Лука Вушкович: 17-летний «монстр» может стать новой звездой «Тоттенхэма»

Маятник тактических тенденций резко качнулся в сторону внушительных центральных защитников, и это описание идеально подходит 17-летнему Луке Вушковичу.

Несмотря на возраст, он уже успел сыграть за сборную Хорватии U-21 и обратил на себя внимание на клубном уровне. Впереди — северный Лондон и «Тоттенхэм». Лондонский клуб уже согласовал с «Хайдуком» трансфер Вушковича. Ожидается, что Лука присоединится к «шпорам» следующим летом, вскоре после того, как ему исполнится 18 лет.

С недавних пор просто невозможно игнорировать прогресс Вушковича. В лице хорвата «Тоттменхэм» получит игрока, который через некоторое время может стать важной частью команды.

Как все начиналось

Вушкович родился 24 февраля 2007 года в хорватском Сплите. Как только он начал заниматься футболом, почти сразу стало ясно, что парня ждет большое будущее.

Отец Луки, а также его дед и прадед тоже играли за «Хайдук». Свою карьеру здесь начинал и его старший брат Марио, который в настоящее время выступает за «Гамбург».

«Лука будет главной звездой в футбольной династии Вушковичей, я уверен в этом», — заявил Марио в 2022 году.

Лука Вушкович globallookpress.com

Династия Вушковичей в каком-то смысле лежит на плечах Луки, которому уже полдесятилетия приходится оправдывать статус одного из самых талантливых футболистов Хорватии нового поколения. В 2019 году ему доверили выступить с речью на церемонии переименования академии «Хайдука» в честь Луки Калитерны. В клубе даже хотели предоставить ему возможность дебютировать за первую команду еще до того, как это было разрешено законом.

По правилам хорватского футбола Вушкович не мог играть в официальных матчах за первую команду «Хайдука» до тех пор, пока ему не исполнится 16 лет. Но ему все-таки удалось принять участие в товарищеских матчах. Кроме того, он побил несколько рекордов в Юношеской лиге УЕФА, став самым молодым хорватом, когда-либо игравшим и забивавшим в этом турнире.

Дебют Вушковича в первой команде «Хайдука» состоялся в конце февраля 2023 года, буквально через несколько дней после того, как ему исполнилось 16 лет.

Прорыв

В «Хайдуке» никогда не сомневались в способностях Вушковича. Более того, его дебют состоялся в матче против загребского «Динамо», в котором, правда, клуб из Сплита потерпел поражение со счетом 0:4. Но это все равно не помешало Луке войти в историю — он самый молодой игрок, принимавший участие в Вечном дерби.

Всего лишь через неделю после дебюта Вушкович забил первый гол за «Хайдук», поразив ворота «Осиека» в матче Кубка Хорватии. Весной 2023-го он стал игроком основного состава, хотя на тот момент ему было всего лишь 16 лет.

Лука Вушкович в составе «Радомяка» globallookpress.com

Перед началом сезона-2023/2024 в СМИ начались спекуляции на тему трансфера Вушковича. В итоге в сентябре 2023-го Лука подписал контракт с «Тоттенхэмом», который начнет действовать с первого июля 2025 года. Сумма сделки составила 12 миллионов фунтов.

Во второй половине прошлого сезона Вушкович играл на правах аренды за польский «Радомяк». В 14 матчах высшего дивизиона чемпионата Польши ему удалось забить впечатляющие три гола. Просто напомним, что Лука — центральный защитник.

Летом Вушкович вернулся в «Хайдук», который был завален предложениями европейских клубов, стремившихся арендовать талантливого футболиста. В итоге Лука отправился в бельгийский «Вестерло».

Текущая ситуация

Вушкович почти сразу стал звездой «Вестерло», который, похоже, готов бороться за место в топ-6 чемпионата Бельгии.

До сих пор он выходил в стартовом составе во всех матчах текущей кампании. При этом Вушкович уже забил четыре года и сделал одну результативную передачу, поразив простых болельщиков и экспертов умением играть в воздухе.

Лука Вушкович globallookpress.com

В Хорватии уже успели назвать Вушковича «талантом, который рождается раз в 100 лет», а также «монстром, который терроризирует всю Бельгию».

Очевидно, что уже в ближайшее время Лука получит приглашение в основную сборную Хорватии. В прошлом месяце он поразил в ворота Греции в матче за «молодежку».

Сильные стороны

Вушкович уже в 17 лет может похвастаться мощными антропометрическими данными. Сейчас его рост составляет 193 см, при этом очевидно, что он будет еще выше и мощнее.

Но для выступления в топовом европейском чемпионате защитнику недостаточно быть просто высоким.

Вушкович забил восемь мячей в 35 матах на взрослом уровне (плюс еще два гола за молодежные сборные Хорватии). Это говорит о том, что он представляет серьезную проблему для соперников не только возле своих ворот, но и возле чужих. В каком-то смысле его можно назвать уникальным игроков.

Как и большинство современных центральных защитников, Вушкович способен спокойно контролировать мяч и не боится рисковать в оборонительной трети, демонстрируя качества, которые присущи лучшим игрокам его амплуа.

Возможности для развития

Хотя Вушкович уже успел стать для многих примером и обладает внушительными физическими данными, ему еще предстоит проделать определенную работу, прежде чем выйти на топовый уровень.

Во время недавних выступлений за хорватскую «молодежку» его критиковали за неспособность грамотно коммуницировать с партнерами по команде и за неумение справляться с длинными передачами.

Лука Вушкович globallookpress.com

Поговаривают, что такие же проблемы у него были и в «Хайдуке». Возможно, это связано с тем, что он играл в командах, которые предпочитают владеть мячом и каждый раз рискуют нарваться на контратаку. Болельщикам «Тоттенхэма» точно не понравится эта информация.

Однако есть надежда, что эти недостатки можно будет устранить, учитывая его возраст. Вушкович очень быстро накапливает опыт, необходимый для перехода на следующий уровень. Это не должно быть проблемой в долгосрочной перспективе.

Новый Тоби Алдервейрелд?

А теперь поговорим о том, что точно может понравиться болельщикам «Тоттенхэма». В Бельгии Вушковича с недавних пор сравнивают с Тоби Алдервейрелдом, который провел шесть прекрасных лет в «Тоттенхэме».

Тоби Алдервейрелд globallookpress.com

Некоторые при этом считают, что кое в чем хорват уже даже превосходит бывшего защитника «шпор», особенно это касается его подключений в атаку и ударов головой.

Кто-то сравнивает Вушковича с защитником «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолом, а некоторые видят в нем легенду «Барселоны» Жерара Пике.

Что дальше?

Даже если Вушкович идеально проведет сезон в «Вестерло», избежит травм и продолжит удивлять результативностью, все равно будут сомнения относительно его готовности сходу стать игроком основного состава в «Тоттенхэме».

Переход из чемпионата Бельгии в АПЛ нельзя назвать чем-то невозможным, а тем более с учетом того, что следующим летом «Тоттенхэму» может понадобиться центральный защитник в связи с возможным переходом Кристиана Ромеро в «Реал».

Пройдет не так много временем, прежде чем Вушкович станет постоянным игроком сборной Хорватии. Скорее всего, мы увидим его на чемпионате мира 2026 года, и вполне вероятно, что Лука отправится туда в статусе игрока европейского топ-клуба.