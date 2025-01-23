Шахин уволен, но проблемы «Дортмунда» глубже, чем плохой тренер

Шахин сменил Терзича прошлым летом, потому что руководство «Дортмунда» считало, что бывший полузащитник может привнести в команду новую идентичность, но по сути ничего не изменилось. Фактически, «Боруссия» сейчас находится в худшем положении, чем в последнем сезоне с Терзичем у руля.

После поражения со счетом 1:2 от «Болоньи» во вторник «Дортмунд» занимает 13-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Еще более тревожными были результаты «Боруссии» в Бундеслиге с последовательными поражениями от леверкузенского «Байера», «Хольштайна», и франкфуртского «Айнтрахта» после рождественских каникул. В настоящее время они занимают 10-е место в турнирной таблице, отставая от лидера «Баварии» на 20 очков, и находятся под реальной угрозой не попасть в Лигу чемпионов следующего сезона.

«После четырех поражений подряд, с единственной победой в последних девяти играх и 10-м местом в турнирной таблице Бундеслиги мы, к сожалению, потеряли веру в то, что сможем достичь наших целей с нынешним тренерским составом», — сказал спортивный директор «Боруссии» Ларс Рикен.

Еще до поражения от «Болоньи» во вторник «Дортмунд» уже искал замену Шахину. В список потенциальных кандидатов входят бывший тренер «Баварии» Нико Ковач, а также Урс Фишер и Рогер Шмидт.

Шахин мог бы сохранить свою работу, обыграв «Болонью», но даже тогда 36-летний специалист висел бы на волоске. Источники внутри клуба не обязательно подвергают сомнению его управленческие способности, а скорее считают его неудачное пребывание результатом обстоятельств.

Учитывая тот факт, что Шахин — неопытный тренер, было бы слишком много просить от него сменить курс в такой запущенно и непростой ситуации.

Нури Шахин globallookpress.com

В предыдущих двух сезонах Терзич часто пытался заставить «Дортмунд» занять позицию аутсайдера и играть в реактивный футбол, особенно в играх с такими топовыми командами, как «Бавария» и «Леверкузен». То, что каким-то образом сработало в прошлогоднем неожиданном выходе в финал Лиги чемпионов, было чем угодно, но только не эффективной стратегией во внутренних турнирах, где «Боруссия» неоднократно испытывала проблемы с высоким прессингом или компактной обороной.

С того момента, как он пришел, Шахин показал, что у него есть идеи о том, как превратить «Дортмунд» в доминирующую команду, которая использует владение мячом, чтобы сломать соперника. Летом он рассказывал о своих идеях по построению и о том, как должны быть организованы атаки, но, по-видимому, все это было отброшено всего через пару туров, и Дортмунд вернулся к стилю футбола Терзича.

Удивительно, но почти ничего не сработало. Они играли с относительно небольшим владением против «Штутгарта» в середине сентября и проиграли 1:5, затем они играли с большим владением, неоднократно начиная построение атак от защиты, и проиграли 1:2 берлинскому «Униону».

Рождественские каникулы рассматривались как потенциальный шанс для перезагрузки, предоставляя менеджеру «Дортмунда» возможность попрактиковаться в реализации некоторых атакующих идей, которые у него были. То, что после этого перерыва они начали с четырьмя последовательными поражениями, полными ошибок в защите, дал понять, что время Шахина закончилось. Особенно в последних двух играх, против «Франкфурта» и «Болоньи», дортмундцы играли как команда, которая боится проиграть, вероятно, по приказу Шахина.

Маттиас Заммер, советник клуба, отметил, что нехватка физической формы могла способствовать недавнему спаду.

«Физически и морально эта команда не в форме», — сказал бывший игрок и тренер «Дортмунда» после игры в Болонье. «К сожалению, эта команда не может обороняться, но она также не может атаковать».

Из разговоров с источниками в клубе и около него широко известно, что нынешний спад — это не только вина Шахина. Его преемник станет пятым тренером с 2018 года, а Терзич работал в двух разных периодах за это время.

Увольнение Шахина рассматривалось как крайняя мера, поскольку он пользуется большой любовью и уважением как среди болельщиков, так и среди официальных лиц клуба. Кроме того, еще одна смена тренера дает команде оправдание по поводу того, как плохо они выступили в этом сезоне. Игроки все еще поддерживали своего тренера до самого конца, что резко контрастирует с последними неделями второго периода Терзича, когда часть команды восстала против наставника

Нури Шахин globallookpress.com

Эти игроки несут определенную ответственность за результаты. Также как и те, кому поручено их искать, набирать и подписывать, причем даже в большей степени.

За исключением вингера Джейми Гиттенса и полузащитника Феликса Нмеча, никто не смог произвести впечатление в этом сезоне. Между тем, такие лидеры, как Эмре Джан и Юлиан Брандт, редко играют на уровне, который мог бы вдохновить их партнеров по команде.

Хотя «Боруссия» потеряла главных звезд в лице Эрлинга Холанна и Джуда Беллингема, а также авторитетных лидеров, таких как Марко Ройс и Матс Хуммельс, за последние два с лишним года команда остается одной из самых дорогостоящих по составу в Бундеслиге. Однако, подобно «Манчестер Юнайтед», дортмундцы избежали полномасштабной перестройки, продав нескольких игроков и обновив раздевалку.

Возможно, дух посредственности можно было бы выдуть с «Вестфаленштадиона», если бы состав был полностью обновлен.

Сейчас «Боруссию», скорее всего, продолжит штормить до конца сезона, хотя все еще есть реальный шанс, что они снова выйдут в Лигу чемпионов.

На данный момент наиболее вероятным сценарием является то, что Ковача наймут по краткосрочному контракту с возможностью продления, если он покажет, что может поднять эту команду. Хотя Ковач не показал себя тактическим гением в «Баварии», «Монако» или «Вольфсбурге», он способен заставить свои команды играть жестко и с характером.

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Существует мнение, что многие игроки «Боруссии» слабы психологически и их нужно подталкивать в ту или иную сторону. Их спад формы в этом сезоне связан не столько с Шахином и его готовностью изменить стиль игры команды, сколько с качеством и менталитетом основной группы игроков, а также с решениями тех, кто отвечает за их подбор.