Итальянская трагедия в Осло: Норвегия не заметила команду Спалетти

Осло стал ареной исторического провала «Скуадры Адзурры» — три безответных мяча от молодой и яркой Норвегии в первом тайме, ни одного удара в створ до добавленного времени и стартовые 0 очков в отборе на ЧМ-2026. Для команды Лучано Спаллетти — это не просто поражение. Это тревожный сигнал о системном кризисе.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I Норвегия — Италия 3:0 Голы: 1:0 Александр Сёрлот (14'), 2:0 Антонио Нуса (34'), 3:0 Эрлинг Холанд (42'), 3:1 Abdoul Mamane (52'), 4:1 Daniel Sosah (66'), 4:2 Van Mobili (69') Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон, Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем (Лео Эстигор, 71'), Давид Мёллер Вольфе (Маркус Педерсен, 75'), Мартин Эдегор, Сандер Берге, Мортен Торсби (Патрик Берг, 46'), Александр Сёрлот (Йёрген Странн Ларсен, 83'), Эрлинг Холанд, Антонио Нуса (Оскар Бобб, 75') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Дестини Удоджи (Федерико Димарко, 83'), Давиде Дзаппакоста (Риккардо Орсолини, 72'), Алессандро Бастони, Диего Коппола, Джованни Ди Лоренцо, Сандро Тонали, Николо Ровелла (Давиде Фраттези, 46'), Николо Барелла, Матео Ретеги (Лоренцо Лукка, 72'), Джакомо Распадори (Самуэле Риччи, 83') Предупреждения: Мортен Торсби (38'), Патрик Берг (55')

Матч в Осло начался с дождя, но ливень, обрушившийся на итальянскую оборону, был куда разрушительнее. Уже на 14-й минуте Норвегия повела в счёте: Бастони допустил обрез при диагональной передаче, и юный Антонио Нуса, который весь вечер был воплощением скорости и креатива, мгновенно вырезал проникающий пас на Александера Сёрлота. Тот легко ушёл от защитников и, не оставив шансов Доннарумме, открыл счёт — 1:0.

Сёрлот празднует гол globallookpress.com

С этого момента Норвегия почувствовала вкус крови. Она не стремилась владеть мячом, не искала доминирования — только вертикаль, только скорость и молниеносные переходы. А Италия, несмотря на номинальное преимущество по владению (63%) и передачам (585 против 355), буквально вязла в центре поля. Это было беззубое господство.

Нуса, Эдегор и Холанн снимают вопросы

Вторая волна норвежского натиска накрыла гостей на 34-й минуте — снова с левого фланга, снова Нуса. Он обыграл двух защитников, вошёл в штрафную и с неудобной позиции пробил точно в девятку. Доннарумма даже не дернулся — 2:0. В этот момент Осло уже праздновал, а Италия выглядела полностью сломленной.

Норвегия — Италия globallookpress.com

И добил её символ современного норвежского футбола — Эрлинг Холанн. На 42-й минуте он в привычной манере получил передачу от Эдегора, легко ушёл от Доннаруммы и оформил третий гол. Это был 41-й мяч Холанна за сборную, и возможно — один из самых лёгких в его карьере. На табло — 3:0. Впервые в истории Италия пропускала трижды до перерыва в отборочном матче чемпионата мира. Историческое дно.

Эрлинг Холанн празднует гол globallookpress.com

Вялые попытки спастись

Во втором тайме Спаллетти бросил в бой Фраттези, изменил структуру, сделал акцент на коротких розыгрышах и давлении. На какое-то время это даже принесло локальный эффект — норвежцы перестали выходить в атаки.

Но беда в том, что Италия так и не создала ни одного опасного момента.

Единственный удар в створ за весь матч пришёлся на компенсированное время — навес Орсолини и слабый удар Лукки головой прямо в руки Нюланну.

Норвежцы, несмотря на меньшее количество передач и владения, выглядели организованнее, энергичнее и — что особенно важно — голоднее. В эпизоде на 66-й минуте они вполне могли сделать счёт 4:0, но удар Сандера Берга с 20 метров сотряс штангу.

Норвегия — Италия globallookpress.com

Симптомы системного кризиса

Италия вышла на поле без Кина, Буонджорно, Калафьори и Скалвини. В обороне дебютировал юный Диего Коппола, а Давиде Дзаппакоста впервые с 2018 года вышел в составе сборной. Но даже с поправкой на кадровые потери — игра выглядела пугающе безжизненной. Команда Спаллетти проиграла в скорости, в организации, в адаптации — и даже в мотивации.

Норвегия же, наоборот, предстала как команда будущего. Ядро — Нуса, Эдегор, Холанн, Берг, Сёрлот — зрелое, сыгранное, амбициозное. Они уже забили 12 мячей за три тура и идут с идеальным результатом. У них всё просто и ясно: вертикальный футбол, агрессия и моментальная реализация.

После этого тура Норвегия лидирует в группе I с 9 очками и разницей +10. Италия с нулём очков и разницей –3 занимает четвёртое место. Но это был всего лишь первый матч для «Скуадры Адзурры» в отборе. Впереди игры с Эстонией, Молдовой и Израилем. Всё ещё в руках команды.

Джанлуиджи Доннарумма после финального свистка globallookpress.com

Но опасения очевидны: третий подряд срыв квалификации (после провалов на ЧМ-2018 и ЧМ-2022) — уже не гипотеза, а угроза. Лучано Спаллетти, призванный дать итальянскому футболу новое дыхание после Манчини, рискует оказаться в положении кризисного менеджера без инструмента. Если команда не изменится уже к следующему матчу, поражение в Осло станет не эпизодом, а симптомом.

Норвегия провела идеальный матч — зрелый, мощный, быстрый. Италия — потерянный и безответный. И если одна команда идёт к своей первой путёвке на чемпионат мира за почти тридцать лет, то другая — всё ближе к краю пропасти, в которую она уже падала дважды за последнее десятилетие.