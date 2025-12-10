Автор ESPN Райан O’Хэнлон разбирает, как расширение до 48 команд обрушило конкурентность группового этапа.

Хотя выражение «группа смерти» использовалось и до 1986 года, именно к чемпионату мира в Мексике англоязычные журналисты окончательно освоили этот термин.

Самое раннее упоминание в англоязычном первоисточнике, которое мне удалось найти, появилось 12 мая 1986 года в колонке Times of London, автор — Алан Фрэнкс. После разрушительного землетрясения магнитудой 8,0, потрясшего Мехико в 1985-м, Фрэнкс советовал болельщикам альтернативные места для путешествия на чемпионат мира, отмечая, что столица Мексики «и до землетрясения не особо впечатляла».

Одним из вариантов он называл, например, Керетаро. И писал следующее:

«У Керетаро есть дополнительное преимущество — здесь базируется группа Шотландии на чемпионате мира, которую, возможно, неудачно, окрестили el gruppo del muerte (группа смерти). Это звучит зловеще, но означает лишь то, что ее исход будет крайне важен для всего турнира».

Испанский у него был не идеальный — правильно говорить el grupo de la muerte — но английский был безупречен. Так началась традиция: из года в год журналисты пытаются определить самую сложную группу на чемпионате мира и обозначить ее максимально мрачным термином.

Брайан Робсон (Англия) и Рууд Гуллит (Нидерланды) на ЧМ-1990 в Италии globallookpress.com

В 1990 году The Times утверждала, что Англия попала в так называемую «группу смерти» вместе с Ирландией, Нидерландами и Египтом. В 1994-м тренеры обеих команд, которые позже вышли в финал — Италии и Бразилии — еще до старта турнира жаловались, что оказались именно в «группе смерти».

В 1998-м единого мнения о самой сложной группе не было, но наставник сборной Югославии заявил: «Наша группа трудная, но это ничто по сравнению с группой D. Вот где настоящая группа смерти».

В 2002 году Press Association вышла с заголовком «Англия получила группу смерти» — после того как англичанам достались Аргентина, Нигерия и Швеция. В 2006-м The Guardian написала: «Аргентина присоединилась к Нидерландам в группе смерти» — там же были Сербия и Черногория и Кот-д’Ивуар.

К 2014 году начали появляться статьи, где говорилось, что те или иные сборные «боятся» или «столкнутся» с группой смерти — еще до жеребьевки.The Guardian называла «группой смерти» квартет Нидерланды — Испания — Чили, но другие отдавали это звание группе Англия — Италия — Уругвай — Коста-Рика.

Серхио Рамос и Арьен Роббен в матче Испания — Нидерланды на ЧМ-2014 globallookpress.com

Во время чемпионата мира 2014 года мировой интерес к фразе «group of death» достиг пика, согласно данным Google Trends. С тех пор выражение стало универсальным способом описать самую сложную группу на мундиале — поводом для обсуждения до турнира или, порой, удобным оправданием после.

А что же в 2026-м? Расширение числа участников и новая, более мягкая система выхода в плей‑офф фактически похоронили саму идею «группы смерти».

Какие же группы смерти были самыми… смертельными?

Интересно, что девять из десяти самых сложных групп всех времен приходятся на турниры до 1980 года — хотя пик популярности термина «группа смерти» в англоязычной прессе пришелся гораздо позже.

Маурисио Почеттино — главный тренер сборной США globallookpress.com

Чтобы оценить уровень сложности, воспользуемся рейтингом Elo для сборных, охватывающим матчи с начала XX века. Команды получают или теряют очки за каждый сыгранный матч — с поправкой на силу соперника, место проведения, статус игры (от товарищеской до матча чемпионата мира) и итоговый счет.

Например, сборная США потеряла 29 очков, вылетев от Панамы в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ в этом году. А, обыграв Гватемалу 2:1 в полуфинале Золотого кубка, команда прибавила восемь очков. На момент назначения Маурисио Почеттино рейтинг США составлял 1727, сейчас — 1747, что соответствует 34-му месту в мире.

Если брать средний рейтинг Elo, то самой сложной группой в истории стала группа 3 на ЧМ‑1962 в Чили: первая в мире Бразилия, пятая Чехословакия, шестая Испания и 15‑я Мексика. И результаты полностью это подтверждают: бразильцы и чехи заняли первые два места, вышли в плей‑офф и добрались до финала, где Бразилия победила 3:1.

Тот же турнир подарил и девятую по сложности группу в истории — группу 4: четвертая Аргентина, седьмая Венгрия, восьмая Англия и 17‑я Болгария. Венгры и англичане прошли дальше, но уже в четвертьфинале столкнулись с командами из «смертельной» группы 3.

Если считать ЧМ‑2026, всего в истории было 128 групп. Как же так получилось, что один турнир мог дать сразу две из десяти самых сильных групп в истории? Объяснение простое: тогда участвовало всего 16 команд.

На первом ЧМ-1930 выступили всего 13 сборных — Япония и Сиам (ныне Таиланд) снялись, а Египет… не успел на корабль. Буквально: команда пропустила судно, которое должно было доставить ее в Уругвай.

Но ранние чемпионаты мира все равно считаются самыми слабыми, поскольку сильнейшие сборные часто просто не приезжали — главным образом из-за огромных расходов на морское путешествие через Атлантику ради турнира, о котором почти никто не знал. В 1930 году, по рейтингу Elo, в Уругвай приехали лишь три из десяти лучших команд мира.

Сборная Уругвая на домашнем и первом в истории ЧМ-1930 globallookpress.com

В 1934-м турниру удалось собрать уже из 16 сборных, но группового этапа не было — сразу плей-офф, начиная с 1/8 финала. В Италии играли три из пяти лучших команд и шесть из топ-10, но действующий чемпион Уругвай бойкотировал турнир — в ответ на то, что европейцы практически не приехали к ним четырьмя годами ранее.

ЧМ‑1938 также прошел без группового этапа, и снова участвовали лишь три из десяти сильнейших сборных.

Затем случилась Вторая мировая война, и следующий чемпионат состоялся только в 1950 году — еще один странный турнир. Он вновь собрал лишь 13 сборных и не имел финала: вместо этого была финальная группа из четырех команд.

Все сыграли друг с другом, и победителем становился лидер таблицы. Уругвай во второй раз поднял кубок, набрав пять очков и разницу +2 за три матча. Бразилия закончила второй — четыре очка, но разница мячей +10.

Только в 1954 году ФИФА наконец пришла к стабильному и понятному формату: 16 команд, четыре группы по четыре, две лучшие сборные выходят в плей-офф. Именно тогда конкурентность группового этапа достигла пика, а чемпионат мира стал крупнейшим спортивным событием планеты.

Причина, по которой девять из десяти самых сильных «групп смерти» пришлись на период до 1980 года, проста: начиная с ЧМ-1982 в Испании турнир расширили до 24 команд.

С 1954 по 1978 год средний рейтинг Elo самой сильной группы на каждом турнире составлял 1923,43. Команда с таким рейтингом сегодня занимала бы 11-е место в мире — сразу выше Норвегии и на две позиции выше Германии.

Сборная Германии globallookpress.com

Неудивительно, что после добавления восьми новых участников «смертельность» групп снизилась. Средний рейтинг самой трудной группы упал до 1883,25, что примерно соответствует 15-му месту в мире — между Турцией и Уругваем.

А в 1998 году ФИФА снова расширила турнир — до 32 команд. Это убрало странную систему «часть третьих мест выходит в плей-офф» и заменило ее на восемь групп по четыре команды, где в 1/8 выходят две лучшие. И что же? Самые трудные группы… стали чуть сильнее.

Основная причина, похоже, в другом: второе расширение произошло в момент глобального взрыва популярности футбола. Английская Премьер‑лига, Серия А и Лига чемпионов превратились в мировые телепродукты. В США появилась собственная профессиональная лига.FIFA отдала свой бренд EA Sports, запустив сверхпопулярную серию видеоигр. Игроки со всего мира начали массово перебираться в Европу.

Поэтому «группы смерти» эпохи 32 команд оказались чуть сильнее, чем эпохи 24 команд. Средний рейтинг — 1888,18, что по-прежнему примерно 15-е место в мире. Пиком стала группа B на ЧМ-2014: Испания (2-е место в мире), Нидерланды (5-е), Чили (9-е), Австралия (35-е)

По рейтингу Elo это четвертая по сложности группа в истории ЧМ. И она полностью оправдала статус: действующие чемпионы мира и Европы, испанцы, вылетели уже после группового этапа.

Забавно, но в 2014 году была и другая крайне сильная группа — 13-я по сложности в истории. И, вопреки тому, что писали в газетах, это была вовсе не группа Англии. Нет, речь о группе США: американцы занимали 13-е место, Германия — 3‑е, Португалия — 6‑е, Гана — 37‑е.

А что насчет ЧМ-2026? Где же «группа смерти»?

Если вы пропустили новости: впервые в истории на чемпионате мира сыграют 48 команд. И, как легко догадаться, расширение резко снизило средний уровень конкурентности в группах.

Но если все же попытаться выбрать «группу смерти» для ЧМ-2026, то больше всего под это определение подходит потенциальная группа I: Франция — 3-е место в рейтинге Elo, Норвегия — 11-е, Сенегал — 24-е.

Сборная Франции попала в группу к Норвегии и Сенегалу globallookpress.com

Если к ним попадет сильнейшая команда стыковых матчей — Боливия, занимающая 49-е место, — то средний рейтинг группы составит 1865,5.

Это сделает группу I лишь 32-й по сложности за всю историю чемпионатов мира и третьей с конца среди всех «групп смерти». Слабее были только: группа 4 на ЧМ-1930 (США, Парагвай, Бельгия); группа 1 на ЧМ-1954 (Югославия, Бразилия, Франция, Мексика).

И это еще в случае, если квалифицируется Боливия. Если в эту группу попадут Суринам (93-е место) или Ирак (62-е), средний рейтинг будет еще ниже. Как ни крути, факт очевиден: «группа смерти» ЧМ-2026 станет самой слабой в современной эпохе чемпионатов мира.

При этом, мы еще не упомянули, что из восьми групп по три команды будут выходить в плей‑офф. Больше не нужно попадать в топ-2, чтобы сыграть в плей-офф. Так насколько же «смертоносной» может быть группа, если Франция, Норвегия и Сенегал теоретически могут пройти дальше все втроем?

Если посмотреть на это с другой стороны, отсутствие конкурентности на групповом этапе становится еще очевиднее. Среди 15 самых слабых групп в истории чемпионатов мира — можно ли назвать их «группами жизни»? — четыре придутся на ЧМ-2026.

Группа G (Бельгия — 19‑я, Иран — 33‑й, Египет — 55‑й, Новая Зеландия — 67‑я) станет седьмой по слабости за всю историю и второй — с 1950 года. И группы Мексики, и группы Канады — тоже в числе 15 худших. И это при условии, что сильнейшие возможные участники стыков, Дания и Италия, попадут именно туда.

Сборная Бельгии globallookpress.com

Группы Мексики и Канады оказываются особенно слабыми еще и потому, что оба хозяина — крайне слабые команды из корзины 1, оказавшиеся там только благодаря статусу принимающих стран.

Но вот для США ситуация другая: их группа не выглядит такой слабой (если мы продолжаем считать, что Турция, сильнейшая команда плей-офф, проходит).

Группа D, несмотря на низкий по историческим меркам средний рейтинг Elo, — это пятая по сложности группа ЧМ-2026. И выделяется она тем, насколько ровным может быть расклад: между Турцией (самой сильной в группе) и сборной США (самой слабой) всего 133 очка Elo.

Нет, хозяева не попадут в «группу смерти», потому что сам концепт «группы смерти», похоже, окончательно умер. Но при новом формате, где в плей-офф выходят сразу три команды, куда менее приятно оказаться в компании равных соперников, чем попасть к двум фаворитам и очевидному аутсайдеру, которого можно уверенно обыграть.

Может, такие группы стоит назвать... «группой взаимного уничтожения»?... «группой подбрасывания монетки»?... «группой… ну, придумайте название получше»?