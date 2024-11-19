Победа на классе. Сборная России завершает год без пропущенных голов

В товарищеском матче сборная России принимала Сирию, обыграв со счетом 4:0. В составе национальной команды дублем отметился Максим Осипенко, а по голу записали на свой счет Илья Самошников и Алексей Миранчук

Последняя встреча в 2024 году

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории товарищеского матча между сборными России и Сирии, отметив уровень гостевой команды.

«Сборная России матчем с Сирией в Волгограде заканчивала свои выступления в 2024-м году. В минувшую пятницу россияне одержали самую крупную победу в своей истории, разгромив Бруней в Краснодаре со счётом 11:0. В противостоянии с сирийцами команда Карпина должна была получить более серьёзную оппозицию. Сирия в текущем рейтинге ФИФА находится на 93-м месте, опережая Бруней на 91 пункт.

Сборная России t.me/teamrussia

В начале календарного года “касиюнские орлы” впервые в своей истории пробились в плей-офф Кубка Азии, где они в 1/8 финала только в серии пенальти уступили Ирану. На том турнире Сирию возглавлял легендарный Эктор Купер, но летом аргентинский специалист оставил пост главного тренера после неудачного выступления во втором раунде квалификации на чемпионат мира 2026-го года. Сейчас сирийцами руководит испанец Хосе Лана. Под руководством данного специалиста “касиюнские орлы” провели 4 матча, в которых одержали 3 победы и потерпели одно поражение. Матч с Россией для Сирии является важным этапом подготовки к квалификации на Кубок Азии, которая стартует в марте следующего года.

Почти ровно год назад россияне разгромили Кубу на поле “Волгоград Арены” со счётом 8:0. Повторения столь феерического выступления от команды Карпина в противостоянии с Сирией не стоило ждать, так как сирийцы — сборная более высокого уровня по сравнению с кубинцами. Но волгоградская публика надеялась снова увидеть от россиян яркое выступление и уверенную победу».

Пришлось поломать голову, чтобы взломать оборону Сирии

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Роман Кольцов рассказал о ходе 1-го тайма товарищеского матча. Автор отметил, что сборная России сразу завладела инициативой.

«Карпин полностью перекроил состав после встречи в Краснодаре — с первых минут на поле появились 11 новых футболистов. Место в воротах занял Максименко, четверку защитников составили Самошников, Солдатенков, Осипенко и Горшков, в полузащите вышли Фомин и Глебов, а в атакующей четверке — Батраков, Пиняев, Миранчук и Тюкавин.

У Сирии многие ожидали увидеть в старте родившегося в Москве 19-летнего выпускника академии ЦСКА Максима Саррафа, который сейчас защищает ворота узбекского "Андижана". Но он остался в запасе.

Волгоград, который на один день стал Сталинградом (в память о начале контрнаступления советских войск), тепло встретил сборную России. На стадионе собралось более 35 тысяч болельщиков. Масштабное предматчевое шоу, исполнение гимна страны Аскаром Абдразаковым — зрители были в восторге.

Первые минуты игры показали, что точного повторения сценария матча с Брунеем ждать не стоит. Да, наши ребята так же быстро завладели преимуществом и создали несколько опасных моментов, но Сирия — соперник посерьезнее. Пришлось поломать голову, чтобы взломать их оборону.

Сборная России действовала достаточно высоко. При владении мячом Глебов традиционно опускался в зону центрального защитника, а Осипенко и Солдатенков располагались ближе к флангам. При такой формации обычно активны игроки на бровке. И если Горшков чаще оставался без мяча, то Самошников был чуть ли не центром притяжения атак. И именно у Ильи возникли отличные шансы отличиться в первой половине тайма. Сначала он дважды не попал по воротам с нескольких метров, а затем мощно зарядил в штангу из-за пределов штрафной. Еще одной заметной фигурой стал Пиняев, который регулярно шел в обводку и обострял.

Сборная России t.me/teamrussia

Сборная Сирии организованно оборонялась и редко переходила свою половину поля. Что интересно, старались выходить из-под прессинга через короткий пас — сразу видна рука испанского тренера Хосе Ланы.

Российским футболистам потребовалось 33 минуты, чтобы распечатать ворота гостей. Гол пришел после фирменного аута Самошникова, который специально для этого прибежал на противоположный фланг. Мяч после его вбрасывания долетел почти до вратарской, а затем попал в ноги к Фомину. Даниил не стал бить, уступив эту возможность Осипенко, а лидер "Ростова" не промахнулся.

После пропущенного мяча сирийцы начали чуть раскрываться. И наша команда могла увеличить преимущество в счете. Сразу несколько убойных возможностей упустили Пиняев и Батраков. Перерыв был явно на пользу игрокам в белой форме, которые заметно поднаелись и хотели перевести дух».

Валерий Карпин Главный тренер сборной России Атмосфера показывает, что сборная нужна. Ходят и тут, и в Краснодаре именно на неё. Сборная должна собираться, должна жить. Поблагодарил всех ребят, сбор прошёл идеально: не только результат, но и отношение ребят, теория, тренировки, требования. Сегодня 75 минут были идеальные, потому чуть устали, подрасслабились, допустили два удара в наши ворота. Были моменты в первом тайме, когда мы просто не попадали по мячу, когда завершали. Счёт мог быть другим. Перед матчем мы не говорили про результат, а говорили про то, как играть, — ребята 75 минут выполняли это на 100%.

Сирия перестала успевать

Автор издания «Чемпионат» Анатолий Романов рассказал о самых интересных моментах 2-го тайма матча между сборными России и Сирии. Журналист также рассказал об игре гостей, которые подсели во втором отрезке.

«Интересно, что в перерыве ни Карпин, ни его испанский коллега Хосе Лана не сделали замен. В этом смысле матч становился похож на турнирный, где результат важнее проверки игроков. Сборная России продолжала доминировать, а у Пиняева газон горел под ногами. Но каждый раз, выходя на ударную позицию, Сергей стрелял по воробьям. Вингеру "Локо" надо бы ещё поработать над ударом.

Сирийцы впервые пробили по воротам Максименко лишь на 52-й минуте — Аль-Мавас лишь размял голкипера "Спартака". А в следующей атаке сборной России Самошников забил заслуженный на все 100% гол.

Россия — Сирия t.me/teamrussia

Правда, один из самых курьёзных для нашей национальной команды в нынешнем году. У Ильи явно получилась неточная передача с фланга, но мяч перелетел неудачно выбравшего позицию голкипера и влетел в сетку. Кажется, даже самого Самошникова развеселил этот "кикс".

После второго гола сборная России выдала мощный отрезок. Сирийцы всё хуже успевали за скоростями нашей команды. После часа матча Карпин выпустил Морозова с Садулаевым, и вингер "Ахмата" тут же отметился голевой передачей. Хозяева провели ещё одну отличную атаку по флангу, которую Горшков развил передачей на Лечи. Капитан Миранчук прочитал эпизод — сместился в центр к 11-метровой. И забил головой!

Молодой Батраков в целом, как обычно, радовал. Тем не менее именно после его ошибки сирийцы создали первый голевой момент в контратаке. Сборной России потребовался сейв Максименко после удара центрфорварда перуанской "Альянсы" Саббага. Более того, ещё через минуту Батраков неудачно вынес мяч головой из штрафной, и Саббаг получил новый шанс. На сей раз хозяев спасла от гола штанга. Кажется, при счёте 3:0 наши чуть-чуть потеряли концентрацию, поэтому случился провал с ошибками Батракова.

Но вскоре взбодрившихся сирийцев успокоил четвёртый гол россиян. Карпин выпустил Морозова во втором матче подряд, по-видимому, чтобы тот получил игровую практику, которой ему сейчас недостаёт в "Локомотиве". А Евгений в стиле Осипенко пошёл вперёд и хитрым движением ноги заработал 11-метровый. Дебютант сборной Сирии Матер, родившийся, выросший и играющий в Аргентине, отметил первое появление в национальной команде "привозом" пенальти. Осипенко же с "точки" оформил дубль.

В концовке сирийцы лишились травмированного защитника Крумы (его унесли на носилках), а наша команда упустила ещё пару возможностей забить пятый. Сборная России почти в шесть раз перебила команду Ланы: удары — 27:5, в створ — 11:3. Но даже от такого матча пользы намного больше, чем от "спарринга" с Брунеем».

Хосе Лана Главный тренер сборной Сирии Очень сложная игра. У нас много хороших моментов было в первом тайме. Показали, на что мы способны. Второй тайм показал, что нам нужно улучшать.

«Брунея 2.0» не случилось

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Михайлов поделился своим мнением о товарищеском матче. Журналист также объяснил, чем Сирия отличается от Брунея.

«Сборная России разучилась пропускать голы. Таков главный вывод по итогам 2024 футбольного года для нашей национальной команды. И это здорово. Пять матчей — пять побед с общим счетом 26:0. Последней жертвой банды Валерия Карпина стала сборная Сирии, которая получила в свои ворота четыре безответных гола.

При этом Сирия — более статусный и серьезный соперник, относительно Брунея, который сборная России разгромила 11:0. Тут вам никаких полицейских и военных в составе — только профессиональные футболисты.

Нынешняя сборная Сирии частично представляет собой азиатско-латиноамериканский микс. И это добавляло к игре дополнительного интереса. Наверняка не только сторонним наблюдателям, но и самим российским игрокам.

Сразу три игрока стартового состава сборной Сирии на матч с Россией — натурализованные аргентинцы: защитники Эмильяно Амор и Инасио Абрахам, а также крайний полузащитник Факундо Матер. Нападающий Пабло Саббаг родился в Колумбии, а полузащитник Эльмар Абрахам и вовсе в Швеции. Ну и не будем забывать про главного тренера — 49-летнего испанца Хосе Лану. На секунду, действующего чемпиона Европы со сборной Испании до 19 лет. Так что с коммуникацией внутри сборной особых проблем у тренера нет.

И было видно, что определенное влияние испанской футбольной школы на игру сборной Сирии все же сказывается. Во всяком случае, сирийцы дали бой, не боясь идти вперед, борясь за мяч, оказывали давление и грамотно оборонялись. Хотя с ударами по воротам были проблемы. Первый "пристрел" по воротам Александра Максименко случился лишь на 51-й минуте, а на 77-й минуте случился первый удар Саббаги в створ наших ворот — Максименко пришлось реагировать. А потом и вовсе на мгновение стало жарко, когда Александр потащил удар Матера, а с добивания Саббаг зарядил в правую штангу.

Отдельно стоит отметить уровень поддержки сборной Сирии. Она не то, что была, а была на удивление приличной. На стадионе в Волгограде сирийские фанаты заняли целый сектор. Откуда же они взялись? Кто-то, конечно, может, и приехал из дома, но все же допускаю, что большая часть из них — студенты, которые учатся в различных российских университетах. Но временами было шумно.

Несмотря на отсутствие, поначалу, голевых моментов у сборной Сирии, нашим парням играть было все же существенно тяжелее, чем с Брунеем. Это отразил даже счет на табло. Никакой россыпи голов каждые 10 минут — всего один забитый мяч за первый тайм. И тот — не без ошибки сирийского полузащитника Матера, который неточно скинул мяч на Даниила Фомина, и тот, вместо напрашивающегося удара, "схитрил" и отдал пас на Максима Осипенко, который пробил точно в нижний угол.

Россия — Сирия t.me/teamrussia

Следующий гол сборной России пришлось ждать аж 21 игровую минуту. И его забил Илья Самошников, который вместо этого вполне мог оказаться и ассистентом, но мяч удачно свалился с ноги и рикошетом от перекладины влетел в дальний угол.

И дальше хорошо пошло. Спустя 14 минут счет стал 3:0. Едва вышедший на замену нападающий Лечи Садулаев навесил в центр штрафной, откуда никем не прикрытый Алексей Миранчук головой расстрелял вратаря сборной Сирии. Ну а точку поставил (как ни странно, с "точки") Осипенко, реализовавший пенальти за фол на Евгение Морозове.

"Брунея 2.0" не случилось. И это хорошо. Но разгрома сборная Сирии все равно не избежала. Хотя общее послевкусие от этой игры оказалось куда более насыщенное, чем от уровня "сопротивления" со стороны Брунея. Местами — настоящий спортивный характер и боевая игра. За что сборной Сирии можно сказать спасибо».

Алексей Батраков Полузащитник сборной России У меня была задача играть между линиями, обострять. И в обороне, конечно, помогать. Возможно, игрокам атаки сегодня не хватало хладнокровия. Но все старались.

Сухая серия сборной России

Издание Sports.ru поделилось интересными статистическими данными сборной России после товарищеского матча против Сирии.

«За этот год 26:0 в пяти матчах. А вся победная серия из шести матчей — 34:0 с учетом Кубы, покупавшей обувь в "Спортмастере", год назад. Величие, правда? Никаких сомнений.

В марте Россия вынесла Сербию 4:0 — повлияло спорное удаление Милана Гайича. Самая статусная победа сборной после отстранения от международных турниров.

Летом был разгром Беларуси — тоже 4:0. Федор Чалов делал дубль за шесть минут, Константин Тюкавин впервые забивал за сборную.

Вьетнам в сентябре получил 0:3. Тамерлан Мусаев идеально дебютировал за сборную — забил третий мяч.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России t.me/teamrussia

В эту паузу случился крупнейший разгром в истории сборной России — 11:0 с Брунеем. Переписали рекорд из 2019-го, когда страдал Сан-Марино (0:9).

В мировом футболе прямо сейчас тоже нет сборной с более успешной серией. Ближе всех Северная Македония, у нее 9:0 в пяти матчах, у Сенегала — 7:0 в четырех. Очевидно, намного скромнее.

Это рекордная серия сухих побед в истории сборной России/СССР/Российской Империи, на полном серьезе рассказывает Opta. Какие времена, такие и сравнения.

Все матчи за год Россия выиграла впервые с 1992-го, но тогда было всего три игры — и тоже все сухие победы. С Мексикой (2:0), Исландией (1:0) и Люксембургом (2:0).

Три матча в 2024-м отменили. В марте не сыграли с Парагваем в Москве из-за теракта в "Крокусе". В сентябре наполовину зря съездили в Юго-Востоную Азию: матч с Таиландом после вьетнамского отменили из-за тайфуна. На октябрьскую паузу соперников не нашли: Пакистан не смог привезти сборную, поэтому россияне провели открытую тренировку для детей из приграничных регионов.

Планы на 2025-й пока размытые. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов опроверг инсайды о договоренностях с Нигерией, Эквадором, Венесуэлой и Боливией — хотя такие соперники выглядели бы достойно.

Возможно, пока просто рано объявлять о договоренностях. Слишком многое, что связано сейчас со сборной России, слишком шатко».

Александр Дюков Президент РФС Команда показала качественный футбол. Вы всё сами видели. Конечно, могли забить больше, но понравилась самоотдача. Неплохой соперник.

Уверенность сирийцев куда-то испарилась

Автор издания sportbox.ru Денис Петров рассказал о преимуществе сборной России во 2-м тайме. Журналист также проанализировал игру нескольких футболистов национальной команды.

«После перерыва игровое превосходство российской сборной стало подавляющим. Прежняя уверенность сирийцев куда-то испарилась, а хозяева только наращивали давление. Почти каждая атака команды в красной форме завершалась острым моментом или, как минимум, ударом. После неудачного тайма преобразился Алексей Миранчук, оформивший 1+1 во второй половине. Капитан сборной отдал передачу на Самошникова, неудачный навес которого превратился в голевой удар.

Вышедший на замену Садулаев уже через две минуты после появления на поле отметился голевым действием. Навес вингера "Ахмата" нашел в чужой штрафной голову Миранчука.

Третий пропущенный гол будто разбудил сборную Сирии, неожиданно организовавшую несколько неплохих атак. Одна из них вполне могла завершиться взятием ворот, но сначала россиян спас Максименко, а на добивании Саббаг попал в штангу. Хозяева на такую дерзость отреагировали еще одним голом, который соорудили два центральных защитника: Морозов заработал пенальти, а Осипенко его уверенно реализовал.

Константин Тюкавин — нападающий сборной России t.me/teamrussia

Для сборной России эта победа стала уже шестой подряд с крупным счетом. Ранее команда Карпина расправилась с Кубой (8:0), Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0) и Брунеем (11:0). Следующий матч нашей сборной должен состояться в марте будущего года».

Сирия готовилась защищаться

Автор блога на soccer.ru Вадим Багров проанализировал игру сборной Сирии, отметив, что эта национальная команда точно сильнее Брунея.

«Тренер Хосе Лана предложил Карпину нехитрую загадку. Как взломать широкую и глубокую линию обороны? По высоте прессинга команда Сирии не напоминала "Динамо" из Махачкалы. Хотя по общему набору качеств — невысокие бойцы, можно было провести аналогии с командой РПЛ. Сирийцы готовились постоянно защищаться в Волгограде. У них неплохо получалось на старте матча, хотя на поле были дебютанты и люди, которые нечасто выходили на поле в белой футболке сирийской команды.

Наставник Уругвая Марсело Бьелса, когда читает лекции по тактике, всегда шутит, что стратегия в футболе — штука простая. В атаке надо создавать пространство, растягивая чужие линии. В обороне наоборот надо сводить игроков и воровать пустые зоны у нападения соперника. Вот и весь секрет. Сирийцы достойно держались в дебюте матча против команды Карпина. Находились без мяча, но стало понятно — это точно не второй Бруней по мастерству и подходу к футбольному искусству.

Прогнозы и ставки на футбол

Гости не мешали сборной России владеть мячом, но в финальной третий сирийцы ждали перехват, чтобы отдать дальнюю передачу. Как минимум один неплохой выход у оппонента был. Но в основном атаковали хозяева. Невероятно высоко подняли латералей Самошникова и Горшкова. Соперника не боялись, оставляя двух защитников и Фомина для розыгрыша мяча в опорной зоне. Но не понравилось, что позиции Миранчука и Батракова на полуфлангах не приводили к правильным пасам.

За вычетом отката капитана на Самошникова, было мало простых и тонких решений. Зато шли напролом. Пиняев искал зону для приема мяча от левого фланга до позиции второго форварда. Толково проходили первые линии вертикальными пасами, но ударов не хватало. Как и предполагали, Сирия оказалась слабой по составу, но обученной командой. Но как только футболисты Карпина поднимали скорость движения мяча — возникали заметные трещины в обороне терпеливой команды Сирии».