Это было ожидаемо. Терзич покидает клуб после двух лет бессменного руководства, почти выиграв Бундеслигу 2022/23 и несмотря на то, что всего две недели назад он дошел до финала Лиги чемпионов. В качестве временного главного тренера в 2021 году он выиграл Кубок Германии.

Но это заголовки. Суровая правда заключается в том, что дортмундцы под руководством Терзича часто действовали медленно, бестолково и не слишком удачно играли в обороне. Они также были разобщены, что противоречит техническим стандартам клуба. «Боруссия» считает себя аутсайдером, берущим огненным настроем. В течение некоторого времени у них ничего подобного не наблюдалось, за исключением Лиги чемпионов, в которой «Дортмунд» часто проявлял героизм.

В Лиге чемпионов они отлично защищались и играли с духом, соответствующим имиджу клуба, и это настолько резко контрастировало с их выступлениями в Бундеслиге, что это не поддается объяснению. Победы над «Атлетико Мадрид», «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкаслом» будут помнить на протяжении десятилетий, как и сопротивление «Реалу» в финале, но эти воспоминания плохо сочетаются с клубной эпохой, во время которой они произошли.

В Бундеслиге этого сезона, без звездного игрока уровня Джуда Беллингема или Эрлинга Холанна, «Боруссия» была невероятно разочаровывающей. Они сильно превосходят по финансовым возможностям все команды Бундеслиги, кроме мюнхенской «Баварии». У них второй по величине фонд заработной платы, но пятое место в этом сезоне было настолько же разочаровывающим, насколько оно было заслуженным.

Для Терзича это все тоже было крайне неудобно. В то время как его сторонники говорят о тренере, который формирует прочные связи с игроками, особенно с молодыми, и который дает талантливым футболистом простор и свободу для развития, его критики всегда сосредотачивались на том, что ему всегда нужны моменты вдохновения, которые спасают лицо.

«Героический футбол» — эта фраза преследовала его. В последнее время героический футбол был без героев. И это служит обвинением в адрес Терзича в том, что он действует настолько эффективно, насколько позволяет наличие талантов в команде. Справедливо это или нет — другой вопрос. Тот факт, что «Боруссия» опустилась на пятое место в сезоне, последовавшем сразу после продажи Беллингема, подтверждает эту теорию.

Эдин Терзич globallookpress.com

Но рассматривать этот период исключительно сквозь призму того, что происходило на поле, означало бы игнорировать более широкий контекст. «Боруссия» Дортмунд — не гармоничный клуб. Несмотря на весь позитивный маркетинг, который публика увидела в Лондоне, и прекрасную поддержку на «Уэмбли», уже в течение некоторого времени в клубе существовали разногласия и конфликты.

Ханс-Йоахим Вацке, генеральный директор с 2005 года, уйдет в отставку в 2025 году. Ларс Рикен, бывший полузащитник и человек, с которым Терзич был близок на протяжении многих лет, унаследовал спортивную сторону обязанностей Вацке в мае 2024 года. Вацке был самым преданным союзником Терзича и ожидалось, что его уход повлияет на стабильность работы. Остаются ли отношения между Терзичем и Рикеном прежними, тоже неясно.

Отсутствие согласованности между Терзичем и спортивным директором Себастьяном Келем понятнее. Прошлым летом он и Кель разошлись во мнениях по поводу трансферной деятельности клуба. Один из помощников Келя, Славен Станич, покинул клуб в декабре 2023 года, проработав всего шесть месяцев на этой должности. Клуб опроверг слухи о ссоре между Станичем и Терзичем и настаивает на том, что они расстались по-доброму. То, что Станич выступил с заявлением, в котором говорилось, что он не может выполнять свою роль, поскольку «честность, уважение и доверие ценны для него», подразумевало иное.

Успешное выступление в Лиге чемпионов прикрывало эти проблемы своим блеском. Но это также была серия выступлений команды, за которые Терзич нес разную степень ответственности.

В декабре 2023 года он был близок к потере работы. Клуб предпочел оставить его, но, учитывая вялую атаку и защиту, пропустившую на этом этапе сезона больше всего голов за 15 лет, они перенастроили тренерский штаб. Они назначили Нури Шахина и Свена Бендера, бывших игроков «Боруссии», и поручили каждому вдохнуть жизнь в разные части команды: Шахину в атаке, Бендеру в защите. Пара приняла роль лидеров в тренерском штабе, а Терзич взял на себя более контролирующую роль на тренировках.

Эффект был позитивным. Форма «Боруссии» после тех изменений, которые были внесены во время зимнего перерыва, была превосходной. Было семь игр подряд без поражений, но со стороны ситуация выглядела непростой, по крайней мере публично, казалось, что это подрывала авторитет Терзича. Это было правильное решение — Терзич рекомендовал совету директоров обоих тренеров — но для фигуры, чья полезность уже вызывала сомнения у некоторых болельщиков и средств массовой информации, оно вряд ли было полезным с точки зрения имиджа.

Часть проблем пришла изнутри коллектива. Марко Ройс, чрезвычайно популярный нападающий-ветеран, разочаровался в нехватке игрового времени в первой половине сезона. Ройс, в представлении немецких СМИ, взял на себя роль бунтаря, а Терзичу приходилось регулярно отвечать на вопросы о вражде с ним.

Марко Ройс и Эдин Терзич globallookpress.com

Совсем недавно, что просто нелепо, 35-летний центральный защитник Матс Хуммельс дал интервью накануне финала Лиги чемпионов, в котором он высказал явную критику стиля игры Терзича. Хуммельс многозначительно похвалил влияние Шахина и Бендера, отметив улучшение команды с их приходом, но сказал, что то, как «Боруссия» играла в некоторых матчах Бундеслиги в прошлом сезоне, особенно против «Штутгарта» и «Байера» из Леверкузена, было неподходящим для клуба.

Хуммельс играл за команду Юргена Клоппа в период с 2009 по 2015 год. Это была впечатляющая эпоха, и, независимо от того, разумно это или нет, именно с ней сравнивали все последующие команды Дортмунда. Хуммельс выбрал неудачный момент, и он известен своей откровенностью, но он непреднамеренно провел то же сравнение, что и многие другие: что эта «Боруссия», «Боруссия» Терзича, не был достойна.

После этого Терзича спросили об интервью Хуммельса на пресс-конференции на «Уэмбли» накануне финала Лиги чемпионов. Это изменило настроение в комнате. Во-первых, Терзич сказал, что не читал интервью целиком. Затем он рассказал, что они с Хуммельсом говорили об этом. Все, кто сидел в зале, понимали, что и то и другое не могло быть правдивым одновременно, и журналисты неловко заерзали на своих местах.

Каким бы ни было содержание той дискуссии, уже тогда было ясно, что Терзич и Хуммельс, контракт которого истекает этим летом, в следующем сезоне не окажутся на прежнем месте.

Заблуждением буде считать, что Дортмунд и Эдин Терзич внезапно пришли к этому обоюдному решению о расставании. Честно говоря, они шли к этому уже некоторое время. У Терзича были хорошие и плохие моменты. Он подвергся слишком резкой критике и получал кредиты доверия, которых он, возможно, не заслужил. Без сомнения, это печальный день, потому что его работа, очевидно, значила для него очень много, но его эстетическое соответствие — местный парень, которого удалось всего добиться, болельщик, ставший главным тренером — скрывало, что этот брак уже долгое время был непростым и несчастливым.