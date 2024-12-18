Смена концепции. Станет ли Объединенная лига угрозой Лиге чемпионов?

Компания A22 Sports, пытающаяся организовать соревнование, альтернативное турнирам УЕФА (Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций), объявила во вторник, 17 декабря, что они обратились в УЕФА с просьбой признать их новый трансграничный турнир , «Объединенная лига» (Unify League).

Это произошло почти через год после того, как Европейский суд (ЕС) постановил, что УЕФА занимает доминирующее положение и в соответствии с законом о конкуренции не может препятствовать созданию других трансграничных турниров при условии их соответствия определенным критериям.

Среди них есть положения о том, что любой такой турнир должен иметь квалификационный процесс, который является инклюзивным и меритократическим и соответствует календарю матчей ФИФА.

Теперь у Лиги чемпионов есть конкурент?

Не совсем так, поскольку сначала нужно преодолеть массу препятствий.

Технически говоря, решение Европейского суда постановило, что правила УЕФА дают им слишком много полномочий для блокирования международных турниров конкурентов, поэтому УЕФА сразу после вынесения вердикта написала новые — те, которые, по их словам, соответствуют решению Европейского суда.

Некоторые из этих правил УЕФА излагают критерии с точки зрения открытой и меритократической квалификации — то, чему, по-видимому, соответствует Объединенная лига — в то время как другие, по мнению A22, не соответствуют решению Европейского суда.

Трофей Лиги чемпионов globallookpress.com

А22 утверждает, что их слишком много, чтобы все их упоминать, но они процитировали один, который запрещает любому новому клубному соревнованию «негативно влиять на надлежащее функционирование» турниров УЕФА. (Что и является своего рода смыслом соревнования: нарушать работу соперников и увеличивать свою долю рынка.) Но A22 утверждает, что правила УЕФА в том виде, в котором они написаны, по сути, заставляют команды, прошедшие квалификацию в турниры УЕФА, играть в них.

Ответа от УЕФ пока не было, но можно предположить, что они считают, что их правила соответствуют решениям Европейского суда. Так что мы можем ожидать больше споров между юристами и, возможно, писем в Европейский суд для прояснения этого вопроса, но это на самом деле только первое препятствие.

Что дальше?

Ну, даже если они преодолеют это препятствие и добьются своего — что, как написала A22, означает, что «клубы вольны решать, какой турнир они хотят», — им тогда нужно убедить их, что это в их интересах.

И это будет нелегко, потому что, хотя клубы заинтересованы в престиже, возможности войти в историю, праве голоса в своих турнирах и возможности взаимодействовать с болельщиками — во всех этих позитивных вещах — давайте посмотрим правде в глаза, деньги являются главным мотиватором.

Неясно, как бизнес-модель Объединенной лиги будет генерировать больше доходов с точки зрения коммерческих и медиаправ. (Лига чемпионов УЕФА, безусловно, монополизировала рынок, когда дело доходит до того, чтобы стать Супербоулом этого вида спорта.)

Какова же модель A22?

Подробностей не так много, но, по-видимому, у них будут спонсоры, как у УЕФА. Однако большая разница заключается в правах на медиатрансляции.

Вместо продажи прав вещателям и стримерам у них будет свой собственный стриминговый сервис Объединенная платформа (Unify Platform). Все игры будут транслироваться бесплатно, хотя и с рекламой. А для тех, кому не нравятся рекламные паузы, будет возможность приобрести «доступные премиум-подписки», которые предложат больше технологических наворотов, чем стандартное телевидение.

Можно ли заработать больше денег таким образом?

Этот вопрос поднимает еще целый ряд довольно очевидных вопросов. Если все, что вам нужно сделать, чтобы заработать больше денег, чем они получают на существующих соревнованиях, — это показывать игры бесплатно с рекламными паузами, почему существующие вещатели не подумали об этом? И если секрет большего дохода заключается в наличии «доступных премиум-подписок» — вместо нынешних дорогих — почему они этого не сделали?

Конечно, есть смысл поставить под сомнение текущую модель ценообразования — бесплатный эфир обеспечивает большую аудиторию и больше показов для спонсоров, что может означать более высокие ставки за рекламу, в то время как более низкая абонентская плата может сделать это игрой объемов аудитории, где вы получаете больше подписчиков и в конечном итоге получаете больше денег — но требуется настоящий прыжок веры, чтобы считать, что эти ребята могут заставить эту систему работать там, где все остальные потерпели неудачу.

Тем не менее, они убеждены, что их формат будет более захватывающим и сгенерирует большую аудиторию...

Как так?

Вы можете посмотреть их видеообъяснение здесь, но вкратце будет четыре лиги, причем две лучшие — Звездная лига и Золотая лига (не спрашивайте) — будут включать по 16 клубов каждая.

Каждая лига разделена на две группы по восемь команд, и они играют со всеми дома и на выезде в общей сложности 14 матчей. Четыре лучших команды в каждой группе выходят в четвертьфинал, который также будет проходить дома и на выезде, а полуфиналы и финал будут состоять из одного матча.

Всего будет 246 игр — немного больше, чем общее количество в существующей «швейцарской модели» Лиги чемпионов (237 игр), но, конечно, там 36 клубов против 32 в объединенных Звездной и Золотой лигах, так что они могут разделить свой пирог на меньшее количество кусков и получить немного больший пирог.

«Ливерпуль» — «Реал» globallookpress.com

Что касается того, будет ли это более захватывающим, есть вопросы.

Вы получите много одинаковых команд, играющих друг с другом в групповом турнире, год за годом, и наверняка вы получите довольно много бессмысленных игр, потому что, при квалификации в плей-офф четырех из восьми клубов, вы можете получить команды, которые знают, выйдут они или нет, за три или четыре матча до конца группового этапа, что делает матчи финальных туров довольно неактуальными.

(Конечно, эта концепция уже встречалась в других турнирах, и мы все еще не уверены, будут ли высоки ставки на первом в истории 8-м туре Лиги чемпионов, когда все 36 команд будут играть одновременно.)

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Есть также тот факт, что постановление Европейского суда обязывает турниры быть «основанными на заслугах» и «открытыми для всех», поскольку это может обернуться против них бумерангом.

В каком смысле?

Ну, в старой/отмененной Европейской Суперлиге было 12 гарантированных мегаклубов — 15 в первоначальном предложении, до того как «Бавария», «Боруссия Дортмунд» и «Пари Сен-Жермен» сказали «нет».

Согласно правилам A22, если бы турнир стартовал в этом сезоне, таким клубам, как «Боруссия», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Барселона» и мадридский «Атлетико» — все они играют в Лиге чемпионов — не было бы гарантировано место в турнире, но им пришлось бы бороться за место в нескольких квалификационных раундах за одно из мест в плей-офф.

И знаете что? Клубы любят определенность и ненавидят неопределенность, особенно когда дело касается доходов.

Но разве они не попадут в лигу рангом ниже?

Вы имеете в виду «Золотую лигу», верно? На самом деле, «Атлетико» и дортмундская «Боруссия» не гарантировали бы себе место даже в ней; им нужно было бы попасть туда через плей-офф.

Но да, следующая лига уровнем ниже, вероятно, принесет значительно меньше дохода, чем высшая лига, так же как Лига Европы зарабатывает меньше денег, чем Лига чемпионов. Вот в чем загвоздка.

Это действительно не слишком привлекательный товар, и им будет трудно убедить клубы, что это будет более прибыльно. Если только...

Если только что?

Если только не найдется кто-то, кто готов предложить клубам большую, жирную гарантию возмещения убытков, кто-то, кто скажет: «Я гарантирую вам больше, чем вы зарабатываете сейчас». А это сложно, потому что прямо сейчас УЕФА зарабатывает около 4,4 млрд евро на своих трех турнирах.

Чуть больше миллиарда из этой суммы идет на административные расходы (387 млн ​​евро), выплаты клубам, которые не прошли квалификацию (440 млн евро), субсидии на женские и молодежные соревнования (25 млн евро) и в казну УЕФА (230 млн евро) для перераспределения среди ассоциаций-членов.

A22, очевидно, сможет провести более скромный турнир, чтобы их административные расходы были ниже, и, возможно, они не захотят субсидировать женский турнир. (Они говорят, что у них тоже будет такой, хотя еще предстоит увидеть с цифрами на руках, как это будет работать).

Трансляции ЛЧ — важное и прибыльное событие globallookpress.com

Они могут не платить так много клубам, которые не прошли квалификацию, или ассоциациям-членам, хотя они говорят, что у них будет некий механизм солидарности. Но им все равно нужно будет выйти за рамки этой цифры в 4,4 млрд евро, чтобы это окупилось.

И помните, поскольку они будут проводить игры на своей собственной платформе, у них также будут маркетинговые, технологические и производственные расходы, которые в настоящее время покрываются вещателями.

Так что, да, нужен кто-то, кто готов сказать: «Я вложу 6 млрд евро в год, чтобы покрыть убытки в течение следующих нескольких лет, чтобы сдвинуть это дело с мертвой точки и гарантировать, что вашим клубам будет более комфортно в Объединенной лиге, чем где-либо еще».

Честно говоря, это куча денег, и, конечно, есть риск кошмарного сценария как для УЕФА, так и для Объединенной лиги.

Что именно представляет собой «кошмарный сценарий»?

Представьте, что они в конечном итоге будут конкурировать друг с другом напрямую, и A22 убедит некоторые клубы, а некоторые — не сможет. (Или, поскольку в разных странах также существует целое осиное гнездо из внутреннего законодательства, которое не позволяет клубам вступать в такую ​​лигу, и которое может или не может соответствовать решению Европейского суда, некоторые клубы просто не смогут туда попасть). Что тогда?

Допустим, в Объединенной лиге есть «Реал Мадрид», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Интер». В Лиге чемпионов есть «Барселона», «Ливерпуль», «Боруссия» Дортмунд и «Ювентус» (вероятно, также «ПСЖ», если только Нассер Аль Хелаифи не сбежит с корабля).

«Бавария» — «ПСЖ» globallookpress.com

Оба турнира заметно слабее, и нет, это не линейный спад, потому что успех Лиги чемпионов основан на том, что все лучшие клубы собраны в одном месте. Уберите половину из них, и интерес не уменьшится вдвое, он упадет гораздо сильнее.

Назвать это «взаимным гарантированным уничтожением» может быть преувеличением, но это, безусловно, сделает жизнь всех намного сложнее.

Так что же будет дальше?

Можно ожидать много перепалок между юристами и, возможно, некоторых разъяснений Европейского суда, но в конечном итоге это похоже на демонстрацию силы, когда A22 хотят каким-то образом усадить УЕФА за стол переговоров.

За исключением того, что трудно понять, как A22 вообще могут иметь какие-либо рычаги, потому что их бизнес-модель кажется глупой, и никто из заметных, кроме Реала, не вступился за них.

Если, конечно, в тени нет кого-то с несколькими миллиардами евро, готового финансировать всю эту затею.