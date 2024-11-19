ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций Майк Тайсон и Джейк ПолРинг ради денег и хайпа. Тайсон ожидаемо проиграл Полу, зато неплохо заработал «Рома»Загнанный зверь. «Рома» отчаянно пытается выбраться из зоны турбулентности
  • 00:40
    • Италия обыграла Францию, Израиль вырвал победу у Бельгии в Лиге наций
  • 22:06
    • Синнер выиграл Итоговый турнир-2024
  • 21:54
    • Англия разгромила Ирландию, Греция уверенно победила Финляндию
    Все новости спорта

    Россия продолжит громить соперников

    Россия — Сирия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.90. 19/11/2024 в 19:30

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную России Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сборная Сирии
    Прогноз и ставки на Россия — Сирия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Константин Тюкавин
    19 ноября в товарищеской встрече по футболу сыграют Россия и Сирия. Начало встречи — 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Россия — Сирия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 19 Ноября 2024 года

    Россия

  • Москва
    •  Россия 19:30 Сирия

    Сирия

  • Дамаск
    •

    Россия

    Турнирное положение: Россия отстранена от всех международных матчей и сейчас играет только товарищеские.

    Последние матчи: предыдущая игра против Брунея закончилась разгромом соперника со счетом 11:0. Преувеличивать разгром Россией откровенных любителей не стоит, все было уже понятно на первых минутах, когда каждый второй брунеец скользил на поле, не сумев подобрать шипы, не говоря уже о том, что понятие зональной обороны для них не существует.

    Россия — Сирия: коэффициенты букмекеров

    Ранее были победы над Вьетнамом (3:0) и Беларусью (4:0).

  • «Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций
  • Эксклюзивное интервью с почетным президентом РФС, бывшим вице-президентом и членом Исполкома ФИФА
  • Вчера

    • Не сыграют: все готовы выйти.

    Состояние команды: главный тренер Валерий Карпин уже анонсировал, что против Сирии выйдет другой состав, гораздо более сильный, чем против Брунея. Эти футболисты спокойно тренировались и готовились ко второму матчу на ноябрьском сборе.

    Сирия

    Турнирное положение: сборная Сирия не смогла пройти отборочный раунд в азиатской зоне на чемпионат мира-2026, заняв третье место в группе В после Японии и КНДР.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предущей игре Сирия проиграла в финале Кубке Короля (товарищеский турнир) Таиланду со счетом 1:2, пропустив решающий мяч в добавленное время.

    До этого была победа на этом же турнире над Таджикистаном (1:0) и над Индией (3:0) в товарищеском матче.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Не сыграют: все готовы дать бой России.

    Состояние команды: в августе Сирию возглавил испанский специалист Хосе Лана, ранее работавший в системе сборной Испании с юношескими командами. Сирия по азиатским меркам ниже среднего уровня и ничего особенного из себя не представляет.

  • Историческая победа над странным соперником. Бруней не преподнес сюрпризов сборной России
  • Обзор спортивных СМИ с реакциями на историческую победу сборной России
  • 15/11/2024

    • Главной звездой является полузащитник Халил Элиас, которого занесло аж в Аргентину в «Велес Сарсфилд», еще один игрок выступает в Бельгии, остальные на азиатском континенте.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее Россия и Сирия не играли друг с другом

    • Россия не пропускает на протяжении пяти матчей и имеет в них разность 30-0

    • Сирия с учетом товарищеских игр выиграла 3 матча из 4-х

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу России дают 1,10, а на Сирию — 25,0, ничью букмекеры оценивают в 9,0.

    Тотал меньше 3 идет за 1,95, а тотал больше 3 можно взять за 1,77.

    Прогноз: матч пройдет в Волгограде, где любят футбол и даже на «Ротор» всегда собирается порядка 15 тысяч зрителей. Вряд ли Россия станет отбывать номер перед столь большой аудиторией. Сирия на порядок слабее, поэтому стоит ждать ее разгрома, если игроки будут выкладываться хотя бы на 80%.

    Ставка: победа России с форой -2,5 за 1,90.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант, что Сирия забьет все-таки России. Давно дружина Карпина не вынимала мяч из сетки.

    Ставка: гол Сирии за 3,20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Додиг — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 08:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Малави — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сан-Кристован — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маэстрелли — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Судан — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Гана — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливия — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Ритшар
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тунис — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Россия — Сирия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Россия продолжит громить соперников
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры