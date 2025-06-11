Лучше поздно, чем никогда. Спаллетти ушел с поста главного тренера сборной Италии

больше не возглавляет— и сделал он это в сугубо своем стиле: по собственной воле, с долей эксцентричности, двусмысленными фразами, недосказанностью и намеками, за которыми, возможно, скрывается правда, а может — только туман. Но прежде чем мы погрузимся в параллельную вселенную Спаллетти, давайте вернемся в суровую реальность.

Италия была ужасна в матче с Норвегией, завершившемся унизительным поражением 0:3 в прошлую пятницу. До 74-й минуты «Скуадра Адзурра» смогла нанести лишь два удара по воротам с показателем ожидаемых голов (xG) — 0,14. Это поражение ставит под серьезную угрозу прямой выход на чемпионат мира — и, возможно, снова отправит Италию в стыковые матчи. А вы ведь помните, чем закончились два последних таких случая: сначала фиаско со Швецией, а затем — та самая злополучная встреча с Северной Македонией.

Это — неоспоримая реальность, с которой Италия сталкивается прямо сейчас. И именно с ней предстоит разбираться новому главному тренеру — будь то Стефано Пиоли или, что более вероятно, Клаудио Раньери… да, тот самый Раньери, который официально завершил карьеру год назад в возрасте 71 года. Но давайте снова заглянем в мир Спаллетти и вспомним, как он умудрился запутать и осложнить даже собственный уход.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Можно было бы подумать, что он подаст в отставку сразу после пятничного унижения от «викингов», но нет: решение об уходе было принято позже, на встрече с президентом Итальянской федерации футбола Габриэле Гравиной. Формулировка — «по обоюдному согласию», и в рамках договоренности Спаллетти должен был еще провести домашний матч против Молдовы в понедельник. Вот только Лучано решил сказать всем правду — и его тут же уволили.

«А что я должен был делать? Молчать, чтобы федерация сама объявила? Так не работает», — заявил он в интервью итальянскому телевидению в понедельник. На самом деле, Лучано, все работает именно так. Возможно, если бы ты промолчал, федерация не оказалась бы застигнута врасплох, а игроки не выглядели бы против Молдовы так же блекло, как и в матче с Норвегией.

Не обманывайтесь и счетом 2:0 в матче с Молдовой. Италия допустила 18 ударов по своим воротам, а показатель xG у соперника составил 1.39. Главное различие — в уровне нападения: у Норвегии это Сёрлот из «Атлетико», Муса из «Лейпцига» и Холанн из «Манчестер Сити». У Молдовы — игроки «ЧФР Клуж», «Херенвена» и… некоего «Славен Белупо».

На пресс-конференции в субботу Спаллетти заявил, что берет на себя ответственность, а затем внезапно начал благодарить тренерский штаб, перечисляя всех по именам, и неожиданно покинул зал, не справившись с эмоциями. Было ли это искренне? Кто знает. С ним вообще никогда нельзя быть до конца уверенным.

Лучано Спаллетти на пресс-конференции globallookpress.com

В одной и той же фразе Спаллетти может сказать: «Некоторые решения были ошибочными, потому что ты выбрал не тех игроков». Обратите внимание на переход ко второй персоне — излюбленный прием Лучано. «Но больше всего я сожалею, что не смог рассчитывать на ключевых футболистов из-за их травм».

Ты поддакиваешь в ответ, киваешь с пониманием — пока не задаешь себе вопрос: о ком он вообще говорит? Повлиял бы как-то на результат Мойзе Кен? Или Алессандро Буонджорно? Может быть, Мануэль Локателли? Даже не беря в расчет, что у всех сборных бывают травмы — это ведь не игроки уровня «Золотого мяча». Роберто Баджо в ту раздевалку точно не заходил.

И вот уже понеслись оправдания. Оказывается, большое преимущество у соперника заключалось в том, что Норвегия сыграла два отборочных матча еще в марте — против Молдовы и Израиля. А у Спаллетти вместо этого были матчи четвертьфинала Лиги наций против Германии, дома и в гостях. А как же фраза «железо точит железо», Лучано?

Или вот еще: мол, многие его игроки дошли со своими клубами до поздних стадий еврокубков, поэтому оказались «ментально и физически истощены». Ну, возможно… но точно так же можно сказать, что Джанлуиджи Доннарумма, Алессандро Бастони, Николо Барелла и другие играли в финалах Лиги Чемпионов или Лиги Европы потому, что они отличные футболисты, выступающие за топ-клубы. И именно такие люди и должны играть за сборную, разве нет?

Джанлуиджи Доннарумма с кубком Лиги Чемпионов globallookpress.com

А еще мы услышали старую песню: в Серии А лишь 30% футболистов — итальянцы, и выбор у тренера ограничен. (Если быть точным, то 32.2% по минутам на поле, но суть примерно та же). И что с того? В Англии этот показатель еще ниже — 29.4%. Между прочим, четверо из тех, кто вышел в стартовом составе на провальный матч с Молдовой (Доннарумма, Бастони, Барелла, Давиде Фраттези), недавно играли в финале Лиги Чемпионов. Еще двое — Джованни Ди Лоренцо и Джакомо Распадори — были ключевыми фигурами в чемпионском сезоне «Наполи». А Сандро Тонали — один из лучших центральных полузащитников АПЛ, как ни крути. Наконец, Матео Ретеги — по-прежнему лучший бомбардир Серии А. Ответственность? Нет, не слышал.

Вернемся к фактам. Под руководством Спаллетти сборная Италии провела 24 матча, включая провальную кампанию на Евро-2024. Если отбросить четыре товарищеские встречи, остается 9 побед, 5 ничьих и 6 поражений. Да, он обыграл Францию и Бельгию в Лиге наций, достойно сыграл с Германией. Ну и что?

Важно другое: уход из сборной не должен перечеркивать заслуги Спаллетти как клубного тренера. Трижды признавался лучшим тренером Серии А, выигрывал кубки с «Ромой», дважды брал чемпионство с «Зенитом», а два года назад подарил «Наполи» первое скудетто со времен Диего Марадоны. Его команды славились изобретательным и атакующим футболом, а коллеги восхищались его тактической гибкостью. Но в этом-то и дело: тренировать сборную — это совсем не то же самое, что работать с клубом. Все равно что сравнивать работу водителя маршрутки и пилота спорткара.

Лучано Спаллетти — чемпион Италии 2022/2022 с «Наполи» globallookpress.com

В международном футболе у тебя нет круглогодичных тренировок, чтобы внедрить любую сложную тактическую схему, которую ты выдумал. Нет и ежедневного общения с игроками — такого, которое позволяет строить доверие и настоящие рабочие отношения. Все, что у тебя есть, — пара тренировок пять раз в год и, если повезет, турнир раз в два лета. Поэтому твое тактическое послание должно быть коротким и ясным. Нужно чувствовать психологию игроков и точно знать, на какие кнопки нажимать, чтобы быстро добиться результата. Никаких экспериментов. Тут работает принцип K.I.S.S.: Keep It Simple, Stupid — «делай проще, дурачок».

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А вот простота — это точно не про Спаллетти. Как и многие «гении» — или, если точнее, те, кто ведет себя так, будто он гений. Уже после провала на Евро было ясно: он не тот человек для этой работы. Или, как, возможно, сказал бы сам Лучано, «эта работа была не для него». Федерация футбола Италии дождалась полного краха в матче с Норвегией, чтобы принять решение, и получила дополнительное подтверждение своей правоты в виде еще одного невнятного выступления против Молдовы.