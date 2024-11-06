Что делать с Рашфордом? Пять способов починить сломанного форварда «МЮ»

В непринужденной игре «Манчестер Юнайтед» в первом матче Руда ван Нистелроя в качестве временного тренера было заметно, что в то время как Бруну Фернандеш, Алехандро Гарначо, Каземиро и другие играли свободно и с улыбками на лицах, Маркус Рашфорд оставался в унынии, бродя по полю, как будто это была неприятная обязанность, и по-видимому, не взбодренный перспективой того, что дела пойдут на лад после увольнения Эрика тен Хага.

Новый наставник команды Рубен Аморим теперь будет задаваться вопросом, сможет ли он починить сломанного форварда «Манчестер Юнайтед», и как это можно сделать. Издание нашло пять средств для Маркуса Рашфорда.

Купите ему левого защитника, чтобы он играл с ним

Победа со счетом 5:2 над «Лестером» стала ударом для тех, кто ошибочно полагал, что уход Тен Хага чудесным образом вернет форму Рашфорду, да и его первый сезон под руководством голландца скорее ставит крест на этой идее. В конце той кампании, во время которой Рашфорд показал лучшую в карьере результативность, его связывали слухами с переходами за 100 млн фунтов стерлингов. Тогда Тен Хаг, конечно, не был проблемой.

Рашфорд забил 30 голов, в основном со ставшего дня него родным левого фланга. Он был блестящим, казалось, неудержимым, когда бежал на защитников и переводя мяч в центр под правую ногу, забивал «Ливерпулю», «Челси», «Тоттенхэму», «Манчестер Сити», «Барселоне» и трижды «Арсеналу». Всех успел огорчить.

С тех пор он так и не смог вновь обрести эту форму, и, пока люди чешут затылки и потирают подбородки, ответ на его беды может быть таким же простым, как долгосрочные проблемы с травмами у Люка Шоу.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Левый защитник играл на том фланге почти весь сезон 2022/2023 и с тех пор почти не играл, а Рашфорд вместо этого обычно играл впереди Диогу Дало, который проделал вполне приличную работу на неродной позиции, но, по понятным причинам, не делает таких же проникающих забегов за Рашфорда, как Шоу, который также мог открываться и делать передачи левой ногой по бровке для Рашфорда, и являлся — просто говоря — лучшим футболистом, чем Дало.

Календарь и таблица АПЛ

Новые директора уже совершили ошибку, сделав ставку на Шоу, который страдает от постоянных рецидивов. Новый левый защитник должен стать приоритетом в январе.

Изменение позиции

Это, скорее всего, произойдет органично благодаря схеме Рубена Аморима. Вингеры в роли крайних защитников будут означать, что если Рэшфорд будет играть номинально как левый вингер, он в любом случае будет больше в центре, подбирая мяч в зонах между обороной и полузащитой противника.

Проблема в том, что это не совсем игра Рашфорда. Эта роль больше подходит Алехандро Гарначо или Амаду Диалло, возможно, Бруну Фернандешу, и идеально подходит для Мейсона Маунта, который преуспел в этой перевернутой роли в «Челси».

Рашфорд не хочет играть в полоборота, он хочет играть лицом к защитникам или забегать на мячи из глубины, как это делал Виктор Дьёкереш с большим успехом в качестве центрального нападающего «Спортинга». Мы уже проходили все это, и Рашфорд обычно выглядел немного потерянным в качестве «девятки» «Манчестер Юнайтед»; у него есть скорость, чтобы соответствовать Дьёкерешу, но ему не хватает его силы и способности удерживать мяч.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Но, возможно, это будет позиция, которая лучше всего подходит Рашфорду, и если Аморим не сможет привести Дьёкереша с собой на «Олд Траффорд», что маловероятно, учитывая их опасения по поводу правил АПЛ о прибыльности и стабильности, то передвинуть как можно ближе к воротам соперника парня, который забил всего на 32 гола меньше за «Манчестер Юнайтед» (135), чем остальные пять нападающих вместе взятые за свою взрослую клубную карьеру, может быть неплохой идеей.

Уход в «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола неоднократно говорил, что Рашфорд — единственный игрок «Манчестер Юнайтед», достаточно хороший, чтобы регулярно играть за «Манчестер Сити», и хотя мы считаем, что большинство топ-тренеров в мировом футболе посчитали бы себя способными исправить футболиста с огромным талантом, но хрупкой уверенностью в себе, у нас нет сомнений, что Гвардиола — будучи самым топовым тренером — действительно сделает это.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Не так много нападающих, если таковые вообще есть, которых Гвардиола не смог бы улучшить в «Сити»; многие из них значительно прибавили. Кому-то может не понравиться, во что он превратил Джека Грилиша, но более стерильная версия индивидуалиста из «Астон Вилы» сыграла решающую роль в требле. Рахим Стерлинг, Рияд Марез, Хулиан Альварес, Лерой Зане, Габриэль Жезус, Эрлинг Холанн и Жереми Доку были или продолжают быть блестящими, а некоторые — как Стерлинг — возможно, были блестящими только при Гвардиоле.

Мы могли бы увидеть, как Рашфорд перейдет в «Пари Сен-Жермен», который был заинтересован в нем в прошлом, или в «Барселону», которая продолжает искать левого вингера, и потерпит неудачу, но если он перейдет в «Ман Сити», то провал — это не вариант для такого типа игроков.

Отъезд в Саудовскую Аравию

«Юнайтед», возможно, будет готов выслушать предложения по Рашфорду, поскольку у них вряд ли будут деньги на Дьёкереша или любого другого игрока «Споринга», которого неизбежно подпишут для Аморима в соответствии с духом «красных дьяволов», пытающихся перехватить успех предыдущего клуба нового тренера.

Поскольку Алехандро Гарначо, Кобби Мейну и Расмус Хёйлунн считаются неприкосновенными, Рашфорд — несмотря на свою плохую форму — вероятно, является продаваемым активом, который может принести «Юнайтед» наибольшую выгоду.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Они предпочли бы не продавать его в «Сити» или другому сопернику, и нет лучшей золотой жилы для выкупа лишних звездных игроков, чем саудовская Про-лига, где клубы не проявляют никаких признаков ослабления усилий заполучить лучших талантов из Европы.

И хотя многие известные игроки уже сделали этот шаг, Рашфорд стал бы большой удачей как игрок сборной Англии и выпускник академии «Манчестер Юнайтед» в свои лучшие игровые годы.

Сторонникам прав человека с левыми взглядами, которые аплодировали самоотверженному стремлению Рашфорда накормить голодных детей в Манчестере, было бы трудно это принять, и мы не думаем, что он поступил бы так с нами, но Про-лига также похожа на среду, которая может подойти тому, кто разлюбил футбол, но хочет заработать кругленькую сумму, чтобы обеспечить свою семью на всю жизнь.

Обнимите его

Простое решение, которое, несомненно, должно стать первым пунктом в списке задач Аморима, который известен тем, что создает прочные связи со своими игроками, налаживая с ними связь как с людьми, а не только как с футболистами.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Мы не посвящены в особенности его стиля управления людьми, но упрощенное объяснение тактики для Рашфорда и рассказ ему о том, насколько он хорош, может стать хорошей отправной точкой, поскольку со стороны это выглядит так, будто Рашфорд постоянно сражается с внутренними демонами, которых можно было бы отбросить прочь с помощью четких и простых указаний от тренера, который верит в него и заботится о его интересах.

Вероятно, нам стоило поставить этот пункт на первое место.