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    AngeOut. «Тоттенхэм» не спасет даже увольнение Постекоглу

    В «Тоттенхэме» вряд ли смогут грамотно оценить работу Энджа Постекоглу

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    Эндж Постекоглу
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    Эндж Постекоглу
    «Тоттенхэм» медленно, но при этом уверенно приближается к увольнению Энджа Постекоглу и поиску нового главного тренера. Перед ноябрьской паузой «шпоры» свалились на десятое место в таблице английской Премьер-лиги.
    «Тоттенхэм» — самый яркий пример парадоксального клуба. Они одновременно завораживают и разочаровывают, они — мощные и в то же время слабые.

    Лучше всего это проиллюстрируют несколько фактов: «Тоттенхэм» занимает десятое место в таблице, но при этом он лидер текущей кампании по количеству забитых мячей и второй по разнице мячей. Да, «шпоры» пропускают не больше, чем «Манчестер Сити».

    Болельщики «Тоттенхэма» так и не успели сполна насладиться красотой нового стадиона, который обошелся клубу в миллиард фунтов. Решение уволить Маурисио Почеттино сейчас уже сложно назвать продуманным. С тех пор совет директоров так и не нашел ему подходящую долгосрочную замену. После аргентинца здесь успели побывать Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту и Антонио Конте, а теперь с вечно проблемой командой работает Эндж Посекоглу.

    Успех упорно продолжает обходить эту часть северного Лондона, и, кажется, Постекоглу впервые близок к увольнению. В минувшее воскресенье «Тоттенхэм» сенсационно проиграл на своем поле «Ипсвичу», у которого до этого матча не было ни одной победы.

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    • У Постекоглу почти не осталось времени, чтобы доказать, что он способен вывести команду на новый уровень, пишет GOAL.

    «Тоттенхэм» выбрал Постекоглу от безысходности

    Известно, что в 2023 году, когда должность главного тренера «Тоттенхэма» снова стала вакантной, Постекоглу был далеко не основным кандидатом.

    Клуб пытался вести переговоры с Юлианом Нагельсманом, а также общался с Луисом Энрике. При этом болельщики настаивали на возвращении Почеттино, но против этой идеи было руководство «Тоттенхэма». Потом главной целью стал Арне Слот, но он подписал новый контракт с «Фейенордом», а еще через 12 месяцев возглавил «Ливерпуль».

    Болельщики были явно не в восторге от идеи пригласить Постекоглу, но тренд «#NoToPostecoglou» сошел на нет так же быстро, как и появился в начале июня 2023-го. У кандидатуры австралийца не было единогласной поддержки ни среди болельщиков, ни в руководстве «Тоттенхэма», но все понимали, что команда нуждается в глотке свежего воздуха.

    Эндж Постекоглу
    globallookpress.com

    Постекоглу, вопреки ожиданиям, быстро удалось улучшить обстановку в команде и успокоить болельщиков, которые были настроены максимально скептически. На репутацию Энджа сильно повлияли результаты — «Тоттенхэм» очень успешно начал сезон 2023/24.

    На это купились и основные СМИ. Постекоглу регулярно выдавал яркие комментарии по любому поводу, он был похож на экспрессивного экстраверта, который не забывал рассуждать о тактических нюансах.

    Даже вне поля у Постекоглу получалось оставаться привлекательным футбольным персонажем, в том числе благодаря участию в жизни болельщиков.

    Но медовый месяц «Тоттенхэма» и Постекоглу не мог продолжаться вечно. Но при этом было достаточно доказательств, что Эндж снова заставил команду и клуб двигаться в правильном направлении.

    Понятная идентичность

    Несмотря на все свои недостатки, «Тоттенхэм» почти всегда славился своей зрелищностью. Матчи с участием этой команды всегда вызывали интерес.

    Именно по этой причине многие с ужасном вспоминают период, когда команду поочередно возглавляли Моуринью, Нуну и Конте. «Тоттенхэм» был ужасен и смотреть на него было совершенно невозможно.

    При Конте был короткий отрезок, когда игроки пытались реализовать его идеи, но в какой-то момент команда начала страдать от оборонительного стиля итальянца.

    Антонио Конте — бывший главный тренер «Тоттенхэма»
    globallookpress.com

    «Тоттенхэм» Постекоглу — одна из самых узнаваемых команд во всей Европе. Когда они в порядке, за ними действительно приятно наблюдать.

    Примечательно, что уже бывшему тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу нередко напоминали о «Тоттенхэме», рассуждая об идентичности, которую нидерландец так и не смог вернуть на «Олд Траффорд». Никто так и не понял, в какой футбол пытался играть «МЮ» тен Хага.

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    • Благодаря Постекоглу у «Тоттенхэма» по-прежнему есть команда, которая способна соответствовать игровой философии клуба. Осталось только научиться стабильно демонстрировать такой футбол.

    Взял ответственность на себя

    В отличие от своих предшественников — особенно Конте, который просто не мог дождаться момента, чтобы выплеснуть все свои мысли после последней игры в качестве тренера «шпор» (речь о матче с «Саутгемптоном», который завершился вничью 3:3) — Постекоглу не уклоняется от ответственности и всегда принимает свои ошибки и признает необходимость изменений.

    Эндж Постекоглу
    globallookpress.com

    Вот что он сказал после поражения от «Ипсвича»: «Полное разочарование. Мы начали ужасно медленно и пассивно. Во втором тайме у нас были моменты, но мы все равно не сделали достаточно для победы. Это моя проблема. Команде не хватает стабильности, и мне нужно исправить это. Я несу за это ответственность».

    Постекоглу также не побоялся принять участие в клубном шоу, которое обычно наполнено позитивом, но на этот раз там было мрачно.

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    «Думаю, это неприемлемо, мы начали игру далеко не на том уровне, на котором должны были, и создали себе массу проблем. В этом сезоне мы демонстрируем непоследовательность. Я должен помочь команде справиться с этой проблемой», — добавил австралиец.

    Проблема в том, что Постекоглу приходится говорить одно и то же после каждого поражения. К слову, «шпоры» проиграли пять из 11-ти матчей в текущем чемпионате Англии.

    Невыполнимая работа?

    За несколько дней до начала дебютного сезона Постекоглу в северном Лондоне у него буквально выбили почву из под ног, когда клуб все-таки согласился продать Гарри Кейна в «Баварию».

    Эндж Постекоглу
    globallookpress.com

    Надо отдать должное австралийцу, он не стал возмущаться. Очевидно, что его предшественники не были бы столь снисходительны.

    Главное достижение Постекоглу на данный момент заключается в том, что ему удалось очистить «Тоттенхэм» от ужасов Моуринью, Нуну и Конте. Он помог переманить молодых игроков и активно работал над снижением среднего возраста команды.

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    • С учетом того, что еще год назад казалось, что никто не хотел даже рассматривать возможность работы в «Тоттенхэме», Постекоглу постарался сделать так, чтобы любой следующий шаг клуба выглядел более многообещающим, чем та ситуация, в которой он оказался, когда только пришел в команду.

    Большие проблемы наверху

    Бывший вратарь «Тоттенхэма» Юго Льорис в недавних интервью отметил, что работа Почеттино в «Тоттенхэме» была в значительной степени недооценена.

    «Даниэль Леви всегда старался принимать решения для клуба, ну и нам все-таки немного не повезло. С Маурисио нам приходилось конкурировать с "Челси" Абрамовича, "Манчестер Сити" Гвардиолы, "Ливерпулем" Клоппа. Это было действительно тяжело.

    Если мы были готовы инвестировать 50 миллионов фунтов, то наши конкуренты — как минимум в два раза больше.

    Но теперь я понимаю, что работа Маурисио заслуживала самой высокой оценки. Он вывел на новый уровень Кристиана Эриксена, Деле Алли, Гарри Кейна и многих других. Ему удалось создать что-то особенное. При Почеттино мы действительно сражались друг за друга. Мы вывели клуб на новый уровень. При этом мы трижды играли в финале, но так и не смогли забить там хотя бы один гол», — сказал Льорис.

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    • Проект «Тоттенхэма» сильно зависел от почти беспрецедентной способности Почеттино улучшать молодых игроков. В этом уже успели убедиться даже в «Челси»: аргентинец всего лишь за год превратил в звезду Коула Палмера.

    «Тоттенхэм» даже по сей день полагается на тренера, чтобы исправить ситуацию. В руководстве, похоже, по-прежнему убеждены, что команде не нужна «болезненная перестройка», о необходимости которой когда-то рассуждал Почеттино.

    Маурисио Почеттино
    globallookpress.com

    Постекоглу однажды заявлял о желании стать чемпионом АПЛ вместе с «Тоттенхэмом». Председатель правления Даниэль Леви и спортивный директор Йохан Ланге продолжают настаивать, что они хотят конкурировать с лучшими как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Но при этом летом они подписали только одного игрока для стартового состава, выкупив у «Борнмута» Доминика Соланке. В распоряжении Постекоглу оказалась одновременно сырая и несвежая команда. С этим составом действительно сложно рассчитывать на что-то серьезное. По сути, то же самое было и при Почеттино.

    Правда, ситуация все равно не такая ужасная, как можно подумать. «Тоттенхэм» на данный момент отстает от топ-4 всего лишь на три очка. «Шпоры» могли взлететь сразу на третье место в случае победы над «Ипсвичем». Это поражение должно было напомнить им о том, что в АПЛ конкурентоспособны абсолютно все команды.

    Постекоглу должно хватить терпения пережить этот сезон. Недовольство болельщиков направлено, прежде всего, в сторону руководства и владельцев клуба. Но многое будет зависеть от результатов. Если команда продолжит регулярно терять очки, крайним окажется, конечно же, тренер.

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