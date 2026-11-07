прогноз на матч 9-го тура Бундеслиги, ставка за 2.25

8 ноября в девятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Фрайбург» и «Унион». Начало встречи — в 19:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» в немецкой Бундеслиге занимает 3-е место, набрав 16 очков: 5 побед, 1 ничья и 2 поражения.

Последние матчи: в восьмом туре чемпионата Германии «Фрайбург» переиграл «Аугсбург» (2:1). Команда одержала волевую победу благодаря точным ударам Сирьяка Ирие и Игоря Матановича.

Не сыграют: нападающий Флоран Муслия пропустит игру против «Униона» из-за травмы колена. Полузащитник Патрик Остерхаге может также не сыграть, у футболиста мышечная травма.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Фрайбург» одержал победу в третьем матче подряд, помимо игры против «Аугсбурга» команда также добилась успеха в игре против «Вольфсбурга» в Кубке Германии (3:2) и «Трабзонспора» в Лиге конференций (1:0).

«Унион»

Турнирное положение: в таблице Бундеслиги «Унион» занимает 16-е место, набрав 7 очков.

Последние матчи: в восьмом туре чемпионата Германии «Унион» сыграл вничью с «Кёльном» (1:1).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Андрик Маркграф, Стэнли Нсоки, Роберт Сков, Алеша Кемляйн. Из-за дисквалификации не сыграет Феликс Удуохай.

Состояние команды: клуб из Берлина не может выиграть в четвёртом матче подряд: «Унион» сыграл вничью в трёх играх и потерпел одно поражение, при этом забив два мяча и пропустив семь голов.

На что ставят в матче Фрайбург — Унион Букмекерские коэффициенты на матч Фрайбург — Унион: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Фрайбург» занимает 3-е место в чемпионате Германии

«Унион» занимает 16-е место в чемпионате Германии

«Фрайбург» одержал победу в третьем матче подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Фрайбурга» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.50. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Униона» — 6.30.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.95 и 1.80.

Прогноз: «Фрайбург» набрал хороший ход и одержал три победы подряд. Команда уверенно выступает на своём поле и выглядит предпочтительнее «Униона», который не может выиграть на протяжении четырёх встреч. Хозяева имеют хорошие шансы продлить победную серию.

2.25 Фора «Фрайбурга» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Фрайбург» — «Унион» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Фрайбурга» (-1.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: «Унион» испытывает проблемы в атаке и за четыре последних матча забил всего два мяча. «Фрайбург», напротив, регулярно находит возможности у чужих ворот. При этом берлинцы не отличаются надёжностью в обороне, поэтому хозяева способны внести весомый вклад в результативность встречи.

1.95 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Фрайбург» — «Унион» принесёт прибыль 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.95.