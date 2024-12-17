Европейская Суперлига сменит название

Новое название проекта — Объединенная лига.
Источник также отмечает, что лига будет состоять из
Также стало известно, что промоутер лиги компания А22 уже обратилась к УЕФА с просьбой одобрить проведение соревнований.
В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.
Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является мадридский «Реал». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом проекте заинтересована «Барселона».
Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.
Напомним, впервые Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.
Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.