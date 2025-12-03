Автор ESPN Райан О'Хэнлон рассуждает о прогрессе атакующего полузащитника «Милана» и сборной США Кристиана Пулишича.

Если вы пытаетесь найти хоть какой-то позитив в том, что капитан мужской сборной США получил вторую мышечную травму за сезон всего за семь месяцев до чемпионата мира, то у меня есть кое-что для вас.

Сайт FBref ведет подсчет ряда базовых и продвинутых статистических показателей для топ-5 европейских лиг и не только. Чтобы попасть в их рейтинги, основанные на статистике в пересчете на каждые 90 минут, игрок должен провести на поле не менее трети от общего игрового времени своей команды.

И хотя Кристиан Пулишич уже пропустил пять матчей «Милана» после разрыва задней поверхности бедра в товарищеской игре против Австралии, он все равно проходит по всем критериям.

Так что, хотя он и не сыграл в победном матче «Милана» против «Лацио» (1:0) в прошлую субботу, травма не помешала Пулишичу сохранить свое место на вершине иерархии, о существовании которой знает лишь горстка людей с очень специфическими профессиями и/или привычками копаться в статистических данных.

В настоящее время он делает в среднем 1,5 результативных действия (без учета пенальти) каждые 90 минут. Это лучше, чем у Эрлинга Холанна, Ламина Ямаля, Гарри Кейна, Килиана Мбаппе и всех остальных.

Среди всех игроков топ-5 лиг Европы, отыгравших не менее трети минут своей команды, Пулишич является самым продуктивным атакующим футболистом.

В прошлом году главный тренер сборной США Маурисио Почеттино вызвал у многих удивление, когда назвал Пулишича «одним из лучших атакующих игроков в мире». И хотя 27-летний футболист вряд ли сможет выдавать статистику на уровне пикового Лионеля Месси в течение всего сезона, если он сумеет достаточно быстро восстановиться после нового повреждения, то будет на верном пути к тому, о чем мечтало большинство фанатов сборной США с момента его дебюта на профессиональном уровне.

Лучший американский футболист, которого мы когда-либо видели, возможно, проводит лучший сезон в карьере — как раз перед домашним чемпионатом мира.

Почему в игре Пулишича обязательно наступит спад

Но для начала нам нужно притормозить.

С точки зрения абсолютных показателей, Пулишич даже близко не стоит рядом с Мбаппе, Холанном, Кейном или даже Ямалем. Он забил пять голов с игры (без учета пенальти) и отдал две результативные передачи. Более 15 игроков забили больше мячей с игры, и более 100 — сделали больше ассистов.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Холанн лидирует с 14 голами с игры, а Мбаппе и Кейн, в активе которых по 10 мячей, делят второе место. Ямаль тем временем возглавляет гонку ассистентов с семью результативными передачами.

Конечно, все они сделали это, проведя на поле гораздо больше времени: Мбаппе и Холанн преодолели отметку в 1000 минут, Кейну до нее осталось всего 27 минут, а Ямалю — 188.

Во многом из-за травм Пулишич сыграл всего 421 минуту, принял участие в восьми матчах Серии А и лишь пять раз выходил в стартовом составе.

Американец отыграл все 90 минут только в одном матче чемпионата, и это, очевидно, помогает завышать показатели продуктивности в пересчете на каждые 90 минут.

В матче против «Удинезе» Пулишич сделал дубль и отдал результативную передачу, но был заменен на 62-й минуте. Это делает его цифры лучше, чем если бы он доиграл матч до конца, не совершив больше результативных действий.

Больше минут может означать больше голов и ассистов, но во всех видах спорта почти каждый игрок становится менее эффективным по мере увеличения времени, проведенного на поле.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Кроме того, надо не забывать про фактор случайности. Ассисты Пулишича почти идеально соответствуют качеству созданных им моментов: две реальные передачи при показателе 1,9 ожидаемых ассистов (xA). Но сейчас он забивает голы с частотой, более чем в два раза превышающей ожидания: пять мячей при 2,2 ожидаемых (xG).

За девять сезонов на взрослом уровне Пулишич зарекомендовал себя как средний игрок в контексте реализации моментов. По данным FBref, начиная с сезона 2017/18 он забил 53 гола при показателе 50,9 xG. Поскольку модели xG строятся на основе ударов всех игроков, включая защитников и полузащитников, для которых голы не являются «хлебом», реализация чуть выше ожидаемой считается средней для нападающего.

Поэтому мы определенно можем ожидать, что результативность Пулишича снизится. Хотя он генерировал голы и ассисты с частотой 1,5 каждые 90 минут, его ожидаемый показатель составляет лишь чуть больше половины от этого. За первые 3,5 месяца сезона он набирает в среднем 0,86 ожидаемых голов и ассистов (без пенальти) каждые 90 минут.

Почему Пулишич, возможно, проводит лучший сезон в карьере

Ладно, а теперь давайте добавим оптимизма.

Помните ту цифру — 0,86 ожидаемых голов и ассистов без учета пенальти? Это с запасом лучший показатель в карьере Пулишича. В прошлом сезоне только семь игроков (сыгравших достаточное количество минут) во всех топ-5 лигах достигли этой отметки. В этом сезоне таких только восемь — и один из них, конечно же, Пулишич.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Если предположить, что он будет реализовывать свои моменты с эффективностью чуть выше среднего, то мы можем спрогнозировать, что Кристиае завершит сезон с показателем около 0,9 гола+ассиста (без пенальти) каждые 90 минут. Это по-настоящему элитный уровень продуктивности.

Но чтобы это произошло, он должен играть.

Начиная с сезона 2017/18, по данным Transfermarkt, Пулишич пропускал из-за травм в среднем 12,5 матча за клуб и сборную. Но с момента переезда в Италию он пропустил всего 14 игр за первые два сезона: шесть в 2023/24 и восемь в 2024/25.

Выступая в АПЛ, он ни разу не пропускал меньше 13 матчей за сезон. Отчасти это связано с более размеренным темпом игры в Италии, отчасти с тем, что Пулишич стал умнее и реже подставляется под контакты, чем в молодости, а отчасти — это просто воля случая.

В этом году он уже пропустил пять матчей. Если брать средний показатель американца в карьере, можно ожидать, что он пропустит еще около восьми игр до конца сезона. Если брать его средний показатель в «Милане», то он пропустит еще около четырех матчей. Как всегда, наиболее вероятный исход находится где-то посередине.

Но если он будет регулярно выходить на поле до конца сезона, что может помешать ему сохранить темп?

Суперспособностью Пулишича всегда было умение получать мяч внутри штрафной. За исключением его первого сезона в «Милане» и последнего сезона в «Челси», его средний показатель xG на один удар никогда не опускался ниже 0,14 (средний показатель по Серии А — 0,09). В прошлом сезоне он наносил 1,9 удара за игру — самый низкий показатель после отъезда из Бундеслиги, — но компенсировал снижение количества попыток их качеством (0,17 xG на каждый удар).

Кристиан Пулишич globallookpress.com

В этом сезоне он добавил почти 0,5 удара за игру — показатель вырос до 2,4 каждые 90 минут, что является вторым результатом в его карьере после дебютного сезона в «Челси». Мало того, ему удалось еще и улучшить качество ударов — до 0,20 xG.

Такое качество ударов обычно свойственно форвардам вроде Пьера-Эмерика Обамеянга или Роберта Левандовского, поэтому я не думаю, что Пулишич удержит планку так высоко. Один «жирный» момент, вроде гола в ворота «Интера», может сильно влиять на эти цифры на старте сезона. Но главным способом превзойти прошлый сезон для Пулишича стало увеличение количества ударов, и пока у него это получается без необходимости бить наудачу с дальних дистанций.

Помимо голов, улучшилось почти и всё остальное. Его показатель ожидаемых ассистов (xA) выше, чем когда-либо, и это сопровождается тремя созданными моментами за игру — с запасом лучший результат в карьере. Он уже отдал больше разрезающих передач, чем за весь свой первый сезон в Италии.

Впервые в карьере Пулишич делает более двух передач в штрафную за 90 минут, а его 4,98 продвигающих передачи каждые 90 минут — это также личный рекорд. Он идет в дриблинг более пяти раз за игру впервые за шесть лет и совершает более шести касаний в штрафной за 90 минут впервые за семь лет.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Хотя мне и кажется, что мы склонны недооценивать ситуации, когда игроки начинают играть лучше просто так, без каких-либо структурных или системных причин, здесь не тот случай. Несмотря на то, что Пулишич играет под руководством известного своим оборонительным стилем Массимилиано Аллегри (это его четвертый тренер за три сезона), в этом году от него не требуют слишком много пахать без мяча.

Gradient Sport отслеживает ряд физических показателей, включая рывки на высокой скорости (от 20 до 25 км/ч) и спринты (свыше 25 км/ч). Согласно этим данным, объем работы Пулишича за 90 минут при владении мячом не сильно отличается от прошлого сезона. Но вот как это выглядит в пересчете на каждые 90 минут, когда «Милан» играет без мяча:

2024/25: 108 рывков на высокой скорости, 19 спринтов;

2025/26: 76 рывков на высокой скорости, 10 спринтов.

Вдобавок к этому, при Аллегри Пулишич проводит гораздо больше времени на своем любимом фланге, имея возможность смещаться слева в центр под правую ногу.

В прошлом сезоне большая часть его касаний приходилась либо на центр, либо на правый фланг.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

Конечно, сейчас мы говорим всего о пяти выходах в стартовом составе. Он нанес всего 11 ударов. И он создал всего 14 моментов для партнеров. У игроков сплошь и рядом случаются удачные месяцы, и, хотя на дворе начало декабря, по чистому времени это все еще эквивалент примерно одного месяца игры. Не нужно быть игроком мирового класса, чтобы показать цифры мирового уровня на дистанции в пять матчей.

Но при этом нельзя сказать, что Пулишич выскочил из ниоткуда. С начала сезона 2023/24 только Лаутаро Мартинес из «Интера» совершил больше результативных действий (без учета пенальти) в Серии А. И только у Мартинеса, его одноклубника Маркуса Тюрама, партнера Пулишича Рафаэля Леана и Адемолы Лукмана из «Аталанты» показатель «ожидаемые голы + ассисты» на этом отрезке выше.

Вполне можно представить, что кто-то вроде Пулишича способен удерживать такой уровень игры на протяжении всего сезона. Игроки на пике формы часто выдают «карьерные сезоны», когда их продуктивность внезапно подскакивает, а Пулишич как раз находится во второй половине своих пиковых лет.

Нам все еще нужно увидеть гораздо больше, чтобы утверждать, что это всерьез и надолго. Но если бы Пулишич действительно собирался выдать топовый сезон в 27 лет, это выглядело бы именно так, как мы видим сейчас: экономия энергии, когда команда без мяча, а затем постоянные рывки в штрафную.