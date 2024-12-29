Лучшее в футболе 2024 года: игроки и команды года, лучший гол и матч

Напоминаем, что эти награды учитывают только календарный год. Поэтому, хотя прошлый сезон играет свою роль, эти награды в основном отдают дань уважения выступлениям и достижениям за этот календарный год.

А теперь начнем.

Лучший игрок года среди мужчин: Винисиус Жуниор («Реал Мадрид» и Бразилия)

Это был сложный выбор, потому что в первой половине года влияние Родри на клуб и сборную Испании было колоссальным, отсюда его победа в номинации на «Золотой мяч» и почему я проголосовал за него как за игрока Премьер-лиги сезона 2023–2024. Есть аргумент, что даже в его отсутствие из-за разрыва передней крестообразной связки его влияние остается большим. Просто посмотрите на недавние проблемы «Манчестер Сити».

Но я не могу вручить эту ежегодную награду тому, кто не играл с сентября. Я должен включить весь год и на протяжении всего этого года, я рассматриваю индивидуальную стабильность. Это должен быть Винисиус: лучший игрок больших матчей. Джуд Беллингем, финалист Евро, был близок к этому, но главный вклад полузащитника сборной Англии в успехи «Реала» пришелся на начало сезона 2023-24. Лаутаро Мартинес также заслуживает особого упоминания. Но это должен быть Вини.

В Лиге чемпионов прошлого сезона — особенно на последних этапах — он привел свой клуб к победе. Ни один игрок турнира не забил больше голов или не отдал больше голевых передач в плей-офф, включая гол в финале. В Ла Лиге он пропустил начало сезона 2023-24 из-за травмы, но как только он вернулся, он был в ударе. Двадцать забитых мячей менее чем за 1900 минут в лиге (согласно Opta), что дико, если учесть, что он пропустил большую часть сезона.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Эта кампания? Мы уже видели 30-минутный хет-трик против «Боруссии Дортмунд», невероятные сольные голы против «Осасуны» и «Вильярреала» и 13 результативных действий в лиге. Всего у него пять трофеев в календарном году, включая недавно выигранный Межконтинентальный кубок против «Пачуки», когда он забил и отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе.

В целом, у него 32 гола и 14 результативных передач за «Реал Мадрид» в 2024 году. Да, провал сборной Бразилии на Кубке Америки и проблемы в квалификации — единственные неудачи, но это не проблема Винисиуса. Это проблема сборной страны, где команда переживает переходный период. Тем не менее, он все же сумел забить дважды на Кубке Америки и остается главным героем в каждой игре. Это был его самый успешный календарный год, и в свои 24 года она может добиться еще многого.

Лучший игрок года среди женщин: Айтана Бонмати («Барселона» и Испания)

Только один игрок выделяется среди остальных: Бонмати, звезда «Барселоны», которая помогла своему клубу выиграть исторический «квадрупл» благодаря 36 голам в 41 матче в прошлом сезоне. В течение этого периода она также забила в первом финале женской Лиги наций УЕФА, когда Испания выиграла со счетом 2:0 у Франции в феврале.

Айтана Бонмати globallookpress.com

После прошлогоднего выигранного «Золотого мяча» 26-летняя каталонская звезда снова завоевала почетную награду на церемонии в октябре. В этом сезоне на ее счету шесть голов и шесть результативных передач во всех турнирах, включая прекрасный гол против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но ее работу нельзя в полной мере оценить по статистике.

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Бонмати — образец полузащитника. Она бескорыстна, умна, решительна, и всякий раз, когда она получает мяч, она контролирует пространство и время. Она дирижер, и пока не закончится музыка, никто даже не приблизится к ее симфонии.

Лучшая игра года: «Реал Мадрид» — «Манчестер Сити» 3:3 (первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов 2023/24)

Иногда ответ настолько очевиден, что не стоит над ним задумываться. Этот первый матч 1/4 финала турнира прошлого сезона стал воплощением европейского футбольного совершенства. Два последних победителя соревнования встретились в Мадриде и устроили триллер с шестью голами.

«Реал» — «Ман Сити»

Это был второй матч плей-офф в истории турнира с тремя голами в первые 14 минут. Две смены лидера по ходу встречи, несколько красивых завершений, включая величественный гол Фила Фодена на 66-й минуте, потрясающий гол Йошко Гвардиола, который был превзойден только смелым залпом Федерико Вальверде, сделавшим счет 3–3 на 79-й минуте.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Вот в чем суть Лиги чемпионов. Где футбольные монархи идут королевство на королевство, со своими лучшими воинами в атаке, а мы все расслабляемся и наслаждаемся.

Лучший гол года: Джейден Филоджин за «Халл Сити»

Хорошо, я знаю, что все скажут. «ЛМЭ — фанат "Виллы", это чистая предвзятость!»

Во-первых, Филоджин не возвращался в «Виллу» до начала этого сезона, так что это не гол «Виллы». Все могут расслабиться. Во-вторых. Я прошу вас всех посмотреть это величественное произведение искусства с тщательной детализацией, потому что это несомненный победитель. Он также вызывает споры, потому что изначально его посчитали автоголом, что, по моему мнению, делает его еще более достойным. Но вы должны внимательно его изучить.

Гол Филоджина

Оливер Рэтбоун из Ротерэма (который сейчас играет за «Рексем») безрассудно дарит мяч, и Филоджин принимает его в штрафной. Рэтбоун пытается его вернуть, но именно тогда Филоджин начинает свою лавину финтов. Сначала он прокидывает мяч между ног Рэтбоуну, который затем пытается искупить свою вину, пытаясь пытаясь прервать навес. По крайней мере он так думал. Это было обманное движение и Филоджин дерзко решает исполнить рабону, уложив Рэтбоуна на поле и, слегка отклонившись, забивает.

Тренер года среди мужчин: Карло Анчелотти («Реал Мадрид»)

Лионель Скалони (Аргентина) и Луис де ла Фуэнте (Испания) были очень близки, но победителем для меня является Анчелотти, любимый футбольный папа Карло. Я думаю, что календарный год для тренера клуба сложнее, чем для наставника сборной.

65-летний итальянец — единственный тренер, который выиграл чемпионский титул в Большой пятерке европейских лиг, а после победы «Мадрида» над «Пачукой» на прошлой неделе в Межконтинентальном кубке он стал самым титулованным тренером клуба.

В мае и июне он привел клуб к чемпионскому титулу и Лиге чемпионов в кампании, омраченной травмами. А в этом сезоне? Забавно. С приходом Килиана Мбаппе мы больше говорили об их проблемах и подъеме «Барселоны» под руководством Ханси Флика, но Анчелотти снова вывел «Реал» на второе место, на одно очко отставая от «Атлетико Мадрид».

Карло Анчелотти globallookpress.com

Анчелотти — лучший тренер года, потому что, что бы на него не бросала судьба, какие бы обстоятельства ему не противостояли, он будет упорствовать... и он сделает это со своим типичным обаянием. Он позволяет своим игрокам блистать со всей их свободой и упорством, и, что самое главное, он делает это в самой напряженной клубной обстановке.

Тренер года среди женщин: Эмма Хейс («Челси», а теперь и сборная США)

18 мая, в последней игре «Челси» под руководством Хейс, «синие» выиграли рекордный пятый подряд титул Женской Суперлиги, разгромив «Манчестер Юнайтед» со счетом 6:0 на стадионе «Олд Траффорд». Это был конец ее 12-летнего пребывания на посту главного тренера, которое сделало ее доминирующей фигурой в женском футболе Англии.

Эмма Хейс globallookpress.com

Несколько дней спустя она начала свою работу в качестве главного тренера сборной США в то время, когда американцам нужно было перестраиваться. В 2023 году женская сборная США по футболу вылетела с чемпионата мира в 1/8 финала, что стало худшим результатом команды на крупных турнирах. У Хейза было всего два месяца, чтобы подготовить команду к летним Олимпийским играм. Конечный результат? Золотые медали благодаря победе со счетом 1:0 над Бразилией. Команда США ни разу не уступала на турнире и выиграла все шесть матчей на пути к финалу.

Что пугает будущих соперников? То, что это только начало.

Мужская команда года: сборная Испании

Вы думали, я выберу клуб, не так ли? Нет.

«Реал» Мадрид — достойный претендент, особенно после того, как я отдал Анчелотти награду лучшего тренера, но я решил отдать мужскую награду национальной сборной. Это должна быть Испания.

Будущие чемпионы продемонстрировали завораживающее выступление на Евро, став единственной командой, которая выиграла шесть или более игр в одном турнире. Их состав был сбалансированным (Хесус Навас был самым возрастным игроком турнира, Ламин Ямаль — самым молодым), и они наконец добавили вишенку клинического завершения моментов к своим мастерским передачам.

Нико Уильямс, Дани Ольмо и вышеупомянутый Ямаль были блистательно креативными. Также были сила и стойкость от Родри до Дани Карвахаля и их надежного нападающего Альваро Мораты. О, и они сделали все это без Педри и Гави.

Сборная Испании на ОИ-2024 globallookpress.com

Меньше чем через месяц страна выиграла олимпийское золото против Франции Тьерри Анри на их родной земле. Хорошо, это был другой состав, но настроение осталось прежним: 2024 год принадлежит La Roja.

Женская команда года: «Барселона»

Вам не нужно искать дальше женской «Барселоны», которая добилась исторического четырехкратного успеха после победы в Суперкубке Испании, Лиге F, Кубке Рейны и Лиге чемпионов благодаря победе со счетом 2:0 над «Лионом» в мае.

Ничто в жизни не идеально, но эта команда близка к этому, поскольку «Барса» выиграла 45 из 48 матчей во всех соревнованиях и проиграла только один раз за весь сезон. Под руководством лучшего бомбардира всех времен Алексии Путельяс (обладательница «Золотого мяча» 2021, 2022) и полузащитницы Айтаны Бонмати (обладательница «Золотого мяча» 2023, 2024) «Барселона» провела незабываемую кампанию.

«Барселона Фемини» globallookpress.com

В этом сезоне? Они выиграли все 13 матчей лиги и уже забили 57 голов. В этом месяце они отомстили «Манчестер Сити» после поражения в первом матче группового этапа Лиги чемпионов этого сезона и выиграли со счетом 3:0. «Барселона», проще говоря, является воплощением совершенства. Если вы тренер молодежной команды и хотите показать своим подопечным, как нужно играть в футбол, я не думаю, что есть лучший пример, чем «Барселона Фемени».

Крах года: сборная США по футболу на Кубке Америки

Кубок Америки не должен был быть легким для США, но он также не должен был быть таким катастрофическим, особенно на родной земле в группе, в которую входили Боливия, Панама и Уругвай. Ожидалось, что сборная США по футболу займет второе, если не первое, место на групповом этапе. Но после драматического поражения от Панамы и Уругвая американцы вылетели, набрав всего три очка и забив лишь три гола.

США — Боливия на Копа-2024 globallookpress.com

Бывший главный тренер Грегг Берхальтер, которого вскоре уволили, взял на себя всю ответственность, но виноваты были все. Теперь наступил новый рассвет под руководством тренера Маурисио Почеттино, и тот турнир кажется древней историей, но я надеюсь, что сборная США по футболу продолжит размышлять над этим и использовать это как топливо для будущих начинаний, особенно для чемпионата мира 2026 года.

Особое упоминание: мы не можем игнорировать текущий кризис в «Манчестер Сити». Это был невероятный, беспрецедентный спад, который включал период, когда клуб проиграл пять матчей подряд и не смог выиграть ни одной игры в семи матчах. Пеп Гвардиола никогда не испытывал такой боли в качестве тренера.

До долгожданной победы в 19-м туре над «Лестером» (2:0) их статистика составляла всего одну победу в последних 13 матчах, и они оказались на шестом месте в Премьер-лиге и на 22-м месте в Лиге чемпионов, что означает, что они могут даже не попасть в 1/8 финала. Есть много факторов, способствующих этому краху, но я не буду продолжать. Все, что нам нужно знать для цели этой статьи, это то, что на этот раз «Манчестер Сити» — четырехкратный победитель Премьер-лиги подряд — разваливается у нас на глазах.

Лучший прорывной игрок: Ламин Ямаль («Барселона», Испания)

Почти оскорбительно давать награду «прорыва» феномену из Барселоны просто потому, что в этом году Ямаль не просто «прорвался». Он разнес все в пух и прах. Его показатели в «Барселоне» — это одно, но я даю ему эту награду в основном из-за его выступления на Евро этим летом.

Я не думаю, что кто-то сомневался, что он хорошо выступит на турнире, но, блин, ребята. Он начал его в 16 лет. Фактически, в 16 лет и 338 дней он стал самым молодым игроком в истории соревнований.

Ламин Ямаль globallookpress.com

Его керлинговый гол, настоящее произведение искусства, против Франции принес победу в номинации «гол турнира», а также побил рекорд самого молодого бомбардира в истории Евро, за несколько дней до его 17-летия. Его четыре голевые передачи позволили ему возглавить список ассистентов турнира, и после победы над Англией в финале он стал самым молодым победителем.

В 2024 году этот парень, выросший в рабочем иммигрантском районе Барселоны Рокафонда, потряс футбольный мир.

Интервью года: Майкл Бирмингем (ФК «Хорндин»)

От Энджа Постекоглу до Жозе Моуринью, нет сомнений, что мы можем найти здесь хороший материал из Премьер-лиги или высших лиг по всему миру. Южная и Латинская Америка тоже могут подарить вам несколько хороших моментов. Но я собираюсь пойти в любительский футбол за обладателем этой награды.

За Майклом Бирмингемом из ФК «Хорндин», клуба из деревни на южном побережье недалеко от Портсмута. Бирмингем на самом деле только что ушел, чтобы присоединиться к «Богнор Регис Таун» после девяти лет, проведенных в «Хорндине». Он вывел их из Уэссекской лиги на четвертую ступень в Истмийской лиге впервые в истории клуба, и его интервью после игры были такими запоминающимися.

Вот лучшее из них в октябре, когда «Хорндин» проиграл со счетом 0:4 «Рейнс Парку», что только подстегнуло Бирмингема уйти и пожаловаться на игру своей команды. Как видите, этот человек никого не жалел.

«Единственным положительным моментом было то, что я съел потрясающий пирог перед игрой, вот и все», — сказал тренер, который также произнес мою любимую фразу сезона, говоря о игре своей команды. «Надеюсь, у наших игроков дома достаточно Судокрема [антисептического лечебного крема], потому что сегодня им дали пощечину».

Гай Ричи не мог бы написать лучшего монолога.

Лучшее празднование года: Тринити Родман («Вашингтон Спирит», сборная США)

Я знаю, о чем вы думаете. Первоначальная реакция — немедленно выбрать Коула Палмера, просто потому что 2024 год действительно казался «самым холодным» годом за всю историю. Но это не мой победитель, потому что мне нужно немного больше щегольства. Выходи, Национальная женская футбольная лига. Когда дело доходит до празднований, эта лига непобедима.

Ло'Эу Лабонта globallookpress.com

Ло'Эу Лабонта из «Канзас Сити Каррент» — королева челли — предоставила так много отличных празднований, включая «закос под травму», еще одну, посвященную Симоне Байлз, и даже празднование в стиле «Грязных танцев».

Но мой победитель — Тринити Родман. В этом году звезда «Вашингтон Спирит» и женской сборной США улучшила «ночь» Стефа Карри, лёжа на земле сразу после того, как забила безумный сольный гол. Но её лучшее празднование?

Тринити Родман globallookpress.com

Через несколько дней после того, как Мэджик Джонсон — легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» — объявил о своих инвестициях в «Спирит», Родман забила шикарный гол в ворота «Портленд Торнс», и что она сделала, чтобы отпраздновать? Она тут же подбежала к Мэджику и решила сделать данк прямо перед ним. Идеально.