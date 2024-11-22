16-й тур РПЛ. Титов верит в победу «Спартака» над «Локо», а Ковтун ждет, что «Зенит» намучается в Оренбурге

Юрий Ковтун и Егор Титов ответили на вопросы корреспондента LiveSport.Ru Михаила Пукшанского о четырех субботних матчах предстоящего тура РПЛ, которые с полным основанием можно назвать центральными. Но начали с недавней встречи сборных России и Сирии, где были задействованы 11 футболистов, которым предстоит сыграть в отчетных поединках.

— трехкратный чемпион России, дважды обладатель Кубка. Провел 50 матчей за национальную сборную. Участник финальных турниров Евро-96 и чемпионата мира-2002. В качестве тренера работал в «Динамо», «Урале», «Арсенале», «Родине».

Егор Титов — 324 матча и 78 голов за «Спартак», многолетний капитан команды. Рекордсмен клуба по количеству сыгранных в России встреч на высшем уровне. Шестикратный чемпион страны, двукратный обладатель Кубка. Мастер спорта международного класса, девять раз входил в список «33 лучших». Лучший футболист 1998-го и 2000-го годов по всем версиям.

Россия — Сирия — 4:0

— Валерий Карпин на 100 процентов поменял стартовый состав по сравнению с Брунеем. Есть явное разделение на основную обойму и резерв?

Юрий Ковтун: В первую очередь надо сказать о том, что все было четко расставлено по по позициям. Понятно, на Сирию он сделал большую ставку, иначе и быть не могло. Исходя из игр в чемпионате, все правильно решил.

Егор Титов: Нет. Будь три матча, вызвал бы еще. Достаточно молодежи у нас способной. Но кому-то надо дать паузу, кому-то, напротив поиграть больше. В таких матчах, конечно, приобретаешь уверенность. Вы же видите, что забивали все, — защитники, полузащитники, нападающие. В наше время такого уровня товарищеских не было, но надо понимать нынешнюю ситуацию. И надо отметить регионы. Эти матчи надо увозить именно туда, где у нас прекрасные стадионы.

— Ужасного качества поле в Волгограде. У сборной что, нет выбора, где играть два-три раза в году?

Ю.К.: Волгоград был рад этому событию, все давно определено. Переиграть в последний момент? Не знаю, почему не дали информацию, но и поменять что-то уже было невозможно. С «Арсеналом», когда в Туле работал, приезжал туда. Все уже было разрушено, никто не следит. Печально. Играет только одна команда, такого быть не должно.

Е.Т.: Все понимают, что в Волгограде с этим проблемы. То ли агроном что-то сделал не так... В том году мы играли там ретро-матч, когда было 38 тысяч, с полем все было нормально. Прошло несколько месяцев, и вот такая беда. То же самое, знаю, и в Сочи. Почему? Лучше спросить у тех людей, которые готовят газон.

Россия — Сирия РФС

— Пас не проходил. Зачем усложнять и без того непростую жизнь национальной команды?

Ю.К.: Здесь вопросы к игрокам. На каких «огородах» в свое время мы только не играли, но пас проходил. Здесь задача была все время контролировать мяч, поэтому все так бросилось в глаза.

Е.Т.: Ноябрь в России, не стоит забывать. Еще Ростов можно было рассмотреть. Мы же не будем играть в Астрахани, или во Владикавказе, где стадиона вообще нет.

— И темп игры был явно ниже, чем в чемпионате, не так разве?

Ю.К: Наверное. Завязли в поле и сирийской обороне. Позиционные атаки не получалось вести. Ну, это ж не Бруней, в любом случае.

— Давайте найдем позитив, кроме счета, разумеется.

Ю.К.: Увидели обойму, которая могла бы играть в официальных матчах. «Пощупали» игроков, кто может сгодиться на ближайший период.

Е.Т.: Позитива море, до мурашек. Действительно, праздник. Если чисто о качестве футбола, то его меньше, чем могло бы быть. Приятно, что молодежь надевает майку сборной. Она это заслужила. И у тренерского штаба возникают новые мысли. Кого против Брунея, а кого против Сирии ставить, они знают точно. У сирийцев волне приличная команда, многие за европейские клубы играют.

— Артему Дзюбе все же стоило дать шанс на рекорд в этих матчах?

Ю.К.: Слишком много комментирует, пора закрывать эту тему. Его взаимоотношения с Карпиным понятны.

Е.Т.: Это вопрос не ко мне. Не спрашивал у Онопко, мы больше пообщались по поводу сборов. Условия классные, сказал. О Дзюбе вообще не спрашивал. Многие пытаются на этом сыграть, а мне зачем? Есть тренерский штаб, у которого свои задачи. Понятно, рано или поздно Россия будет играть на высоком уровне. Батракову — 19, но в тот момент будет 21-22.

— Тут мне смешной вопрос подбросили, может стоить играть в таких матчах с заданием в два касания, или только головой забивать?

Ю.К.: Ха-ха. Сборной надо наладить командные действия. Тем более, так редко собираются. Главный тренер, наверное, ставит другие задачи. На тренировках можно пробовать и головой, но это все же матч в зачет рейтинга ФИФА.

Е.Т.: В таких матчах вместо основы могли вызвать нас. Для статистики. В два-три мяча у Брунея бы выиграли, Да, может не все весь матч могли выдержать, но тем не менее. Было бы интересно.

Россия — Бруней РФС

— Со сборными рангом выше на что сегодня способны?

Ю.К.: С Сербией встречались (4:0), но там у них раннее удаление было. Это не показатель. Возможно, с Уругваем теперь. Если не получится, надо с клубом сыграть каким-то приличным, который окажет достойное сопротивление. Или со сборной РПЛ из легионеров.

Е.Т.: Молодые, дерзкие ребята, которые не признают грандов. Испания, Франция, Англия могли бы стать серьезной проверкой качеств, пока этого нет. Если договорятся с Уругваем, и Вальверде из «Реала» приедет, или мы туда поедем, будет большое дело. Но в Южной Америке 10 команд в одной группе, не все согласятся, у каждой свои планы. Мы играли в феврале с Бразилией на «Локомотиве», проиграли 0:1, если помните. Пока об этом только мечтать. Но надеюсь скоро все будет нормально.

«Оренбург» — «Зенит»

23 ноября,12:00 мск

— Одного из нынешних лидеров «Зенита» Андрея Мостового не поставили в основу на Сирию. Не ранит его самолюбие?

Ю.К.: Думаю, Карпин ему объяснил свое видение. Парень, понятно, в отличной форме — многое определяет сегодня в клубе да и в сборной тоже. Андрею не надо зацикливаться на этих моментах, все равно он входит в основной костяк национальной команды.

Е.Т.: Не знаю, что там у него в голове, есть ли обида. Это ж не просто так, что тренерский штаб гадает, выставить того, или другого. Мне понравилось отношение футболистов к игре с Сирией, кроме последних 10-15 минут, когда у них появились моменты. К Мостовому есть доверие, не сомневаюсь.

— Товарищеский матч «Зенита» с «Фенербахче» (1:2), сыгранный в этой паузе в Стамбуле, дает какую-то пищу?

Ю.К.: Хороший спарринг. Понятно, составы были далеки от оптимальных. Но для тонуса оставшихся игроков, очень даже подходящий. Это не «Динамо» с «Амкалом», что было больше похоже на хохму, когда фигуристка Медведева на замену выходит.

Е.Т.: Признаюсь, не видел. Но сильный соперник, хорошие футболисты. Для Семака возможность дать поиграть тем на таком уровне, кто не так часто выходит. Всегда прекрасная атмосфера в Турции, много болельщиков, антураж. Всегда лучше играть, чем тренироваться. В Питере на турков тоже собиралось по 30 тысяч. Значит, это кому-то надо.

— Понятно, все говорят о «газпромовском» следе в этих играх, или в прошлом уже?

Ю.К.: Может что и было в свое время. Сегодня очень сильно сомневаюсь, что возможна игра в поддавки.

Е.Т.: У них не один спонсор уже, это разные компании. Так можно и о спартаковских хозяевах говорить, но у них тоже есть свои «дочки». У «Динамо» свои структуры наверху. Это все равно что искать кота в темной комнате, особенно если его там нет. У «Оренбурга» своя ситуация, очень непростая.

Прогнозы и ставки на матч «Оренбург» — «Зенит»

— «Зенит» легко возьмет свое, так или иначе?

Ю.К.: Слишковичу надо доказывать, что он не калиф на час. Одной игрой может перевернуть негативное отношение снаружи. Внутри клуба ему доверяют, так что ждать легкого матча «Зениту» не стоит. Но выиграет все же.

Е.Т.: Есть статистика, есть лидер и аутсайдер. Конечно, на бумаге все очевидно. У «Зенита» три относительно легких матча до Нового года — «Оренбург», и «Крылья» с «Акроном» дома. Хотя в Питере им что с «Ахматом», что с «Химками», «Спартак», «Динамо», все тяжело давалось, на тоненького. Но должны брать девять из девяти.

ЦСКА — «Ростов»

23 ноября, 14:15 мск

— Карпин уйдет из «Ростова» после сезона, сосредоточившись на сборной?

Ю.К.: Разговоры пошли, а дамы без огня не бывает. Соответствующие вопросы и Валерию Георгиевичу уже задают. Ответы, как всегда, нестандартные. В любом случае, это будет его решение. Руководство явно заинтересовано в продолжении сотрудничества.

Е.Т.: Нет. У них полное взаимное доверие. Продел большую работу. Иностранцев практически нет, команда играет русскими. Зачем от добра искать? «Ростов» играет в футбол, их интересно всегда смотреть. Уверен, будет совмещать и дальше.

— Иностранные тренеры уровня Марко Николича сегодня нужны РПЛ?

Ю.К.: Николич, Станкович, Слишкович — все примерно одного уровня. Но Марко, в отличии, от других уже имел опыт работы в РПЛ, с «Локомотивом». Сегодня ему должно быть проще, но ожидаемого результата пока нет. Хотя игра моментами просматривается. Видно, чего хочет добиваться.

Е.Т.: Здесь у кого-то обида. Мы видим, что многие клубы выбирают иностранцев, которые адаптированы к России. Уже работали, знают язык. «Локомотив» мне при нем нравился. Почему расстались, не знаю. В ЦСКА работают профессионалы, поэтому и взяли. Дали шанс Березуцкому, не получилось. По мне стоило позвать Игнашевича, при нем «Балтика» была узнаваема. Но выбрали Николича. Нюансы.

— Аббосбек Файзуллаев после тяжелых матчей за Узбекистан готов сыграть с первых минут?

Ю.К.: В целом, наверняка, будет ротация. Но не значительная — состав у ЦСКА стабилизировался. Что касается Файзулаева, то он в его годы вполне способен сыграть и три матча за неделю.

Е.Т.: Ему же не 40 лет, парень молодой. Тем более, легкий, не тяжеловес, мышцы небольшие. Восстановление пройдет быстро, сделает массаж, какие-то процедуры проведет. У меня в этом возрасте вопросов вообще не было — играть, или нет.

— Каких вообще перестановок ждать здесь по сравнению с туром двухнедельной давности?

Ю.К.: У ЦСКА почти никто не уезжал. Так что здесь только возвращение Мусаева в основу напрашивается. У «Ростова» схожая ситуация. Все, кроме иранца и африканского защитника были под присмотром Карпина и его помощников.

Е.Т.: У ЦСКА и «Ростова» разные задачи, но свои. Понятно, кто будет в первой «восьмерке», но там тоже разделение. Карпин всегда при этом говорит, что у нас задача не вылететь. Это он лукавит. Как можно выше, конечно, хотят.

Прогнозы и ставки на матч ЦСКА — «Ростов»

— ЦСКА — фаворит?

Ю.К.: Думаю, да. Но не до такой степени, чтобы выиграть. Будут пытаться доминировать, однако склоняюсь к ничьей. «Ростову» тоже пора компенсировать случавшиеся на ровном месте потери.

Е.Т.: «Ростов» каждый матч играет в свой футбол. Команда не закрывается, это очень важно. Контригра должна быть, и уверен, что она будет. В тренерском штабе ростовчан работают максималисты, которые играли в больших клубах. На 7-8-е места они не согласны. Если собственно об этой игре, предвижу результативную. Так чувствую, что и пенальти может быть, сегодня легко его найти. Тот же Осипенко забивает в каждом матче, почему бы и нет...

«Химки» — «Краснодар»

23 ноября, 16:30 мск

— Валерий Газзаев считает, что «Краснодар» по делу занимает первое место. Запас прочности есть?

Ю.К.: Команда почувствовала уверенность, есть новый стиль. Мусаев во всем разобрался, сделал выводы из прежних ошибок, взаимодействие линий на загляденье. Видно, что досконально выполняется установка тренера, отсюда и очки приходят исправно. Поэтому с запасом прочности все в порядке.

Е.Т.: Вот именно, в таких матчах надо брать очки. Кордоба летал через Турцию сутки, думаю. Опять же здесь тренерское искусство во главе угла поставлю.

— Посмотрел интересную статистику. Джон Кордоба безусловно лучший в РПЛ по эффективности ударов. Из 35 — 22 в створ и восемь голов. На втором месте — Эдуард Сперцян (36-17-6). Это какая-то специальная работа на тренировках?

Ю.К.: Есть определенные требования для группы атаки. Без ударов не будет голов. Если будешь бить мимо, тоже не будет. Если серьезно, конечно, есть сектора, откуда им говорят бить. Плюс исполнительское мастерство этих двух ребят дает себя. Кордоба так вообще очень разнообразный игрок. Считаю его сильнейшим в РПЛ по части игры в штрафной и открывания за спину.

Е.Т.: Я могу только предполагать. Попадать в створ, конечно, отрабатывают. Видно, что они на это сделали ставку.

— Кордоба не забил сейчас в пустые с метра с Эквадором за Колумбию, и она проиграла важнейший матч (0:1). Все там над ним издеваются. Не сломает?

Ю.К.: Парень психологически крепкий, амбициозный. Только хорошей злости, азарта добавит. Сам создаст себе моменты в Химках, и реализует.

Е.Т.: Тянулся. Конечно, такой мастер, как он, забивать должен. Но ничего страшного в этом не вижу. Ошибки бывают у всех, в том числе и у больших мастеров. Кто-то «хайпует» на этом моменте, ему неприятно все это читать и видеть. Сейчас все забудется. Если забьет, а я думаю забьет, все вернется на круги своя.

Джон Кордоба globallookpress.com

— Сперцян должен быть воодушевлен неожиданным вторым местом сборной Армении в своей группе Лиги наций. Чего тут больше, психологической усталости, или окрыленности?

Ю.К.: У него со всех сторон позитив сейчас катит. Уверенно себя чувствует. Вопрос только в восстановлении, логистике, с учетом сложностей возвращения в Краснодар. Но времени достаточно.

Е.Т.: Организм не обманешь. Но молодой парень, есть шанс чемпионом впервые. В таких матчах надо обыгрывать аутсайдеров. Сперцян уже головой в клубе, прекрасно понимает. И они знают календарь «Зенита», значит ничего терять нельзя.

— Денис Глушаков в роли играющего тренера «Химок», как вам?

Ю.К.: Сейчас виделись, когда в матче Легенд играли. Понятно, на нашем, стариковском фоне, он выделяется. Комбаров, Ещенко, иже с ним. Пока надо играть Денису, раз двигается. Я в играющих тренеров не верю.

Е.Т.: Ему уже 38 сейчас будет. Видимо, решил, что будет тренером. Почему бы нет?

Прогнозы и ставки на матч «Химки» — «Краснодар»

— «Химкам» удаются матчи с открытыми командами из верхней части таблицы. Забьют и на сей раз, в целом ваш прогноз?

Ю.К.: Мне нравится, как испанец ставит игру. Идут в атаку большими силами, ничего не стесняются. Забить может любой, не знаешь, откуда ждать. Забьют, но проиграют, если хотите такой конкретики от меня.

Е.Т.: Если будет быстрый гол от «Краснодара», то закроется, несмотря на философию. Сыграет на быстрых атаках, тем более есть, кому убежать. Команда достаточно приспособлена и к этому. «Химки» очень грамотно точечно усилились. Обыграть их просто так будет очень сложно. Что на себе прочувствовал «Зенит» совсем недавно. «Краснодар» выиграет, как не крути.

«Спартак» — «Локомотив»

23 ноября, 18:00 мск

— В сентябре «Спартак» проиграл «железнодорожникам» практически без вариантов. Что изменилось в соотношении сил с тех пор?

Ю.К.: Чуть изменилось, в лучшую сторону. Состав наигрывается. Понятно, что не устраивало Станковича, много перепробовал, и сейчас он нашел некое сочетание.

Е.Т.: Изменилось не в пользу «Спартака». Играют в три защитника, поэтому центральная зона «провисает». Особых вариантов нет. Станкович сейчас дал пять выходных. Наверное, видит, как раскрепостить игроков. Такой стиль работы, позволяет ребятам отдохнуть, переосмыслить.

— Но «Локо» более сыгран?

Ю.К.: Да, не только сыгран. Но и по движению, мобильности превосходит. Игровые связи, безусловно, лучше налажены.

Е.Т.: Ребята играют с удовольствием. Понимают, что им замены нет. И команда побежала. Надо этот момент ловить. В том смысле, что наслаждаться футболом. Не отходить от этого. Как только начнут придумывать не свое, тут можно ждать беды.

— Почему Данил Пруцев играет меньше Наиля Умярова? В недавней встрече с ЦСКА первый был очень хорош.

Ю.К.: Я бы их не ставил в один ряд. Все-таки по своим качествам они совсем разные, и задачи у них разные. Пруцев более созидательный, нестандартный, может подыграть любому неожиданно. Мысль есть, хорошо по флангам раскидывает, связь с нападающими налажена. Умяров — чистой воды волнорез, играет на грани фола, встречает с агрессией. Не одноплановые. Другое дело, что Станкович выбирает между ними, в зависимости от соперника.

Е.Т.: У Абаскаля постоянно играл Пруцев. Умяров сидел. Станкович поменл модель, настроил Умярова на игру вперед. И у него получается, появилась уверенность. Поэтому он в составе. С Пруцевым другая история. Если ты сидишь в запасе, уверенность пропадает. И когда со скамейки выходишь, много нервозности, ошибок, боязни снова сесть на лавочку. Но это честная борьба, что и хочется видеть.

Данил Пруцев globallookpress.com

— Возвращение к схеме к Манфреду Угальде на острие работает, на ваш взгляд?

Ю.К.: Да. Мобильный, подвижный, что и надо сегодняшнему «Спартаку» впереди. Хорошо подстраиваются с Барко друг под друга. Понятно, в этой роли требуется больше голов, но он не «столб», другого плана. Не будет много забивать. Больше «завязывает» там, наверху. А вот из под него голы будут приходить. Если, конечно, полузащитники двигаются. Но конструкция нормальная.

Е.Т.: Альтернативы нет. Николсон — другого плана. И это уже не тот Николсон, который приезжал в «Спартак», сразу забивать начал. В новой команде, на свежих эмоциях тогда получалось.

— Шамар Николсон вылетел с Ямайкой из Лиги наций КОНКАФ от США. Стоит вообще летать на такие заведомо бесперспективные матчи?

Ю.К.: Конечно. Это же сборная, его страна.

Е.Т.: Решение тренера сборной, пусть и мало он там играет. Поддержал парня. Эмоции положительные — родные, близкие и так далее...

— Тео Бонгонда просто «в огне», еще и 29-летие сейчас отметил. Использовать, как обычно, со смещением справа в центр?

Ю.К.: Надо использовать лучшие качества игрока, а это его конек. Где-то ему явно не давали мяч, сейчас поверили. Другое дело, что соперники уровня «Локо» этот маневр знают.

Е.Т.: Да его давно уже разгадали. При большом количестве брака он забивал в трех матчах подряд. Стечение обстоятельств и хорошая левая нога. Одноногих левшей, кого я видел, было только двое — Месси и Цымбаларь. Илья мог ударить с правой, но говорил, не знаю, куда полетит мяч. Здесь же надо разнообразить игру, чтобы у Бонгонды были другие варианты. Но если будет бить по «девяткам», менять ничего не надо.

— Кем заменить получившего травму за сербов Орджана Бабича?

Ю.К.: Для меня эта позиция в центре обороны всегда основополагающая. Исходя из игроцкого опыта, могу сказать, можно легко поменять кого-угодно, только не центральных защитников. Тем более, от Бабича исходит уверенность.

Е.Т.: Не вижу здесь проблемы. Вопрос в системе.

— Алексей Батраков способен вновь сыграть решающую роль? Его уже с Лукой Модричем сравнивают, имея в виду способность действовать и «под нападающими», и в опорной зоне.

Ю.К.: Позицию «под нападающими» мы вообще потеряли, если вспоминать Черенкова, Гаврилова, позже Лоськова, Титова... Вот Кобелев мог сыграть там и там, Добровольский в том же «Динамо». Поэтому сейчас все под впечатлением от разноплановости этого парня. Уже фигура, спору нет.

Е.Т.: Вообще был большой риск переводить его в основу. Но в клубе видели, что растет талантище. Забивает, отдает. Ему вообще все равно, кто против него,хоть Беккенбауэр. Большой показатель, что дают бить пенальти на последней минуте. Потрясающе! Плюс ко всему у парня хорошие нервы. Пусть играет, болельщики наслаждаются. По весне будет видно.

— И все же ему ближе «десятка»?

Ю.К.: Не уверен. За счет мобильных действий способен развивать атаки из глубины.

Е.Т.: Конечно, ближе к атаке. Сзади есть Баринов, который подчищает все. И Баринов это все понимает: ты играй вперед больше, а я здесь решу. Это — химия. Опыт Баринова, «собака» Курпукас, который все «выжигает». Ну, и этот вундеркинд. Посмотрим... Умяров, Батрко, Баринов, Батраков — кто выиграет центр, заберет три очка.

Алексей Батраков globallookpress.com

— Известный защитник прошлых лет «Локо» Сергей Гуренко сказал на днях, что Батракову еще далеко до Дмитрия Лоськова и Егора Титова. Насколько?

Ю.К.: Еще раз скажу, что каждый из них был силен своими нестандартными действиями. Но у Батракова есть потенциал, будет добавлять. Понятно, начальная стадия еще.

Е.Т.: Вспомним Радимова Влада, который в 18 играл за сборную. С такими людьми, но Романцев увидел в нем индивидуальность. И понял, он может делать результат, что Радим и решал постоянно. Будет конкуренция у Батракова, вырастет таким же.

— Два равноценных состава у «Локо» есть с точки зрения борьбы за чемпионство?

Ю.К.: Есть. И это головная боль для Галактионова, как и для любого тренера. Но хорошая головная боль. Для результата очень важно.

Е.Т.: Такого нет даже у «Зенита».

— Сергей Кирьяков сказал, что эта пауза очень не ко времени для «Локо». По вашему опыту, что-то можно сильно измениться после матчей сборных?

Ю.К.: Все зависит от главного тренера. Особых проблем в этом плане для «Локомотива» не вижу.

Е.Т.: Когда у тебя идет игра, ты набираешь очки, почувствовал вкус побед, эта пауза мешает. Не тем, кто уезжают в сборные, а тем, кто остаются. Они понимают, что лучшие уехали. Здесь очень важен тренировочный процесс. В конце 90-х, помню, из «Спартака» уехали все, остался один футболист, с которым работал Грозный.

Прогнозы и ставки на матч «Спартак» — «Локомотив»

— «Спартак», или «Локо», если объективно?

Ю.К.: Ничья.

Е.Т.: На бумаге, конечно, «Локо». Но «Спартак» играет дома. Для меня загадка, как будет выглядеть центральная зона в целом, от этого все пойдет. Понятно, мне хочется, чтобы выиграл «Спартак», тем более что предстоящие игры крайне тяжелые. Если неудачно пройдут этот отрезок, задумаются и о Станковиче. А мне хочется, чтобы он работал дальше.

О лично-футбольном

— Когда вернетесь на тренерское поприще в России?

Ю.К.: Пока не те месяцы, чтобы об этом говорить. Уехали с Парфеновым из Казахстана в сентябре. Хотя взяли Кубок, уходили, когда «Актобе» занимал второе место в первенстве. Ничего, бывает. Любой новый опыт приносит позитив.

Е.Т.: Нет такой задачи. Жизнь бьет ключом. Столько всего футбольного происходит, что даже нет времени об этом думать. Возникнет хороший вариант, с удовольствием. Без задач — не про нас.

— На футбольном поле в серьезных ветеранских турнирах вновь скоро увидим?

Ю.К.: Здорово, что создали Лигу Легенд. Впервые участвовал сейчас. Наверное, уже на следующий год РФС что-то придумает. Ну, и за ветеранов «Спартака» в другие города всегда с удовольствием буду ездить.

Е.Т.: 21 декабря сыграю за выпускников спартаковской Академии. Но есть еще масса поездок, люди с именами. Пермь, Краснодар, Ереван — это только ближайшие...

Календарь и таблица РПЛ

— И о матче памяти Федора Черенкова не могу не спросить. Мурашки по коже до сих пор?

Ю.К.: Ностальгия, конечно. Увиделись все, ну и сам праздник, конечно, впечатлил. Фильм о нем посмотрели вместе. То, что надо.

Е.Т.: Да, ребята из РФС молодцы. Каждый раз не понимаешь, что они сейчас придумывают. А они находят такие великолепные истории.