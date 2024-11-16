Новый Робертсон из Аргентины. Солер может стать звездой «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед»

У английской Премьер-лиги, и в частности у «Манчестер Юнайтед», непростая история отношений с аргентинскими игроками. За «красных дьяволов» в разное время играли Хуан Себастьян Верон, Габриэль Хайнце, Карлос Тевес, Анхель Ди Мария, Маркос Рохо и Серхио Ромеро, а сейчас в их составе есть Алехандро Гарначо и Лисандро Мартинес. Вскоре на «Олд Траффорд» может появиться еще один аргентинец.

«Манчестер Юнайтед» внимательно следит за перспективным 19-летним защитником Хулио Солером. Несмотря на возраст, он уже два года регулярно играет за первую команду «Лануса». Все идет к тому, что совсем скоро парень окажется в Европе.

Правда, пока рано говорить о том, что Солер окажется в «Манчестер Юнайтед». Поговаривают, что «Ливерпуль» тоже заинтересован в подписании талантливого южноамериканца.

GOAL рассказывает, почему на Солера так рано обратили внимание европейские топ-клубы .

Как все начиналось

Солер родился в Парагвае 16 февраля 2025 года. Через некоторое переехал вместо с родителями в Аргентину, где и начал заниматься футболом.

Сначала Хулио занимался под руководством своего отца Хосе, который играл на профессиональном уровне в высшем дивизионе Парагвая за «Соль де Америка». Потом был период в академии «Архентинос Хуниорс», воспитанником которой был легендарный Диего Марадона.

В 2017 году случился неожиданный поворот. Несмотря на то, что «Архентинос Хуниорс» уступил «Ланусу» (0:1), игра Солера произвела впечатление на тренерский штаб соперника.

На том матче в качестве зрителя присутствовал в том числе главный тренер первой команды «Лануса» Эсекьель Карбони.

По данным La Nacion, Карбони подошел и сказал тренеру «молодежки» Родриго Акосте, что нужно сделать всё, чтобы переманить Солера: «Мы должны пойти и забрать его с собой прямо сейчас».

Уже через два дня Хулио перешел в «Ланус». Правда, «Архентинос Хуниорс» все же удалось сохранить 40 процентов экономических прав на игрока.

Хулио Солер globallookpress.com

Кроме того, «Ланус» нашел работу в клубе и для отца Солера. Тогда же Хулио получил разрешение от семьи на проживание в пансионе клуба.

В 2021-м Солер играл за резервный состав, а уже в 2022-м, когда ему было всего лишь 17 лет, дебютировал в составе главной команды «Лануса».

Дебют состоялся 30 апреля 2022 года в матче с «Индепендьенте». Во втором тайме Солер заменил получившего травму Хулиана Ауде. В этой игре «Ланус» в итоге одержал победу, забив решающий гол в компенсированное время.

Потом провел еще три матча, но постоянно играть за взрослую команду «Лануса» он начал чуть позже.

Большой прорыв

В 2023 года «Ланус» занял четвертое место в Примере и получив право на участие в Южноамериканском кубке, а Солер провел в общей сложности 12 матчей.

Начало 2024 года получилось для «Лануса» непростым. После серии неудачных матчей главный тренер Рикардо Зелински решил перевести Солера в стартовый состав.

Хулио отлично проявил себя в матче с «Платенсе» (3:0) и с тех пор является неотъемлемой частью основы.

В первой половине сезона Солер был одним из лучших игроков «Лануса». Тогда же он пробился в состав сборной Аргентины для игроков не старше 20 лет.

В начале июня Солер появился в стартовом составе заключительного подготовительного матча перед Олимпиадой — Аргентина выиграла у Парагвая (2:0), а юный защитник отметился результативной передачей.

Именно после этого матча главный тренер сборной Аргентины U-20 Хавьер Маскерано окончательно убедился, что Солер заслуживает сыграть и на олимпийском турнире во Франции.

Хулио Солер в матче с Марокко на Олимпиаде globallookpress.com

На Играх Солер оказался в одной команде с Херонимо Рулли, Николасом Отаменди, Хулианомом Альваресом и Тиаго Альмадой, которые в конце 2022-го помогли главной сборной Аргентины выиграть чемпионат мира в Катаре.

Правда, на Олимпиаде аргентинцы выступили не очень удачно. Уже в первом матче они проиграли команде Марокко (1:2).

Дальше были победы над Ираком и Украиной, а в 1/8 финала Аргентина проиграла Франции (0:1). В матче с хозяевами турнира Солер появился на поле во втором тайма, но вскоре был заменен из-за травмы.

Текущая ситуация

Олимпийская кампания Аргентины обернулась огромным разочарованием, но Солер вернулся домой с высоко поднятой головой. Он максимально использовал каждую проведенную минуту на поле, сумев обратить на себя внимание лучших клубов Европы.

Вскоре после Олимпиады Солер помог «Ланусу» выйти в полуфинал Южноамериканского кубка. В четвертьфинале он забил один из важнейших мячей в серии пенальти в противостоянии с «Индепендьенте» (Медельин).

Хулио Солер globallookpress.com

Дальше было поражение от бразильского «Крузейро», «Ланус» упустил последнюю возможность завершить сезон с трофеем. Но для Солера это был год прорыва, на что также указывает вызов в основную сборную Аргентины на октябрьские матчи. Хулио заменил получившего травму Маркоса Акунью.

Солер провел оба матча — против Венесуэлы и Боливией — на скамейке запасных. Но зато он лично познакомился с Лионелем Месси. Немногим игрокам в его возрасте выпадает такая возможность. Это свидетельствует о том, как сильно он в последнее время прогрессирует.

Солер признался, что был под впечатлением от Месси: «Я с ним почти не общался. До этого я всю жизнь наблюдал за ним по телевизору, а теперь он здесь, и это невероятно. Это кажется нереальным».

В ноябре Солер не получил приглашение в сборную, но и без этого понятно, что лучший игрок «Лануса» значительно опережает график развития и наверняка окажется в заявке национальной команды на ЧМ-2026. Этому может поспособствовать и переезд в Европу.

Сильные стороны

Солер — энергичный левый защитник, который готов закрывать весь фланг, обладает отличным пассом и в хорошем смысле агрессивен, что всегда важно для игрока обороны.

Солер нередко выводит «Ланус» в атаку благодаря своим скоростным прорывам. При этом он обладает способностью зарабатывать фолы и даже во время движения с мячом всегда играет с поднятой головой, а это, как известно, указывает на высокий футбольный интеллект.

Кроме того, Хулио очень хорош в единоборствах. Уже сейчас у него есть все необходимое, чтобы в будущем стать топ-игроком. Остается только надеяться, что постоянная шумиха не собьет его с верного пути.

Возможности для развития

Солер сыграл за «Ланус» уже 53 матча, но при этом сделал лишь две результативные передачи и до сих пор не забил ни одного мяча. Для игрока с его физическими и техническими данными это чересчур мало.

Количество результативных действий — это то, что отличает просто хорошего атакующего защитника от топового.

Очевидно, что Солеру придется поработать над статистикой и улучшить некоторые навыки, если он хочет выйти на новый уровень. Он действительно талантлив, но в его игре еще хватает нюансов, которые надо развивать.

Из-за своего желания постоянно убегать на чужую половину поля Солер нередко может оказываться не на своей позиции. Но ему надо поработать над тем, чтобы стать более эффективным на обоих концах поля.

Солер — новый Энди Робертсон?

Если Солер все-таки перейдет в «Манчестер Юнайтед», там его будут рассматривать, прежде всего, в качестве долгосрочной замены Люку Шоу, который постоянно находится в лазарете.

Энди Робертсон globallookpress.com

Но Хулио все-таки играет чуть-чуть в другом стиле, несмотря на то, что англичанин тоже известен своим умением подключаться к атакам.

Для Солера было бы разумнее стать преемником Энди Робертсона в «Ливерпуле». Шотландец, один из самых одаренных игроков своего поколения, способен неустанно выполнять огромный объем работы, в том числе прессинговать с первой и до последней минуты. Аргентинец может похвастаться такой же скоростью и упорством.

Интересно, что Солер раньше боготворил защитника «Арсенала» Александра Зинченко. Уже сейчас можно признать, что он играет ни чуть не хуже украинца. Солер должен стремиться к уровню Робертсона.

Что дальше?

В октябре Солер продлил контракт с «Ланусом» до 2028 года. Но это было сделано, прежде всего, с целью повысить трансферную стоимость игрока.

Один из футболистов «Лануса» не так давно заявил, что Солер настолько хорош, что клуб легко продаст его за 35 миллионов долларов.

Хулио Солер globallookpress.com

По информации Tyc Sports, летом «Ливерпуль» предлагал «Ланусу» 15 миллионов долларов, но Солер сумел сохранить правильный настрой: «Было много разговоров, но я стараюсь не думать об этом. Я дома, в "Ланусе", здесь я счастлив».

Вполне вероятно, что «Ливерпуль» вскоре возобновит свой интерес, если Солер продолжит в том же духе. К слову, в этом сезоне Робертсон впервые близок к тому, чтобы потерять место в основном составе.

Но также надо понимать, что у «Манчестер Юнайтед» выше потребность в таком игроке, как Солер. У «красных дьяволов» все время какие-то проблемы на левом фланге из-за травм Шоу и Тайрела Маласии, а Диогу Далот явно не справляется на этой позиции.

Некоторые источники уверяют, что «МЮ» регулярно отслеживает прогресс Солера с целью оформить трансфер в 2025 году.

Одно можно сказать наверняка: кому-то достанется действительно особенный футболист.

«Есть только один игрок из Аргентины, родившийся в 2005 году, который выделяется, и это Хулио Солер», — заявил не так давно главный тренер «Индепендьенте» Хулио Ваккари. Кажется, он уже сейчас способен заявить о себе даже в АПЛ.