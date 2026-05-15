16 мая в 34-м туре первенства России по футболу сыграют «Торпедо» и «Енисей». Начало игры — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Торпедо — Енисей с коэффициентом для ставки за 2.01.
«Торпедо»
Турнирное положение: «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 43 балла за 33 встречи при разнице мячей 36:39.
Последние матчи: в предыдущем поединке автозаводцы разошлись миром с «Шинником» (1:1) в рамках 33-го тура Первой лиги.
До того команда обыграла «Чайку» (2:0) и сыграла вничью с «Факелом» (2:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: После не самой выдающейся первой части сезона, во время которой команде пришлось бороться за выживание, автозаводцам удалось выправить ситуацию и обезопасить себя.
Конечно, возвращение «черно-белых» в элиту российского футбола откладывается как минимум на один сезон, но текущую кампанию команда Олега Кононова не откажется завершить победой.
«Енисей»
Турнирное положение: «Енисей» занимает шестое место в Первой лиге, набрав 49 очков за 33 тура при разнице голов 37:34.
Последние матчи: в предыдущем поединке красноярцы одержала минимальную победу над тульским «Арсеналом» (2:0) в предыдущем туре Первой лиги.
До того команда проиграла «Факелу» (0:2) и обыграла «Нефтехимик» (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Енисей» провел отличную вторую часть сезона, но потерянные очки осенью дорого стоили сибирякам в борьбе за «промоушн».
Красноярцы при сохранении костяка вполне способна бороться за место в РПЛ в будущем сезоне, но это дело дней еще не наступивших.
Статистика для ставок
- «Торпедо» проигрывал только в одной игре из пяти предыдущих
- «Енисей» выиграл в пяти из шести последних встреч
- Матч первого круга между командами завершился минимальной победой «Торпедо»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу москвичей ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа «Енисея» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.26 и 1.54.
Прогноз: Фаворит в этой встрече неясен, но вполне стоит ожидать забитых мячей от обеих команд.
Ставка: Обе забьют за 2.01.
Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этой встрече «Торпедо» порадует своих фанатов победой в заключительном туре.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.20.