2-й таймХоффенхайм — ТоттенхэмОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Шахин уволен, но проблемы «Дортмунда» глубже, чем плохой тренер

    «Боруссия» находится в худшем положении, чем в последнем сезоне с Эдином Терзичем у руля

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Лига чемпионов Байер Бавария Айнтрахт Франкфурт Хольштайн Болонья Футбол Италии
    Вся лентаСамое главное
    Джеймс Мэддисон«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм». Онлайн Нури ШахинШахин уволен, но проблемы «Дортмунда» глубже, чем плохой тренер Диего ЛеонНовый Марсело. Диего Леон может стать ключевым игроком «Манчестер Юнайтед»
  • 21:46
    • «Динамо» Мск одержало волевую победу над СКА в матче КХЛ
    Все новости спорта
    Нури Шахин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Нури Шахин
    В среду, 22 января, спустя чуть больше года после того, как Нури Шахин вернулся в дортмундскую «Боруссию», где сначала занял пост помощника Эдина Терзича, прежде чем в конечном итоге стать его преемником, специалист был уволен с поста главного тренера клуба, пишет ESPN.
    Шахин сменил Терзича прошлым летом, потому что руководство «Дортмунда» считало, что бывший полузащитник может привнести в команду новую идентичность, но по сути ничего не изменилось. Фактически, «Боруссия» сейчас находится в худшем положении, чем в последнем сезоне с Терзичем у руля.

    После поражения со счетом 1:2 от «Болоньи» во вторник «Дортмунд» занимает 13-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Еще более тревожными были результаты «Боруссии» в Бундеслиге с последовательными поражениями от леверкузенского «Байера», «Хольштайна», и франкфуртского «Айнтрахта» после рождественских каникул. В настоящее время они занимают 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Баварии» на 20 очков, и находятся под реальной угрозой не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

  • Дортмундской «Боруссии» нужно чудо, чтобы переломить ход неудачного сезона
  • Еврокубки оказались слишком сложны для команд Бундеслиги
  • 26/10/2024

    • «После четырех поражений подряд, с единственной победой в последних девяти играх и 10-м местом в турнирной таблице Бундеслиги мы, к сожалению, потеряли веру в то, что сможем достичь наших целей с нынешним тренерским составом», — сказал спортивный директор «Боруссии» Ларс Рикен.

    Еще до поражения от «Болоньи» во вторник «Дортмунд» уже искал замену Шахину. В список потенциальных кандидатов входят бывший тренер «Баварии» Нико Ковач, а также Урс Фишер и Рогер Шмидт.

    Шахин мог бы сохранить свою работу, обыграв «Болонью», но даже тогда 36-летний специалист висел бы на волоске. Источники внутри клуба не обязательно подвергают сомнению его управленческие способности, а скорее считают его неудачное пребывание результатом обстоятельств.

    Учитывая тот факт, что Шахин — неопытный тренер, было бы слишком много просить от него сменить курс в такой запущенно и непростой ситуации.

    Нури Шахин

    В предыдущих двух сезонах Терзич часто пытался заставить «Дортмунд» занять позицию аутсайдера и играть в реактивный футбол, особенно в играх с такими топовыми командами, как «Бавария» и «Леверкузен». То, что каким-то образом сработало в прошлогоднем неожиданном выходе в финал Лиги чемпионов, было чем угодно, но только не эффективной стратегией во внутренних турнирах, где «Боруссия» неоднократно испытывала проблемы с высоким прессингом или компактной обороной.

    С того момента, как он пришел, Шахин показал, что у него есть идеи о том, как превратить «Дортмунд» в доминирующую команду, которая использует владение мячом, чтобы сломать соперника. Летом он рассказывал о своих идеях по построению и о том, как должны быть организованы атаки, но, по-видимому, все это было отброшено всего через пару туров, и Дортмунд вернулся к стилю футбола Терзича.

    Удивительно, но почти ничего не сработало. Они играли с относительно небольшим владением против «Штутгарта» в середине сентября и проиграли 1:5, затем они играли с большим владением, неоднократно начиная построение атак от защиты, и проиграли 1:2 берлинскому «Униону».

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Рождественские каникулы рассматривались как потенциальный шанс для перезагрузки, предоставляя менеджеру «Дортмунда» возможность попрактиковаться в реализации некоторых атакующих идей, которые у него были. То, что после этого перерыва они начали с четырьмя последовательными поражениями, полными ошибок в защите, дал понять, что время Шахина закончилось. Особенно в последних двух играх, против «Франкфурта» и «Болоньи», дортмундцы играли как команда, которая боится проиграть, вероятно, по приказу Шахина.

  • Уход Терзича был ожидаем. Блеск Лиги чемпионов скрывал глубокие проблемы «Боруссии»
  • Дортмундская «Боруссия» рассталась с главным тренером, который довел ее до финала ЛЧ
  • 13/06/2024

    • Маттиас Заммер, советник клуба, отметил, что нехватка физической формы могла способствовать недавнему спаду.

    «Физически и морально эта команда не в форме», — сказал бывший игрок и тренер «Дортмунда» после игры в Болонье. «К сожалению, эта команда не может обороняться, но она также не может атаковать».

    Из разговоров с источниками в клубе и около него широко известно, что нынешний спад — это не только вина Шахина. Его преемник станет пятым тренером с 2018 года, а Терзич работал в двух разных периодах за это время.

    Увольнение Шахина рассматривалось как крайняя мера, поскольку он пользуется большой любовью и уважением как среди болельщиков, так и среди официальных лиц клуба. Кроме того, еще одна смена тренера дает команде оправдание по поводу того, как плохо они выступили в этом сезоне. Игроки все еще поддерживали своего тренера до самого конца, что резко контрастирует с последними неделями второго периода Терзича, когда часть команды восстала против наставника

    Нури Шахин

    Эти игроки несут определенную ответственность за результаты. Также как и те, кому поручено их искать, набирать и подписывать, причем даже в большей степени.

    За исключением вингера Джейми Гиттенса и полузащитника Феликса Нмеча, никто не смог произвести впечатление в этом сезоне. Между тем, такие лидеры, как Эмре Джан и Юлиан Брандт, редко играют на уровне, который мог бы вдохновить их партнеров по команде.

    Хотя «Боруссия» потеряла главных звезд в лице Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема, а также авторитетных лидеров, таких как Марко Ройс и Матс Хуммельс, за последние два с лишним года команда остается одной из самых дорогостоящих по составу в Бундеслиге. Однако, подобно «Манчестер Юнайтед», дортмундцы избежали полномасштабной перестройки, продав нескольких игроков и обновив раздевалку.

    Возможно, дух посредственности можно было бы выдуть с «Вестфаленштадиона», если бы состав был полностью обновлен.

  • Сборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг?
  • Шесть следующих карьерных ходов голландца после увольнения из «Манчестер Юнайтед»
  • 16/11/2024

    • Сейчас «Боруссию», скорее всего, продолжит штормить до конца сезона, хотя все еще есть реальный шанс, что они снова выйдут в Лигу чемпионов.

    На данный момент наиболее вероятным сценарием является то, что Ковача наймут по краткосрочному контракту с возможностью продления, если он покажет, что может поднять эту команду. Хотя Ковач не показал себя тактическим гением в «Баварии», «Монако» или «Вольфсбурге», он способен заставить свои команды играть жестко и с характером.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Существует мнение, что многие игроки «Боруссии» слабы психологически и их нужно подталкивать в ту или иную сторону. Их спад формы в этом сезоне связан не столько с Шахином и его готовностью изменить стиль игры команды, сколько с качеством и менталитетом основной группы игроков, а также с решениями тех, кто отвечает за их подбор.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.51
  • Экспресс дня 23 января
  • Сегодня в 23:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РФШ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Лацио — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Арока — Морейренсе
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Халл Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  4.45
  • Экспресс дня 24 января 2025 года
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Торино — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры