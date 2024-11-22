На краю пропасти. Черчесов терпит фиаско у руля сборной Казахстана

Историческое пребывание в дивизионе «В» Лиги наций УЕФА закончилось плачевно для сборной Казахстана. Команда набрала всего один балл в шести матчах турнира и заняла последнее место в группе. Все неравнодушные судьбе «ястребов» признали главным виновником провала Станислава Черчесова, возглавившего казахстанскую сборную минувшим летом.

Ориентир «ястребов» на российский тренерский цех

После недолгого перерыва на клубный футбол, Черчесов вернулся к работе с национальной сборной в июне 2024 года. Услуги российского специалиста заинтересовали команду Казахстана, находившуюся в поиске менеджера с начала лета.

На посту главного тренера «ястребов» Станислав Саламович сменил соотечественника Магомеда Адиева, который трудился у руля казахстанской сборной более двух лет. За этот период наиболее громким успехом 47-летнего специалиста стал выход Казахстана в дивизион «В» Лиги наций.

Магомед Адиев globallookpress.com

Историческое достижение покорилось благодаря первому месту в третьем квартете Лиги С, где соперниками выступали сборные Азербайджана, Словакии и Беларуси.

Подопечные Адиева шли без поражений вплоть до последнего тура группового этапа, одержав 4 виктории и однажды расписав мировую ничью. Лишь в ничего не решающем заключительном поединке национальная команда Казахстана уступила Азербайджану.

Помимо повышения в классе в Лиге наций, «ястребам» выпала возможность получить прямую путевку на Чемпионат Европы 2024. Однако мечты дружины Адиева с попаданием на Евро-2024 перечеркнула Греция, деклассировавшая Казахстан в стыковом матче со счетом 5:0.

Разгромное поражение заставило Магомеда Мусаевича задуматься о том, чтобы оставить пост главного тренера «ястребов». К тому же, российский специалист с апреля совмещал работу в казахстанской сборной и «Ахмате», которому, в конечном итоге, отдал предпочтение.

Терпению приходит конец

Перед занявшим кресло национальной команды Казахстана Черчесовым стояло две задачи — не ударить в грязь лицом в дивизионе «В» Лиги наций и заложить фундамент боеспособного коллектива, которому в следующем году предстоит вступить в баталии отбора за выход на ЧМ-2026.

Местная футбольная публика с настороженностью отнеслась к назначению Станислава Саламовича, пребывавшего больше года в творческом отпуске.

Авансов не добавляли даже успехи российского наставника на предыдущем месте работы в «Ференцвароше», с которым он дважды выиграл чемпионат Венгрии и однажды Кубок страны. Многих не впечатлял уровень конкурентоспособности венгерской лиги, где «фроди» просто нет равных уже долгое время.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Всего четыре месяца понадобилось Черчесову, чтобы довести сомневающуюся торсиду сборной Казахстана до точки кипения. Хотя тренерский дебют россиянина получился весьма успешным, и домашнюю ничью с командой Норвегии можно занести наставнику в актив.

Станислав Саламович похвалил подопечных за самоотдачу и, засучив рукава, принялся за подготовку к следующему сопернику. В комплиментах 61-летнему специалисту рассыпался тогдашний глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов, заявив, что Черчесову удалось создать «единый кулак».

Позитивный настрой испарился довольно быстро, когда Казахстан дважды кряду потерпел разгромные поражения: сперва от Словении 0:3, затем от Австрии 0:4. Получив полную охапку мячей, посыпать голову пеплом Черчесов не планировал и искал варианты разрешения проблем, в том числе с созданием и реализацией моментов.

Ожидалось, что во втором круге Лиги наций сборная Казахстана реабилитируется и результаты пойдут на поправку, но чуда не произошло. Российский наставник действительно внес коррективы в игру команды, видоизменив схему с достаточно закрытой 5-4-1 на более агрессивную 4-2-3-1.

Казахстан — Австрия globallookpress.com

Правда особых дивидендов перемены не принесли, и в ответной встрече со Словенией «ястребы» вновь покинули поле без забитых голов, при этом пропустив однажды. Австрия также не оставила шансов сборной Казахстана, одержав уверенную победу со счетом 2:0.

Довершила страдания казахстанской национальной команды Норвегия, пройдясь катком по дружине Черчесова. Счет 5:0 в пользу «викингов» закончил сказку Казахстана в дивизионе «В» Лиги наций — карета вновь превратилась в тыкву.

Норвегия — Казахстан globallookpress.com

Мало кто верил, что «ястребам» удастся задержаться на втором уровне сложности европейского турнира, но такого краха болельщики и эксперты все равно не ожидали.

В Лиге наций казахстанской сборной покорилось еще одно историческое достижение, только на этот раз со знаком «минус». Казахстан установил антирекорд первенства, не одержав ни одной победы и финишировав с разницей мячей 0:15.

Любопытно, что при таком количестве пропущенных голов, казахстанские защитники попали в число лучших турнира по некоторым критериям: Нуралы Алип стал вторым по количеству отборов (16), а Алибек Касым выбился в лидеры по числу выносов (46).

Много слов — мало дела

Виновниками провала, по мнению Черчесова, были все: пресса, футболисты, бывший тренер, и даже футбольный газон.

Резонансные интервью Станислава Саламовича лились как из рога изобилия, а его шутки воспринимались местной публикой в штыки.

На одной из пресс-конференций репортер, на котором была надета футболка «ПСЖ», задал вопрос наставнику на казахском языке. Черчесов, недолго думая, парировал: «Ты по-французски сейчас говоришь?».

Станислав Черчесов kff.kz

Никто не понял юмора российского специалиста, восприняв его фразу, как оскорбление национального языка. Устранять возникший конфликт пришлось уже экс-президенту КФФ Адлету Барменкулову, который заверил, что со Станиславом Саламовичем проведена разъяснительная беседа.

Сам Черчесов, в довесок к негативу со стороны казахской публики, получил финансовое наказание — штраф в размере 146 тысяч рублей.

Исправился российский наставник не так давно, когда не стал обижаться на ошибку журналиста, обратившегося к нему «Станислав Салманович». Черчесов отшутился, что он: «Саламович. По-русски — Приветович».

Критике тренера подвергали из-за невызова в сборную Казахстана достаточного количества молодых игроков из чемпионата страны. Россиянин спокойно ответил, что пресса преувеличивает качество юных казахских исполнителей, делая из них бриллианты.

Под раздачу Черчесова попал полузащитник Жан-Али Пайруз, игра которого во втором поединке против сборной Австрии оставила ряд вопросов. Атакующий хавбек совершил несколько необязательных ошибок, чем наставник остался крайне недоволен.

Сборная Казахстана kff.kz

Несмотря на фатальные результаты, Станислав Саламович считает, что он привносит прогресс в национальную команду Казахстана. По его словам, сборная до него была бесхозной.

Этой фразой Черчесов больно и довольно-таки необоснованно уколол экс-наставника Магомеда Адиева, работа которого с «ястребами», в отличии от Станислава Саламовича, получила в большинстве своем положительные отклики.

Станислав Черчесов kff.kz

Недовольство российского специалиста распространилось даже на то, что команда все домашние матчи Лиги наций УЕФА провела в Алма-Ате на стадионе «Центральный».

Хотя предпочтительнее было бы играть в Астане, где поле имеет синтетическое покрытие, которое выступает преимуществом для сборной Казахстана. Однако ремонтные работы на местной арене вставили палки в колеса казахстанской команде.

Следующая остановка — РПЛ?

Неопределенность в Казахстане нарастает не только вокруг будущего Черчесова на должности главного тренера.

8 ноября решение покинуть пост президента Казахстанской федерации футбола принял Адлет Барменкулов, находившийся у руля с 2022 года. Отставку 53-летнего функционера утвердили 19 ноября на внеочередной, XXVI конференции КФФ.

Станислав Черчесов и Адлет Барменкулов kff.kz

Сообщается, что Станислав Саламович будет находиться у руля «ястребов», как минимум, до избрания нового главы федерации — далее все покрыто туманом.

Капитулировать Черчесов во главе национальной команды Казахстана не планирует. Для него ноль в графе забитых мячей «всего лишь эмоции», при этом позитивные сдвиги постепенно становятся видны.

Главная работа у российского специалиста впереди — он ждет жеребьевки отборочного цикла мундиаля 2026 года, планируя начать все с чистого листа.

Есть ли у Станислава Саламовича план Б на случай, если новый президент КФФ решит расстаться с наставником?

Долгое время предрекают его возвращение в чемпионат России, где среди потенциальных претендентов на менеджера является «Ахмат». Грозненцы не чужой для Черчесова клуб: он возглавлял команду, носившую еще название «Терек», в период с 2011 по 2013 год.

«Ахмат» успел провести одну тренерскую рокировку в этом сезоне РПЛ, сменив Магомеда Адиева, чьи судьбы, как можно заметить, переплетаются со Станиславом Саламовичем, на Сергея Ташуева.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Значительных дивидендов команде это не дало, и грозненцы до сих пор пребывают в хвосте пелотона Премьер-лиги, сменив последнее место на предпоследнее. Время покажет, решится ли «Ахмат» довериться Черчесову в качестве спасательного круга, и готов ли тренер принять такой груз на свои плечи.

Также Станислава Саламовича весной связывали со «Спартаком», который уволил Гильермо Абаскаля. В итоге тогда дорожки специалиста с «красно-белыми» разошлись, а должность тренера занял Деян Станкович.

Работа серба и результаты москвичей вызывают нарекания, поэтому вновь возникают разговоры с камбэком Черчесова в практически родные пенаты.

Комментирует эту информацию Станислав Саламович довольно сухо, говоря, что сосредоточен на работе в сборной Казахстана. Продолжится ли сотрудничество далее, станет понятно в ближайшие недели, когда вместе с назначением нового президента КФФ вердикт вынесут и Черчесову.