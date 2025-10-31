The Athletic рассуждает о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера «Ювентуса».

После того, как «Ювентус» начал сезон с двух побед подряд, теперь уже бывший тренер команды Игор Тудор открыл двери клубной базы для главного транслятора Серии A платформы DAZN. Он предался воспоминаниям о старых добрых временах вместе со своим бывшим товарищем по команде, а ныне экспертом — Чиро Феррарой.

Во время экскурсии по офису хорват взял со стола автобиографию Лучано Спаллетти «Небеса существуют… но сколько же усилий нужно, чтобы туда попасть». Название звучит не слишком эффектно даже на итальянском, но содержание Тудору понравилось.

Сейчас кажется, будто это было давным-давно. Тогда Тудор был на седьмом небе. Через несколько дней после визита Феррары «Ювентус» выдал феерический матч и победил «Интер» со счетом 4:3 в дерби Италии. Затем сыграл в захватывающую ничью с дортмундской «Боруссией» (4:4) в Лиге чемпионов. Шедевральные голы Василие Аджича и Кенана Йылдыза казались чем-то нереальным — такими, какие футбольные боги позволяют забивать лишь раз в неделю.

Но превосходить показатели xG (ожидаемых голов) под силу не людям, какими бы талантливыми они ни были. К сожалению, «Ювентус» быстро сдулся. После восьми подряд матчей Тудор в понедельник утром был уволен. Если рай существует, значит, и ад — тоже.

Конец его работы наступил вопреки заверениям технического директора Франсуа Модесто, который еще перед матчем с «Лацио» говорил: «Игор — наш тренер. Мы полностью доверяем его работе и довольны им». Уже в четверг в кабинете Тудора появилось лицо Спаллетти, но теперь не на обложке книги. Через четыре месяца после того, как он сам объявил об уходе с поста тренера сборной Италии накануне своего последнего матча, Спаллетти вернулся.

Книга, написанная Спаллетти, вышла незадолго до поражения «Скуадры Адзурры» от Норвегии (0:3), после которого Федерация футбола Италии прекратила сотрудничество с ним.

Он должен был по-прежнему возглавлять сборную и готовиться к чемпионату мира, и тот факт, что этого не случилось, до сих пор расстраивает. «Я хочу закрыть эту рану», — сказал Спаллетти в понедельник.

Работа в «Ювентусе», по словам его друга и бывшего спортивного директора «Ромы» Вальтера Сабатини, — это «чистый морфий». До победы над «Удинезе» (3:1) под руководством временного наставника Массимо Брамбиллы команда находилась в худшей форме с 1960-х — именно тогда «Юве» в последний раз рисковал не забить в пяти матчах подряд. Осеннее увольнение Тудора стало самым ранней отставкой тренера в клубе за 55 лет — со времен Луиса Карнильи.

Болельщики, хоть и освистали команду после последней домашней нулевой ничьей с «Миланом», все равно не считали, что во всем виноват тренер. «Тудор — один из нас», — гласила надпись на баннере у стадиона. «Рыба гниет с головы». В последние недели руководство «Ювентуса» подверглось жесткой критике. С тех пор, как зимой 2022 года в отставку подал президент Андреа Аньелли, клуб пока так и не пришел в себя.

Справедливости ради, его кузен Джон Элканн, которому досталось руководство, передал оперативное управление менеджерам из других семейных компаний. Однако им пришлось сосредоточиться на расследованиях финансовой деятельности клуба со стороны регуляторов, прокуратуры и УЕФА.

Футбольная часть, как и во времена «Кальчополи» в 2006-м, когда «Ювентус» сослали в Серию B, осталась на плечах Массимилиано Аллегри — последнего представителя эпохи Аньелли, державшегося на долгом и дорогом контракте.

Стоит признать, Элканн, казалось, предпринял верные шаги, чтобы открыть новую эру. По крайней мере, на бумаге всё выглядело именно так. На роль спортивного директора был приглашен Кристиано Джунтоли, собравший тот самый «Наполи», который Спаллетти привел к первому чемпионству за 33 года. Многие забыли, но Джунтоли считался лучшим в своем деле, и чтобы поставить собственную печать на «Ювентусе», он болезненно, но решительно избавился от Аллегри, пригласив нового восходящего тренера — Тьяго Мотту, которому удалось вывести «Болонью» в Лигу чемпионов.

Тогда мало кто ставил под сомнение решения Элканна. Теоретически тандем Джунтоли и Мотты выглядел идеальным — они символизировали будущее. Да, у Мотты было прошлое в «Интере», а его философия казалась чужеродной для клуба вроде «Ювентуса», но всё равно это выглядело логично.

На деле же обернулось полной и неожиданной катастрофой. В марте Мотта был уволен после поражений от «Аталанты» (0:4) и от «Фиорентины» (0:3).

Джунтоли не получил того кредитa доверия, которым в 2011 году обладали Джузеппе Маротта и Фабио Паратичи. Тогда им позволили остаться, даже несмотря на седьмое место в первом сезоне. После этого Андреа Аньелли лично выбрал Антонио Конте на пост главного тренера, и эта троица заложила фундамент самой длительной династии в истории итальянского футбола.

Джунтоли же продержался всего год — и ушел без прощения. Ему вменяли в вину преждевременные продажи Дина Хёйсена и Матиаса Суле, странный обмен Сэмюэла Илинга-Джуниора и Энсо Барренечеа в «Астон Виллу», а также провальные трансферы Дугласа Луиса и Николаса Гонсалеса (оба сейчас выступают в аренде — в «Ноттингем Форест» и «Атлетико» соответственно).

Как будто этого было мало, месяц назад УЕФА начал разбирательство против «Ювентуса» из-за возможного нарушения «правила футбольной прибыли».

Джунтоли так и не успел поработать со Спаллетти в Турине, хотя судьба будто вела их к повторному объединению. «Я доверял ему безоговорочно», — писал Спаллетти в своей книге, вспоминая два совместных года в «Наполи». Один из его сыновей, Федерико, уже год работает в «Ювентусе» скаутом — именно Джунтоли пригласил его в клуб.

Переговоры о приходе самого Спаллетти в Турин вел не Джунтоли, а генеральный менеджер Дамьен Комолли. Именно он теперь курирует реформу футбольного управления в клубе. Всё это имеет «неитальянский» оттенок, и, как следствие, усиливает ощущение, что «Ювентус» теряет свою идентичность.

Технический директор Франсуа Модесто — тоже француз, прежде работал в вылетевшей из Серии A «Монце», что дало повод шутникам заметить: nomen omen (латинская фраза — прим.) — имя говорит само за себя, и «Юве» действительно стал «модестным» (скромным) по собственным меркам.

Кандидаты на пост спортивного директора не внушают оптимизма. Достаточно посмотреть, где сейчас трудятся двое из них — Марко Оттолини и Йоханнес Спорс. «Дженоа» занимает последнее место в Серии A, а «Саутгемптон» идет 20-м в Чемпионшипе. В такой ситуации от тренера требуют гораздо большего, ведь структура клуба над ним остается лишь в зачаточном состоянии.

Параллели с периодом между 2006 и 2010 годами всё очевиднее. Тогда на поле у «Ювентуса» еще были Джанлуиджи Буффон, Павел Недвед, Алессандро Дель Пьеро и Давид Трезеге. Джорджо Кьеллини и Клаудио Маркизио только начинали закрепляться в основе. Но побеждать клуб начал лишь тогда, когда наконец наладил руководство и выстроил сильную управленческую вертикаль.

Работу Спаллетти осложняет и то, что у нынешнего «Ювентуса» больше нет игроков такого уровня, как раньше. Когда клуб не мог переманить звезд мирового масштаба — а изменить это удалось лишь после прихода Карлоса Тевеса в 2013 году — у него хотя бы оставалось ядро из великих итальянцев. Теперь же лучшие итальянские футболисты либо выступают за «Интер», либо, что тревожнее, стали финансово недосягаемыми.

Минувшим летом можно было подписать Джанлуиджи Доннарумму, но ни один итальянский клуб не в состоянии конкурировать с «Манчестер Сити» по уровню зарплаты. Возврат Сандро Тонали и Риккардо Калафьори из Премьер-лиги обошелся бы в непомерную сумму. Молодые таланты из других клубов — такие как Майкл Кайоде («Фиорентина» → «Брентфорд») и Джованни Леони («Парма» → «Ливерпуль») — теперь уезжают в Англию. Отчасти потому, что сам Спаллетти, возглавляя сборную, поощрял игроков к этому.

Клубу необходимо формировать новое ядро лидеров, которые по-настоящему понимают, что такое «Ювентус». Джорджо Кьеллини, ныне директор по футбольной стратегии, но не кандидат в совет директоров на предстоящем собрании акционеров, на прошлой неделе встал на защиту Мануэля Локателли на «Сантьяго Бернабеу»: «Мануэль — капитан этой команды. На поле и за его пределами. И неважно, выходит он в стартовом составе или нет».

Но Локателли так и не смог окончательно убедить, и примечательно, что Спаллетти, тренируя сборную, раз за разом обходил его стороной. Другой лидер, Бремер, лучший защитник клуба, снова выбыл из-за травмы крестообразных связок колена, пропустив почти весь прошлый сезон. В матче с «Реалом» капитанскую повязку получил Кенан Йылдыз. С одной стороны, это стало наградой и признаком веры в его талант и прогресс. С другой — выглядело преждевременно и лишь подчеркнуло кадровый вакуум в команде.

Спаллетти предстоит заполнить этот пробел самостоятельно — до тех пор, пока новые лидеры не появятся по его инициативе и под его давлением. Его идеи сделают «Ювентус» лучше. Возможно, он не перевернул итальянский футбол так же радикально, как Джан Пьеро Гасперини, но он менял игроков. Он изобретал и создавал.

У него меньше побед, чем у Аллегри или Конте, но именно он доказал, что чемпионство в Неаполе возможно и без Марадоны. В чем-то он умнее всех них — возможно, даже слишком умен для собственного блага. Слушать Спаллетти — значит учиться.

Помню, как Эдин Джеко рассказывал, что Спаллетти однажды поделился с ним советом, полностью изменившим его представление о голах. В итоге в сезоне-2016/17 Джеко забил 39 мячей, а «Рома» набрала 87 очков — клубный рекорд, которого хватило бы, чтобы выиграть Серию A в прошлом году (тогда «Наполи» взял титул с 82 очками). Джеко стал одним из четырех игроков, которые становились лучшими бомбардирами лиги под руководством Спаллетти.

Форварды «Ювентуса», страдающие хроническим безголевым синдромом, — Джонатан Дэвид, Лоис Опенда и Душан Влахович — наверняка прибавят, работая под руководством Спаллетти. Но Спаллетти придется решить колоссальное количество проблем. Как сказал Алессандро Дель Пьеро в эфире Sky Italia в минувшие выходные: «Я не верю, что "Ювентус" может выиграть лигу с любым другим тренером».

Пока остальная часть клуба не возьмется за ум — точно не сможет.