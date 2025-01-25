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    Джан, Хуммельс и еще 3 забытых воспитанника «Баварии», которые засияли в других клубах

    Мюнхенский клуб выпустил множество игроков мирового класса, но не все они достигли успеха в «Баварии»

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    Эмре Джан
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    Эмре Джан
    За эти годы академия «Баварии» выпустила множество игроков мирового класса, хотя не все из них достигли успеха в Мюнхене.
    На каждого Тони Крооса или Томаса Мюллера есть бесчисленное множество примеров других выпускников академии «Баварии», которые построили карьеру в других местах.

    Издание Planet Football рассмотрело игроков, которых «Бавария» выпустила в прошлом, и нашло пятерых из них, которые стали культовыми героями в других местах.

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    • Эмре Джан

    Несмотря на свой успех в выступлениях по всей Европе, Джан сыграл всего несколько матчей за «Баварию», прежде чем его отправили в леверкузенский «Байер» в 2013 году.

    Затем последовал успешный период в «Ливерпуле» и менее успешный период в «Ювентусе» позже, а теперь он проводит свой шестой сезон в дортмундской «Боруссии», где он теперь капитан клуба.

    Эмре Джан

    Каким-то образом полузащитнику всего 30, и он привлек внимание во время неожиданного выхода «шмелей» в финал Лиги чемпионов в прошлом сезоне, но снова оказался в проигравшей команде.

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    «Дортмунд» сейчас не процветает, но Джан более чем зарекомендовал себя на «Вестфаленштадионе» и в своих предыдущих клубах.

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    Матс Хуммельс

    Хуммельс, возможно, и сделал себе имя как профессионал в составе внутренних соперников «Баварии» — дортмундской «Боруссии», но он начинал в молодежных командах мюнхенцев и даже дважды выступал за взрослую команду, прежде чем перейти в «Дортмунд» в 2008 году.

    Матс Хуммельс

    После восьми с половиной сезонов и двух чемпионских титулов с «Боруссией» он вернулся в «Баварию», где выиграл еще три чемпионских титула, прежде чем снова перейти в «Дортмунд» в 2019 году.

    Карим Адейеми

    Адейеми играл за «Баварию», когда был ростом по колено кузнечику, но ему пришлось уйти из-за того, что газета Sueddeutsche Zeitung называет «отсутствием дисциплины», что бы это ни значило.

    Карим Адейеми (слева)

    В любом случае, уход оказался довольно удачным. Пройдя все ступени карьерной лестницы в небольшом мюнхенском клубе «Унтерхахинг», он ушел в «Ред Булл Зальцбург» в возрасте 16 лет в 2018 году.

    В том же году он выиграл золотую медаль Фрица Вальтера, которая вручается лучшему игроку Германии до 17 лет, и ранее ее выигрывали Леон Горецка, Тимо Вернер и Марио Гетце.

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    • Теперь в дортмундской «Боруссии», которая подписала нападающего после того, как он заблистал в «Ред Булл Зальцбург», Адейеми показал проблески потенциала и все еще достаточно молод, чтобы вырасти в прекрасного игрока.

    Малик Тилльман

    После того, как Тилльман провел прошлый сезон в аренде в «ПСВ», голландский клуб активировал возможность подписать его на постоянной основе.

    Малик Тилльман

    Учитывая, что он уже знаком с клубом, неудивительно, что игрок сборной США начал этот сезон ярко.

    22-летний атакующий полузащитник уже забил семь голов в лиге, и в настоящее время он в среднем забивает каждые 168 минут в Эредивизи.

    Ангело Штиллер

    Штиллер несколько раз выходил на поле за «Баварию» в «ковидном» сезоне 2020/21 — два в Лиге чемпионов и один в Кубке Германии, если быть точным, — но отсутствие болельщиков на трибунах означает, что эти личные достижения остались практически незамеченными.

    Ангело Штиллер

    Затем полузащитник перешел в «Хоффенхайм», прежде чем присоединиться к «Штутгарту» и стать неотъемлемой частью их впечатляющего рывка к второму месту в сезоне Бундеслиги 2023/24 благодаря своим выступлениям в основе их полузащиты.

    23-летний игрок уверенно продвигает мяч и прогрессирует в игре благодаря своему большому объему работы на половине поля соперника и в направлении финальной трети.

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