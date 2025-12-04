ESPN разбирает ключевые тактические идеи, лидеров и риски команд, которые уже гарантировали себе место на чемпионате мира.

Жеребьевка чемпионата мира-2026 состоится в пятницу, и уже известны 42 из 48 участников турнира, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Еще шесть путевок будут разыграны в ближайшие месяцы, но что мы знаем о командах, которые уже гарантировали себе место?

Мы выделили по одной особенности, которая определяет игру каждой сборной — будь то тактика, статистика или просто любопытная деталь.

Хозяева

Канада (4-4-2): «Революция Мейплпрессинга»

Всего десять матчей прошло при Джесси Марше, а у Канады уже есть собственная узнаваемая, пусть и нишевая, тактическая фишка под названием «Мейплпрессинг».

В плотной, агрессивной структуре 4-4-2 (иногда 4-2-2-2) команда действует высоко, с минимальными расстояниями между линиями и узким прессингом, который перекрывает центральные зоны.

Джесси Марш — главный тренер сборной Канады globallookpress.com

Идея проще, чем кажется: вынудить соперника играть шире, прижать его к бровке и вернуть владение как можно раньше. Несмотря на наличие атакующих звезд вроде Джонатана Дэвида, Марш строит игру хозяев на интенсивности, дисциплине и четкой прессинг-идентичности.

Мексика (4-2-3-1 / 4-3-3): «Проблема двух девяток»

Сборная Мексики подходит к домашнему чемпионату мира с нерешенными вопросами. Идея вроде бы понятна, но результаты — нет. После победы над США в финале Золотого кубка-2025 команда не выиграла ни одного матча, хотя Хавьер Агирре продолжает продвигать модель «владей мячом, чтобы обороняться».

Сантьяго Хименес и Рауль Хименес globallookpress.com

Главная дилемма — как использовать вместе двух форвардов, Рауля Хименеса и Сантьяго Хименеса, не разрушая баланс. Агирре уже пробовал выпускать их вместе в 4-4-2, но именно эта расстановка, похоже, не является его любимой.

США (3-4-3 / 4-2-3-1): «Оставаться верным или экспериментировать»?

Главный вызов, а возможно и преимущество, для Маурисио Почеттино заключается в выборе между двумя равноценными схемами. Обычно сборная США играет по схеме 4-2-3-1, которая в атаке превращается в 3-2-5, с Кристианом Пулишичем, смещающимся в центр и создающим основную угрозу.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Но вариант с 3-4-3 тоже остается полностью жизнеспособным, особенно когда тренеру нужно больше контроля при розыгрыше или дополнительная острота с флангов. Баланс между гибкостью и стабильностью пока не найден окончательно.

Последние результаты внушают оптимизм: США не проигрывают уже пять матчей командам, вышедшим на ЧМ-2026, имея разницу +8. Но каким будет окончательный вариант к турниру — пока открытый вопрос: придерживаться одной схемы или использовать вариативность?

Европа (УЕФА)

Австрия (4-2-3-1): «Европейская машина беспощадного прессинга»

Ральф Рангник превратил Австрию в настоящую «национальную команду Red Bull» — агрессивную, прямолинейную и удушающе прессингующую.

Ральф Рангник globallookpress.com

Ни одна европейская сборная не прессинговала так интенсивно в отборе на ЧМ: австрийцы сделали больше всех отборов (144), заняли второе место по количеству подборов (365) и показали лучший PPDA (интенсивность прессинга) — 7,14, обойдя даже Англию и Германию.

Рангник строит игру на прессинге «вперед ногами» и мгновенных переходах. Они не просто обороняются высоко — они вынуждают соперника ошибаться, а после перехвата хватает одного-двух пасов, чтобы создать момент. На этом чемпионате мира мало кто будет играть с большей интенсивностью.

Бельгия (4-3-3): «Когда Бельгия атакует — она обыгрывает»

Сборная Бельгии уже избавилась от ярлыка «золотого поколения», но остается одной из самых динамичных команд мира. Ни один участник отборочного турнира УЕФА не заходил в штрафную соперника чаще — 491 касание, на 101 больше, чем у второй Хорватии, — и не пытался идти в обыгрыш столь же активно (201 успешная попытка).

Жереми Доку globallookpress.com

Это прямое следствие наличия элитных фланговых исполнителей. Под руководством Руди Гарсии бельгийцы сочетают отрезки интенсивного прессинга, быстрые возвраты мяча и длительные фазы владения, но общая идея одна — создать коридоры для рывков Жереми Доку и Кевина Де Брёйне.

Хорватия (4-2-3-1): «Контроль через выверенное, качественное владение»

Хорваты прошли квалификацию почти безупречно, потеряв всего два очка, но подход Златко Далича заметно выделяется на фоне европейских топ-сборных.

Вместо предельного прессинга команда делает ставку на доминирование с мячом — 69,7% владения, пятый показатель в Европе, чуть позади Испании — и методично строит атаки через опытный центр поля.

Лука Модрич и Златко Далич globallookpress.com

По ключевым передачам (124) и навесам (241) Хорватия также в числе лидеров. Однако такой размеренный темп вызывает критику на родине: некоторые уже прозвали их «новой Грецией» — по аналогии с прагматичным триумфом на Евро‑2004.

Англия (4-2-3-1 / 4-1-4-1): «Неожиданные короли владения»

Англия тихо, без лишнего шума превратилась в самую доминирующую по владению команду Европы. При Томасе Тухеле команда показывала в отборе невероятные 73,9% владения — лучший показатель в УЕФА, опережая Германию (72,7%).

Джуд Беллингем globallookpress.com

Еще несколько лет назад в это было бы сложно поверить. Но перемены вовсе не декоративные: длительные фазы контролируемого розыгрыша стали и оружием обороны, позволив Англии выиграть все восемь матчей квалификации без единого пропущенного гола.

Да, временами это приводит к вязким атакам против низких блоков, но посыл Тухеля прозрачен: Англия должна диктовать темп, а не подстраиваться под него.

Франция (4-2-3-1): «Сначала оборона»

Тринадцатый год эпохи Дидье Дешама, а Франция остается верной себе — безупречно дисциплинированной, компактной и невероятно прочной. Отборочный цикл лишь закрепил этот образ.

Дидье Дешам — главный тренер сборной Франции globallookpress.com

Ни одна команда в Европе не позволила сопернику нанести меньше ударов — всего 23 за шесть матчей, то есть невероятно низкие 3,83 в среднем за игру. Англия идет второй — 4,25.

Формально схема выглядит как 4‑2‑3‑1, но приоритеты неизменны: два опорника страхуют защиту, фланговые игроки работают от штрафной до штрафной, и достаточный контроль мяча, чтобы вести игру в удобном для Дешама ритме. Предсказуемо? Возможно. Эффективно? Безусловно.

Германия (4-1-3-2 / 4-2-3-1): «Высокий прессинг и свобода для десятки»

Юлиан Нагельсман вернул структуру сборной Германии, выровнял дистанции и четко распределил роли, но настоящий прорыв связан с дуэтом «десяток» — Флорианом Вирцем и Джамалом Мусиалой.

Джамал Мусиала и Флориан Вирц globallookpress.com

Их игра между линиями стала катализатором немецкой плавности: она освобождает фланговых защитников и снижает зависимость от классической «девятки» на острие.

В квалификации Германия владела мячом 72,7% времени, предпочитая контролировать центр, а без мяча оставалась одной из самых интенсивных прессингующих команд Европы (PPDA — 7,50).

Нидерланды (4-2-3-1 / 4-3-3): «Прагматизм важнее идеологии»

Рональд Куман увел сборную Нидерландов от догматичного футбола к более гибкой модели. Команда свободно переключается между 4-3-3, 4-2-3-1 и иногда схемой с тремя защитниками — и при этом не теряет мощи в атаке.

Рональд Куман и Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Оранье» обороняются в основном средним блоком и выстраивают атаки асимметрично, где значительная часть ширины создается за счет подключений Дензела Дюмфриса.

Несмотря на прагматичный подход, стиль все же сохраняется: Нидерланды входят в число лучших в Европе по прогрессивным передачам (724 — второе место после Англии) и по обводкам с флангов.

Норвегия (4-2-3-1): «Беспощадны в финальной трети»

Норвегия стала первой в квалификации УЕФА по количеству голов (37) и голевых передач (29), а также заняла второе место по ожидаемым голам (xG — 24,70). Огромную роль играет результативность Эрлинга Холанна, но важен и качественный подъем команды под руководством Столе Сольбаккена.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Раньше норвежцев высмеивали за прямолинейный футбол, но теперь доля длинных передач составила всего 6,6% — восьмое место среди команд УЕФА. Норвегия строит атаки через комбинированный розыгрыш, активные обводки фланговых/инвертированных вингеров и ранние комбинации в штрафной.

Португалия (4-2-3-1 / 4-3-3): «Баланс в центре поля — недостающая деталь»

Роберто Мартинес сохранил характерный для Португалии упор на владение — 71,0% в квалификации, третий показатель в Европе. Но при этом добавил более агрессивный высокий прессинг против сильных соперников. Однако нерешенной остается проблема баланса в полузащите.

Криштиану Роналду и Роберто Мартинес globallookpress.com

Мартинес часто выпускает сразу пятерых номинальных атакующих игроков, опираясь на диспетчеров, а не на разрушителей, что делает оборону уязвимой при потере мяча. Чтобы выдержать конкуренцию с топ‑соперниками, возможно, придется добавить в центр одного‑двух «рабочих» полузащитников.

Шотландия (4-2-3-1): «Старые головы»

Самая возрастная команда Европы (средний возраст — 28,8 года) подходит к турниру с богатым опытом, хотя на чемпионате мира шотландцы не появлялись с 1998 года.

Скотт Мактоминей globallookpress.com

Команда Стива Кларка низко обороняется — по числу заблокированных ударов (5,83 за 90 минут) они заняли третье место в отборах УЕФА. Ширина создается за счет фулбеков, а остроту обеспечивают рывки центральных полузащитников, которые подключаются в финальную треть.

Шотландия нечасто владеет мячом (45,7%), но при этом не злоупотребляет длинными передачами (12,2%). Все это делает стандарты их главным оружием в атаке.

Испания (4-3-3): «Современное переосмысление»

Испания Луиса де ла Фуэнте по-прежнему любит владеть мячом — 70,1% в квалификации (после Англии, Германии и Португалии). Но эпоха «тики-таки» позади. Действующие чемпионы Европы прессингуют выше и агрессивнее: PPDA — 9,76, один из лучших показателей на континенте.

Луис де ла Фуэнте globallookpress.com

Теперь владение служит не для изматывающего перекатывания мяча, а как платформа для стремительных атак, когда появляется окно для рывка.

В итоге Испания стала играть быстрее, ее вингеры действуют намного прямолинейнее, а комбинации развиваются в более резком темпе, чем прежде. Техника никуда не делась — просто терпение обменяли на резкость и остроту.

Швейцария (4-2-3-1 / 5-4-1): «Стабильность начинается в центре поля»

Сильная сторона Швейцарии — не в ярких цифрах, а в надежности ее ядра, прежде всего связки Гранита Джаки и Ремо Фройлера в опорной зоне. Этот дуэт обеспечивает грамотный баланс, лишает соперника пространства и поддерживает четкую структуру игры.

Гранит Джака и Ремо Фройлер globallookpress.com

Мурат Якин варьирует между четырьмя защитниками и условной тройкой, но именно опорники задают команде порядок: качественный первый пас, своевременный прессинг и линия обороны, которую сложно вскрыть. По отборам (43 за 90 минут) Швейцария заняла седьмое место в УЕФА.

Это команда без излишеств, редко доминирующая, но невероятно неудобная благодаря дисциплине и жесткому контролю центра поля.

Южная Америка (КОНМЕБОЛ)

Аргентина (4-3-3): «Тот же план, только старше»

Лионель Скалони почти не отходит от модели, которая принесла Аргентине титул чемпиона мира в 2022 году — ни в подборе игроков, ни в ключевых принципах «Эскалонеты». Команда будет одной из самых возрастных на турнире (средний возраст — 29,3), но схема по-прежнему работает.

Лионель Скалони — главный тренер сборной Аргентины globallookpress.com

Основы просты: лучшее владение в КОНМЕБОЛ (64%), затем компактный средний блок без мяча (PPDA — 9,34), быстрые вертикальные передачи после отбора и атакующая структура с простором для индивидуального гения (Аргентина забила больше всех — 31 гол).

В 38 лет нагрузка на Лионеля Месси снизилась, система берет на себя больше функций, а коллектив остается сбалансированным, дисциплинированным и беспощадно эффективным.

Бразилия (4-3-3 / 4-2-3-1): «Проект в стадии поиска»?

Бразилия попала на ЧМ-2026 после худшей квалификации КОНМЕБОЛ в современной истории, и Карло Анчелотти все еще подбирает правильные решения. Потенциал в атаке по-прежнему фантастический — часто выходят четыре форварда, и минимум трое из них элитного уровня в дриблинге (в отборе Бразилия совершила 365 обводок).

Карло Анчелотти globallookpress.com

Но проблемы с фулбеками, расстояниями между линиями и контролем матчей вынудили Анчелотти перейти к более компактным схемам 4-3-3/4-2-3-1 с четким приоритетом в оборонительной структуре.

Это Бразилия, которая пытается навести порядок в хаосе, хотя сам Анчелотти признает: команда еще далека от той «плавной» модели со средним блоком, которую он хочет видеть.

Колумбия (4-3-3): «Южноамериканская машина для ударов»

Под руководством Нестора Лоренсо Колумбия превратилась в самую напористую атакующую команду КОНМЕБОЛ. Их схема 4-3-3 сочетает структуру и креатив, но цифры подчеркивают главное — постоянное давление.

Луис Диас globallookpress.com

Колумбийцы нанесли больше всех ударов (247) и сделали больше всех навесов (300) в отборе. Луис Диас смещается с левого фланга в центр, Хамес Родригес действует в свободных зонах как главный созидатель, а крайний защитник Даниэль Муньос обеспечивает постоянную ширину справа. Колумбия давит соперников за счет прессинга и повторяющихся комбинаций, которые неизменно приводят их в опасные зоны.

Эквадор (4-2-3-1/5-4-1): «Стена Беккасесе»

Эквадор — одна из самых закрытых и дисциплинированных сборных мира. Под руководством Себастьяна Беккасесе команда пропустила всего пять голов за все 18 матчей отборочного цикла КОНМЕБОЛ — невероятный показатель с учетом уровня соперников.

Себастьян Беккасесе globallookpress.com

Игра в три или четыре защитника мало что меняет: структура остается максимально жесткой, линии — компактными, а прессинг — коллективным и энергозатратным.

Обратная сторона — зрелищность. Треть их поединков завершилась 0:0, и Эквадор редко контролирует мяч долгими отрезками. Но идентичность команды очевидна: железная оборона, мощность в единоборствах и молниеносные контратаки, когда появляется пространство.

Парагвай (4-2-3-1): «Возвращение старой школы»

Густаво Альфаро перезапустил сборную Парагвая, вернув ей историческую идентичность — структуру, жесткость и максимальную концентрацию на обороне.

Густаво Альфаро и Рональдо Мартинес globallookpress.com

В квалификации КОНМЕБОЛ «Альбироха» сделали больше всех выносов (403) и выиграли больше всех воздушных дуэлей (619), пропустив при этом всего 10 голов — второй показатель турнира.

Их схема 4-2-3-1 отлажена вокруг плотных линий, резкого сужения пространства и выигрыша единоборств. Креатива пока немного (всего 14 забитых мячей), но команда снова конкурентоспособна, психологически готова и предельно прагматична.

Уругвай (4-2-3-1/4-3-3): «Бьелса, но сдержанный»

С Марсело Бьелсой во главе было ясно, что Уругвай будет играть прямо вперед, использовать персональную опеку в обороне и мгновенно переходить в атаку после отбора. Более того, команда заблокировала больше всех ударов (69) и сделала наибольшее количество возвратов мяча (839) в квалификации КОНМЕБОЛ.

Марсело Бьелса — главный тренер сборной Уругвая globallookpress.com

Обычно команды Бьелсы ассоциируются с хаосом на обеих половинах поля, но эта версия удивительно более сдержанная: разница мячей 22‑12 за 18 матчей — совсем не в стиле тренера.

Агрессия и интенсивность остались, но стали частью более рациональной, управляемой структуры, что делает эту сборную одновременно узнаваемой и удивляюще зрелой.

Центральная Америка (КОНКАКАФ)

Кюрасао (4‑3‑3): «Карибский тотальный футбол»

Кюрасао — пожалуй, самая «европейская» команда в зоне КОНКАКАФ. Состав, сформированный вокруг футболистов голландской школы, позволяет Дику Адвокату выстраивать чистое 4-3-3 с акцентом на короткий розыгрыш и агрессивный прессинг.

Дик Адвокат — главный тренер сборной Кюрасао globallookpress.com

Они завершили квалификацию с третьим показателем по отборам (165) и выдали один из самых напористых PPDA в регионе (9.55).

При этом Кюрасао стал лучшей атакующей командой всего цикла, забив 28 мячей на трех стадиях, во многом благодаря братьям Бакуна — Леандро и Жуниньо — в центре поля и атакующим крайним защитникам.

Несмотря на яркий атакующий профиль, команда сохранила шесть «сухих» матчей из десяти. Против сильнейших оппонентов Кюрасао, скорее всего, сядет в глубокую оборону и будет ждать момент для резкой контратаки.

Гаити (4‑2‑3‑1): «Поразительное возрождение»

Состав Гаити во многом опирается на широкую диаспору, но после бурной квалификации команда обрела более четкий облик. После разгрома 1:5 от Кюрасао Себастьен Минье перестроил схему, сделав ее более глубокой и компактной в обороне, сохранив при этом возможность включать короткие, взрывные волны прессинга.

Гаити может долго обороняться вторым номером, и неудивительно, что они показали лучший показатель по отборам мяча в КОНКАКАФ — 436.

Их сила — дисциплинированная защита штрафной, энергоемкий центральный блок и атака, способная включаться мгновенно, когда появляется пространство. Команда нестабильная, но очень неприятная в день, когда все работает.

Панама (5‑4‑1 / 4‑4‑2): «Сделано в Барселоне»

Панама под руководством бывшего форварда «Барселоны» Томаса Кристиансена превратилась в одну из самых аккуратных команд КОНКАКАФ в обращении с мячом. 61.5% владения — второй показатель отбора — отражает подход Кристиансена: терпеливое, прогрессивное построение и контроль как базовая идея.

Томас Кристиансен — главный тренер сборной Панамы globallookpress.com

Несмотря на каталонские корни наставника, он вовсе не догматик 4-3-3. Ближе к концу цикла Панама все чаще переходила на тройку центральных защитников и находила в этом лучший баланс между владением и страховкой переходных эпизодов. Структура гибкая, команда зрелая, а стиль — один из самых узнаваемых в регионе.

Африка (КАФ)

Алжир (4-2-3-1): «Команда, которая просыпается после перерыва»

Алжир уверенно пробился на ЧМ‑2026, выиграв восемь из десяти матчей, а Мохамед Амура забил 10 голов. Но швейцарский наставник Владимир Петкович все еще не убедил скептиков.

Владимир Петкович — главный тренер сборной Алжира globallookpress.com

Его команда владела мячом 63,6% времени — второй показатель в африканском отборе — однако часто выглядела статичной в позиционных атаках и уязвимой при потерях, что парадоксально для состава, насыщенного индивидуально сильными, креативными атакующими игроками.

Долгий период экспериментов Петковича только добавил размытости. Тем не менее умение Алжира резко прибавлять после перерыва, прессинговать высоко и вынуждать соперников ошибаться остается их главным оружием.

Кабо‑Верде (4‑3‑3): «Поздний дебютант, которого нельзя недооценивать»

Кабо‑Верде впервые сыграет на чемпионате мира и, по прогнозам, станет самой возрастной командой турнира — средний возраст 30,7 года. Этот опыт определяет их идентичность не меньше, чем стиль игры. Команда Бубишты пропустила всего восемь голов, опираясь на четкую организацию и спокойствие в ключевых матчах.

Они играют в компактной схеме 4-3-3, охотно принимают давление, а затем бьют через быстрые, острые контратаки, где их взрывное нападение готово идти в обводку. Зрелость, дисциплина и умение управлять ходом игры делают новичка турнира значительно опаснее, чем кажется на первый взгляд.

Египет (4‑3‑3 / 4‑2‑3‑1): «Голы Салаха решают все»

Египет прошел квалификацию без поражений, пропустив всего два гола в десяти матчах — яркое свидетельство того, как Хусам Хасан сместил акцент в сторону минимизации рисков.

Все строится на первичной организационной надежности, и именно форма Мохаммеда Салаха становится ключевым фактором перед ЧМ-2026.

Мохаммед Салаха globallookpress.com

Египет умеет закрываться и сушить игру против любого соперника, но их атака остается скромной: (они недобрали 2,4 гола относительно xG, хотя лидировали по ключевым передачам). Фактически, шансы Египта в больших матчах напрямую зависят от того, сможет ли Салах превращать равные матчи в победы за счет индивидуального мастерства.

Гана (4-2-3-1/4-3-3): «Зависимость от Айю в атаке»

Несмотря на самый низкий рейтинг ФИФА среди участников (72-е место), Гана при Отто Аддо — это прагматичная, функциональная команда, которая играет компактно и старается извлечь максимум из своих сильных сторон.

Главная проблема — чрезмерная зависимость от 34-летнего Джордана Айю, который набрал 14 результативных действий в квалификации.

Джордан Айю globallookpress.com

Чтобы команда была конкурентоспособна на дистанции, Аддо необходимо раскрыть потенциал креативных исполнителей — Мохаммеда Кудуса и Камалдина Сулемана. Впрочем, эффективность Ганы на стандартах частично снимает нагрузку с опытного капитана.

Кот‑д’Ивуар (4‑3‑3 / 4‑2‑3‑1): «Структура и хребет»

Кот-д’Ивуар прошел отбор с невероятным показателем 25:0 по голам, и эта статистика идеально отражает команду Эмерса Фае: сильная структура, мощный «хребет» и отсутствие зависимости от одной звезды.

Базовая схема 4-3-3, которая в гостевых матчах может трансформироваться в 4-2-3-1, позволяет команде больше контролировать мяч.

Эмерс Фаэ — главный тренер сборной Кот‑д’Ивуара globallookpress.com

Атака строится на быстрых, агрессивных крайних защитниках и гибких вингерах, способных менять позиции, однако основа успеха — коллективный дух. Центральные защитники уверенно контролируют штрафную, а энергозатратная работа полузащиты обеспечивает баланс и устойчивость.

Это версия сборной Кот-д’Ивуара, которая выглядит более зрелой, последовательной и полностью готовой к турниру, чем в предыдущих циклах.

Марокко (4-3-3/4-1-4-1): «Трудно вскрыть, но есть креатив и изящество в атаке»

Команда Валида Реграги выиграла все восемь матчей квалификации и пропустила всего два гола. Их основа — компактная схема 4‑3‑3, которая превращается в 4‑1‑4‑1, когда вингеры опускаются ниже. Но это не только про контроль и «автобус»: у Марокко есть подлинный атакующий креатив.

Ашраф Хакими globallookpress.com

Ашраф Хакими создает постоянную угрозу рывками по флангу, Аззедин Унаи стабильно продавливает прессинг соперника, Браим Диас отвечает за креатив, а Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири и Аюб Эль-Кааби обеспечивают результативность.

Если Марокко и можно критиковать за излишнюю осторожность, то их индивидуальное мастерство в атаке чаще всего позволяет решать матчи в свою пользу.

Сенегал (4-3-3/4-2-3-1): «Серьезный претендент»?

Сенегал, возможно, самая сбалансированная и тактически зрелая команда Африки, обладающая качеством на каждой линии и способная диктовать темп и структуру матча практически против любого соперника.

Пап Тьяв (слева) globallookpress.com

В квалификации команда Папа Тьява показала 64,8% владения мячом — лучший показатель в КАФ — и умело использовала его, терпеливо раскачивая соперника из стороны в сторону, пока не появлялись свободные зоны.

Высокий прессинг, поддерживаемый энергичной и агрессивной центральной зоной, позволяет сенегальцам душить контратаки еще в зародыше. Сочетание техники, организации и индивидуального класса топ‑уровня делает Сенегал способным доставить проблемы любому сопернику.

ЮАР (4‑2‑3‑1 / 4‑3‑3): «ДНК Сандаунз»

Сборная ЮАР во многом опирается на костяк игроков «Мамелоди Сандаунз» — многолетних чемпионов страны, что обеспечивает редкую для национальной команды сыгранность.

Хуго Брос построил почти идеально организованный и дисциплинированный коллектив, который в квалификации позволял соперникам наносить всего 5,8 удара за матч — один из самых надежных показателей по всей Африке.

Тунис (4-3-3/4-2-3-1): «Отличная оборона, но нехватка огня в атаке»

Тунис провел один из самых впечатляющих отборочных циклов в мире: 10 матчей, 10 «сухих» игр, разделив звание лучшей обороны Африки с Кот-д’Ивуаром.

Сами Трабельси — главный тренер сборной Туниса globallookpress.com

Переход Сами Трабельси от старой схемы с тремя центральными защитниками к более стабильной четверке сзади сделал команду непробиваемой, максимально собранной и почти никогда не оставляющей свободные зоны.

Однако остается нерешенной ключевая проблема: отсутствие атакующей мощи. Хватит ли этой оборонительной идеальности, ведь у Туниса нет форвардов, которые регулярно играют в топ‑5 лигах Европы.

Азия (АФК)

Австралия (3‑4‑3): «Три центральных защитника и максимальная эффективность»

Австралия — одна из немногих команд чемпионата мира, которая стабильно играет с тремя центральными защитниками, и версия Тони Поповича оказалась удивительно эффективной.

Сборная Австралии globallookpress.com

Команда уверенно чувствует себя без мяча, перекрывая центральные зоны за счет тройки сзади, однако главное впечатление после квалификации — это их реализация. Австралия перевыполнила свой xG почти на +10 (28.5 против 38), что особенно показательно при отсутствии классического бомбардира.

При этом «Соккеруз» были вторыми по количеству обводок (281) среди всех команд Азии, но создавали не так много моментов (пятый показатель). Тем не менее, те шансы, что появляются, они используют максимально хладнокровно, выигрывая матчи благодаря дисциплине и выносливости.

Иран (4‑2‑3‑1): «Создают много, но забивают меньше»

Иран выдал второй показатель по разрезающим передачам (12) в азиатском отборе — прямое доказательство того, что их полузащита способна вскрывать линии, даже если общая модель остается реактивной и ориентированной на контратаки.

Мехди Тареми globallookpress.com

Команда Амира Галеноя чаще всего защищается низко и старается контратаковать, полагаясь на инстинкты Мехди Тареми и Сердара Азмуна в штрафной. Но против организованной обороны создавать моменты очень сложно.

Цифры выглядят перспективно (xG 18,99 — шестой результат в квалификации), однако главная задача Ирана — конвертировать это в условиях турнира, где пространства будет меньше.

Япония (3‑4‑2‑1): «Созидание и эффективность через структуру»

Япония прошла квалификацию с размахом: 51 гол при xG 30,18, 188 созданных моментов и 149 ключевых передач — яркое свидетельство того, насколько умно они двигают мяч.

Концепция Хадзимэ Мориясу основана на высоком прессинге и четких позиционных ротациях в финальной трети, что постоянно создает пространство между линиями.

Хадзимэ Мориясу — главный тренер сборной Японии globallookpress.com

Интересный козырь — стандарты: японцы забили шесть голов после угловых в квалификации. Агрессивная игра тройки защитников может оставлять зоны, если крайние слишком высоко поднимаются, что требует большой работы от двух опорников. Но когда структура работает правильно, Япония создает моменты с интенсивностью, недоступной никакому другому сопернику в Азии.

Иордания (5-4-1 / 3-5-2): «Осторожно с переходами»

Дебютанты чемпионата мира прошли отбор с самым низким процентом владения мячом среди всех азиатских команд (46,7%) — и это, похоже, сознательный выбор.

Хусейн Аммута, а затем Жамаль Селлами окончательно выстроили игру вокруг схемы с тремя центральными защитниками, которая при обороне превращается в плотные 5-4-1.

Команда делает ставку на центральных защитников, способных выиграть единоборство и мгновенно запустить контратаку. Их атака почти полностью строится на вертикальных рывках после отбора, а такой подход дал одну из лучших в регионе статистик по ударам из переходных фаз. Но чтобы Иордания была по-настоящему опасной, матч должен раскрываться — команде жизненно важна игра на пространствах.

Катар (4-2-3-1): «Проблемы в обороне»

Юлен Лопетеги добавил катарцам структуры при розыгрыше, но главной головной болью отбора стала оборона. На третьем этапе квалификации команда пропустила 24 мяча — худший показатель среди всех 18 участников.

Акрам Афиф и Юлен Лопетеги globallookpress.com

Эта нестабильность на фоне их мощной игры в быстрых атаках выглядит особенно контрастно: все же Алмоез Али, лучший бомбардир азиатской квалификации (12 голов), остаётся грозным оружием на пространстве.

Опасны катарцы и со стандартов, которые стали для них стабильным источником моментов. Однако если Лопетеги не приведет оборону в порядок, хозяев ЧМ-2022 ждут серьезные трудности.

Саудовская Аравия (4-3-3 / 4-2-3-1): «Энергия в центре поля, нехватка остроты впереди»

Во второй каденции Эрве Ренара сборная Саудовской Аравии заметно прибавила в игре без мяча, но атака остается самой проблемной зоной.

Эрве Ренар — главный тренер сборной Саудовской Аравии globallookpress.com

На заключительном групповом этапе квалификации саудовцы забили всего семь голов, и французский тренер до сих пор не нашел оптимальное сочетание в линии нападения.

Чтобы компенсировать дефицит креатива, Ренар делает ставку на более прямолинейный стиль и активные подключения полузащитников. В итоге сборная Саудовской Аравии стала второй среди азиатских команд по количеству касаний в чужой штрафной (449).

Южная Корея (3-4-3 / 4-2-3-1): «В поисках вариантов помимо Сона»

Сборная Южной Кореи прошла квалификацию без поражений и с впечатляющей результативностью, но главный вопрос все еще открыт: насколько их атака по-прежнему зависит от 33-летнего Сон Хын Мина.

Сон Хын Мин globallookpress.com

Двойной опорный блок Хон Мён Бо и аккуратная работа фулбеков дают корейцам территориальное преимущество — 71,4% владения, лучший показатель в Азии. Однако создание моментов часто держится на индивидуальных действиях, а не на отработанных командных механизмах.

Недавний переход к схеме с тремя центральными защитниками — с высоко поднимающимися крайними и Сон Хын Мином в роли единственного форварда — стал попыткой расширить атакующие варианты.

Прогнозы и ставки на футбол

Несмотря на ориентацию на контроль и владение, корейцы способны «взрываться» в финальной трети: 1324 прогрессивные передачи — лучший показатель в Азии.

Узбекистан (3-4-3 / 3-5-2): «Фланги решают все»

Приход Тимура Кападзе в середине кампании — а затем его возвращение в штаб после неожиданного назначения легенды итальянского футбола Фабио Каннаваро главным тренером — заметно сместил команду в сторону схемы с тремя центральными защитниками.

Это дало им свободу активно атаковать через фулбеков, полагаясь на защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова, который благодаря своей скорости успевает страховать команду в переходах. Основная угроза в атаке идет с флангов: в квалификации они сделали 222 навеса и нанесли 160 ударов.

Океания (ОФК)

Новая Зеландия (4-3-3 / 4-5-1): «От Вуда нужно больше»

Форма сборной Новой Зеландии в товарищеских матчах оставляет желать лучшего (семь игр без побед, лишь одна ничья). Но куда важнее тактическая задача, стоящая перед Дарреном Бейзли: вовлечь 33‑летнего Криса Вуда в игру не только как завершителя в штрафной.

Форвард «Ноттингем Форест» так и не перенес свою форму из АПЛ на международный уровень — всего три гола в квалификации.

Крис Вуд globallookpress.com

В матчах против соперников по Океании ( Фиджи, Новая Каледония) «киви» могли полагаться на простую схему 4‑3‑3 и поток навесов, но на ЧМ‑2026 потребуется более связная и осторожная модель — скорее всего 4‑2‑3‑1, где Вуд будет участвовать в розыгрыше значительно раньше. Бейзли хочет видеть в капитане ключевую фигуру при построении атак, а не только завершителем.

Последние шесть путевок на ЧМ-2026

Оставшиеся шесть участников ЧМ-2026 определятся двумя путями: через плей-офф УЕФА (4 команды) и межконтинентальные стыки (2 команды).

Плей-офф УЕФА:

1. Италия / Северная Ирландия vs. Уэльс / Босния и Герцеговина

2. Украина / Швеция vs. Польша / Албания

3. Турция / Румыния vs. Словакия / Косово

4. Дания / Северная Македония vs. Чехия / Ирландия

Межконтинентальный плей-офф:

5. Новая Каледония / Ямайка vs. ДР Конго

6. Боливия / Суринам vs. Ирак