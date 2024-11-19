Сегодня сборная России по футболу сыграет с Сирией в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

До матча

Россия

Сборная России проведет второй матч во время ноябрьской паузы на матчи национальных команд. В первой встрече, которая состоялась в прошедшую пятницу, подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счетом 11:0. Россияне, тем самым, поставили рекорд по количеству голов в одном матче, превзойдя достижение 2019 года в игре против Сан-Марино (9:0).

Победная серия сборной России достигла пяти матчей. До игры с Брунеем наша команда разгромила национальные команды Вьетнама (3:0), Беларуси (4:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

После игры с Брунеем состав сборной России сократился на шесть человек. Сообщается, что в матче с Сирией не сыграют Агкацев, Черников, Кривцов, Дивеев, Обляков и Чалов.

Сирия

Свои последние матчи сборная Сирии провела месяц назад в рамках товарищеского турнира — Кубка Короля Таиланда. В полуфинале сирийцы минимально одолели Таджикистан (1:0), а в финале не смогли справиться с Таиландом, уступив хозяевам со счетом 1:2.

Ранее сборная Сирии завершила борьбу в квалификации к ЧМ-2026. Команда под руководством Хосе Лана заняла третье место в группе с Японией, Северной Кореей и Мьянма. В двух последних турах сирийцы с сухим счетом проиграли корейцам (0:1) и японцам (0:5).

Сообщается, что сборная Сирии в предстоящей игре не сможет рассчитывать на семь игроков основного состава по разным причинам, включая травмы. Всего в Волгоград приехало 23 футболиста.

Отметим, что сборные России и Сирии никогда не играли между собой ранее.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Россия — Сирия с коэффициентом 1.90.