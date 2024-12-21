Сохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити»

Каждую неделю «Манчестер Сити», похоже, достигает очередного дна. Пропасть становится глубже, падение возобновляется, и тем более невозможным кажется обратить этот спад вспять.

«Горожане» находятся в свободном падении, даже несмотря на то, что Пеп Гвардиола подписал новый контракт в середине их продолжающейся серии, включающей лишь одну победу в 11 матчах. Травма передней крестообразной связки Родри, полученная в сентябре, спровоцировала кризис, который далек от завершения. Внезапное поражение в дерби с «Манчестер Юнайтед» стало для мира подтверждением этого.

С каждым поражением и каждым потерянным очком все больше задаешься вопросом, не сожалеет ли каталонский тренер о своем решении продлить соглашение с клубом. На самом деле, это может даже не иметь значения. Нет никаких гарантий того, как долго Гвардиола останется на стадионе «Этихад», и есть веские основания полагать, что ему действительно следует уйти.

Частые публичные срывы

Гвардиола — довольно эмоциональный, порой даже чрезмерно, персонаж даже в лучшие времена. В худшие из них он на грани вспыльчивости и (надеемся) просто несерьезного поведения.

Ему пришлось публично извиниться после того, как он намекнул, что нанес себе повреждения, настолько силен был стресс от наблюдения за тем, как «Сити» упускает преимущество в три гола в конце матча Лиги чемпионов против «Фейеноорда».

Пеп Гвардиола globallookpress.com

В разговоре с бывшим партнером по команде Лукой Тони об этой проблеме он сказал: «Ногти, да, я расцарапал ими нос. Я человек, который иногда нервничает. У меня бывают плохие дни, я много лажаю, и грубость заставляет меня нервничать. Иногда я теряю рассудок? Да. Я плохо сплю и плохо перевариваю пищу. Мне всегда приходится есть легкую пищу. Только суп вечером».

Его раздражение снова вышло на первый план после поражения со счетом 1:2 дома от «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 15 декабря. «Я с самого начала знал, что это будет тяжелый сезон, но я не думал, что он будет таким тяжелым. Я босс. Я тренер. Я должен найти решение. Я просто недостаточно хорош. Я не преуспеваю, это правда».

Энтузиазм Гвардиолы по отношению к футболу, безусловно, помог ему стать одним из лучших тренеров в истории игры. Хорошо смотреть на него с благоговением, когда все идет хорошо, но когда дела не ладятся — это вызывает беспокойство. Прямо сейчас его расстройство ощутимо, оно проникает во все укромные уголки клуба.

Опустился до уровня Моуринью

Старая шутка в Англии гласит, что фанаты «Ливерпуля» всегда будут ныть о прошлом и заявлять, что следующий год будет «их годом». Вот почему было гораздо более иронично, что именно Гвардиола попытался подразнить мерсисайдских фанатов на «Энфилде» аналогичным жестом после поражения со счетом 0:2 в ноябре.

Когда мерсисайдцы скандировали, что Гвардиола будет уволен следующим утром, он поднял шесть пальцев, чтобы обозначить, сколько титулов Премьер-лиги он выиграл, напоминая Жозе Моуринью, поднявшего три пальца в конце пресс-конференции после того, как его «Манчестер Юнайтед» проиграл со счетом 0:3 «Тоттенхэму» в августе 2018 года.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Метафора о Моуринью даже распространяется на новую вражду между двумя легендарными тренерами. «Особенный» и Гвардиола обменялись выпадами по поводу 115 предполагаемых нарушений финансовых правил со стороны «Сити», бросающих тень на наследие каталонца.

Пепу не стоило тратить время на ответ, особенно сейчас, когда он столкнулся с такими проблемами.

Вялые попытки перестройки команды

«Сити», выигравший четыре титула Премьер-лиги подряд — первая команда, совершившая такой подвиг, — был построен на интеллекте Гвардиолы и основной группе ключевых игроков, вокруг которых были взаимозаменяемые фигуры. Однако, учитывая высокие стандарты клуба, текучесть состава всегда казалась проблемой, которая вот-вот должна возникнуть.

Их летнее приобретение Савио из «Труа», принадлежащего City Football Group, пока не принесло дивидендов, несмотря на многообещающий старт, в то время как эмоциональное решение вернуть Илкая Гюндогана отбросило их в прошлое.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

В 2023 году они потратили более 230 млн фунтов стерлингов на Матео Ковачича, Йошко Гвардиола, Жереми Доку, Матеуса Нунеса и Клаудио Эчеверри. У некоторых из этих игроков были свои моменты, но ни один из них не стал бесспорным успехом на данный момент.

Единственными успешными крупными покупками «Сити» в эпоху после карантина были Эрлинг Холанн и Хулиан Альварес, последний из которых несколько месяцев назад сумел добиться трансфера в «Атлетико Мадрид». Мануэль Аканджи и Штефан Ортега за общую сумму в 15 млн фунтов стерлингов также оказались невероятно полезными, но процент попаданий был слишком низким, чтобы поддерживать успех в новой эре, не вырывая старое дерево прямо с корнем.

Фактор их предыдущих перспективных игроков, таких как Коул Палмер, Ромео Лавия, Джереми Фримпонг и Педро Порро, которые все процветают за пределами стадиона «Этихад», заставляет усомниться в работе уходящего спортивного директора Чики Бегиристайна. Работа Гвардиолы по созданию коллектива была гораздо более бесценной для «Сити»

Старая гвардия засиделась

Недостаток беспощадности со стороны «Сити» в окончательном расставании с игроками из их нынешнего состава также сыграл значительную роль в их падении.

Когда-то надежные опоры команды, такие как Кайл Уокер, стали склонными к совершенно необязательным ошибкам слабыми звеньями. Бернарду Силва, который хотел уйти несколько раз за последние годы, больше не может взломать замок чужой обороны.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Эдерсон был временно исключен из стартового состава, а затем неожиданно восстановлен, прежде чем снова насовершать ошибок. Даже любимец публики Джек Грилиш, купленный за жалкую цену в 100 миллионов фунтов стерлингов, сдулся и на данный момент не забил ни одного гола за клуб в 45 играх.

Все они войдут в историю как легенды «Сити», но трещины начали появляться еще два сезона назад, когда эта группа игроков пошла на спад. Неудивительно, что предупреждение проигнорировали, учитывая, какой успех они принесли, но теперь нет причин жаловаться из-за того, что все рассыпается в руках.

Когда все плохи, это вина тренера

Очень легко указать пальцем на виновника, когда мир команды рушится — даже Холанн, Фил Фоден и в значительной степени не набравший форму Кевин Де Брёйне играют крайне неэффективно. В этом смысле виновником должен быть тренер. Он выбирает состав, он устанавливает формацию, они определяет подход, он задаёт тон.

«Встряска из-за нового тренера» происходит, когда команда находится на самом дне, и добавление свежего голоса может помочь снять напряжение и восстановить уверенность. Потеря контроля над раздевалкой в какой-то момент случается с большинством тренеров, и это не должно считаться слабостью.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Гвардиола взял на себя вину и с радостью продолжает это делать, признавая, что его даже могут уволить, если результаты не улучшатся в ближайшее время. По всей вероятности, «Сити» не нажмет на курок, хотя тот факт, что он так это формулирует, является убийственным свидетельством того, насколько низко они пали.

Нежелание пасовать перед вызовом

В то же время, обсуждая любую возможность будущего увольнения, Гвардиола настаивал, что не откажется от вызова, что он должен быть тем, кто вытащит «Сити» из этой трясины и вернет его в борьбу.

«Я бы пожалел, если бы ушел сейчас», — сказал он недавно. «Я не мог бы спать, даже хуже, чем сейчас. Оставить ситуацию невозможно. Они могут уволить меня. Это может произойти. Но уйти сейчас? Без вариантов. Если правление недовольно мной, они могут это сделать. Но уйти сейчас в таком положении — нет шансов».

«Когда я почувствую, что пришло время уйти, я уйду. Мы добились того, чего мы добились. И у меня будет удовлетворение от того, что мы сделали. У меня нет цели сделать свою жизнь или свое время здесь совершенно другими. Это невозможно.»

В конце концов, Гвардиола — это тот, кто является великим чемпионом, тем кто постоянно ведет борьбу за трофеи. Это не похоже на него — уклоняться от вызова, особенно сейчас в клубе, чей современный имидж он создал, благодаря данной ему привилегированной свободе действий.

Но, как и Клоппу, возможно, Пепу стоит уйти

Однако это вызов, с которым Гвардиола еще не сталкивался. За исключением своего первого сезона в «Сити», он провел каждый год своей тренерской карьеры, борясь за титул. Он не привык к битвам за место в первой четверке или к перестройке команды, вместо этого он мчался вперед и выдерживал натиск потенциальных победителей, которые также боролись за корону.

В его девятый сезон на стадионе «Этихад» рано или поздно должно было случиться, что Гвардиола потеряет свою хватку в Премьер-лиге, что тренер с его послужным списком наконец столкнется с трудностями, выходящими за рамки борьбы за то, чтобы не финишировать вторым.

Юрген Клопп и Пеп Гвардиола globallookpress.com

Работа по разбиранию этого бардака может оказаться ужасной, особенно если «Сити» признают виновным в деле по финансовым нарушениям в Премьер-лиги. Предстоящая перестройка будет пугающей для любого тренера, не говоря уже о том, кто за почти десятилетие службы знал только безграничный успех. Продолжительность контракта Гвардиолы может даже не иметь значения. Как доказал Юрген Клопп в январе, тренеры с таким влиянием в конечном итоге являются хозяевами своей собственной судьбы.

Клоппу удалось вернуть«Ливерпуль» на путь истинный, прежде чем отойти в сторону, наслаждаясь плодами прощальной гастроли, которая принесла последний Кубок лиги. Он должен был уйти с еще парой трофеев, но он заложил основу для успеха Арне Слота в этом сезоне.

«Сити», на этой текущей траектории, не идет по пути преемственности «Ливерпуля» после ухода легенды, тем более по пути «Манчестер Юнайтед» после сэра Алекса Фергюсона и «Арсенала» без Арсена Венгера. Если Гвардиола действительно сумеет вернуть свою команду на верный путь, это будет впечатляющий подвиг, достойный того, кто, вероятно, войдет в историю как величайший тренер всех времен. Но можете ли вы представить, что это произойдет прямо сейчас?