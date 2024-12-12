Лучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»

Дуран — один из самых опасных нападающих текущего европейского сезона, в его активе 10 мячей в 23 матчах. Пять из них он забил в Премьер-лиге, и это несмотря на то, что он лишь в четырех матчах играл с первых минут. Джон попал в стартовый состав в играх против «Уиком Уондерерс» и «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги, против «Саутгемптона» в Премьер-лиге и «Болоньи» в Лиге чемпионов.
На этой неделе он снова повторил свой уже любимый трюк: в матче ЛЧ против «Лейпцига» (3:2) Дуран вышел на замену во втором тайме и стал автором гола после сумасшедшего дальнего удара.
Незадолго до своего эмоционального всплеска в матче с «Болоньей» Дуран тоже выглядел раздраженным. «Вилла» вела 3:1 в гостевом матче с «Фулхэмом», на 75-й минуте колумбийцу дали очередной шанс, выпустив на поле вместо Олли Уоткинса. В течение следующих 20 минут Дуран постоянно напрягал высокую линию обороны «Фулхэма», пытаясь убежать и забить свой очередной гол.
Но проблема заключалась в том, что мяч до него почти не доходил. Джон очень хотел поставить жирную точку в матче, но его партнеры по команде сосредоточились на удержании счета. Ему лишь оставалось раздраженно разводить руками, когда мяч туда-сюда перекатывали в центре поля.
Дуран — далеко не первый и уж точно не последний футболист, которому пришлось смириться с нежеланной ролью «суперсаба» (игрока, выходящего на замену и меняющего ход матча).
Подобная роль в свое время была у Джермейна Дефо («Тоттенхэм» и сборная Англии), Уле Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед») и Оливье Жиру («Арсенал»).
Однако это понятие со временем претерпело изменения. Теперь, когда в Премьер-лиге разрешено делать до пяти замен, тренеры получили больше возможностей менять ход игры за счет скамейки запасных.
Более того, с некоторых пор тренеры называют таких игроков «финишерами». Другой вопрос, что далеко не все нападающие готовы охотно соглашаться на эту роль.
Добро пожаловать в мир «суперсабов» — футболистов, которые меняют ход игры, выходя со скамейки, и осознают, что у них есть лишь небольшое окно возможностей, чтобы произвести впечатление и убедить тренера, что они тоже достойны попадания в стартовый состав.
«Суперсабы» (supersub) тоже уверены в своей способности играть с первых минут, но вынуждены мириться со своей ограниченной ролью, которая предполагает выход на замену не раньше середины второго тайма. Даже если им удастся забить, велика вероятность, что в следующем матче их снова оставят в запасе.
«Каждый хочет выходить на поле с первых минут. Думаю, это идет с детства: когда ты ребенок и только начинаешь играть в футбол, ты тоно не говоришь: О, папа, сегодня я хочу остаться на скамейке запасных. Вместо этого ты всегда хочешь быть в старте, забивать голы и побеждать», — сказал бывший нападающий клубов АПЛ Адам Ле Фондр.
Нападающий, меняющие ход игры после появления со скамейки запасных, — явление далеко не новое. Бывший форвард «Ливерпуля» Дэвид Фэйрклафф даже посвятил этому книгу («Supersub»), в которой рассказал о своей аналогичной роли в период с 1975 по 1983 год. Он провел за «красных» 154 матча и забил 55 мячей. При этом в 62 случаях он выходил на замену и сумел забить 18 голов. Еще в 76 матчах он так и не появился на поле, оставшись в запасе.
«Раньше всё зависело от стартового состава. Клубы радовались, если у них в запасе был игрок, который мог сделать разницу. Сейчас же, говоря об успехе, все подчеркивают важность всей команды, а не только стартового состава», — рассказывал Фэйрклафф в 2017 году.
Хотя его имя стало синонимом этой роли, это совсем не значит, что он её полюбил.
«Несмотря на то, что я довольно часто выходил на замену и забивал, не могу сказать, что мне это помогло в карьере. Еще в 1977 году я дал понять, что хочу уйти из клуба, независимо от того, каких успехов добивался "Ливерпуль" в то время», — добавил Фэйрклафф.
Ле Фондр прекрасно понимает Дурана, которому досталась не самая желанная роль: «Все, кто смотрит футбол, видят стартовый состав и думают: Я хочу быть тем парнем, который играет 90 минут, забивает четыре гола и уходит героем. Все хотят любви и признания».
«Я играл против Дурана в прошлом сезоне, когда выступал за шотландский "Хиберниан".
Он шикарно провел матч против нашей команды в Лиге конференций. Уверен, у него будет феноменальная карьера», — добавил Ле Фондр.
«Это непросто, когда молодой игрок выходит на поле, забивает несколько голов и начинает заявлять о себе. Но, думаю, Дурану немного легче благодаря работе, которую уже проделал Уоткинс. Теперь его задача — выиграть у Олли конкуренцию за место в стартовом составе. Но надо понимать, что Уоткинс тоже потрясающий игрок», — продолжает Ле Фондр.
Ле Фонд прекрасно понимает Дурана, потому что и сам был в такой ситуации. Адаму принадлежит рекорд по количеству забитых мячей после выхода на замену в течение одного сезона АПЛ: его восемь результативных ударов помогли «Редингу» сохранить место в элитном дивизионе по итогам кампании 2012/2013.
«Я всегда знал, что забью, независимо от того, выйду я в старте или со скамейки. Мне пришлось смириться с тем, что главная цель команды — просто сохранить место в АПЛ, а не искать возможность, как сделать меня счастливым», — вспоминает Ле Фондр.
На данный момент рекордсменом АПЛ по количеству голов после выхода на замену является Джермейн Дефо (24). В топ-3 также входят Оливье Жиру (21) и Хавьер Эрнандес (19).
Дефо при этом никогда не скрывал, что его раздражала эта роль. «Я не хочу носить звание суперсаба», — заявлял он в 2009 году.
Сульшера тоже часто называли суперсабом, а бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон однажды даже назвал его «заменой из ада».
«Фергюсон знал, что если оставит меня на скамейке, я буду в бешенстве, но при этом заряжен и готов отдать всё, выйдя на поле. Это свойственно далеко не всем, кто остается в запасе. Многие потом выходят угюмыми и бесполезными. Я же пытался изо всех сил доказать, что тренер ошибается», — сказал Сульшер в одном из недавних интервью.
Независимо от того, как их называют, игрроки должны адаптироваться к ситуации. «Я всегда был в настрое, готов был выйти на поле в любой момент. Даже если оставался в запасе, это не влияло на мое эмоциональное состояние. Я наблюдал за игрой, изучал, визуализировал моменты так, как делал бы это, если бы выходил в старте. Когда видел, как кто-то упускал классный момент, всегда говорил себе, что я бы легко воспользовался этим шансом забить», — говорит Ле Фондр.
Для максимально эффективного использования запасных надо обладать умением управлять командой. Так считает эксперт по лидерству и мышлению Стив Сэллис. Ранее он работал с УЕФА, Футбольной ассоциацией Англии, Шотландской футбольной ассоциацией и различными игроками над развитием их мышления Эффективная коммуникация — это главный момент, по его мнению.
«Посмотрите на внутренние и внешние факторы: это сам игрок, а внешние — это культура и ваши отношения с тренером. Некоторые тренеры умеют грамотно сообщать игроку о том, что он не выйдет на поле, а некоторые до сих пор живут в 1965 году, просто пишут состав на стене и ждут, что игроки сами с этим справятся», — уверен Селлис.
Он не скрывает своего восхищения подходом Юргена Клоппа, вспоминая, как тот обнимал игроков «Ливерпуля», которые провели на поле всего 15 минут в конце матча. Таким образом он давал им почувствовать себя важной частью команды. «Ключ к успеху — это сила и позитивное эмоциональное состояние самого слабого звена в команде», — считает Сэллис.
«Лучшие тренеры обладают эмоциональным интеллектом: они не только говорят на пяти языках, но и имеют невероятно гибкое мышление, что позволяет им находить подход к каждому игроку», — продолжает Сэллис.
По мнению Сэллиса, со временем роль запасного в футболе претерпела изменения в связи с насыщенным календарем и возможностью делать пять замен в АПЛ. Это правило было временно введено во время пандемии для борьбы с усталостью игроков. Многие клубы АПЛ были против того, чтобы оно стало постоянным, считая, что это даст преимущество «большой шестерке», но в итоге перед началом сезона-2022/2023 лига решила оставить возможность делать пять замен в течение матча.
«Если посмотреть на психологию мотивации раньше, игроки даже не были уверены, выйдут ли они на поле. Теперь вы почти уверены, что сыграете. Замены стали более предсказуемыми», — говорит Сэллис.
Именно по этой причине тренеры стремятся изменить восприятие роли запасных, для чего даже заимствуют термины из других видов спорта. В бейсболе есть «клоузеры» — питчеры, которые выходят на финальные раунды игры.
В регби Эдди Джонс, тренер сборной Японии и бывший тренер сборной Англии, ввел термин «финишеры» для описания своей скамейки запасных.
«Я всегда считал, что регби нужно воспринимать как игру 23 игроков, а не только 15, которые начинают матч», — говорит Джонс. В 2011 году он тренировал японский клуб «Сантори» и имел двух отличных игроков на одну позицию — Джорджа Грегана и Фури дю Пре. В какой-то момент Джонс изменил терминологию: вместо «первого» и «второго» он выбрал дю Пре для старта, а Грегана назвал «финишером». Он учел любовь Грегана к бейсболу, сравнив его с Мариано Риверой из «Нью-Йорк Янкиз.»
Джонс хорошо знаком с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой — они состоят в одной группе WhatsApp с тренерами из других видов спорта. Испанец называет свою скамейку запасных «игроками влияния» («impactors»).
«Я думаю, это лучший способ выразить, как мы к ним относимся и как они должны относиться к команде, особенно в день матча», — сказал Артета в 2023 года. Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт тоже использовал термин «финишеры.»
Для Сэмми Ландера, специалиста по заменам, который работал с мужской сборной США, дни, когда использовались такие термины, как «суперсаб,» сочтены.
«Термин "замена" имеет много негативных коннотаций. Когда я начал работать в роли тренера по заменам, я просил игроков рассказать, что они чувствуют, будучи замененными. Мноние говорили о подавленном состоянии, тревожности, изолированности. Теперь мы используем другие слова, например, "финишер".
В каждом клубе свои названия. Возьмем, например "Уимблдон", здесь у нас было шесть разных ролей. Мы использовали такие термины, как "энергетик", "игрок влияния", "победитель матча", "финишер", "разрушитель", и "контролер". Это дает игроку определенное направление: что мы хотим от него в этом матче. Но это также дает ему роль, процесс и идентичность, с которыми он может себя ассоциировать», — говорит Ландер.
Дуран исполнял все шесть ролей Ландера в этом сезоне. Но, вне зависимости от терминологии, он просто хочет забивать голы, и задача Эмери — управлять им и остальной командой так, чтобы все были довольны.
«Теперь футбол — это командная игра, и вы должны сделать так, чтобы все в коллективе пели в унисон», — считает Ле Фондр.
Что касается Дурана, работа Эмери приносит свои плоды. В начале ноября колумбиец подписал новый контракт с «Астон Виллой» до 2030 года. И это после того, как он чуть не покинул команду летом: по словам спортивного директора клуба Мончи, летом у него было около 40 предложений.
Дюран рисковал вызвать гнев фанатов «Виллы,» когда на фоне сильного интереса со стороны «Вест Хэма» скрестил руки, имитируя символ лондонского клуба. В итоге он остался, и так совпало, что в первом матче сезона «Астон Вилла» играла на выезде против «Вест Хэма». Дюран вышел на замену на 62-й минуте и через четверть часа забил победный гол.
В этом сезоне в активе Дурана уже четыре гола в АПЛ после выхода на замену. Эмери понимает, насколько Джон талантлив, но при этом старается делать так, чтобы игрок оставался терпеливым и сосредоточенным без попыток изменить его характер.
Эмери был сдержан, наблюдая за реакцией Дурана после его замены в матче с «Болоньей»: «Я управляю всеми процессами, в том числе реакцией игроков. В раздевалке мы оставляем послание: уважайте наши ценности, старайтесь быть зрелыми и ответственными. Это касается всех, а не только Дурана. Это под моим контролем».
Совместные усилия дали результат. «Ни у кого нет волшебной палочки, которая делает игрока суперсабом. Отношения с тренером имеют огромное значение. Как и внутренняя мотивация игрока: это назло тренеру или я хочу помочь команде? Важно найти баланс между этими двумя подходами, и Эмери это удалось», — считает Сэллис.
Тем не менее, Уоткинс пока остается основным нападающим «Астон Виллы». «Иногда Дуран был нетерпелив, поэтому мне нужно говорить с ним как с человеком, установить с ним связь. Его талант налицо, и он может помочь нам», — сказал Эмери после матча с «Баварией», в котором Дуран забил победный гол.
Во время ноябрьского перерыва Дуран дважды оставался на скамейке в матчах сборной Колумбии. Ему удалось произвести впечатление, но он по-прежнему стремится попасть в стартовый состав. Эмери рассматривал вариант, при котором Дуран и Уоткинс выйдут с первых минут, но, похоже, Джону придется запастись терпением. Уоткинс продолжает демонстрировать отличный футбол, но это не остановит Дурана от поиска возможности занять его место в основе.
«Я готов начать в любой момент», — отметил Дуран.
«Астон Вилла» на данный момент шестое место в АПЛ и пятое в общей таблице Лиги чемпионов. Сможет ли Джон при таком раскладе пробиться в основной состав? В ближайшее время у него будет шанс заявить о себе в матчах против «Ноттингем Форест» (14 декабря), «Манчестер Сити» (21 декабря) и «Ньюкасла» (26 декабря).