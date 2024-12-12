Лучший суперсаб сезона. Эмери превратил Дурана в незаменимого джокера «Астон Виллы»

Джон Дуран был в ярости. В октябре, через минуту после того, как он забил второй гол «Астон Виллы» в матче Лиге чемпионов против «Болоньи», ему пришлось отправиться на скамейку запасных. В объективы телекамер попала реакция колумбийца на эту замену: он с яростью пнул стул перед собой и начал разбрасывать вещи.

Дуран — один из самых опасных нападающих текущего европейского сезона, в его активе 10 мячей в 23 матчах. Пять из них он забил в Премьер-лиге, и это несмотря на то, что он лишь в четырех матчах играл с первых минут. Джон попал в стартовый состав в играх против «Уиком Уондерерс» и «Кристал Пэлас» в Кубке английской лиги, против «Саутгемптона» в Премьер-лиге и «Болоньи» в Лиге чемпионов.

На этой неделе он снова повторил свой уже любимый трюк: в матче ЛЧ против «Лейпцига» (3:2) Дуран вышел на замену во втором тайме и стал автором гола после сумасшедшего дальнего удара.

Незадолго до своего эмоционального всплеска в матче с «Болоньей» Дуран тоже выглядел раздраженным. «Вилла» вела 3:1 в гостевом матче с «Фулхэмом», на 75-й минуте колумбийцу дали очередной шанс, выпустив на поле вместо Олли Уоткинса. В течение следующих 20 минут Дуран постоянно напрягал высокую линию обороны «Фулхэма», пытаясь убежать и забить свой очередной гол.

Но проблема заключалась в том, что мяч до него почти не доходил. Джон очень хотел поставить жирную точку в матче, но его партнеры по команде сосредоточились на удержании счета. Ему лишь оставалось раздраженно разводить руками, когда мяч туда-сюда перекатывали в центре поля.

Дуран — далеко не первый и уж точно не последний футболист, которому пришлось смириться с нежеланной ролью «суперсаба» (игрока, выходящего на замену и меняющего ход матча).

Джон Дуран globallookpress.com

Подобная роль в свое время была у Джермейна Дефо («Тоттенхэм» и сборная Англии), Уле Гуннара Сульшера («Манчестер Юнайтед») и Оливье Жиру («Арсенал»).

Однако это понятие со временем претерпело изменения. Теперь, когда в Премьер-лиге разрешено делать до пяти замен, тренеры получили больше возможностей менять ход игры за счет скамейки запасных.

Более того, с некоторых пор тренеры называют таких игроков «финишерами». Другой вопрос, что далеко не все нападающие готовы охотно соглашаться на эту роль.

Добро пожаловать в мир «суперсабов» — футболистов, которые меняют ход игры, выходя со скамейки, и осознают, что у них есть лишь небольшое окно возможностей, чтобы произвести впечатление и убедить тренера, что они тоже достойны попадания в стартовый состав.

Джермейн Дефо globallookpress.com

«Суперсабы» (supersub) тоже уверены в своей способности играть с первых минут, но вынуждены мириться со своей ограниченной ролью, которая предполагает выход на замену не раньше середины второго тайма. Даже если им удастся забить, велика вероятность, что в следующем матче их снова оставят в запасе.

«Каждый хочет выходить на поле с первых минут. Думаю, это идет с детства: когда ты ребенок и только начинаешь играть в футбол, ты тоно не говоришь: О, папа, сегодня я хочу остаться на скамейке запасных. Вместо этого ты всегда хочешь быть в старте, забивать голы и побеждать», — сказал бывший нападающий клубов АПЛ Адам Ле Фондр.

Нападающий, меняющие ход игры после появления со скамейки запасных, — явление далеко не новое. Бывший форвард «Ливерпуля» Дэвид Фэйрклафф даже посвятил этому книгу («Supersub»), в которой рассказал о своей аналогичной роли в период с 1975 по 1983 год. Он провел за «красных» 154 матча и забил 55 мячей. При этом в 62 случаях он выходил на замену и сумел забить 18 голов. Еще в 76 матчах он так и не появился на поле, оставшись в запасе.

«Раньше всё зависело от стартового состава. Клубы радовались, если у них в запасе был игрок, который мог сделать разницу. Сейчас же, говоря об успехе, все подчеркивают важность всей команды, а не только стартового состава», — рассказывал Фэйрклафф в 2017 году.

Хотя его имя стало синонимом этой роли, это совсем не значит, что он её полюбил.

«Несмотря на то, что я довольно часто выходил на замену и забивал, не могу сказать, что мне это помогло в карьере. Еще в 1977 году я дал понять, что хочу уйти из клуба, независимо от того, каких успехов добивался "Ливерпуль" в то время», — добавил Фэйрклафф.

Дэвид Фэйрклафф globallookpress.com

Ле Фондр прекрасно понимает Дурана, которому досталась не самая желанная роль: «Все, кто смотрит футбол, видят стартовый состав и думают: Я хочу быть тем парнем, который играет 90 минут, забивает четыре гола и уходит героем. Все хотят любви и признания».

«Я играл против Дурана в прошлом сезоне, когда выступал за шотландский "Хиберниан".

Он шикарно провел матч против нашей команды в Лиге конференций. Уверен, у него будет феноменальная карьера», — добавил Ле Фондр.

«Это непросто, когда молодой игрок выходит на поле, забивает несколько голов и начинает заявлять о себе. Но, думаю, Дурану немного легче благодаря работе, которую уже проделал Уоткинс. Теперь его задача — выиграть у Олли конкуренцию за место в стартовом составе. Но надо понимать, что Уоткинс тоже потрясающий игрок», — продолжает Ле Фондр.

Ле Фонд прекрасно понимает Дурана, потому что и сам был в такой ситуации. Адаму принадлежит рекорд по количеству забитых мячей после выхода на замену в течение одного сезона АПЛ: его восемь результативных ударов помогли «Редингу» сохранить место в элитном дивизионе по итогам кампании 2012/2013.

«Я всегда знал, что забью, независимо от того, выйду я в старте или со скамейки. Мне пришлось смириться с тем, что главная цель команды — просто сохранить место в АПЛ, а не искать возможность, как сделать меня счастливым», — вспоминает Ле Фондр.

Адам Ле Фондр globallookpress.com

На данный момент рекордсменом АПЛ по количеству голов после выхода на замену является Джермейн Дефо (24). В топ-3 также входят Оливье Жиру (21) и Хавьер Эрнандес (19).

Дефо при этом никогда не скрывал, что его раздражала эта роль. «Я не хочу носить звание суперсаба», — заявлял он в 2009 году.

Сульшера тоже часто называли суперсабом, а бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон однажды даже назвал его «заменой из ада».

«Фергюсон знал, что если оставит меня на скамейке, я буду в бешенстве, но при этом заряжен и готов отдать всё, выйдя на поле. Это свойственно далеко не всем, кто остается в запасе. Многие потом выходят угюмыми и бесполезными. Я же пытался изо всех сил доказать, что тренер ошибается», — сказал Сульшер в одном из недавних интервью.

Независимо от того, как их называют, игрроки должны адаптироваться к ситуации. «Я всегда был в настрое, готов был выйти на поле в любой момент. Даже если оставался в запасе, это не влияло на мое эмоциональное состояние. Я наблюдал за игрой, изучал, визуализировал моменты так, как делал бы это, если бы выходил в старте. Когда видел, как кто-то упускал классный момент, всегда говорил себе, что я бы легко воспользовался этим шансом забить», — говорит Ле Фондр.

Для максимально эффективного использования запасных надо обладать умением управлять командой. Так считает эксперт по лидерству и мышлению Стив Сэллис. Ранее он работал с УЕФА, Футбольной ассоциацией Англии, Шотландской футбольной ассоциацией и различными игроками над развитием их мышления Эффективная коммуникация — это главный момент, по его мнению.

Уле Гуннар Сульшер globallookpress.com

«Посмотрите на внутренние и внешние факторы: это сам игрок, а внешние — это культура и ваши отношения с тренером. Некоторые тренеры умеют грамотно сообщать игроку о том, что он не выйдет на поле, а некоторые до сих пор живут в 1965 году, просто пишут состав на стене и ждут, что игроки сами с этим справятся», — уверен Селлис.

Он не скрывает своего восхищения подходом Юргена Клоппа, вспоминая, как тот обнимал игроков «Ливерпуля», которые провели на поле всего 15 минут в конце матча. Таким образом он давал им почувствовать себя важной частью команды. «Ключ к успеху — это сила и позитивное эмоциональное состояние самого слабого звена в команде», — считает Сэллис.

«Лучшие тренеры обладают эмоциональным интеллектом: они не только говорят на пяти языках, но и имеют невероятно гибкое мышление, что позволяет им находить подход к каждому игроку», — продолжает Сэллис.

По мнению Сэллиса, со временем роль запасного в футболе претерпела изменения в связи с насыщенным календарем и возможностью делать пять замен в АПЛ. Это правило было временно введено во время пандемии для борьбы с усталостью игроков. Многие клубы АПЛ были против того, чтобы оно стало постоянным, считая, что это даст преимущество «большой шестерке», но в итоге перед началом сезона-2022/2023 лига решила оставить возможность делать пять замен в течение матча.

Юрген Клопп globallookpress.com

«Если посмотреть на психологию мотивации раньше, игроки даже не были уверены, выйдут ли они на поле. Теперь вы почти уверены, что сыграете. Замены стали более предсказуемыми», — говорит Сэллис.

Именно по этой причине тренеры стремятся изменить восприятие роли запасных, для чего даже заимствуют термины из других видов спорта. В бейсболе есть «клоузеры» — питчеры, которые выходят на финальные раунды игры.

В регби Эдди Джонс, тренер сборной Японии и бывший тренер сборной Англии, ввел термин «финишеры» для описания своей скамейки запасных.

«Я всегда считал, что регби нужно воспринимать как игру 23 игроков, а не только 15, которые начинают матч», — говорит Джонс. В 2011 году он тренировал японский клуб «Сантори» и имел двух отличных игроков на одну позицию — Джорджа Грегана и Фури дю Пре. В какой-то момент Джонс изменил терминологию: вместо «первого» и «второго» он выбрал дю Пре для старта, а Грегана назвал «финишером». Он учел любовь Грегана к бейсболу, сравнив его с Мариано Риверой из «Нью-Йорк Янкиз.»

Джонс хорошо знаком с главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой — они состоят в одной группе WhatsApp с тренерами из других видов спорта. Испанец называет свою скамейку запасных «игроками влияния» («impactors»).

«Я думаю, это лучший способ выразить, как мы к ним относимся и как они должны относиться к команде, особенно в день матча», — сказал Артета в 2023 года. Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт тоже использовал термин «финишеры.»

Микель Артета globallookpress.com

Для Сэмми Ландера, специалиста по заменам, который работал с мужской сборной США, дни, когда использовались такие термины, как «суперсаб,» сочтены.

«Термин "замена" имеет много негативных коннотаций. Когда я начал работать в роли тренера по заменам, я просил игроков рассказать, что они чувствуют, будучи замененными. Мноние говорили о подавленном состоянии, тревожности, изолированности. Теперь мы используем другие слова, например, "финишер".

В каждом клубе свои названия. Возьмем, например "Уимблдон", здесь у нас было шесть разных ролей. Мы использовали такие термины, как "энергетик", "игрок влияния", "победитель матча", "финишер", "разрушитель", и "контролер". Это дает игроку определенное направление: что мы хотим от него в этом матче. Но это также дает ему роль, процесс и идентичность, с которыми он может себя ассоциировать», — говорит Ландер.

Дуран исполнял все шесть ролей Ландера в этом сезоне. Но, вне зависимости от терминологии, он просто хочет забивать голы, и задача Эмери — управлять им и остальной командой так, чтобы все были довольны.

«Теперь футбол — это командная игра, и вы должны сделать так, чтобы все в коллективе пели в унисон», — считает Ле Фондр.

Что касается Дурана, работа Эмери приносит свои плоды. В начале ноября колумбиец подписал новый контракт с «Астон Виллой» до 2030 года. И это после того, как он чуть не покинул команду летом: по словам спортивного директора клуба Мончи, летом у него было около 40 предложений.

Джон Дуран забивает победный гол в матче с «Баварией» globallookpress.com

Дюран рисковал вызвать гнев фанатов «Виллы,» когда на фоне сильного интереса со стороны «Вест Хэма» скрестил руки, имитируя символ лондонского клуба. В итоге он остался, и так совпало, что в первом матче сезона «Астон Вилла» играла на выезде против «Вест Хэма». Дюран вышел на замену на 62-й минуте и через четверть часа забил победный гол.

В этом сезоне в активе Дурана уже четыре гола в АПЛ после выхода на замену. Эмери понимает, насколько Джон талантлив, но при этом старается делать так, чтобы игрок оставался терпеливым и сосредоточенным без попыток изменить его характер.

Эмери был сдержан, наблюдая за реакцией Дурана после его замены в матче с «Болоньей»: «Я управляю всеми процессами, в том числе реакцией игроков. В раздевалке мы оставляем послание: уважайте наши ценности, старайтесь быть зрелыми и ответственными. Это касается всех, а не только Дурана. Это под моим контролем».

Джон Дуран globallookpress.com

Совместные усилия дали результат. «Ни у кого нет волшебной палочки, которая делает игрока суперсабом. Отношения с тренером имеют огромное значение. Как и внутренняя мотивация игрока: это назло тренеру или я хочу помочь команде? Важно найти баланс между этими двумя подходами, и Эмери это удалось», — считает Сэллис.

Тем не менее, Уоткинс пока остается основным нападающим «Астон Виллы». «Иногда Дуран был нетерпелив, поэтому мне нужно говорить с ним как с человеком, установить с ним связь. Его талант налицо, и он может помочь нам», — сказал Эмери после матча с «Баварией», в котором Дуран забил победный гол.

Во время ноябрьского перерыва Дуран дважды оставался на скамейке в матчах сборной Колумбии. Ему удалось произвести впечатление, но он по-прежнему стремится попасть в стартовый состав. Эмери рассматривал вариант, при котором Дуран и Уоткинс выйдут с первых минут, но, похоже, Джону придется запастись терпением. Уоткинс продолжает демонстрировать отличный футбол, но это не остановит Дурана от поиска возможности занять его место в основе.

«Я готов начать в любой момент», — отметил Дуран.

«Астон Вилла» на данный момент шестое место в АПЛ и пятое в общей таблице Лиги чемпионов. Сможет ли Джон при таком раскладе пробиться в основной состав? В ближайшее время у него будет шанс заявить о себе в матчах против «Ноттингем Форест» (14 декабря), «Манчестер Сити» (21 декабря) и «Ньюкасла» (26 декабря).