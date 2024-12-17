Европейская Суперлига сменит название

Европейскаяв ближайшее время сменит название, сообщает журналист Бен Джейкобс.

Новое название проекта — Объединенная лига.

Источник также отмечает, что лига будет состоять из четырех дивизионов (звёздный, золотой, синий и «общий»), а не трех, как предполагалось ранее.

Также стало известно, что промоутер лиги компания А22 уже обратилась к УЕФА с просьбой одобрить проведение соревнований.

В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является мадридский «Реал». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом проекте заинтересована «Барселона».

Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

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Напомним, впервые Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.