракт, понизив при этом заработную плату. Кахигао отказался продолжать сотрудничество на изменившихся условиях и покинул должность после завершения трудового соглашения.

Испанцу поступало предложение поработать в МЛС, однако его взгляд был устремлен на европейский футбол.

Шанс вернуться в знакомую колею Франсису предоставил «Галатасарай», предложивший пост руководителя отдела международных отношений и скаутинга. Летом 2023 года Кахигао принялся за дело, привлекая именитых исполнителей в стан «львов».

За время работы в рядах стамбульского клуба ему удалось провести сразу несколько успешных сделок — выкупить Мауро Икарди у «ПСЖ», приобрести Давинсона Санчеса у «Тоттенхэма» и заполучить Виктора Осимхена на правах аренды.

Выделим, что при Франсисе «Галатасарай» стал обладателем золотых медалей турецкой Суперлиги 2023/2024.

Каким будет вектор развития «Спартака» при Кахигао?

Испанский функционер пребывал на радарах «красно-белых» еще с декабря 2024 года, когда попал в шорт-лист кандидатов на должность спортивного директора. Окончательно москвичи отдали предпочтение Франсису в начале 2025, сообщив 3 января о подписании двухлетнего контракта со специалистом.

Кахигао соответствует всем критериям, которые требовал «Спартак» при выборе спортивного директора. 55-летний испанец обладает огромным опытом работы в топ-клубе, налаженной целой сетью контактов по всему футбольному миру и умеет отыскивать талантливых исполнителей практически во всех точках земного шара.

Франсис Кахигао spartak.com

Также он успешно находит язык даже с мэтрами тренерского ремесла, чего стоит только сотрудничество рука об руку с Арсеном Венгером на протяжении более чем двух десятилетий.

Экс-тренер «Арсенала» не забывает заслуги Кахигао и отметил, что приглашение Франсиса — отличный улов для «Спартака». Француз выделил его, как страстного и умного функционера, обладающего хорошими связями.

Приходит испанец далеко не в кризисный «Спартак», даже наоборот, «красно-белые» набрали отличный ход под занавес первой части сезона РПЛ 2024/2025 и идут в тройке сильнейших команд первенства.

Поэтому, как кажется, главная задача перед ним стоит не навредить «красно-белым», а только помочь в достижении дальнейшего прогресса. Во время зимнего перерыва будет весьма разумно провести чистку состава, особенно это касается игроков с солидными заработными платами.

Лишними пассажирами в рядах «народной команды» выглядят Виллиан Жозе, Антон Зиньковский, Миенти Абена. Возможно, именно у Кахигао получится найти для них новое пристанище, при этом выручив хоть какие-то суммы при их продаже.

Миенти Абена globallookpress.com

Не стоит ждать, что зимой «Спартак» устроит массовую закупку и будет тратить баснословные деньги на новых лидеров. Скорее всего, работа будет проведена на усиление скамейки запасных, явно нуждающейся в запасе прочности, чтобы «красно-белые» имели возможность удержаться в чемпионской гонке.

Качественная альтернатива точно требуется Манфреду Угальде, возможное отсутствие которого может стать нерешаемой проблемой для Деяна Станковича.

Еще одним важным пунктом для Кахегао выступает нахождение общего языка с руководством «Спартака», не раз становившимся камнем преткновения для предыдущих спортивных директоров клуба. Томаш Амарал после увольнения говорил, что чувствовал сопротивление от других функционеров клуба при принятии тех либо иных решений.

Не удивительно, что люди не выдерживают такого давления, и именно на этой должности в расположении столичного клуба специалисты меняются как перчатки. Посмотрим, удастся ли Франсису сломить сложившуюся тенденцию в «Спартаке» и задержаться на посту спортивного директора, выстроив систему, которая принесет долгожданные трофеи команде.