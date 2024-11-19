19 ноября в товарищеской встрече по футболу сыграют Россия и Сирия. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Сирия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Россия

Турнирное положение: Россия отстранена от всех международных матчей и сейчас играет только товарищеские.

Последние матчи: предыдущая игра против Брунея закончилась разгромом соперника со счетом 11:0. Преувеличивать разгром Россией откровенных любителей не стоит, все было уже понятно на первых минутах, когда каждый второй брунеец скользил на поле, не сумев подобрать шипы, не говоря уже о том, что понятие зональной обороны для них не существует.

Ранее были победы над Вьетнамом (3:0) и Беларусью (4:0).

Не сыграют: все готовы выйти.

Состояние команды: главный тренер Валерий Карпин уже анонсировал, что против Сирии выйдет другой состав, гораздо более сильный, чем против Брунея. Эти футболисты спокойно тренировались и готовились ко второму матчу на ноябрьском сборе.

Сирия

Турнирное положение: сборная Сирия не смогла пройти отборочный раунд в азиатской зоне на чемпионат мира-2026, заняв третье место в группе В после Японии и КНДР.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предущей игре Сирия проиграла в финале Кубке Короля (товарищеский турнир) Таиланду со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в добавленное время.

До этого была победа на этом же турнире над Таджикистаном (1:0) и над Индией (3:0) в товарищеском матче.

Не сыграют: все готовы дать бой России.

Состояние команды: в августе Сирию возглавил испанский специалист Хосе Лана, ранее работавший в системе сборной Испании с юношескими командами. Сирия по азиатским меркам ниже среднего уровня и ничего особенного из себя не представляет.

Главной звездой является полузащитник Халил Элиас, которого занесло аж в Аргентину в «Велес Сарсфилд», еще один игрок выступает в Бельгии, остальные на азиатском континенте.

Статистика для ставок

Никогда ранее Россия и Сирия не играли друг с другом

Россия не пропускает на протяжении пяти матчей и имеет в них разность 30-0

Сирия с учетом товарищеских игр выиграла 3 матча из 4-х

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу России дают 1,10, а на Сирию — 25,0, ничью букмекеры оценивают в 9,0.

Тотал меньше 3 идет за 1,95, а тотал больше 3 можно взять за 1,77.

Прогноз: матч пройдет в Волгограде, где любят футбол и даже на «Ротор» всегда собирается порядка 15 тысяч зрителей. Вряд ли Россия станет отбывать номер перед столь большой аудиторией. Сирия на порядок слабее, поэтому стоит ждать ее разгрома, если игроки будут выкладываться хотя бы на 80%.

Ставка: победа России с форой -2,5 за 1,90.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что Сирия забьет все-таки России. Давно дружина Карпина не вынимала мяч из сетки.

Ставка: гол Сирии за 3,20.