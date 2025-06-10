Прощальный вечер Спаллетти: Италия обыграла Молдову, но вопросы никуда не делись

Матч в Реджо-Эмилии с самого начала носил странный, почти сюрреалистический оттенок. Спаллетти уже официально был уволен после поражения от Норвегии (0:3) в первом туре отборочного этапа к чемпионату мира-2026. Эта игра стала его последним выходом на тренерскую скамейку сборной, и настроение в стане Италии было соответствующим — подавленным, тревожным, почти инертным.
С трибун не слышалось поддержки, похожей на ту, что сопровождает национальную команду в великие моменты. Скорее — облегчение, что всё это заканчивается. Молдова? Теоретически лёгкий соперник. Но даже они едва не поставили крест на прощальном вечере Спаллетти.
Уже на девятой минуте мяч побывал в воротах Джанлуиджи Доннаруммы — после навеса Олега Рябчука и удара головой в исполнении Иона Николаеску. VAR отменил гол из-за офсайда, но сигнал был ясен: Италия по-прежнему уязвима.
Местный герой
Состав «Скуадры» был далёк от идеального: из-за травм дебютировал Лука Раньери, вернулись в старт Димарко, Фраттези, Камбьясо. Первый реальный шанс у Италии возник на 17-й минуте: тот самый Раньери пробил головой после навеса Распадори — и угодил в перекладину.
До конца первого тайма команда Спаллетти создала немного. Показательный момент: единственный игрок, кто демонстрировал хотя бы тень решимости — это сам Распадори, выступавший на родном для себя стадионе. И именно он открыл счёт, ловко пробив с отскока в нижний угол за несколько минут до перерыва — 1:0. И пусть удар был не самым мощным, зато исполнен абсолютно блестяще.
Второй тайм начался с робких попыток молдаван перехватить инициативу. И это им почти удалось: Доннарумма спас после удара Рябчука, затем пронёсся мимо ворот опасный момент от Иониты. Но на 50-й минуте всё закончилось. Камбьясо, оказавшийся первым на подборе после неудачного удара Фраттези, не промахнулся с линии вратарской — 2:0.
Казалось бы, счёт обеспечивал спокойный финиш, но никакого спокойствия на поле не было. Италия продолжала играть с нервами. Молдавия имела ещё один супершанс на последних секундах: Доннарумма ошибся на выходе, и только отчаянный подкат Диего Копполы спас хозяев от гола на 94-й минуте.
Эпоха без лица
Так закончилась непродолжительная и неубедительная глава под названием «Сборная Италии Спаллетти». Чемпион Италии с «Наполи» пришёл с амбициями, но ушёл без следа. Один из самых принципиальных тактиков итальянского футбола оказался неспособен вдохнуть жизнь в эту сборную. Ни структура, ни мотивация, ни стиль — ничего из этого не прижилось.
Спаллетти после матча говорил коротко и горько: «Когда ты тренер сборной, у тебя нет оправданий. Ты выбираешь, ты и отвечаешь».
Теперь всё внимание приковано к Клаудио Раньери. 73-летний мэтр, уже дважды выходивший из тренерской отставки, якобы готов вновь бросить вызов судьбе — на сей раз, возможно, самому сложному в своей карьере. Его возвращение обсуждают с благоговением и страхом одновременно.
Италия, отстающая от Норвегии на девять очков (сыграли на 2 матча меньше), всё ещё может добраться до стыков и даже до первого места. Но даже это не гарантирует путёвки в США, Канаду и Мексику. Главный вопрос остаётся прежним: сможет ли кто-то, даже такой ветеран, как Раньери, вдохнуть в эту команду новую жизнь?