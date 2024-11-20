Андрей Сантос, Тавариш, Буонанотте и еще пять игроков, которым помогла смена клуба

Летом в английской Премьер-лиге было зарегистрировано 118 арендных сделок. Среди 20 клубов лиги только один начал кампанию без арендованных игроков — это «Фулхэм». Все остальные воспользовались этой возможностью, пусть и с разной степенью успеха.

Несмотря на то, что сезон еще не достиг даже экватора, некоторых, в том числе Джейдона Санчо и Рахима Стерлинга, уже отправили в список главных разочарований.

Но есть и обратные примеры, когда сполна воспользовались шансом либо заявить о себе, либо перезапустить карьеру.

GOAL составил рейтинг лучших арендованных игроков сезона в АПЛ.

Нуну Тавариш («Арсенал»)

Тавариш не играл за «Арсенал» с 2022 года, его карьера резко пошла на спад в прошлом сезоне, когда он провел всего лишь 12 матчей за «Ноттингем Форест». Но португальскому футболисту в итоге удалось встать на ноги после перехода в «Лацио» на правах аренды.

Римский клуб должен выкупить Тавариша, если он сыграет определенное количество матчей. До сих пор он делал абсолютно все возможное, чтобы следующим летом получить полноценный контракт.

Нуну Тавариш globallookpress.com

Всего лишь в девяти матчах Серии А Тавариш отдал восемь результативных передач — на одну больше, чем лидер «Арсенала» Букайо Сака в текущем сезоне АПЛ.

Благодаря превосходной игре 24-летнего Тавариша «Лацио» входит в топ-5 лучших команд чемпионата Италии. Нуну постоянно помогает команде в атаке, а еще он стал значительно лучше играть в обороне, на что обратили внимание даже в сборной Португалии.

Каллум Дойл («Манчестер Сити»)

Каллуму всего лишь 21 год, а он уже сыграл более 70 матчей в Чемпионшипе. Ранее он успешно выступал на правах аренды за «Сандерленд», «Ковентри» и «Лестер».

С учетом того, как хорошо он играет за «Норвич», следующим летом на Дойла, скорее всего, наконец-то обратит внимание и Хосеп Гвардиола (если подпишет новый контракт с «Манчестер Сити»).

Каллум Дойл globallookpress.com

Дойл — универсальный защитник, который не боится играть с мячом, а так не стесняется заходить на чужую половину поля. Мощный, хорошо читает игру и не теряется под прессингом — кажется, его не случайно сравнивают с Джоном Стоунзом.

«Норвич» пока застрял в середине таблицы Чемпионшипа, но к Дойлу у тренерского штаба точно нет претензий. В этом сезоне он провел почти все матчи без замен и при этом забил уже шесть мячей. Если он продолжит в том же духе, вполне вероятно, что следующий сезон Каллум начнет в составе «Манчестер Сити».

Бен Доук («Ливерпуль»)

Доук привлек к себе внимание еще в 2021 году, когда ему было всего лишь 16 лет. Парень демонстрировал невероятную игру в составе молодежных команд «Селтика», за что получил прозвище «шотландский Месси».

В 2022-м Бен подписал контракт с «Ливерпулем». К сожалению, большую часть сезона 2023/2024 ему пришлось пропустить из-за серьезной травмы колена.

Бен Доук globallookpress.com

Только в июне этого года Доук смог возобновить полноценные тренировки. Вскоре после этого «Ливерпуль» решил отдать 19-летнего вингера в аренду в «Мидлсбро».

Доук бодро начал сезон в Чемпионшипе, в десяти матчах ему удалось сделать три результативные передачи и забить один гол.

Если что, главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот уже намекнул, что его впечатляет уровень Доука. Для игрока, которому не так давно исполнилось 19 лет, он действительно чересчур хорош.

Факундо Буонанотте («Брайтон»)

Летом 2023-го Буонанотте дебютировал в составе главной сборной Аргентины в возрасте всего лишь 18 лет. В прошлом сезоне он сыграл 36 матчей за «Брайтон». Несмотря на то, что аргентинец неплохо зарекомендовал себя, летом «чайки» отдали его в аренду в «Лестер». Правда, перед этим «Брайтон» подписал с Факундой новый контракт до 2028 года.

Факундо Буонанотте globallookpress.com

Возможно, это был риск, но в «Брайтоне» посчитали, что этот шаг ускорит развитие Буонанотте. В «Лестере» у него будет возможность выходить в стартовом составе почти в каждом матче.

В текущем сезоне Буонанотте провел в АПЛ десять матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Именно игра 19-летнего Буонанотте может стать ключевым фактором в борьбе «Лестера» за выживание. Аргентинец не боится рисковать, обладает элегантной техникой, уверенно контролирует мяч и умеет вскрывать оборону одним пасом. Следующим летом у «Брайтона» наверняка будет не одно предложение по Буонанотте от лучших клубов Европы.

Андрей Сантос («Челси»)

Вопреки ожиданиям, Андрей Сантос не смог сразу закрепиться в основной команде «Челси». Лондонский клуб выкупил бразильца в начале 2023 года у «Васко да Гама» за 18 миллионов фунтов.

Андрей Сантос globallookpress.com

В том же году Сантос неплохо провел предсезонный тур «Челси» по США и классно играл за «молодежку» Бразилии на чемпионате мира для футболистов до 20 лет.

Как ни странно, прогресс Андрея резко пошел на спад после аренды в «Ноттингем Форест».

В первой половине прошлого сезона бразильский полузащитник получил всего лишь восемь минут игрового времени в АПЛ. В итоге уже в январе «Челси» досрочно вернул его из Ноттингема. Сразу после этого Сантоса отправили в «Страсбург», с которым «синие» с некоторых пор находятся в партнерских отношениях.

Через полгода французский клуб попросил оставить Андрея еще на один сезон. В текущем сезоне 20-летний футболист наконец-то продемонстрировал свой талант.

Сантос забил пять мячей в десяти матчах чемпионата Франции. Бразилец при этом регулярно создает опасные моменты возле чужой штрафной площади. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска не так давно признался, что уже в ближайшем будущем Сантос может стать частью его проекта на «Стэмфорд Бридж».

Алекс Морено («Астон Вилла»)

У Алекса Морено не было другого варианта, кроме как покинуть «Астон Виллу». Во второй половине прошлого сезона у него была скромная роль дублера на позиции левого защитника. Ну а после того, как клуб подписал Яна Матсена, стало ясно, что ему лучше уйти.

У Морено были предложения от «Бешикташа», «Галатасарая», «Ниццы», «Бетиса» и «Вильярреала», но он решил остаться в АПЛ и в итоге устроился в «Ноттингем Форест».

Алекс Морено globallookpress.com

С тех пор 31-летний футболист успел подтвердить, что по-прежнему способен играть на этом уровне. На данный момент «Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ, опережая в том числе и «Астон Виллу».

Морено — цепкий защитник, который хорошо играет в ситуациях один на один. Кроме того, он нередко помогает команде своими эффективными действиями в атаке.

Возможно, Эмери уже жалеет, что позволил Морено покинуть «Астон Виллу».

Амед Траоре («Борнмут»)

У Траоре был неплохой старт карьеры в «Борнмуте», куда он перешел в январе 2023-го из «Сассуоло». Ивуариец выделялся своей креативностью в центре поля, благодаря чему получил от английского клуба полноценный контракт. К сожалению, сразу после этого у него начался спад.

Траоре оказался в глубоком запасе вскоре после того, как пост главного тренера «Борнмута» занял Андони Ираола.

Кроме того, в ноябре прошлого года Амед переболел малярией, которая конкретно выбила его из колеи.

Амед Траоре globallookpress.com

Аренда в «Наполи» тоже не привела ни к чему хорошему. Сыграв за неаполитанцев лишь пять матчей в рамках Серии А, ивуариец вернулся в Англию, но в августе ему снова дали понять, что надо искать новую команду.

Так Траоре оказался в «Осере», который как раз вернулся в Лигу 1. Ожидалось, что команда будет бороться за выживание, но после 11 туров она находится на расстоянии нескольких очков от зоны еврокубков. Во многом благодаря Траоре, который в девяти матчах забил пять мячей и отметился результативной передачей.

Вполне вероятно, что «Борнмут» даст Траоре еще один шанс заявить о себе на уровне АПЛ.

Джезаран Рак-Саки («Кристал Пэлас»)

Летом за Рак-Саки боролись чуть ли не все клубы Чемпионшипа. В итоге талантливый вингер перешел на правах аренды из «Кристал Пэлас» в «Шеффилд Юнайтед».

Джезаран Рак-Саки globallookpress.com

Прошлый сезон Джезарану испортила травма подколенного сухожилия. К счастью, ему удалось восстановиться и вернуться на прежний уровень.

Рак-Саки постоянно изматывает защитников благодаря своей скорости и шустрой работе ног. Это может стать одним из ключевых факторов в борьбе «Шеффилд Юнайтед» за место в АПЛ.

При этом уже сейчас очевидно, что в следующем году «Пэлас» заберут 22-летнего игрока к себе.