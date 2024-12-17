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    Европейская Суперлига сменит название

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    Европейская Суперлига в ближайшее время сменит название, сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Флорентино Перес — президент «Реала»
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    Флорентино Перес — президент «Реала»

    Новое название проекта — Объединенная лига.

    Источник также отмечает, что лига будет состоять из четырех дивизионов (звёздный, золотой, синий и «общий»), а не трех, как предполагалось ранее.

    Также стало известно, что промоутер лиги компания А22 уже обратилась к УЕФА с просьбой одобрить проведение соревнований.

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    • В декабре 2023 года суд Европейского союза постановил, что УЕФА и ФИФА не имели права препятствовать созданию Суперлиги.

    Одним из главных инициаторов запуска нового турнира является мадридский «Реал». Кроме того, из-за серьезных финансовых проблем в этом проекте заинтересована «Барселона».

    Ранее сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес согласен на запуск Суперлиги даже в том случае, если лучшие клубы английской Премьер-лиги откажутся от участия в проекте.

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    Напомним, впервые Суперлига с участием 12 команд была запущена 19 апреля 2021 года. Через два дня проект был заморожен, поскольку девять команд-участниц вышли из состава из-за протестов болельщиков.

    Состав нового европейского турнира покинули «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Атлетико», «Милан» и «Интер». УЕФА пошел на примирение с этими командами, хотя и наложил на них финансовое наказание.

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