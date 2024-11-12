Проклятый «Юнайтед». Вернется ли когда-нибудь «МЮ» на вершину английского футбола?

Это стало постоянной шуткой среди болельщиков, поскольку этот слоган сохранился не только после первых нескольких жалких месяцев одной кампании, но и в течение следующей.

Но в футболе всегда существовало убеждение, что «Юнайтед», пришедший в упадок после победы в своем первом Кубке европейских чемпионов в 1968 году, снова взлетит.

«Ливерпуль» был тогда доминирующей силой английского футбола, но генеральный директор клуба из Мерсисайда Питер Робинсон часто предупреждал об опасности того, что «эти ребята с Ист-Ланкс-роуд» рано или поздно «возьмут себя в руки».

Разумеется, так и было. После многих лет страданий «МЮ», Алекс Фергюсон (тогда еще не рыцарь) взялся за этот обветшавший клуб и, благодаря силе воли, вытащил «Юнайтед» из упадка, выиграв с клубом первый титул лиги за 26 лет и утвердив их в качестве новой доминирующей силы в английском футболе.

Редко бывает, чтобы клуб был настолько «настроен серьезно», как «МЮ» под руководством Фергюсона в 1990-х и 2000-х годах — вплоть до его выхода на пенсию в 2013 году, когда семья Глейзеров начала управлять клубом по-своему, и футбольная империя, которую Фергюсон выстраивал с таким трудом, снова рухнула. Если Глейзеры и имели серьезные намерения, то это было строго в корпоративном смысле.

Масштаб проблем «Юнайтед» в годы после Фергюсона примечателен. Так много денег потрачено, так мало успеха, так мало радости, так мало чувства осмысленности и обладания целью. Их трофейные успехи были за пределами мечтаний большинства клубов — Кубок Англии при Луи ван Гале, Кубок Лиги и Лига Европы при Жозе Моуринью, Кубок Лиги и Кубок Англии при Эрике тен Хаге — но для клуба такого размера, истории и богатства, как «Юнайтед», это были скудные, жалкие крохи.

И все же то же самое чувство сохранялось среди их соперников: что самый темный час — как раз перед рассветом; что в какой-то момент «эти ребята» соберутся и снова начнут бороться за самые большие призы; что запутанные стратегии набора игроков последнего десятилетия уступят место чему-то последовательному; что в конечном итоге они найдут менеджера, который сможет завоевать сердца и умы и повести игроков и болельщиков по настоящему пути, а не дойти до первой точки и окончательно сбиться с пути.

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Это вызов, который ждет Рубена Аморима, сменившего 11 ноября Эрика тен Хага, который был уволен со своего поста 28 октября.

На момент его увольнения «Юнайтед» занимал 14-е место в Премьер-лиге и 21-е место в турнирной таблице Лиги Европы, будучи зажатым между «Викторией Пльзень» и «Эльфсборгом». Во всех соревнованиях этого сезона они выиграли четыре игры из 13 (против «Фулхэма», «Саутгемпона», «Брентфорда» и «Барнсли»). Возвращаясь к началу прошлого сезона, они выиграли всего 21 матч из 47 в Премьер-лиге, забив всего 65 голов и пропустив 69.

С точки зрения ожидаемых голов (xG), показателя, который отражает качество моментов, которые команды создают и пропускают, показатели «Юнайтед» с начала прошлого сезона — по данным Opta — составляли 71,7 xG созданных и 85,5 xG пропущенных.

Если говорить вежливо, то все это было очень нехорошо. Каковы бы ни были неизбежные протесты и оправдания Тен Хага, проблемы были гораздо глубже, чем расточительная игра перед чужими воротами или нежелательное вмешательство VAR в матче с «Вест Хэмом».

Тен Хаг был в некотором роде квинтэссенцией современного руководства «Юнайтед»: сложное первое трансферное окно, ранние трудности, призыв собраться и сплотиться, возвращение к основам футбола, улучшенная трудовая этика, значительный подъем, трофейный успех, оптимистичное заявление о том, что «это только начало»… а затем беспомощное наблюдение за тем, как все это разваливалось, и разобщенная группа игроков возвращалась к привычному поведению, в то время как очередной потенциальный спаситель был тихо уволен.

Даже в лучшие времена, каким бы техническим и тактическим видением Тен Хаг ни обладал, когда он прибыл в Манчестер, оно казалось, было принесено в жертву прагматизму. Остается поразительным, что тренер, который изначально хотел построить команду вокруг плеймейкера «Барселоны» Френки де Йонга, в конечном итоге так далеко отошел от этой концепции, подписав так много полузащитников и попробовав так много комбинаций в этой линии, ни одна из которых не была даже отдаленно убедительной.

Все это можно описать одним словом: дрейф. «Юнайтед» слишком большой отрезок последнего десятилетия провел в дрейфе, никуда не двигаясь. Шаг вперед, два шага назад, больше краха, чем взлета, гораздо больше плохих трансферов, чем хороших. Есть параллели с упадком «Ливерпуля» в 1990-х — не только в том, как все рухнуло и стандарты были потеряны, но и в наивном предположении, что все это просто небольшая перестройка после небольшой турбулентности и что рано или поздно естественный порядок будет восстановлен.

Это была тема одной статьи, исследующей отрезок между 18-м титулом «Ливерпуля» в лиге в 1990 году и их 19-м три десятилетия спустя. Их бывший защитник Джон Скейлс, одно из нескольких крупных приобретений в тот период середины 1990-х, отметил, что «в "Ливерпуле" все еще было ощущение, что это был лишь вопрос времени, "когда" — а не "если" — они вернутся к завоеванию титулов».

Стив Никол, верный болельщик «Ливерпуля» 1980-х, вспомнил, как в начале 1990-х внезапно почувствовал: «Ладно, мы сейчас не в лучшей форме. Это займет немного больше времени, чем я думал». «И не успели мы оглянуться, — сказал он, — прошло пять лет, 10 лет, 20 лет…»

Знакомо? «Юнайтед» пока не приближается к 20-летнему этапу, но прошло 11 лет с момента их последнего титула Премьер-лиги (и хотя Моуринью и Уле Гуннар Сульшер все еще с гордостью трубят о своих вторых местах в 2018 и 2021 годах, это были два самых вторых места с самым большим отрывом от лидера в истории английского высшего дивизиона). Уже можно считать, что 11 превратится в 12 после того, как плохо они начали этот сезон.

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Большее беспокойство может заключаться в том, что, продлевая страдания при Тен Хаге в этой кампании, и не имея смелости следовать своим первоначальным желаниям уволить его в конце прошлого сезона, хваленая новая команда руководителей «МЮ» рисковала тем, что этот сезон станет еще одним потраченным впустую сезоном, а не первым этапом новейшей перестройки.

Это должен был быть сезон, когда «МЮ» был бы «настроен серьезно», судя по многочисленным смелым заявлениям нефтехимического миллиардера сэра Джима Рэтклиффа, когда он купил миноритарный пакет акций клуба.

Не указывая пальцем прямо на основного владельца клуба, Рэтклифф был очень язвителен в отношении культуры посредственности, которая развилась под управлением семьи Глейзеров. По его словам, решение этой проблемы будет вопросом назначения правильных людей на всех уровнях и изменения отношения и культуры в зале заседаний совета директоров, раздевалке и офисах менеджмента. Некоторые из этих шумных перестановок были обнадеживающими, например шаги по переманиванию Омара Беррады из «Ман Сити» и Дэна Эшворта из «Ньюкасла» на посты исполнительного директора и спортивного директора.

В этом контексте казалось странным, что, проведя переговоры с Томасом Тухелем, Роберто Де Дзерби и другими специалистами, он остался с тренером, который провалился на протяжении всего сезона. Результаты были плохими, выступления часто еще хуже, а настроение внутри клуба, хотя и не приближалось к токсичности уровня позднего Моуринью, было почти постоянно унылым.

Победа над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии принесла день, который можно запомнить, но для Тен Хага это было ощущение счастливого конца, а не нового начала.

Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Послание от руководства на «Олд Траффорд» в июне, после того как они все-таки решили предложить Тен Хагу отсрочку, заключалось в том, что они хотели дать ему возможность поработать в элитной спортивной структуре. Но далеко не ясно, были ли они в состоянии на самом деле предложить это. В таких разговорах есть что-то глубоко высокомерное, учитывая, что послужной список INEOS в футболе настолько не впечатляет.

Была еще одна фраза, которая застряла в памяти из серии интервью Рэтклиффа в феврале прошлого года. Когда его спросили об игровом стиле «Юнайтед», он сказал журналистам, что «это мы решим, какой нужен стиль, плюс генеральный директор, спортивный директор, возможно, ребята из селекционного отдела. Решим какой стиль футбола выбрать, и это будет стиль футбола "Манчестер Юнайтед", и тренер должен будет играть в этом стиле».

Спустя восемь месяцев после этого заявления, через пять месяцев после переговоров с тренерами, столь стилистически противоположными, как Тухель и Де Дзерби, и через четыре месяца после решения о продлении контракта Тен Хага на один год, все еще не совсем ясно, каким должен быть этот стиль. Летняя трансферная деятельность «МЮ», безусловно, не внесла особой ясности в этом отношении — хотя, возможно, Аморим сможет лучше понять их последние подписания, чем когда-либо делал Тен Хаг.

В некотором смысле, возможно, руководство «Юнайтед» должно быть благодарно за то, что результаты остались такими плохими. Выступления команды, возможно, были немного более последовательными и структурированными, чем в прошлом сезоне, но это слабая похвала. Результаты не давали им выбора, кроме как попрощаться с Тен Хагом и немедленно искать ему замену первоклассного уровня. Это было гораздо лучше, чем списывать со счетов еще одну кампанию под руководством дорабатывающего многострадального тренера или временного наставника.

Недавно Тен Хаг сказал, что «почти нет клуба в мире, где ожидания были бы такими высокими, как у Манчестер Юнайтед». Он действительно в это верил? Его оставили в прошлом сезоне после того, как он занял восьмое место в Премьер-лиге, одержав всего 18 побед (некоторые из них обнадеживающие) в 38 матчах и с отрицательной разницей мячей. Есть лишь несколько более крупных клубов в мировом футболе, но это не тот клуб, который увольнял тренеров — или подвергался внешнему давлению, требующему уволить тренеров — просто за то, что они чуток не дотягивают.

Амориму дадут время. Он также получит деньги на расходы (если, конечно, «МЮ» не потратил на игроков предыдущего тренера слишком много денег выделенных на поддержания прибыли и устойчивого развития). Конечно, ожидается улучшение, но его будут ждать в контексте среднесрочного прогресса. Это не сильно давящий на плечи уровень ожиданий.

Было интересно услышать, что Беррада, обращаясь к персоналу клуба недавно, назвал целью «МЮ» снова стать чемпионом Премьер-лиги к 2028 году, к 150-й годовщине образования клуба. Это была цель, которая каким-то образом умудрилась показаться одновременно ужасно не амбициозной для клуба такого размера, как «Юнайтед», и неоправданно оптимистичной, если смотреть на состояние команды.

С одной стороны, «Манчестер Сити», чемпионы Премьер-лиги в шести из последних семи сезонов, являются устрашающим противником, а «Ливерпуль», «Арсенал» и даже «Астон Вилла», плюс тратящий большие деньги «Челси», выглядят более подходящими претендентами на то, чтобы бросить «горожанам» вызов в ближайшем будущем. Если взглянуть на состав «Юнайтед», то можно увидеть очевидный талант в лице Бруну Фернандеша и некоторых молодых игроков, таких как Лени Йоро, Кобби Мейну, Алехандро Гарначо и Расмуса Хёйлунна, но при Тен Хаге у них даже не было ядра команды, которое могло бы побороться за большие трофеи в ближайшее время.

Но упоминание этих других клубов говорит вам, что это не должно быть так сложно, как «Юнайтед» и их тренеры продолжают это представлять. «Ливерпуль» прошел путь от жалкого положения в конце 2015 года, перед назначением Юргена Клоппа, до финала Лиги чемпионов за три года, выигрыша Лиги чемпионов за четыре года и завоевания титула Премьер-лиги за пять. «Арсенал» прошел путь от восьмого места в своих первых двух сезонах под руководством Микеля Артеты до настоящих схваток за титул в сезонах четвертом и пятом. Лишь разница мячей не позволила «Вилле» оказаться в зоне вылета Премьер-лиги, когда они наняли Унаи Эмери в октябре 2022 года, но к концу его первого полного сезона они квалифицировались в Лигу чемпионов, где они получают удовольствие, находясь в топ-8 после 4-х туров (а после первых трех они и вовсе возглавляли таблицу).

Селекция — это главная область ошибок «Юнайтед». Так много их крупных подписаний провалились, что указывает на провалы стратегии, провалы тренерского штаба и провалы обстановки в клубе. Новое руководство на «Олд Траффорд» настаивает на том, что дела пойдут лучше под их надзором. Оно надеется, что летние приобретения Нуссаира Мазрауи, Маттейса де Лигта, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзе, которые на данный момент не добились существенного прогресса, оживут под руководством нового тренера.

Но дело не только в энергии. «Юнайтед» отчаянно нужны голы. За последние три сезона у них 57, 58 и 57 голов в Премьер-лиге. Для контекста, семь команд, которые финишировали выше них в прошлом сезоне, все забили не менее 74. У Зиркзе, Гарначо и Хейлунна есть потенциал, но нежелание инвестировать в проверенных бомбардиров и проверенных плеймекеров тем более удивляет, если сравнить его с суммами и зарплатами, выплачиваемыми игрокам на других позициях.

Очень много работы предстоит сделать. «Юнайтед» будет надеяться, что новый тренер сможет что-то раскрыть в этих игроках так же, как Клопп, Артета и Эмери — все они были назначены в середине сезона — сумели выжать гораздо больше из команд, которые они унаследовали.

Работа Аморима в «Спортинге» внушает определенную уверенность в том, что он принесет подъем производительности, как индивидуальной, так и коллективной, в течение первых 12 месяцев.

Но это почти само собой разумеется, когда тренер принимает большой клуб, находящийся на спаде. Более сложная задача в «МЮ» — гарантировать, что любой такой подъем может быть сохранен после первого года или двух — и избежать этого знакомого цикла, установившегося после Фергюсона, когда гниение наступает так быстро и когда внезапно снова кажется, что до совершенства еще так далеко.