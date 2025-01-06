И снова Амад. Заслуженная ничья «МЮ» в Ливерпуле дает Амориму надежду

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в домашнем матче 20‑го тура АПЛ. В составе хозяев отличились Коди Гакпо и Мохамед Салах, реализовавший пенальти. У гостей мячи забили Лисандро Мартинес и Амад Диалло. «Ливерпуль» с 46 очками возглавляет турнирную таблицу. «Манчестер Юнайтед» (23 очка) идет 13‑м.

«МЮ» выдержал вызов «Ливерпуля»

Автор ВВС Фил Макналти впечатлен преображением манчестерского клуба в матче с лидером чемпионата.

«"Манчестер Юнайтед" прибыл на "Энфилд" во время снежной бури в Мерсисайде — большинство экспертов и болельщиков опасалось, что они также попадут в ураган "Ливерпуля".

Вместо этого игроки "Юнайтед" были стойкими, решительными, и только шокирующий промах Магуайра в последней попытке забить лишил их победы, которая превзошла бы даже их триумф в манчестерском дерби.

"МЮ" выдержали вызов, брошенный "Ливерпулем", угрожавшим увеличить свое преимущество на вершине таблицы Премьер-лиги до восьми очков, и признаком их прогресса является тот факт, что они будут разочарованы, не завоевав все три очка.

Это было, несомненно, их лучшее выступление под руководством португальского тренера Аморима, который также заслуживает похвалы за укрепление полузащиты "МЮ" с помощью Кобби Мейну и Мануэля Угарте, которые хорошо действовали вместе с подсказками капитана Бруну Фернандеша.

Казалось, что им предстоит страдать от агонии поражения, когда Салах вывел "Ливерпуль" вперед в счете, но ответ "Юнайтед" был выдающимся, они не только сравняли счет, но и с такой же вероятностью, как и лидеры лиги, могли вырвать победу на последних минутах.

Календарь и таблица АПЛ

"Юнайтед" и Аморим подверглись жесткой и обоснованной критике в последние недели, но и тренер, и игроки могут почерпнуть огромное мужество и уверенность в себе из этого выступления».

«Ливерпуль» разочаровал

Автор Daily Mail Оливер Холт считает, что манкунианцы превзошли своих соперников и вполне заслужили победу на «Энфилде».

«Гигантская желтая машина для разбрасывания песка патрулировала парковки вокруг "Энфилда" в воскресенье днем, а сугробы снега выстилали боковые линии внутри стадиона, пока дождь и мокрый снег неуклонно падали в лютый холод январской битвы между футбольными гигантами Англии.

За последнее десятилетие или даже больше бывали моменты, когда болельщики "Манчестер Юнайтед" чувствовали себя запертыми в бесконечной зиме, преследуя былую славу, но, по крайней мере в этот раз, Рубен Аморим и его команда играли так, словно танцевали на солнце.

"Юнайтед" вышли на игру на фоне слов Аморима о том, что они "боятся", и на пути к новым рекордам в плане поражений и посредственности. Во время своего поражения от "Ньюкасла" на прошлой неделе они напоминали толпу, а итогом стало то, что они были втянуты в борьбу за выживание.

Большинство ожидало, что их разорвет на куски "Ливерпуль", который мчится к титулу, но вместо этого появился другой "Юнайтед". Аморим бросил клич в поисках лидеров в своей команду, и в этой воодушевляющей, беспощадной, ничьей 2-2 он получил целую кучу таковых.

Мануэль Угарте и Кобби Мейну были великолепны в полузащите, Гарри Магуайр и Маттейс де Лигт были героическими в обороне, а Амад Диалло забил еще один гол в еще одной важной игре. Когда они уступили в счете во втором тайме, "МЮ" отказался сдаваться.

Ничья "Ипсвича" с "Фулхэмом" ранее днем ​​означала, что "МЮ" начал игру находясь всего на шесть очков выше нижней тройки, но если они так же сыграют в своих оставшихся матчах, они уверенно избегнут любого намека на опасность.

Впервые за долгое время они играли так, как команда, которой могли бы гордиться их болельщики. И если за последние пару месяцев были моменты, когда казалось, что Аморим с трудом достучался до своих игроков, это был первый признак того, что они начали его слушать. Они были лучшей командой в этом матче. Если кто-то и заслуживал победы, так это они.

"Ливерпуль" разочаровал. Конечно, "Юнайтед" заслуживают некоторой похвалы за это, но домашняя команда оказалась намного ниже стандартов, которые они установили в этом сезоне, даже несмотря на то, что игре добавили блеска прекрасный удар Коди Гакпо и пенальти Мо Салаха, который вызвал эмоциональную реакцию у египетского нападающего.

"Ливерпуль" по-прежнему опережает на шесть очков преследователей в Премьер-лиге, но этот матч показал, что они не являются неуязвимыми. Ропот недовольства относительно будущего Трента Александра-Арнольда растет и может стать проблемой для тренера Арне Слота, но лидеры все равно набрали очко и все еще показали несколько потрясающих футбольных моментов.

Однако это был день "Юнайтед". Тем более, что они проиграли пять из своих последних шести игр в лиге и отстают от "Ливерпуля" на 23 очка, сыграв на одну игру больше и не побеждая на "Энфилде" с января 2016 года, когда Уэйн Руни забил единственный гол в игре. Они даже не забивали здесь с 2018 года».

Две ошибки Де Лигта

Автор The Guardian Энди Хантер отдает должное игре «Манчестер Юнайтед», не оставляя без внимания то, что к двум голам привели огибки голландского полузащитник манкунианцев Маттейса Де Лигта.

«"МЮ" играл компактно, не давая "Ливерпулю" пространства в течение первого тайма, хотя обе команды создавали прекрасные возможности поднять настроение замерзшей и промокшей публике. Снег, возможно, был расчищен перед началом матча, но ночной спад и последовавший за ним непрекращающийся дождь сделали поле мокрым.

"Ливерпуль" не обращал внимания на условия, создав первый игровой момент двумя великолепными передачами от Луиса Диаса Райану Гравенберху и Коди Гакпо. Игрок сборной Нидерландов обыграл Андре Онану ловким ударом, но мяч после его попытки пролетел мимо вратаря и мимо дальней штанги.

Еще один изысканный пас снова вскрыл оборону гостей несколько мгновений спустя. Мохамед Салах идеально прочитал забег Алексиса Мак Аллистера. Победитель чемпионата мира, снова выдающийся в составе "Ливерпуля", пробил слету, но Онана заблокировал его ногами с близкого расстояния. Давление со стороны "Ливерпуля" росло, как и чувство назревающего гола.

К чести "МЮ", это быстро прошло. Команда Аморима объединила оборонительную устойчивость с собственной угрозой. Самая большая угроза гостей исходила с их левого фланга, когда Бруну Фернандеш, Диогу Дало и Расмус Хёйлунн преуспели в пространстве позади Трента Александра-Арнольда.

После интереса "Реала" к его услугам в начале недели внимание к правому защитнику было пристальным, как никогда. Амад Диалло должен был вывести "МЮ" вперед, когда Дало оторвался от Александра-Арнольда и набросил на молодого вингера, не опекаемого в штрафной площади. Однако Диалло слишком рано прыгнул и не только пробил мимо, но и получил при этом случайный удар коленом в спину от вратаря "Ливерпуля".

Незадолго до перерыва у Хёйлунна был еще один прекрасный шанс открыть счет, когда он пробежал за обороной "Ливерпуля" и принял пас Лисандро Мартинеса. Алиссон отразил удар с острого угла, прежде чем Александр-Арнольд заблокировал последующий удар Мейну.

Второй тайм напоминал поход "Ливерпуля" за титулом — в нем тоже не обошлось без осложнений и необходимости задействовать огромные запасы опыта и веры. Через семь минут после возобновления матча "Юнайтед" ошеломил "Энфилд", стильно выйдя вперед. Мартинес первым вподобрал мяч после неудачного выноса Александра-Арнольда и отдал пас Фернандешу, прежде чем продолжить свой рывок в штрафную "Ливерпуля". Капитан "Юнайтед" вернул отточенный пас Мартинесу, который нанес неудержимый удар под перекладину ворот Алиссона с острого угла.

Первый гол защитника в сезоне вызвал бурные празднования в зоне скамейки "Юнайтед". Они утихли через семь минут, когда Гакпо нанес столь же впечатляющий удар с неудобного угла. Найденный слева пасом МакАллистера, Гакпо был приглашен сместиться к штрафной и переожить мяч под правую ногу неосторожным, слишком решительным подкатом Маттейса Де Лигта. Нападающий в полной мере воспользовался ошибкой своего товарища по сборной, обыграв Онану блестящим ударом в верхнюю часть ворот.

Де Лигт был пойман во второй раз, когда Ливерпуль вышел вперед благодаря вмешательству VAR. Судья Майкл Оливер изначально дал сигнал продолжить игру, когда Мак Аллистер ударил головой после навеса Александра-Арнольда и мяч попал в поднятую руку защитника "МЮ". Единственной причиной этому могло быть близкое расположение. VAR посоветовал посмотреть на монитор у поля. Рука Де Лигта была поднята в неестественном положении, и Салах пробил неизбежный пенальти мимо левой руки Онаны.

"Юнайтед" снова нашел в себе силы для борьбы. Фернандеш запустил Алехандро Гарначо по левому флангу прекрасным пасом. Вышедший на замену игрок отправил низкий кросс за отступающую защиту "Ливерпуля", и Диалло сравнял счет с шести ярдов. Обе команды могли вырвать победу в безумном финале. Фернандеш едва не поймал Алиссона на ближней штанге, Диогу Жота отразил удар, а Вирджил ван Дейк робко головой направился мяч на Онану с углового».

«МЮ» возродил чемпионскую гонку

Автор The Telegraph Джейсон Барт считает, что «МЮ» начинает возрождаться, установив для себя новый стандарт игры.

«"Манчестер Юнайтед" жив. И внезапно так же жива оказалась и гонка за титул Премьер-лиги.

Это может и не касается "МЮ" с их очевидными проблемами близости зоны вылета и самосаботажа, но это было их лучшее выступление под руководством Рубена Аморима. Гораздо лучше, чем драматическая победа на выезде с "Манчестер Сити".

И они могли и, вероятно, должны были выиграть и в этот раз, когда вышедший на замену Джошуа Зиркзее отдал пас Гарри Магуайру в компенсированное время. Возможно, Зиркзее должен был пробить сам. Вместо этого он выдал свою неуверенность и отдал сложный пас Магуайру, чей удар прошел мимо.

Тем не менее, они выглядели совсем другой командой по сравнению с ужасным поражением дома от "Ньюкасла" в прошлый понедельник, поскольку они сыграли замечательную и напряженную ничью против подавляющего фаворита "Ливерпуля".

Аморим много говорил о своем отказе менять свой подход и тактику, и как раз когда он, казалось, уже утонул в своей собственной философии, вот он — спасательный плот, за который можно было ухватиться.

Но он также был зол и обоснованно задавался вопросом, где этот "Юнайтед" скрывался во время своего недавнего ужасного отрезка. Тренер, должно быть, чувствовал себя разочарованным.

С этим результатом "Ливерпуль" упустил хороший шанс. Они увеличили свое преимущество на вершине до шести очков, имея игру в запасе, и, несомненно, остаются командой, которую нужно победить. Но они не смогли извлечь выгоду из ничьей "Арсенала" с "Брайтоном".

Действительно, внутри "Энфилда" было глубокое разочарование по поводу того, как, перевернув игру, они позволили "Юнайтед" совершить камбэк. Или, если быть справедливыми к "МЮ", как он сам заставил себя вернуться в борьбу, когда ожидалось, что они сдадутся и "страх игры", о котором говорил Аморим, снова охватит их.

Действительно, черный юмор процветал, поскольку снег и плохая погода едва не стали причиной переноса матча. Было множество мемов, на которых Аморим вместе со снегоуборочной машиной дует на поле.

И давайте будем честны. Никто из пришедших на этот стадион и смотревших эту игру, не мог избежать мысли о том, что "Ливерпуль" разгромно победит и может даже с таким же счетом, как унижение со счетом 7:0, нанесенное "Юнайтед" в марте 2023 года.

После того "Юнайтед" выдавил нулевую ничью под руководством Эрика тен Хага в свой последний визит, но, в отличие от того времени, на этот раз они несли серьезную угрозу воротам и были гораздо более позитивны. Они приехали, чтобы победить, и почти справились, и среди его раздражения именно такое отношение больше всего порадует Аморима. Стандарт был установлен».

Что случилось с Александром-Арнольдом?

Автор The Athletic Джеймс Пирс отмечает откровенно неудачную игру вице-капитана «Ливерпуля» в важном матче, напоминая о непродленном контракте игрока и интересе со стороны «Реала».

«На Копе появился новый баннер с четким посланием владельцам "Ливерпуля". Он гласил: "FSG даст Мо и компании их деньги" и был размещен рядом с фотографиями Салаха, Ван Дейка и Александра-Арнольда, которые все вошли в последние шесть месяцев своих текущих контрактов.

Подготовка к этой игре была наполнена разговорами о будущем Александра-Арнольда после того, как "Ливерпуль" отклонил предложение "Реала" купить его в январе. Слот был непреклонен, говоря, что это не отвлечет их внимание, но его вице-капитану пришлось выдержать непростое испытание.

"Юнайтед" нацелился на правый фланг "Ливерпуля", когда они атаковали, и Дало доставил Александру-Арнольду массу проблем, поскольку защитник раз за разом оставлял открытым пространство позади себя.

Распределение мяча правого защитника Англии также иногда подводило его, поскольку он легко уступал мяч в опасных зонах. Он был в долгу у вратаря Алиссона, после того как не сумел поймать в офсадй Хейлунна прямо перед перерывом.

Когда "Юнайтед" совершил прорыв в начале второго тайма, это произошло из-за неудачного паса Александра-Арнольда, на который набросился Мартинес.

Получив предупреждение за то, что оттянул Фернандеша за майку назад, Александр-Арнольд был заменен на Конора Брэдли в конце матча, в то время как Ливерпуль остался разочарованным результатом».

Гакпо становится игроком для важных матчей

Корреспондентка ESPN Бет Линдоп выделяет голландского вингера «Ливерпуля», забившего первый гол своей команды в матче с «МЮ»

«Когда команда Клоппа, боровшаяся за "квадрупл", отправилась на четвертьфинал Кубка Англии в марте прошлого года — игру, которая в конечном итоге закончилась победой хозяев со счетом 4:3 на Олд Траффорд — бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер язвительно заметил, что Гакпо "играет так, будто игра идет в замедленном темпе".

Этот комментарий, казалось, подытожил форму, в которой Гакпо оказался в конце прошлого сезона, и какое место он занимал в атакующей иерархии "красных". Несмотря на то, что он сыграл 53 матча во всех турнирах, игрок сборной Нидерландов не то чтобы достиг высот в своей первой полноценной кампании на "Энфилде" и стал своего рода универсальным игроком, часто используемым в центре, а иногда и в полузащите.

Но прибытие Слота летом вызвало возрождение форварда, который теперь забил 12 голов и сделал четыре результативные передачи во всех турнирах. Хотя его чистые цифры впечатляют, так же впечатляет и характер его голов.

В этом сезоне 25-летний игрок забивал голы ы матчах против "Реала", "Манчестер Сити", а теперь и "Юнайтед", и быстро становится игроком "Ливерпуля" для большого события. Ему редко давали место в стартовом составе на его любимой позиции на левом фланге при Клоппе, и он играл там почти исключительно при Слоте, часто с Луисом Диасом, играющим в роли ложной девятки рядом с ним.

Это тактическое переключение принесло большие плоды как для Гакпо, так и для Ливерпуля».

Победитель: Рубен Аморим

Редакция Goal.com традиционно выбирает главных победителей и неудачников завершившегося матча и в первую категорию попал на сей раз главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«Аморим рисковал стать первым тренером "Юнайтед" после Дэйва Секстона в 1979 году, который выдал отрезок из четырех поражений в лиге подряд, но он показал, что знает, что делает, и что он может что-то сделать из этой команды, если получит правильную поддержку и время.

Тренер послал сообщение своим игрокам перед игрой, заявив, что команда "жаждет лидеров", и возложил на них ответственность проявить характер. Они так и сделали. Однако тренер также заслуживает похвалы за свой план игры. Его команда не позволила "Ливерпулю" использовать свои сильные стороны, нарушив их игру в полузащите, и они контратаковали числом, а не летели вперед в одиночку.

Это выступление стало еще одной демонстрацией того, что тренер может выстоять против топовой команды после того, как он дважды обыграл "Манчестер Сити", сначала во главе "Спортинга", а потом и "МЮ" уже в этом сезоне. Настоящее испытание придет на следующей неделе в лице "Арсенала" после еще одной чистой недели на тренировочной площадке, чтобы "продать свою идею" своим игрокам».