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    Россия — Сирия. Онлайн

    Онлайн-трансляция товарищеского матча Россия — Сирия

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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    Сегодня сборная России по футболу сыграет с Сирией в рамках товарищеского матча. Встреча состоится в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

    До матча

    Россия

    Сборная России проведет второй матч во время ноябрьской паузы на матчи национальных команд. В первой встрече, которая состоялась в прошедшую пятницу, подопечные Валерия Карпина разгромили Бруней со счетом 11:0. Россияне, тем самым, поставили рекорд по количеству голов в одном матче, превзойдя достижение 2019 года в игре против Сан-Марино (9:0).

    Победная серия сборной России достигла пяти матчей. До игры с Брунеем наша команда разгромила национальные команды Вьетнама (3:0), Беларуси (4:0), Сербии (4:0) и Кубы (8:0).

    После игры с Брунеем состав сборной России сократился на шесть человек. Сообщается, что в матче с Сирией не сыграют Агкацев, Черников, Кривцов, Дивеев, Обляков и Чалов.

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    Сирия

    Свои последние матчи сборная Сирии провела месяц назад в рамках товарищеского турнира — Кубка Короля Таиланда. В полуфинале сирийцы минимально одолели Таджикистан (1:0), а в финале не смогли справиться с Таиландом, уступив хозяевам со счетом 1:2.

    Ранее сборная Сирии завершила борьбу в квалификации к ЧМ-2026. Команда под руководством Хосе Лана заняла третье место в группе с Японией, Северной Кореей и Мьянма. В двух последних турах сирийцы с сухим счетом проиграли корейцам (0:1) и японцам (0:5).

    Сообщается, что сборная Сирии в предстоящей игре не сможет рассчитывать на семь игроков основного состава по разным причинам, включая травмы. Всего в Волгоград приехало 23 футболиста.

    Отметим, что сборные России и Сирии никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Россия — Сирия с коэффициентом 1.90.

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