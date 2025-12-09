The Athletic анализирует прошлые турниры и показывает, что самые жаркие чемпионаты мира часто становились легендарными.

Жеребьевка ЧМ‑2026 завершена, календарь опубликован, но остаются фундаментальные вопросы о том, как будет функционировать турнир.

Впервые чемпионат мира примут сразу три страны, впервые число участников достигнет 48 команд, и впервые финальная четверка проведет по восемь матчей. Количество игр на групповой стадии превысит общее число встреч на любом предыдущем чемпионате мира. Логистические и физические нагрузки на игроков будут выше, чем когда-либо.

Но, возможно, главный фактор — климат. И проблема касается не только самих футболистов, но и болельщиков, и обслуживающего персонала. Забота о их безопасности должна быть не меньшим приоритетом, чем благополучие самих игроков.

Энцо Фернандес в матче против «Флуминенсе» на КЧМ-2025 globallookpress.com

Тем не менее, чаще всего обсуждают не риски для здоровья, а качество игры в условиях жары США, Мексики и Канады. На клубном чемпионате мира минувшим летом полузащитник «Челси» Энцо Фернандес почувствовал недомогание и был вынужден прилечь прямо на поле по ходу матча против «Флуминенсе», однако после встречи он говорил не столько о своем самочувствии, сколько о зрелищности футбола.

Жара невероятная. Мне пришлось лечь на газон, потому что у меня сильно закружилась голова. Играть при такой температуре очень опасно — причем не только для нас, но и для зрелищности, для людей, которые приходят насладиться матчем на стадионе, для тех, кто смотрит его дома. Игра, ее темп — все меняется, все становится намного медленнее. Надеюсь, что в следующем году расписание изменят, чтобы футбол по-прежнему оставался красивым и привлекательным, правда? Энцо Фернандес полузащитник «Челси»

Позднее начало матчей, вероятно, необходимы — особенно в Майами и Монтеррее, городах, наиболее подверженных экстремальной жаре. Но чемпионат мира уже сталкивался с подобным — и в самом буквальном смысле.

Мексика уже принимала два турнира — в 1970 и 1986 годах. И это, пожалуй, самые легендарные чемпионаты в истории: мундиаль-1970 навсегда остался в памяти благодаря Пеле и сборной Бразилии, а в 1986-м Диего Марадона привел Аргентину к триумфу.

Чемпионат мира 1994 года в США, возможно, не стал абсолютной классикой, но и провалом его не назовешь (если не считать безголевой финал).

Ривелино, Пеле и Жаирзиньо перед финалом Бразилия — Италия на ЧМ-1970 в Мексике globallookpress.com

Очевидно, что в 2025 году многое изменилось— и климат, и сам футбол. Периоды экстремальной жары становятся все более частыми, а ведущие команды поддерживают высокую интенсивность. Но опасения по поводу жары, и высоты над уровнем моря, существовали и раньше. И, как показывает история, чем суровее были условия, тем качественнее оказывался футбол.

Чемпионат мира 1970 года особенно показателен. Перед турниром всерьез опасались, что мундиаль в таких условиях может обернуться катастрофой — тем более что многие матчи, включая финал, решили проводить в полдень по местному времени, чтобы подстроиться под европейскую телеаудиторию.

Легендарный футбольный журналист Брайан Глэнвилл писал в своей книге The Story of the World Cup, что «попытка играть в таких условиях была одновременно нелепой и потенциально опасной». Опасения по поводу усталости привели к важному нововведению: впервые в истории чемпионатов мира командам позволили делать замены.

Но мундиаль 1970 года подарил миру фантастический футбол и, возможно, самых прославленных чемпионов. К его завершению Глэнвилл признавал: «Несмотря на отвратительные условия, чемпионат мира 1970 года стал блестящей победой позитивного над негативным, созидательного над разрушительным».

Возможно, именно климат сыграл свою роль. Всего за четыре года до этого Англия выиграла чемпионат мира, делая ставку на физику и колоссальную беговую работу.

Такой подход плохо сочетался с мексиканской жарой, и тогдашний консенсус заключался в том, что более изящные, «игровые» команды получали преимущество, поскольку физически одаренные соперники просто не могли «задушить» их одним лишь объемом беговой работы.

Гари Линекер (Англия) на ЧМ-1986 в Мексике globallookpress.com

Чемпионат мира вернулся в Мексику спустя 16 лет. Жара, а также высота над уровнем моря снова стали проблемой. Главный тренер Аргентины Карлос Билардо признавался, что духота была такой, что команда почти не тренировалась.

Они лишь делали вид, что тренируются, чтобы избежать критики. И все же Аргентина показала великолепный футбол, конечно же, во многом благодаря Марадоне, а матчи плей-офф в целом получились очень качественными.

Это самые очевидные примеры. Но, возможно, существует и более широкая закономерность. Составить окончательный рейтинг «лучших» чемпионатов мира сложно. Вероятно, наиболее серьезная попытка была предпринята три года назад, перед ЧМ‑2022: два журналиста ESPN расположили все турниры от лучших к худшим.

Собрать погодные данные по всем 964 матчам чемпионатов мира — задача непростая, поэтому используем сильно упрощенный подход: возьмем географически «средний» город-хозяин каждого турнира и максимальную температуру соответствующего месяца по данным Google Weather.

Такой подход отражает современные климатические тенденции, а не конкретные погодные условия. Подобный метод не скажет нам точно, что происходило, скажем, в 1938 году. А в некоторых странах, например, на чемпионате мира 2018 года в России, турнир проходил на столь огромной территории, что обобщить климатические условия для всего чемпионата крайне трудно.

Со всеми оговорками можно сделать один простой вывод. Лучшим турниром, согласно рейтингу ESPN, стал чемпионат мира 1982 года в Испании — проходивший в самом теплом климате. Худшим признан ЧМ‑1930 в Уругвае, сыгранный в самых прохладных условиях.

Луис Суарес (Уругвай) на ЧМ-2010 в ЮАР globallookpress.com

Четыре чемпионата, проходившие в условиях настоящей зимы — 1930-й в Уругвае, 1962-й в Чили, 1978-й в Аргентине и 2010-й в ЮАР — оказались среди восьми худших в рейтинге ESPN.

А шесть лучших турниров — Испания-1982, Мексика-1970, Германия-2006, Франция-1998, Мексика-1986 и США-1994 — проходили в климате теплее среднего, причем три из них состоялись в странах, которые примут ЧМ-2026.

Насколько подобные параллели применимы сегодня — вопрос спорный. Современный футбол предполагает больше спринтов, больше прессинга, больше энергозатрат. Темп игровых элементов, розыгрышей, дриблинга, комбинаций, неизбежно вырос. Когда к этому привыкаешь, медленный футбол бывает тяжело смотреть.

Но есть и обратная сторона: футбол во многих отношениях стал слишком зависим от темпа в ущерб технике. Турнир, где постоянный прессинг невозможен из-за условий, может оказаться вовсе не минусом — возможно, он подарит более смотрибельный стиль игры.

Это не значит, что чемпионат мира 2026 года обязательно станет классикой. Расширение до 48 команд неизбежно снизит общий уровень, логистика с огромными расстояниями создаст проблемы, а количество матчей приведет к усталости — и не только игроков, но и зрителей.

И все же, если не забывать о реальных рисках для здоровья, история чемпионатов мира подсказывает: чем теплее климат, тем лучше турнир.