Прощальный вечер Спаллетти: Италия обыграла Молдову, но вопросы никуда не делись

В Реджо-Эмилии «Скуадра Адзурра» обыграла Молдову со счётом 2:0, но победа вряд ли смогла замаскировать трещины под поверхностью — и уж точно не изменила судьбу Лучано Спаллетти, который покинул пост главного тренера сборной Италии сразу после финального свистка.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Италия — Молдова 2:0 Голы: 1:0 Джакомо Распадори (40'), 2:0 Андреа Камбьязо (50') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Алессандро Бастони, Лука Раньери (Диего Коппола, 84'), Андреа Камбьязо, Федерико Димарко (Риккардо Орсолини, 46'), Давиде Фраттези, Самуэле Риччи (Николо Барелла, 46'), Сандро Тонали, Джакомо Распадори (Дэниел Мальдини, 77'), Матео Ретеги (Лоренцо Лукка, 71') Молдова: Кристиан Аврам, Олег Рябчук, Даниэль Думбравану, Виктор Мудрак, Владислав Бабогло, Вирджилиу Постолаки (Sergiu Perciun, 66'), Михаил Каймаков (Виктор Стынэ, 66'), Артур Ионицэ (Кристиан Дрос, 72'), Йон Николэеску (Виталие Домашкан, 72'), Сергей Платика, Stefan Bodisteanu (Никита Моцпан, 58') Предупреждения: Serghei Clescenco (29'), Йон Николэеску (71'), Давиде Фраттези (85')

Матч в Реджо-Эмилии с самого начала носил странный, почти сюрреалистический оттенок. Спаллетти уже официально был уволен после поражения от Норвегии (0:3) в первом туре отборочного этапа к чемпионату мира-2026. Эта игра стала его последним выходом на тренерскую скамейку сборной, и настроение в стане Италии было соответствующим — подавленным, тревожным, почти инертным.

С трибун не слышалось поддержки, похожей на ту, что сопровождает национальную команду в великие моменты. Скорее — облегчение, что всё это заканчивается. Молдова? Теоретически лёгкий соперник. Но даже они едва не поставили крест на прощальном вечере Спаллетти.

Уже на девятой минуте мяч побывал в воротах Джанлуиджи Доннаруммы — после навеса Олега Рябчука и удара головой в исполнении Иона Николаеску. VAR отменил гол из-за офсайда, но сигнал был ясен: Италия по-прежнему уязвима.

Италия — Молдова globallookpress.com

Местный герой

Состав «Скуадры» был далёк от идеального: из-за травм дебютировал Лука Раньери, вернулись в старт Димарко, Фраттези, Камбьясо. Первый реальный шанс у Италии возник на 17-й минуте: тот самый Раньери пробил головой после навеса Распадори — и угодил в перекладину.

До конца первого тайма команда Спаллетти создала немного. Показательный момент: единственный игрок, кто демонстрировал хотя бы тень решимости — это сам Распадори, выступавший на родном для себя стадионе. И именно он открыл счёт, ловко пробив с отскока в нижний угол за несколько минут до перерыва — 1:0. И пусть удар был не самым мощным, зато исполнен абсолютно блестяще.

Джакомо Распадори globallookpress.com

Второй тайм начался с робких попыток молдаван перехватить инициативу. И это им почти удалось: Доннарумма спас после удара Рябчука, затем пронёсся мимо ворот опасный момент от Иониты. Но на 50-й минуте всё закончилось. Камбьясо, оказавшийся первым на подборе после неудачного удара Фраттези, не промахнулся с линии вратарской — 2:0.

Итальянцы празднуют гол globallookpress.com

Казалось бы, счёт обеспечивал спокойный финиш, но никакого спокойствия на поле не было. Италия продолжала играть с нервами. Молдавия имела ещё один супершанс на последних секундах: Доннарумма ошибся на выходе, и только отчаянный подкат Диего Копполы спас хозяев от гола на 94-й минуте.

Эпоха без лица

Так закончилась непродолжительная и неубедительная глава под названием «Сборная Италии Спаллетти». Чемпион Италии с «Наполи» пришёл с амбициями, но ушёл без следа. Один из самых принципиальных тактиков итальянского футбола оказался неспособен вдохнуть жизнь в эту сборную. Ни структура, ни мотивация, ни стиль — ничего из этого не прижилось.

Спаллетти после матча говорил коротко и горько: «Когда ты тренер сборной, у тебя нет оправданий. Ты выбираешь, ты и отвечаешь».

Лучано Спаллетти globallookpress.com

Теперь всё внимание приковано к Клаудио Раньери. 73-летний мэтр, уже дважды выходивший из тренерской отставки, якобы готов вновь бросить вызов судьбе — на сей раз, возможно, самому сложному в своей карьере. Его возвращение обсуждают с благоговением и страхом одновременно.

Италия, отстающая от Норвегии на девять очков (сыграли на 2 матча меньше), всё ещё может добраться до стыков и даже до первого места. Но даже это не гарантирует путёвки в США, Канаду и Мексику. Главный вопрос остаётся прежним: сможет ли кто-то, даже такой ветеран, как Раньери, вдохнуть в эту команду новую жизнь?