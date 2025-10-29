ESPN анализирует, как решения последних лет ограничили свободу действий «Ювентуса» — и почему даже увольнение Игора Тудора не решит всех бед.

В понедельник, после поражения от «Лацио» (0:1) в гостях, «Ювентус» отправил в отставку Игора Тудора. По сообщениям итальянских СМИ, у клуба пока нет готового преемника — в Турине рассматривают кандидатуры бывшего наставника сборной Италии Лучано Спаллетти и Раффаэле Палладино, который в прошлом сезоне вывел «Фиорентину» на шестое место. Кто бы ни возглавил команду, он станет уже шестым главным тренером «Юве» за последние шесть лет.

Сегодня «Ювентус» — это наглядный пример того, как не стоит управлять клубом. Но одновременно это и напоминание о том, что ошибки недавнего прошлого неизбежно сказываются на настоящем и будущем, ограничивая пространство для маневра у тех, кто приходит на замену.

Следующее назначение главного тренера станет решающим: либо команда продолжит движение по нисходящей спирали, либо начнет наконец избавляться от «токсинов», накопленных за последние годы.

Тудор заплатил цену не только за собственные просчеты, но и за ошибки своих предшественников. Причем ответственность лежит не только на тренерах — в разной степени виновны и спортивные директора, и руководители клуба. И, конечно, сами игроки.

Хорватский тренер возглавил команду в марте прошлого года, временно заменив Тиагу Мотту (последний оказался откровенно неудачным выбором и задержался в клубе куда дольше, чем следовало). На тот момент «Ювентус» отставал от зоны Лиги чемпионов всего на одно очко, и перед Тудором стояла простая задача — вернуть команду в первую четверку. Он с ней справился — пусть и с минимальным перевесом в одно очко.

Игор Тудор globallookpress.com

Тем временем клуб собирался определить стратегию на сезон-2025/26 — вот только определять ее было некому. Ключевая фигура в структуре «Ювентуса», спортивный директор Кристиано Джунтоли, покинул пост, проработав меньше двух лет из запланированных пяти.

Его место занял Дамьен Комолли, официально вступивший в должность 1 июня. С учетом скорого начала Клубного чемпионата мира он решил сохранить Тудора как главного тренера и на следующий сезон.

Логика была понятной: у клуба было всего пять-шесть недель, чтобы найти стратегического наставника перед новым сезоном, и никто не хотел принимать поспешных решений. Но, как теперь очевидно, это было ошибкой. Сейчас почти Хэллоуин, и вместо шести недель у «Ювентуса» есть всего пять-шесть дней, чтобы найти нового тренера.

Дамьен Комолли globallookpress.com

Комолли и его команда по селекции занялись летней трансферной кампанией, но и здесь их возможности были ограничены. Если заглянуть на Transfermarkt, можно увидеть, что «Ювентус» потратил 137 миллионов евро (около 160 миллионов долларов).

Сумма внушительная — пока не узнаешь, что 105,8 миллиона евро (123 миллиона долларов) ушли на выкуп футболистов, уже находившихся в клубе на правах аренды: Франсишку Консейсау, Пьера Калюлю, Ллойда Келли, Нико Гонсалеса (которого затем сразу отдали в аренду «Атлетико») и Микеле Ди Грегорио.

В большинстве случаев у «Юве» просто не было выбора — обязательства по контрактам вынуждали оформлять сделки. В итоге летом у клуба почти не осталось пространства для маневра. Классический пример того, как ошибки прошлого сковывают настоящее.

Тем не менее, туринцы подписали еще четырех новичков. И здесь возникает вопрос: насколько они соответствовали футбольной философии Тудора?

Джонатан Дэвид globallookpress.com

Фланговые игроки Эдон Жегрова и Жоау Мариу вместе провели лишь два матча в стартовом составе Серии A. Еще два новичка — нападающие: свободный агент Джонатан Дэвид (получивший щедрый контракт и ставший вторым по уровню зарплаты в клубе) и Лоис Опенда. Их совокупный вклад — шесть выходов в старте и один гол.

Довольно быстро стало ясно, что Тудор, приверженец схемы 3-4-2-1, будет использовать только одного центрального нападающего, а с Душаном Влаховичем в обойме игрового времени на остальных попросту не хватало. Учитывая, что трое форвардов составляют примерно 20% фонда заработной платы клуба, это крайне неэффективное распределение ресурсов.

Система Тудора также требует наличия трех центральных защитников, но в составе их всего пять — минимально допустимое число для команды, выступающей в Лиге чемпионов. При этом на их зарплаты уходит менее 12% бюджета, хотя на поле их в три раза больше, чем центрфорвардов. И снова — нерациональное распределение ресурсов.

Можно представить, как Комолли в разговоре сказал бы: «Габ, что ты хочешь от меня? Клуб потерял более полумиллиарда евро за последние пять сезонов. Решения и обязательства принимали люди до меня, а теперь мне приходится разгребать последствия».

И, по сути, он был бы прав. Сочетание пандемии COVID-19 и краткосрочного мышления привела к бухгалтерским ухищрениям и схеме «купи сейчас — заплати потом» в виде сделок аренды с обязательством выкупа. Именно они сегодня сковывают клуб по рукам и ногам.

Аркадиуш Милик globallookpress.com

Сам факт, что в составе до сих пор числятся Филип Костич, Даниеле Ругани и Аркадиуш Милик (последний вообще не выходил на поле с июня 2024 года), говорит сам за себя. (Любопытная деталь: Артур все еще принадлежит «Ювентусу», но хотя бы выступает в аренде, так что о прошлых ошибках не напоминает каждую неделю).

А есть еще и те, кого упустили. Ошибки с воспитанниками случаются у всех клубов — в конце концов, Морган Роджерс и Коул Палмер начинали в «Манчестер Сити», а Деклан Райс — в «Челси». Но «Ювентус» довел это искусство до уровня почти показательной беспомощности.

За последние полтора года «Ювентус» продал Матиаса Суле, Дина Хёйсена, Кони де Винтера, Мойзе Кена и Николо Фаджоли менее чем за 85 миллионов евро. Сегодня их совокупная трансферная стоимость примерно в два с половиной раза выше (причем, кроме Кена, никто из них так и не получил реального шанса закрепиться в первой команде).

Создается впечатление, что клуб тратил огромные средства на резервный состав — «Juve Next Gen», выступающий в третьем дивизионе, — не как на инструмент развития молодых игроков, а как на «копилку», к которой можно обратиться, чтобы закрыть бухгалтерские дыры.

Можно сколько угодно говорить о стабильности и долгосрочном строительстве состава, но сначала нужно признать: как и в случае с загрязнением окружающей среды, расплачиваться за ошибки прошлого всегда приходится будущим поколениям. Недавняя история «Юве» усеяна такими промахами, что любой нынешний руководитель оказывается в жестких рамках.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

И именно этот контекст делает дальнейшие шаги клуба такими интригующими. У туринцев действительно есть прочное ядро молодых (или относительно молодых) игроков на долгосрочных контрактах, вокруг которых можно строить команду: Кенан Йылдыз (20 лет), Джонатан Дэвид (25), Хефрен Тюрам (24), Франсишку Консейсау (22), Андреа Камбьязо (25) и Пьер Калюлю (25).

Возможно, останется и Душан Влахович — если удастся убедить его продлить контракт на более разумных условиях (то есть куда скромнее нынешних). Но очистить систему от «токсинов» прошлых решений потребуется время. Именно поэтому сама идея приглашения 66-летнего Спаллетти (не говоря уже о его неудачной работе со сборной) выглядит ошибочной.

Примите лекарство сейчас, потерпите немного, извлеките уроки — и тогда у «Ювентуса» действительно появится шанс на светлое будущее.