Триумфальный «Ливерпуль» и провал «Ман Сити». Победители и проигравшие общего этапа Лиги чемпионов

Новый формат Лиги чемпионов пока породил много драмы, даже если ставки и не казались такими высокими, как на групповых этапах турниров прошлых лет.

Итак, вот что у нас есть. После пяти изнурительных месяцев и 144 игр, включая 18 за одну ночь в среду, 29 января, первый этап обновленной Лиги чемпионов наконец-то завершился.

Последний тур, безусловно, развлек нас всех: было забито 64 гола, включая пять в столкновении «Ливерпуля» с «ПСВ» в Эйндховене, шесть в домашней победе «Астон Виллы» над «Селтиком» и семь в разгроме «Лиллем» «Фейеноорда». «Иногда было немного хаотично, потому что голы летели везде», — сказал бывший нападающий «Рейнджерс» Элли Маккойст на TNT Sports. «Не думаю, что я смогу смотреть только одну игру у себя дома, на диване, когда-либо снова. Это было сенсационно».

Трудно спорить с этой оценкой, но все, что было перед финальным туром, было порой реально утомительно. Нам предстоит пройти еще 16 игр до 1/8 финала, и предварительный раунд плей-офф должен состояться в середине февраля.

«Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико» Мадрид, «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла» не должны беспокоиться об этом; они автоматически проходят дальше, заняв место в восьмерке лучших. Но множество других крупных клубов выступили неудовлетворительно, поскольку общий уровень конкурентоспособности на элитной европейской сцене значительно упал.

Спор о том, можно ли считать новый формат немедленным успехом, во многом будет зависеть от вашей лояльности тем или иным клубам, и с учетом этого GOAL представляет победителей и проигравших общего этапа Лиги чемпионов 2024-25...

Победитель: «Ливерпуль»

Арне Слот globallookpress.com

«Ливерпуль» быстро стал лучшей командой в Европе под руководством Арне Слота, который возглавил впечатляющую революцю на «Энфилде» с тех пор, как сменил Юргена Клоппа на посту тренера летом. «Красные» были единственной командой, которая выиграла все свои первые семь игр на общем этапе, забив 16 голов и пропустив всего два, с непревзойденной легкостью расправившись с «Миланом», «Реалом» и леверкузенским «Байером».

«Хэви-металл» футбол Клоппа принес «Ливерпулю» много успехов, но Слот вывел команду на новый уровень, добавив больше дисциплины, сосредоточившись на доминировании владения мячом, плавных переходах и умном позиционировании. Самое страшное, что «Ливерпулю» редко приходилось добавлять газку, чтобы выйти в плей-офф.

С Вирджилом ван Дейком, вернувшимся к своей лучшей форме, Райаном Гравенберхом, управляющим серединой поля, и неудержимым Мохамедом Салахом, ведущим атаку, у «Ливерпуля» есть все необходимые инструменты, чтобы выиграть свой седьмой титул Лиги чемпионов. Травмы — единственное, что может их сбить с пути, но они уже некоторое время задают стандарты дома и за рубежом и должны стремиться к тому, чтобы собрать все главные трофеи.

Проигравший: «Манчестер Сити»

Илкай Гюндоган globallookpress.com

«Ливерпуль» вполне может выиграть требл, но можно с уверенностью сказать, что у «Манчестер Сити» нет шансов повторить свой успех 2022–23. Команда Пепа Гвардиолы превратилась из всепобеждающей силы в слабаков с зияющими дырами в обороне, которые соперники могли использовать по своему усмотрению.

«Сити» с трудом прополз в топ-24 Лиги чемпионов после неубедительной победы над «Брюгге» в финальном матче, и не будет сюрпризом, если они провалятся в предварительном раунде плей-офф, где их могут поджидать «Реал» или «Бавария». Гвардиола уже видел, как его команда вчистую проигрывала «Спортингу», «Ювентусу» и «Пари Сен-Жермен», а также упустила преимущество в три гола, сыграв дома вничью с «Фейеноордом».

Вызванное травмой отсутствие звездного полузащитника Родри стало сокрушительным ударом для «Сити», от которого они до сих пор не оправились, и больше никто их не боится. Гвардиола смог сделать несколько важных январских приобретений, но они не изменят еврокубковую траекторию «Сити»; эта разрозненная команда далека от того, чтобы снова стать претендентом на трофей.

Победители: Атака «Барселоны»

Роберт Левандовский globallookpress.com

Ханси Флик превратил Барселону в величайших артистов Европы в этом сезоне, применив тактику «с шашкой наголо», которая далека от тактики его предшественника Хави. Эта версия «Барсы» ищет самый прямой путь к воротам и прессингует высоко, чтобы заставить соперника совершать ошибки, с множеством взрывных, безжалостных нападающих, которые всегда под рукой, чтобы наказать их.

«Барса» завершила общий этап в роли самой забивной команды с 28 голами, и Роберт Левандовский лидирует в гонке за «Золотой бутсой» вместе с Серу Гирасси из дортмундской «Боруссии» наштамповав по девять голов каждый, в то время как Рафинья отстает всего на один с восемью. С юной сенсацией Ламином Ямалем, дополняющим тройку нападающих, команда Флика порой выглядела неудержимой, особенно в домашней победе со счетом 4:1 над «Баварией», в которой гиганты Бундеслиги были полностью разгромлены.

Оговорка в том, что в обороне у них бардак. «Дортмунд» и «Бенфика» вместе забили шесть голов «Барсе», и ия вно не хватает первого номера в воротах, поскольку Марк-Андре тер Стеген продолжает восстанавливаться после серьезной травмы колена. Это хрупкое подбрюшье может дорого им обойтись в долгосрочной перспективе, но также возможно, что «Блауграна» может превзойти всех на своем пути к завоеванию своего первого титула Лиги чемпионов с 2015 года.

Проигравший: Скучный, скучный «Ювентус»

«Ювентус» добился одного из самых больших результатов общего этапа, вчистую победив «Манчестер Сити» на стадионе «Альянц», и его победа со счетом 2:0 была очень важной. Но за исключением того памятного декабрьского вечера, «бьянконери» были, несомненно, самой скучной командой, за которой можно было наблюдать во всем соревновании.

Команда Тьяго Мотты забила всего девять голов, с которыми показала худший результат в атаке среди 23 лучших команд, и хотя они пропустили только девять мячей, это в основном было связано с ошеломляющим отсутствием амбиций. «Юве» выглядит полностью подавленным в плане креативности при Мотте, чья жесткая тактика и странные решения по выбору состава привели к серьезному регрессу.

Турецкий вундеркинд Кенан Йылдыз был неэффективен с тех пор, как его перевели из любимой роли «десятки» на правый фланг, летние приобретения Тён Копмейнерс и Дуглас Луис выглядели тенью игроков, которыми они были в «Аталанте» и «Астон Вилле» соответственно, а Душан Влахович стал слишком изолированной фигурой в атаке.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Поражение со счетом 0:2 в последнем домашнем матче против «Бенфики» суммировало все, что не так с этим «Юве» прямо сейчас; они определенно не будут бороться за победу в Лиге чемпионов в мае, а Мотта вполне может уйти задолго до этого.

Победители: «Брест»

«Брест» впервые в своей истории квалифицировался в Лигу чемпионов в прошлом сезоне, завершив замечательный взлет к известности для клуба, который скатился в любительские лиги Франции в 2000 году и которому потребовалось 19 лет, чтобы вернуться в Лигу 1. Таким образом, никто не ожидал, что они заблистают на крупнейшей сцене Европы, но они рьяно взялись за дело, начав с победы над «Штурмом» из Граца со счетом 2:1, а затем разгромили «Ред Булл Зальцбург» со счетом 4:0 в Австрии, и шумиха вокруг команды Эрика Руа только возросла с тех пор.

Также были зафиксированы тяжелые победы над пражской «Спартой» и «ПСВ Эйндховен», а также впечатляющая ничья 1:1 с леверкузенским «Байером», что позволило «Бресту» претендовать на автоматическую квалификацию в 1/8 финала. К сожалению, два подряд поражения от «Шахтера» и «Реала» вернули их с небес на землю, но «Брест» все равно совершил чудо, выйдя в плей-офф.

То, чего добился Руа и его игроки на данный момент, особенно примечательно, учитывая финансовые ограничения клуба, продолжающийся кризис травм и тот факт, что они проводили свои «домашние» матчи в Генгаме, а не на стадионе «Франсис-ле Бле». «Брест» по-прежнему будет аутсайдером в борьбе за выход в следующий этап, но они процветают благодаря этому статусу.

Проигравший: «РБ Лейпциг»

«Лейпциг» был командой первой корзины для жеребьевки общего этапа после того, как занял четвертое место в Бундеслиге и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2023–24, а некоторые даже зашли так далеко, что назвали команду Марко Розе темной лошадкой в ​​борьбе за трофей. Стало серьезным шоком, когда «Лейпциг» проиграл свои первые шесть еврокубковым матчей, став одним из первых клубов, выбывших из соревнования в новом формате.

Справедливости ради, эта серия включала в себя поражения с небольшим отрывом от «Атлетико Мадрид», «Ювентуса», «Ливерпуля» и «Интера», но «Лейпциг» также был побежден со счетом 3-1 на выезде «Селтиком», а плохая защита привела к их поражению дома от «Астон Виллы». Команда со словенским сорвиголовой Беньямином Шешко, бельгийским новичком Лоисом Опендой и голландским интриганом Хави Симонсом в атаке должна была выступить намного лучше.

Они сохранили лицо, одержав победу со счетом 2:1 над «Спортингом», но затем были побеждены со счетом 0:1 «Штурмом», и унизительно вылетели. Невозможно избежать того факта, что это была катастрофическая кампания Лиги чемпионов для «Лейпцига», который, похоже, забуксовал под руководством Розе в последние месяцы.

Победитель: Унаи Эмери

Унаи Эмери globallookpress.com

Унаи Эмери совершил чудо, выведя «Астон Виллу» в квалификацию Лиги чемпионов впервые с 1983 года, но они не довольствовались только цифрами рекордов. «Вилла» ворвались в 1/8 финала, одержав пять побед в восьми матчах общего этапа, включая памятный домашний триумф над «Баварией», где 21-летний сенсационный Джон Дуран мгновенно получил статус героя, забив великолепный победный гол с 30 ярдов.

«Вилла» опустилась на восьмое место в Премьер-лиге, что было ожидаемо, учитывая отсутствие общей глубины состава, но Эмери всегда был тренером, который отдавал приоритет еврокубкам. Четырехкратный победитель Лиги Европы бросал вызов судьбе в «Севилье» и «Вильярреале», последний из которых также вышел в полуфинал Лиги чемпионов под его руководством, и он может сделать это снова с «Вилланами».

Пока еще рано называть «Виллу» «темными лошадками», но ни одной команде не захочется играть с ними на «Вилла Парке». Не удивляйтесь, если парни Эмери получат удовольствие от прохождения последних стадий, хотя неминуемая потеря их джокера Дурана может ослабить их атаку, поскольку молодой игрок должен совершить неожиданный переход в «Аль-Наср» к Криштиану Роналду до дедлайна зимнего трансферного окна.

Проигравшие: Мелкие клубы

«Брест», возможно, и обеспечил пока что позитивную историю сезона Лиги чемпионов 2024-25, но они были единственным «маленьким» клубом, который прыгнул выше головы на общем этапе. Как и ожидалось, «Штурм» и «Црвена Звезда» заняли 29-е и 30-е места соответственно, набрав всего по шесть очков каждый, «Зальцбург» набрал четыре очка против трех у пражской «Спарты», в то время как два последних клуба братиславский «Слован» и «Янг Бойз» проиграли все свои восемь матчей.

Все эти команды привыкли бороться за трофеи в своих внутренних соревнованиях, но шаг к уровню Лиги чемпионов снова оказался слишком большим. Хотя новый формат турнира УЕФА принес финансовые выгоды в результате большего количества матчей против элитных клубов, болельщикам было мало поводов для радости.

Унизительные результаты были обычным явлением, от разгрома «Динамо» Загреб со счетом 2:9 от «Баварии» до обидного домашнего поражения «Янг Бойз» со счетом 1:6 от «Аталанты». Когда были группы из четырех команд, всегда был небольшой шанс на сюрприз, если жеребьевка была благосклонной, но надежды «мальков» на выход в плей-офф сейчас слабее, чем когда-либо, а качество турнира, несомненно, снизилось из-за ненужного расширения до 36 команд.

Победители: Маурисио Почеттино и сборная США

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Мужская сборная США уже побила свой рекорд по количеству игроков, вышедших в стартовом составе за один сезон Лиги чемпионов, с Кристианом Пулишичем из «Милана», возглавляющим выдающуюся американскую сборную. Бывшая звезда «Челси» забил пять голов на общем этапе, что помогло «россонери» обеспечить себе место в плей-офф, да и его соотечественник Юнус Муса также произвел впечатление за итальянских гигантов.

Тем временем, Уэстон Маккенни и Тим Веа сыграли ключевые роли в составе «Ювентуса», который едва не вышел в 1/8 финала, Малик Тилльман и Рикардо Пепи разделили между собой пять голов за «ПСВ», также попав в топ-24, а «Селтик» вышел в плей-офф во многом благодаря превосходной игре в обороне Остона Трасти и Кэмерона Картера-Викерса. Джио Рейна не так ярко проявил себя в Лиге чемпионов, как его товарищи по сборной, выйдя только дважды в стартовом составе дортмундской «Боруссии», но у него, скорее всего, будет больше шансов проявить себя в составе финалистов прошлого сезона.

Сборная США теперь может похвастаться множеством звездных имен, которые оставляют след в самом престижном соревновании клубного футбола, что сулит хорошие перспективы для развития национальной команды перед чемпионатом мира 2026 года, который пройдет в Северной Америке.

Проигравшие: УЕФА

Александр Чеферин globallookpress.com

«Швейцарская модель» общего этапа внедренная УЕФА полностью разделила мнения болельщиков и экспертов. Некоторые считают, что она привела к большей зрелищности; в конце концов, нас порадовали захватывающими зрелищами, такими как победа «Барселоны» со счетом 5:4 над «Бенфикой» и победа «ПСЖ» со счетом 4:2 над «Манчестер Сити», и в 16 из 18 игр последнего игрового дня все еще что-то решалось

Но не все были обмануты этим. Групповой этап из 96 игр не был таким утомительным, как этот чемпионат из 144 игр, который закончился тем, что выбыло всего 12 команд вместо 16.

Ставки были снижены до такой степени, что крупные клубы оказались слишком защищены от неудачи. Такие клубы, как «Бавария», «Реал Мадрид», «Сити» и «Ювентус», были рады принять места в предварительном раунде плей-офф вместо того, чтобы выкладываться на полную ради автоматической квалификации в 1/8 финала, и не было никакого ощущения реальной опасности ни для одного из тяжеловесов.

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Невозможно винить эти клубы за то, что они отнеслись к этому легкомысленно; календарь и без всех этих дополнительных матчей был достаточно перегружен. Благополучие игроков вообще не принималось во внимание УЕФА, когда они давали зеленый свет этому ненужному расширению, как и душа турнира, которая была практически выпотрошена в погоне за большими деньгами.