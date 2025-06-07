Итальянская трагедия в Осло: Норвегия не заметила команду Спалетти

Матч в Осло начался с дождя, но ливень, обрушившийся на итальянскую оборону, был куда разрушительнее. Уже на 14-й минуте Норвегия повела в счёте: Бастони допустил обрез при диагональной передаче, и юный Антонио Нуса, который весь вечер был воплощением скорости и креатива, мгновенно вырезал проникающий пас на Александера Сёрлота. Тот легко ушёл от защитников и, не оставив шансов Доннарумме, открыл счёт — 1:0.
С этого момента Норвегия почувствовала вкус крови. Она не стремилась владеть мячом, не искала доминирования — только вертикаль, только скорость и молниеносные переходы. А Италия, несмотря на номинальное преимущество по владению (63%) и передачам (585 против 355), буквально вязла в центре поля. Это было беззубое господство.
Нуса, Эдегор и Холанн снимают вопросы
Вторая волна норвежского натиска накрыла гостей на 34-й минуте — снова с левого фланга, снова Нуса. Он обыграл двух защитников, вошёл в штрафную и с неудобной позиции пробил точно в девятку. Доннарумма даже не дернулся — 2:0. В этот момент Осло уже праздновал, а Италия выглядела полностью сломленной.
И добил её символ современного норвежского футбола — Эрлинг Холанн. На 42-й минуте он в привычной манере получил передачу от Эдегора, легко ушёл от Доннаруммы и оформил третий гол. Это был 41-й мяч Холанна за сборную, и возможно — один из самых лёгких в его карьере. На табло — 3:0. Впервые в истории Италия пропускала трижды до перерыва в отборочном матче чемпионата мира. Историческое дно.
Вялые попытки спастись
Во втором тайме Спаллетти бросил в бой Фраттези, изменил структуру, сделал акцент на коротких розыгрышах и давлении. На какое-то время это даже принесло локальный эффект — норвежцы перестали выходить в атаки.
Но беда в том, что Италия так и не создала ни одного опасного момента.
Единственный удар в створ за весь матч пришёлся на компенсированное время — навес Орсолини и слабый удар Лукки головой прямо в руки Нюланну.
Норвежцы, несмотря на меньшее количество передач и владения, выглядели организованнее, энергичнее и — что особенно важно — голоднее. В эпизоде на 66-й минуте они вполне могли сделать счёт 4:0, но удар Сандера Берга с 20 метров сотряс штангу.
Симптомы системного кризиса
Италия вышла на поле без Кина, Буонджорно, Калафьори и Скалвини. В обороне дебютировал юный Диего Коппола, а Давиде Дзаппакоста впервые с 2018 года вышел в составе сборной. Но даже с поправкой на кадровые потери — игра выглядела пугающе безжизненной. Команда Спаллетти проиграла в скорости, в организации, в адаптации — и даже в мотивации.
Норвегия же, наоборот, предстала как команда будущего. Ядро — Нуса, Эдегор, Холанн, Берг, Сёрлот — зрелое, сыгранное, амбициозное. Они уже забили 12 мячей за три тура и идут с идеальным результатом. У них всё просто и ясно: вертикальный футбол, агрессия и моментальная реализация.
После этого тура Норвегия лидирует в группе I с 9 очками и разницей +10. Италия с нулём очков и разницей –3 занимает четвёртое место. Но это был всего лишь первый матч для «Скуадры Адзурры» в отборе. Впереди игры с Эстонией, Молдовой и Израилем. Всё ещё в руках команды.
Но опасения очевидны: третий подряд срыв квалификации (после провалов на ЧМ-2018 и ЧМ-2022) — уже не гипотеза, а угроза. Лучано Спаллетти, призванный дать итальянскому футболу новое дыхание после Манчини, рискует оказаться в положении кризисного менеджера без инструмента. Если команда не изменится уже к следующему матчу, поражение в Осло станет не эпизодом, а симптомом.
Норвегия провела идеальный матч — зрелый, мощный, быстрый. Италия — потерянный и безответный. И если одна команда идёт к своей первой путёвке на чемпионат мира за почти тридцать лет, то другая — всё ближе к краю пропасти, в которую она уже падала дважды за последнее десятилетие.