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    «В этом розыгрыше "Интер" пройдет очень далеко». Антонин Кински — о последнем туре и итогах общего этапа Лиги чемпионов

    Эксклюзивное интервью с участником Евро-2004 и ЧМ-2006

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    Антонин Кински «В этом розыгрыше "Интер" пройдет очень далеко». Антонин Кински — о последнем туре и итогах общего этапа Лиги чемпионов Кубок УЕФА — трофей Лиги ЕвропыЛига Европы. Онлайн Витор Роке может вернуться в БразилиюС прицелом на Клубный ЧМ. Январское окно показывает амбиции клубов Южной Америки
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    Антонин Кински
    Рекордсмен среди иностранных голкиперов высшей лиги России по числу матчей Антонин Кински ответил на вопросы корреспондента LiveSport.Ru Михаила Пукшанского о завершившейся стадии главного клубного европейского турнира. Кроме того, экс-футболист чешской сборной дал прогноз на перспективы грандов в стыковых матчах, которые состоятся в середине февраля.

    «Был уверен, что "Сити" свое возьмет»

    — По порядку. Ранние голы «Атлетико» и ПСЖ, а затем и учиненные ими на выезде разгромы — от настроя?

    — Вообще ожидал, что «Зальцбург» будет повыше, и уж так оглушительно не провалится. С худшей разницей (-22) среди всех 36 клубов. Почему «Брюгге», скажем, выходит в стыки, опережая австрийцев на 8 очков? Пусть там и разные истории, этого не понимаю. Да, испанцы и французы с хорошим настроем вышли. Ясно, что особенно готовились к заключительной игре, пожертвовав очками в последнем туре своих чемпионатов. Ну, и качество игроков ПСЖ, конечно, не сравнимо с футболистами «Штутгарта». Мы это видели и в предыдущий раз, когда парижане перевернули игру с «Сити». Где-то в обороне есть проблемы, но вперед очень хорошо играют. Никакой неожиданности в этих двух крупных результатах для меня нет.

    — Брадли Баркола опять гол+пас и три мяча Усман Дембеле. Где там место для Хвичи?

    — Тяжело. В каждой игре нужно показывать свой класс. Одну провалишь — сядешь. Это даже не «Наполи», более серьезный подбор, куда острее конкуренция.

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    • — Многие верили в ничью «Штутгарта» и ПСЖ, с учетом турнирной ситуации. Даже без договоренностей, возможно такое по умолчанию?

    — На таком уровне — нет. Никто даже такой мысли не держит, поверьте. Вот я с позиции прожитых в футболе лет, вообще не могу об этом подумать. Полный стадион, ты играешь для зрителей, и хочешь выиграть каждый матч. Абсурд.

    — В этом контексте, применительно к российскому первенству, что-то может такое быть?

    — Перестаньте мне задавать такие вопросы. Не знаю, что творилось в «Сатурне», когда я ушел. Вы знаете, при мне ничего не было. Даже если бы кто-то с этим вопросом подошел, никаких шансов у них не было.

    — Вернемся к футболу. «Монако» очень легко сдался «Интеру» (3:0), даже с учетом удаления. Почему так «штормит» команду Александра Головина?

    — «Интер» — одна из лучших команд Европы, на данный момент. Очень организована, почти не пропускает. Ну, один за восемь матчей. Это — уникальный показатель надежности. «Монако» просто попал под очередную раздачу.

    — Против «Интера» сегодня бесполезно, будь то даже команда из верхней части французского чемпионата?

    — Я ходил на них прошлую игру в Праге, когда приехали к «Спарте». Очень мощно. Один забили, но там могло быть и пять. По тактике и по качеству игроков — топ. Мне кажется, могут дойти очень далеко в этом розыгрыше ЛЧ.

    «Интер»

    — Судьба «Астон Виллы» была в ее руках. Небезызвестный в России «тренеришка» Унай Эмери создан для Еврокубков?

    — Тем не менее, для меня сюрприз. Не ожидал, что войдут в эту «восьмерку». Но конкретно здесь, «Селтик» не такая команда на выезде, как дома. А так, в Эмери вот эта кубковая жилка действительно есть.

    — Что думали, когда «Сити» пропустил от «Брюгге» на последней минуте первого тайма?

    — Думал, что все равно свое возьмут. Опять-таки несопоставимый подбор игроков.

    — «Шахтер» очень здорово сыграл с «Брестом» в той же Германии перед этим. Сейчас неплохо выглядел в Дортмунде. Команды из бывшего Союза когда-то еще выстрелят по большому счету?

    — Не знаю. Именно у «Шахтера» очень сложная ситуация, они дома не играют. А так что «Карабах», что армяне где-то на уровне Загреба, «Спарты». Хорошо, что выходят иногда в основные турниры. Но каких-то больших результатов от них не жду.

    — «Аталанта» забила гол в Барселоне из миллиметрового офсайда. По духу футбола разве VAR помощник?

    — Думаю, что это справедливо. Кто-то осуждает это, кто-то приветствует. Я сторонник того мнения, что он делает игру более правильной. Иногда неприятно, что долго ждешь. Но пусть справедливость восторжествует. Лучше поздно...

    «Аталанта» — «Барселона»

    — Арне Слот поставил практически второй состав в Эйндховене. Допустимо такое в Лиге чемпионов?

    — Мне кажется, что да. У «Ливерпуля» очень плотный график. И я бы не сказал, что прямо второй состав. Там и эти футболисты такого качества, что заслуживают право выходить на поле в Лиге чемпионов. И с ПСВ там любой команде сложно играть. Дома всегда летят, для каждого гостя не приятно.

    — «Лилль», наверное, особая история. Это нынешний формат дает шанс таким командам?

    — Да. И это хорошо. Вообще мне нравится эта система. Она более захватывающая, чем игры в группах. Восемь встреч с различными соперниками куда интереснее для зрителей, чем только три по два раза. Понятно, многое зависит от жеребьевки, что-то не так справедливо.

    — Вообще французы произвели маленький фурор, все четыре клуба еще в борьбе. С чем это можно связать?

    — Качество чемпионата растет. Но в сентябре наша «Славия» обыграла «Лилль» (2:1), что, не скрою, приятно. Хотя ребята там потехничнее и побыстрее.

    — «Жирона», «Штутгарт», «Болонья» — почему команды из самых футбольных стран так провалились?

    — Частные случаи. «Жирона» сильно сдала и в испанском чемпионате по сравнению с прошлым сезоном. Что касается немецких команд, там и «Бавария» не попала в «восьмерку», Дортмунд, Лейпциг вообще только один матч выиграл.

    «Жирона» — «Арсенал»

    — В февральских стыковых матчах между командами с 9-го по 24-е место будут иметь преимущество те, кто проводят ответные встречи дома?

    — Мне кажется, что да. В психологическом плане.

    — Мадрид, «Бавария», ПСЖ, «Сити» — все пройдут?

    — С таким опытом ключевых игр, думаю, да.

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    «Новый формат ЛЧ добавил настоящего кубкового духа»

    — В целом ваш интерес к Лиге чемпионов не притупился, как понимаю? Многие его потеряли из-за нынешнего формата.

    — Мне нравится, что те команды, которые не выходят, просто заканчивают, а не спускаются в Лигу Европы или Лигу Конференций. Настоящий кубковый дух уже на этом этапе появился, чего не было прежде.

    — Продвигаемая некоторыми топ-клубами Суперлига заменит Лигу чемпионов рано, или поздно?

    — Мне кажется, что долгая история. Потом не хочется терять такие команды, как «Лилль». А когда только гиганты будут играть друг против друга, мне это не интересно.

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    • — Что самое неожиданное было по результатом на прошедшем этапе?

    — Понятно, феерическая победа «Барселоны» в гостях у «Бенфики» (5:4). Но Трубин там немножко «начудил», всегда переживаю за коллег по вратарскому цеху. Мы смотрим, как зрители, и хотим видеть 9 голов иногда. Лучше, чем 0:0, или 1:0, хоть это не по-вратарски.

    — А по игре кто?

    — «Ливерпуль». Сегодня не смотрел. А по прежним играм одна из лучших команд на сегодняшний день в мире.

    — Вам не кажется, что футболисты стали меньше выкладываться, чем прежде в Лиге чемпионов?

    — Я бы не сказал. Понимаю, что график там очень плотный, но все профессионалы. И когда ты выходишь на игру, не думаешь, что хочешь отдохнуть. Отдаешься полностью, чтобы забить и выиграть в любом матче.

    — То есть, Лига чемпионов по-прежнему важнее национальных первенств?

    — В зависимости от ситуации. Если у тебя много хороших игроков в заявке, им придется легче. Эти клубы способны выдерживать двойную, тройную нагрузку. А если 15-16 реально конкурентоспособных, конечно, будешь выбирать. От того, какое место занимаешь в своем чемпионате, зависит, будет ли на следующий год та же Лига чемпионов. Все тренеры и все игроки так думают.

    «Ливерпуль» — ПСВ

    — Что в ЛЧ платят неплохие премии, имеет значение для футболистов с многомиллионными контрактами?

    — Для клубов — в первую очередь. Но ребята им преданы. Уж не знаю, какой сегодня процент они от дотаций УЕФА получают. Скорее всего, только за выход дальше, не за отдельно взятые матчи.

    — Как воспринимаете Загреб и Братиславу под руководством Владимира Вайсса, не аномалия?

    — Чего-то там не хватает. Но все равно они не пропали. Не видел ни одной игры, где бы «Слован» безропотно сдался. По 5-6 не пропускают. Когда 3:1 проигрываешь «Баварии» в Мюнхене, ничего зазорного.

    — Роберт Левандовский в 34 продолжает забивать и забивать, с некоторыми перерывами. Объясните менталитет восточного европейца в этом возрасте, с таким уже багажом. Он же близок вам?

    — Не важно, поляк ты, или из Африки. Он просто хочет забивать всегда — профессионал, убийца. У нас ганцы играли в «Сатурне», как помните. Тоже настоящие профессионалы. Национальность здесь не причем. Роналдо, Марко ван Бастен выходили и выходят доказывать каждый день. Со временем это не проходит.

    — Главное открытие для вас в этом турнире? Команда, игрок, тренер?

    — «Лилль». Левандовский все же с новой мотивацией. Главный тренер «Лилля» Женезио.

    «Лилль» — «Фейеноорд»

    — Знаю, что ездите на Еврокубки с пражской «Славией». Там есть некая обязанность, или просто ради поддержки?

    — Ради поддержки. Всегда сопровождали с женой наших детей. И дочку, когда в волейбол играла. Лучшее времяпрепровождение. Конечно, любой родитель нервничает, переживает за своих детей, но это того стоит. Особенно, когда они чего-то добиваются.

    — Российский футбол смотрите?

    — Нет. Очень занят сейчас в Чехии. Некогда, если честно. Я не тот человек, который сидит перед телевизором днями и часами. Не хочу такую жизнь вести.

    — У вас был почти идеальный русский. Забывается?

    — Конечно, практики нет. Но вы же меня поняли, значит не все так плохо.

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