От противного. Андони Ираола — неидеальная, но очень интересная замена Гвардиоле

Ираола слушал, как Джейми Каррагер перед игрой в эфире передачи Monday Night Football предлагает его кандидатуру на должность тренера в более крупные команды, но испанец наверняка уже осознает реальность, с которой его нынешний клуб может вскоре столкнуться: «Борнмут» — это ступенька. Возможно, к «Манчестер Сити». Если они не приглядываются к нему, то должны.

Перед столкновением с «Манчестер Юнайтед» Пеп Гвардиола сказал, что единственный способ покинуть клуб до окончания контракта — это если «Манчестер Сити» его уволит. Это кажется маловероятным, несмотря на то, что победный гол Амада Диалло на 90-й минуте обрек их на восьмое поражение в 11 играх, и это больше, чем они проиграли в предыдущих 106 матчах, что дает как четкое указание на их нынешний крах, так и напоминание о том, почему его увольнение было бы одним из самых смелых решений, когда-либо принятых клубом Премьер-лиги.

Это не обязательно означает, что это будет плохим решением. «У меня не будет энергии», — сказал Гвардиола, отвергая идею управления другим клубом, на что должен был последовать вопрос: означает ли это, что у него нет энергии, чтобы управлять «Манчестер Сити»?

Потому что чешущий голову, болтающий всякую ерунду тренер, которого мы видели в последние пару месяцев, едва ли выглядит так, будто у него есть жизненные силы, необходимые для того, чтобы доехать до тренировочной базы, не говоря уже о том, чтобы руководить тем, что, с каждым следующим матчем, выглядит как все более значительная перестройка команды.

Только у «Ливерпуля» (+15,6) разница xG лучше, чем у «Борнмута» (+12,6) в этом сезоне, и хотя последняя игра не была лучшим примером типичного доминирования «вишенок» над своими противниками — «Вест Хэм» превзошел свой xG благодаря своему пенальти — она очень четко проиллюстрировала философию Iraola, которая привела к таким цифрам.

В резком контрасте с недавним указанием Гвардиолы игрокам «Сити» «сделать дополнительную тысячу миллионов передач» в том, что оказалось неудачной попыткой вернуть уверенность, Ираола настаивал на том, что «владение должно быть осмысленным», когда его перед матчем спросили о прямом стиле футбола, в который играет его команда.

Антуан Семеньо globallookpress.com

В одной из комбинаций «Борнмут» переместился из глубины вперед с четырьмя касаниями, прежде чем Антуан Семеньо попал в штангу, в другом — удар Семеньо был заблокирован после трех быстрых передач с края своей штрафной. Как будто включен баскетбольный таймер для бросков во время атак «Борнмута», и большинство их попыток ударов по воротам были сделаны задолго до 24-секундной отметки.

Они делают все целенаправленно, редко — если вообще когда-либо — прибегая к легкому варианту, который сейчас есть у игроков «Сити» по умолчанию, доверяя своим товарищам по команде принимать мяч под давлением, а неудачные попытки заставить их сделать это только укрепляют их решимость продолжать это делать.

Это стиль, который делает любую игру с их участием интересной и — что примечательно — даже встречи с такими соперниками, как «Вест Хэм», становятся зрелищными, хотя они не были такими большую часть этого сезона. Лукас Пакета вывел команду Юлена Лопетеги вперед на 87-й минуте с пенальти после того, как Тайлер Адамс был сурово наказан за игру рукой, но две из величайших статистических заслуг руководства Ираолы этой командой «Борнмута» объединились две минуты спустя, чтобы лишить «молотобойцев» победы.

Ни одна команда не забивала больше голов после 80 минут, чем «Вишни» (8), и ни одна команда не видела больше голов, забитых вышедшими на замену игроками (7), пока Энес Унал не вышел со скамейки запасных, чтобы забить великолепный штрафной в верхний угол на 90-й минуте, и эта статистика иллюстрирует уровень физической подготовки команды Ираолы, его нюх на необходимость перемен, подписания игроков, которые произошли под его руководством, и то, как он мотивировал всех вносить свой вклад, когда им предоставлялся шанс сделать это.

Ираола будет разочарован матчем с «Вест Хэмом». «Борнмут» был не в лучшей форме. Но им все равно удалось нанести невероятные 29 ударов, поскольку даже падение уровня игры не смогло предотвратить привычный шквал ударов по воротам противника.

Они бы сравнялись по очкам с «Манчестер Сити», если бы выиграли, что говорит как о превосходстве Ираолы, так и о проблемах Гвардиолы. И хотя руководство «Сити» может взглянуть на стиль «Борнмута» и посчитать Ираолу несовместимым с их командой, поскольку его философия во многом противоположна той, которую Гвардиола использовал, чтобы выиграть все что можно в клубе за последние восемь лет, наблюдая за тем, как «Сити» бесконечно и бессмысленно пасует мяч из стороны в сторону в последние несколько недель, как вингеры упускают возможности, созданные их крайними защитниками, а полузащитники не могут делать забегания за спину защите, нам бы очень хотелось посмотреть, что Ираола сможет сделать с ними.