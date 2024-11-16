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    Сборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг?

    Шесть следующих карьерных ходов голландца после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

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    Эрик Тен ХагСборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг? Хулио СолерНовый Робертсон из Аргентины. Солер может стать звездой «Ливерпуля» или «Манчестер Юнайтед» Фрэнсис НганнуТриумф Вердума, два проигрыша Нганну и еще 4 громких апсета в тяжелом весе UFC
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    Эрик Тен Хаг
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    Эрик Тен Хаг
    «Манчестер Юнайтед» вошел в сезон 2024/25 с новым оптимизмом после прихода сэра Джима Рэтклиффа, но в комнате все еще был слон в виде Эрика тен Хага.
    Победы в Кубке Англии было недостаточно, чтобы спасти то, что в ином случае было бы катастрофическим сезоном, но INEOS увидел достаточно позитива в этой укрепляющей дух победе на «Уэмбли», чтобы остаться с голландцем, хотя решение об этом, по-видимому, было ускорено их неспособностью договориться с несколькими топ-специалистами.

    Рэтклифф и компания не дали Тен Хагу совсем уж явной поддержки, символическим жестом продлив контракт на один год, и было очевидно, что находящийся под огнем критики голландец вошел в этот сезон, находясь на самом тонком льду.

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    • Способность Тен Хага выдавать отличную игру от своей команды раз в месяц хорошо послужила ему в кубковых соревнованиях и определенных матчах с командами «Большой Шестерки», но чаще всего защиту «МЮ» было слишком легко прорвать, и они были довольно несостоятельными в Премьер-лиге.

    В этом сезоне «красные дьяволы» достигли нового дна, выиграв всего три из своих первых девяти игр в Премьер-лиге, в результате чего затянувшееся пребывание Тен Хага на своем посту закончилось после разочаровывающего поражения со счетом 1:2 от «Вест Хэма» в октябре.

    До прибытия Рэтклиффа «Олд Траффорд» — как Гари Невилл любит упоминать при любой возможности — стал кладбищем для игроков после ухода сэра Алекса Фергюсона.

    То же самое касается и тренеров. Боссы, которые были до Тен Хага, так и не смогли реабилитироваться после ухода из «Ман Юнайтед», поскольку их больше никогда не видели в клубах высшего уровня.

    Эрик тен Хаг

    Тен Хаг, очевидно, намерен переломить эту тенденцию и должен получить достойную работу — хотя и он и понизил свой рейтинг — когда он вернется к работе, поскольку он может предъявить свой кубковый успех в «МЮ».

    Но куда он может пойти? Издание Football365 нашло шесть возможных следующих команд для голландца...

    «Аякс»

    Тен Хаг вернулся в домашний уют после ухода из «МЮ» и недавно был замечен на трибунах, когда «Аякса» встречался с соперниками по Эридивизи из «Твенте».

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    • 54-летний специалист покинул голландских гигантов, оставшись с ними в довольно хороших отношениях, и недавние беды «МЮ» меркнут по сравнению с тем, что «Аякс» пережил за последние два с половиной года, и без того усугубив непростые времена Джордана Хендерсона.

    Выиграв титул Эридивизи в двух сезонах подряд до ухода Тен Хага, «Аякс» занял третье и пятое места в следующих двух сезонах и сменил шесть (да, ШЕСТЬ) тренеров.

    Эрик Тен Хаг

    Новый тренер Франческо Фариоли показал себя лучше своих предшественников, и занимающий третье место «Аякс» будет отставать всего на четыре очка от лидера лиги «ПСВ Эйндховена», если выиграет имеющийся у них в запасе перенесенный матч.

    Но Тен Хаг был тесно связан слухами со своим бывшим клубом в начале этого года, и они, вероятно, вернут его в мгновение ока, если все снова пойдет по сценарию Пита Тонга.

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    Сборная Нидерландов

    Тен Хаг также неизбежно будет связан с переходом в международный футбол, если нынешний тренер «оранье» Рональд Куман потеряет свою работу.

    Как и сборная Англии, Нидерланды очень неплохо выступили на Евро-2024, только для того, чтобы уступить из-за того-самого гола Олли Уоткинса в полуфинале. Их кампания в Лиге наций была гораздо менее успешной, поскольку команда Кумана одержала всего одну победу в четырех играх.

    Эрик тен Хаг

    Хотя победа Англии со счетом 2:1 над Грецией стала позитивной рекламой для Лиги Наций, игры в этом соревновании по-прежнему являются пафосными товарищескими матчами, и неудачная кампания в этом турнире вряд ли будет достаточной для увольнения тренера.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Но Куман, которого критиковали после того, как он покинул сборную своей страны, чтобы возглавить «Барселону» в 2020 году, прежде чем вернуться более двух лет спустя, оказался под пристальным вниманием летом, и Тен Хаг, безусловно, был бы апгрейдом на тренерском мостике.

    «Рома»

    Еще один кризисный европейский клуб, гигант Серии А «Рома», после короткого, но дерьмового периода у руля в исполнении Ивана Юрича, как сообщается, интересовался Тен Хагом и бывшим тренером «Челси» Грэмом Поттером (который является фаворитом на то, чтобы возглавить «шпоры»).

    Не такой уж особенный Жозе Моуринью направил «Рому» по нисходящей траектории, и команда, занимающая 12-е место, в настоящее время ближе к зоне вылета, чем к местам в зоне еврокубков.

    Тен Хаг уже бывал на «Олимпико»

    В отчаянной попытке вернуть болельщиков на свою сторону владельцы «Ромы» — связанная с покупкой «Эвертона» компания «Фридкин Груп» — выманили 73-летнего Клаудио Раньери с пенсии, и он подписал контракт до лета.

    Календарь и таблица Серии А

    Третий срок любимого тренера в качестве босса «Ромы» наверняка будет недолгим, и проблемная команда, вероятно, вернется к столу для обсуждений и планирования летом, даже если ветеран сможет остановить их свободное падение. В этот момент их интерес к Тен Хагу может возрасти.

    «Боруссия» Дортмунд

    Трудно было уследить за особенно безумной управленческой каруселью летом, так как несколько европейских гигантов искали нового тренера.

    «Дортмунд» был в гуще событий после неожиданного ухода связанного с «Манчестер Юнайтед» Эдина Терзича, который был уволен после того, как привел свою команду к финалу Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

    Эрик Тен Хаг

    Решение команды Бундеслиги о его замене было таким же неожиданным, как уход Терзича, поскольку назначение тренером бывшего полузащитника «Ливерпуля» Нури Шахина заставило нас всех почувствовать себя старыми.

    В то время как «Боруссия» блистала в Лиге чемпионов (особенно против «Селтика»), то же самое нельзя сказать об их подвигах в Бундеслиге, поскольку они седьмые после десяти матчей.

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    • Вскоре они могут обратиться к Тен Хагу, чтобы предложить бывшему тренеру «Манчестер Юнайтед» скорейшее возвращение к руководящей должности, поскольку в прессе обсуждался «сенсационный» переход.

    «Ньюкасл»

    У Тен Хага также есть несколько вариантов в Премьер-лиге для его следующего карьерного хода, и мы начнем с «Ньюкасла».

    Лето было довольно мрачным для «сорок», у которых были связаны руки за спиной из-за проблем с правилами АПЛ о прибыли и устойчивом развитии.

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    • Также возникли проблемы роста после перетряски менеджмента и совета директоров, поскольку широко сообщалось, что новый спортивный директор Пол Митчелл конфликтует с Эдди Хау. Учитывая, что работа в сборной Англии стала доступной, казалось, что тренеру недолго оставалось на «Сент-Джеймс Парке».

    Но разговоры об уходе Хау утихли перед этим международным перерывом, поскольку «Ньюкасл» наконец-то вошел в колею и выиграл три матча подряд во всех соревнованиях.

    Эдди Хау и Эрик Тен Хаг

    Тем не менее, недавние сообщения о том, что Моуринью «нацелен на работу в Ньюкасле», восстановили консенсус, что Хау — временный босс, который успешно и с размахом начал правление саудовского PIF на «Сент-Джеймс Парке», прежде чем его заменил «элитный» преемник.

    Календарь и таблица АПЛ

    Как нам любит повторять Тен Хаг, — он многократный победитель кубковых соревнований, и он хотел бы принести долгожданный трофей «Сент-Джеймс-Парку».

    «Тоттенхэм»

    Предстоящий праздничный период может стать определяющим для Энджа Постекоглу, поскольку раздражающая нестабильность его команды сдерживала их перед международным перерывом.

    Изначально он был глотком свежего воздуха после скучных периодов Моуринью и Антонио Конте на тренерском мостике. «Шпоры» по-прежнему намного веселее, чем когда-то, но результаты также имеют решающее значение, и их 10-е место нужно резко улучшить, если Постекоглу хочет подольше оставаться у руля.

    Эндж Постекоглу и Эрик Тен Хаг

    Дэниел Леви справедливо является куда большим злодеем в «Шпорах», чем Постекоглу, но австралиец — который будет последним главным тренером, которого уволил председатель — первым вылетит на мороз, если в ближайшие месяцы дела клуба ухудшатся.

    Интересно, что Тен Хаг был близок к тому, чтобы присоединиться к «Шпорам», прежде чем он занял пост в «Манчестер Юнайтед», но клубные сомнения помешали сделке состояться.

    Поскольку у Леви быстро заканчиваются варианты, руководство «Тоттенхэма» может изменить свое мнение о голландце, если Постекоглу будет уволен.

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    • Если судить по периоду Тен Хага в «Манчестер Юнайтед», «Шпоры» будут жалкими в Премьер-лиге, но могут выиграть трофей. Так что, возможно, голландец стоит того, чтобы сделать на него ставку…

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