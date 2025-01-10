Смелые прогнозы на 2025 год: Пулишич останется в «Милане», а «Челси» выиграет КЧМ

Ах, Новый год. Это время перемен и готовности написать новую главу с надеждой исправить ошибки прошлого.

Он также дает нам прекрасную возможность предсказать исход незаконченных историй, что справедливо как для жизни, так и в футболе.

Таким образом, в течение следующих 12 месяцев будет много футбольных историй, за которыми стоит следить.

От крупных дорогостоящих трансферов до многообещающих победителей в крупных турнирах — вот некоторые из прогнозов журналиста ESPN и автора книги «Месси-мания» Луиса Мигела Эчегарая на футбольный 2025-й год.

«Аталанта» против «Арсенала»? Финал Лиги чемпионов будет совершенно уникальным

Нет сомнений, что первый сезон новой Лиги чемпионов преподнес нам много сюрпризов. Чемпионы прошлого сезона, мадридский «Реал» занимают 20-е место из 36 команд, имея на счету всего девять очков после шести матчей. «Манчестер Сити» испытывает как континентальные, так и внутренние проблемы, поскольку они находятся на 22-м месте с восемью очками, и хотя это маловероятно, но не исключено, что они могут не выйти в плей-офф. Фактически, их следующая игра против «Пари Сен-Жермен» 22 января будет очень важной, поскольку чемпионы Франции занимают 25-е место.

И вот что мне понравилось в этом новом формате: расписание этапов лиги, где команды встречаются с разными соперниками в каждом игровом туре, усилило чувство соперничества, заставив «большие» команды усерднее работать над набором очков, выполняя домашнюю работу перед матчами против постоянно меняющихся соперников. Я думаю, что этот менталитет сохранится и в 1/8 финала, поскольку рейтинг клуба на общем этапе определяет путь в плей-офф. Поэтому нам нужно смотреть на форму и динамику.

Сосредоточение «Ливерпуля» на титуле Премьер-лиги означает, что они потеряют концентрацию на последних этапах этого турнира, позволяя такому клубу, как «Арсенал» — с Букайо Сака, который, надеюсь, вернется раньше, чем ожидалось — пробиться в финал вместе с моей любимой командой за пределами Премьер-лиги: «Аталантой».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

И это ваш финал: матч-реванш, датируемый первым туром Лиги чемпионов этого сезона. Хотя я надеюсь, что этот матч будет более захватывающим, чем ничья 0:0.

Пулишич останется в «Милане», но Пепи отправится в Премьер-лигу

Вот то, что большинство из нас игнорирует, думая о будущем игрока: его счастье за ​​пределами поля на самом деле влияет на то, что происходит на нем. И здесь Кристиан Пулишич — прекрасный пример.

Игрок сборной США отлично провел время в «Милане» с тех пор, как присоединился к «россонери» из «Челси» летом 2023 года. В 70 матчах во всех турнирах Пулишич забил 23 гола и отдал 17 результативных передач. В этом сезоне? Восемь голов и шесть результативных передач, что делает его лидером клуба по количеству забитых мячей. И я искренне верю, что все это потому, что он наконец-то оказался в городе и окружении, которые влияют на него позитивно.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Проще говоря, он любит Италию и Милан. Учитывая его выступления, ходили слухи о возможном возвращении в Премьер-лигу — в «Ливерпуль», если быть точным, — но я просто не вижу, чтобы это произошло. Нет никаких шансов, что он готов отказаться от своего счастья, даже с новым тренером «Милана» Сержиу Консейсау. Это его не смутит, потому что Пулишич не чужд изменениям в руководстве, начиная с его работы в «Челси»; португальский менеджер — девятый постоянный главный тренер американца менее чем за 10 лет.

Я ожидаю, что Пулишич подпишет новый контракт и останется важным игроком «Милана». Однако, я думаю, что один американец отправится в Премьер-лигу — это Рикардо Пепи.

21-летний нападающий отлично провел сезон в составе «ПСВ Эйндховена», забив 12 голов и отдав три голевые передачи всего за пять стартовых матчей.

Рикардо Пепи globallookpress.com

Поступают сообщения о том, что несколько клубов заинтересованы в юноше из Эль-Пасо, и я могу назвать множество клубов Премьер-лиги, которым действительно пригодились бы его услуги. От «Брайтона» до «Тоттенхэма», «Борнмута» и даже «Арсенала» — характеристики Пепи действительно усилят многие клубы Премьер-лиги. Я вижу, что один из этих клубов приобретет его в будущем.

«Интер Майами» выиграет Кубок МЛС, Месси заявит о завершении карьеры, а затем передумает

Возможно, во мне говорит романтик, но я думаю, что это тот сезон, в котором «Интер Майами» и Лионель Месси выигрывают Кубок МЛС. Во многих отношениях это должно произойти, потому что время аргентинца в составе «цапель» истекает. Месси, которому в июне исполнится 38 лет, связан контрактом до конца сезона 2025 года, и хотя совладелец Хорхе Мас твердо рассчитывает, что чемпион мира согласится на продление соглашения, мы просто не знаем. Все зависит от Месси.

Что касается этого сезона, я думаю, они справятся.

Лионель Месси globallookpress.com

Во-первых, новый тренер Хавьер Маскерано станет солидным приобретением. Скептики предполагают, что бывший игрок «Барселоны» там только потому, что он друг Месси, но тем, кто поднимает этот вопрос, позвольте мне сказать следующее: что еще клуб должен делать? Нанимать кого-то, кто не нравится Месси? Эти дни прошли. В настоящем и обозримом будущем это клуб Месси, и для того, чтобы клуб стал чемпионом МЛС, ему нужно сначала убедиться, что его самый ценный игрок одобрит тренера.

Маскерано также соответствует многим параметрам, включая работу, которую он проделал с молодыми аргентинцами (в «Майами» их много), а также тот факт, что такие игроки, как Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс, смогут найти с ним общий язык. Самым большим препятствием остается одн: он никогда раньше не руководил клубом. Тем не менее, я думаю, что состав на 2025 год будет сильным и достаточно опытным.

После победы в Кубке МЛС я предсказываю, что Месси как бы объявит о своем уходе. Но затем, когда он увидит, как его новый дом, Соединенные Штаты, готовится к чемпионату мира, он вдохновится и поверит, что у него есть еще один год.

«Рексем» заслужит повышение в Чемпионшип

Взлет «Рексема» при новых владельцах — актерах Райане Рейнольдсе и Робе Макэлхенни был поистине замечательным, и, возможно, именно то, насколько это очень голливудская история, и не нравится многим другим клубам в низших дивизионах.

Может быть, это зависть, а может быть, презрение к вечным дискуссиям о том, что сегодняшний футбол, к сожалению, контролируется деньгами и властью, учитывая тот факт, что фонд заработной платы клуба выше, чем у большинства в Первой Лиге — о, и наличие телешоу, которое ведут два очень известных актера, безусловно, помогает с точки зрения рыночности. Или, может быть, это действительно футбольная магия. Я имею в виду, что деньги не равны успеху, поскольку вам все равно нужно сделать работу, и именно этим и занимается «Рексем»

В 2024 году «Рексем» заработал повышение из Лиги 2 globallookpress.com

Пока я пишу это, валлийская команда занимает третье место в лиге после победы над «Петерборо» в своей первой игре нового года, что держит их в центре разговоров о повышении. Я ожидаю, что «Бирмингем Сити» Тома Брэйди, а также «Уиком Уондерерс» автоматически получат повышение в Чемпионшип, но после этого я предвижу, что «Рексем» выиграет плей-офф (команды, занявшие третье-шестое места, будут бороться за третью путевку в Чемпионшип).

Это было бы невероятным достижением и настоящим финалом сезона для «Добро пожаловать в Рексэм». В следующем сезоне «Рексэм» может оказаться в шаге от Премьер-лиги.

Трент Александер-Арнольд уйдет в «Реал», Кевин Де Брёйне перейдет в «Сан Диего»

Премьер-лига увидит, как этим летом уйдут несколько ключевых звезд, и это может быть самым простым прогнозом в этом тексте.

По моему мнению (и я согласен с бывшим защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером), есть причина, по которой мадридский «Реал» предпринял «попытку» подписать Трента Александра-Арнольда на прошлой неделе: представители игрока знали, что предложение будет отклонено, но этого было бы достаточно, чтобы продемонстрировать намерение. И именно так «Реал» играет в шахматы, когда все играют в шашки. Они заронили семя, подняли шум, и теперь, когда английская звезда вступает в последние шесть месяцев своего контракта, «Лос Бланкос» могут поговорить с ним для предконтрактных переговоров, прежде чем подписать его бесплатно этим летом.

Я просто не вижу его нигде, кроме «Реала» в следующем сезоне, поскольку реанимация Флорентино Пересом еще одной эпохи «Галактикос» продолжается. Александр-Арнольд также очень близок с Джудом Беллингемом, и я уверен, что полузащитник убедил Александра-Арнольда присоединиться к нему в испанской столице. «Ливерпуль» сейчас заботится только о титуле, и это правильно, но я думаю, было ошибкой не выслушать «Реал» раньше, потому что теперь я вижу ситуацию, в которой их местный воспитанник, который не знал ничего, кроме цветов «Ливерпуля», попрощается с ним этим летом. И «Ливерпуль» не увидит ни копейки.

Точно так же я считаю, что пришло время легендарному Кевину Де Брёйне покинуть Премьер-лигу. У 33-летнего бельгийца, шестикратного чемпиона Премьер-лиги и победителя Лиги чемпионов, будет много вариантов. Как сказа Пеп Гвардиола, выступавший на предматчевой пресс-конференции перед матчем с «Вест Хэмом»: «У него были проблемы в последние полтора года, как и у многих игроков, но когда он стабилен и в форме, он действительно важный игрок для нас. Решающий игрок для нас».

«Но все дело в том, как он будет выступать за нас до конца сезона, в клубе, в его возрасте и во многом другом, поэтому я думаю, что клуб должен подумать об этом».

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

ФК «Сан-Диего», который в этом году станет 30-й командой МЛС, хочет произвести шум в лиге как клуб-новичок, и Де Брёйне, наряду с Ирвингом Лосано, является его мечтой. Цитируя группу «The Mamas & the Papas», калифорнийцы умеют мечтать, не так ли?

«Челси» выиграет Клубный чемпионат мира

Переосмысленная версия Клубного чемпионата мира ФИФА пройдет этим летом в США, и, честно говоря, я не уверен, как некоторые европейские клубы подойдут к этому вопросу это, принимая во внимание, что это снова добавляет ментальную и физическую нагрузку на игроков, которые только что закончили бы тяжелый сезон в Европе. Затем есть оценка того, кого взять. «Ман Сити» Пепа Гвардиолы, например, несомненно, будет переживать серьезную перестройку, в то время как другие, такие как «Бавария», «Пари Сен-Жермен» и миланский «Интер», могли бы использовать турнир для интенсивной ротации или, возможно, введения молодых игроков в основной состав.

Это определенно преимущество для клубов с других континентов, которые могут использовать эту возможность, чтобы максимизировать свой бренд для более широкой аудитории, поскольку они проверяют себя в качестве европейских грандов. Но, опять же, игроки — это те, к кому нужно относиться уважительно, потому что они слишком много играют в футбол. Баланс имеет ключевое значение.

Одна команда, которая, вероятно, не пострадает слишком сильно в этом отношении — и, вероятно, могла бы использовать такой турнир, как этот, чтобы проверить свой огромный состав — это «Челси». Помимо существующего состава, тренер Энцо Мареска также сможет оценить игроков, которые сейчас находятся в аренде, таких как Андрей Сантос и Давид Датро Фофана, который вернется после травмы. Эти игроки вернутся в свой родной клуб в конце сезона и постараются проявить себя под руководством итальянского наставника.

Кендри Паэс globallookpress.com

Вот еще парочка для вас. Пара 17-летних южноамериканцев действительно могут зажечь соревнование, когда они официально присоединятся к «Челси» в июле, как только им исполнится 18 лет. Бразилец Эстеван и эквадорец Кендри Паэс — два вундеркинда, готовые вывести свою игру на новый уровень; вопрос в том, сможет ли «Челси» зарегистрировать их для участия в турнире. Как уже упоминалось, они не смогут присоединиться до июля, а клубный чемпионат мира начнется 14 июня.

Несмотря ни на что, я думаю, что «Челси» выиграет этот турнир благодаря своего огромному составу.