«Ювентус» снова без голов и снова без очков. На «Олимпико» команда Игора Тудора уступила «Лацио» 0:1 — это уже третье поражение подряд и восьмой матч без победы. Единственный гол забил Тома Башич после грубого подарка Джонатана Дэвида. Концовка получилась нервной, с претензиями к арбитру, но по факту «Юве» просто не смог забить.

Результат матча Лацио Рим 1:0 Ювентус Турин 1:0 Тома Башич 9' Лацио: Иван Проведель, Марио Хила, Алессио Романьоли, Мануэль Лаццари ( Лука Пеллегрини 55' ), Адам Марушич, Маттео Гюэндузи, Данило Катальди, Тома Башич ( Матиас Весино 68' ), Густав Исаксен ( Тейянни Нослин 83' ), Маттиа Цаканьи, Булайе Диа Ювентус: Маттиа Перин, Андреа Камбьязо ( Кенан Йылдыз 46' ), Ллойд Келли, Федерико Гатти ( Жоау Мариу 86' ), Пьер Калюлю, Уэстон Маккенни ( Луа Опенда 78' ), Мануэль Локателли, Теун Коопмейнерс ( Хефрен Тюрам 66' ), Джонатан Дэвид ( Филип Костич 66' ), Душан Влахович, Шику Консейсау Жёлтые карточки: Мануэль Лаццари 33', Маттео Гюэндузи 90+1' — Теун Коопмейнерс 30', Мануэль Локателли 52', Уэстон Маккенни 54', Ллойд Келли 64'

Статистика матча 3 Удары в створ 5 6 Удары мимо 5 40 Владение мячом 60 2 Угловые удары 5 0 Офсайды 2 11 Фолы 18

Старт получился резким и совсем не в пользу гостей. «Юве» начал с двумя нападающими, Влахович и Джонатан Дэвид впервые вышли вместе в старте. И вроде «Юве» даже создавал давление через Маккенни и Камбьязо на правом фланге. Но решающим эпизодом стала не атака, а банальная ошибка. На 9-й минуте всё развалилось за три секунды: Перин выбил мяч, Дэвид попытался скинуть головой назад, но скинул не партнёру, а прямо в ноги Данило Катальди. Тот сразу катнул Башичу — и хорват пробил с линии штрафной. Удар шёл в створ, но ещё и чиркнул Гатти, мяч поменял траекторию и нырнул мимо Перина. 1:0.

Удар Башича globallookpress.com

Это был первый гол Башича в сезоне и вообще символичный момент. Ещё пару месяцев назад он был практически вычеркнут из заявки «Лацио» и выставлен на продажу, но из-за волны травм Маурицио Сарри вернул его в обойму — и сейчас именно он решает матч. Сарри потом признается: «Мы знали, что он набирает форму, но даже мы удивлены уровнем, который он показал».

Проблема для «Ювентуса» в том, что пропущенный мяч их не завёл. Они снова оказались в знакомом сценарии: один обидный провал сзади — и впереди нет ответа.

«Ювентус» давит по цифрам, но не по игре

Формально у «Юве» был мяч. К перерыву владение у туринцев перевалило за 60%, и в отдельных отрезках «Олимпико» даже свистел на перекаты мяча от «бьянконери». Но в моменты это не конвертировалось. Были полумоменты. Камбьязо ворвался к дальней штанге на прострел Консейсау и пробил в сетку с внешней стороны. Влахович получил навес в штрафной, но ударил слабо и неаккуратно, ещё и схватился за колено — тревожный жест, из-за которого Тудор отправил Опенду разминаться. Чуть позже Дэвид почти реабилитировался, убежал за спину на филигранный пас Копмейнерса и пытался перекинуть Проведеля, но кипер «Лацио» прочитал эпизод и вовремя вышел.

«Лацио» — «Ювентус» globallookpress.com

У «Лацио» были свои вспышки за счёт резких вертикальных ходов. Особенно заметен был Исакссен. Это вообще его первый старт в сезоне после долгого простоя из-за мононуклеоза, но он моментами просто разрезал оборону «Юве», то протискиваясь между тремя соперниками, то вытягивая Гатти на фланг и заставляя того фолить в панике. Сарри отдельно похвалил его: «Мы знали, что он лучше, но не думали, что он готов к такой интенсивности уже сегодня». И важно: «Лацио» сам был не в идеальном состоянии. Вне заявки — Тавареш, Кансельери, Кастельянос, Ровелла, Жиго, Деле-Баширу. И всё равно команда выглядела собраннее.

Нервы гостей и споры с арбитром во втором тайме

Тудор понимал, что сидеть в классических 3-5-2 смысла нет, и уже в перерыве пошёл ва-банк. Вместо Камбьязо вышел Йылдыз и «Юве» фактически перестроился в что-то между 4-2-4 и 4-2-3-1. Калюлю и Маккенни ушли глубже по флангам, Локателли с Копмейнерсом — опорная двойка, а впереди Влахович, Дэвид, Йылдыз и Консейсау. Это выглядело агрессивно, но не то, чтобы эффективно.

«Лацио» — «Ювентус» globallookpress.com

Да, в первые секунды после перерыва Влахович с близкой дистанции зарядил под перекладину — уже после свистка об офсайде, но сигнал был. Да, Локателли бил из-за дуги, Проведель сложился и зафиксировал. Да, ближе к концовке Кефрен Тюрам (вышел со скамейки) дважды опасно бил головой после стандартов, и один раз Проведель пришлось тянуть мяч из-под перекладины.

Но всё это — вспышки. Системного давления не было. «Лацио» терпел, компактно закрывался у своих ворот, гасил передачи в коридоры и выбрасывался в ответ за счёт всё того же Исакссена и Диа. Один из таких выносов мог закончиться 2:0: Исакссен убежал к штрафной, сместился внутрь и крутил в дальний — рядом со штангой. Чуть позже уже Педро, зарядил в касание после скидки Дзакканьи — тоже рядом. А «Ювентус» нервничал всё сильнее.

Матч не обошёлся и без ВАР — как будто после скандалов на «Марадоне» кто-то решил, что Серия А обязана продолжать сюжет. Во-первых, Вестон Маккенни. Американец получил жёлтую за жёсткий стык, а спустя пару минут врезался в Гендузи, сорвав контратаку «Лацио». Весь «Олимпико» требовал вторую жёлтую и удаление — арбитр Андреа Коломбо даже не зафиксировал фол. Для римлян это был шок.

«Лацио» – «Ювентус» globallookpress.com

Во-вторых, эпизод в районе часа игры. Консейсау вошёл в штрафную «Лацио», Марио Хила наступил ему на стопу. Выглядело как типичный ВАР-пенальти: контакт был, Консейсау упал, сам Хила тут же поднял руку с извинением — но ни свистка, ни просмотра. «Ювентус» был в ярости. Позже Тудор прямо сказал: «Всегда чего-то не хватает: сзади ошибка — и нас наказывают, впереди — нас держат, и ничего».

Важнейшая победа для римлян, погружение в депрессию для туринцев

Команда Сарри забирает три очка в не самом оптимальном составе, набирае 11 очков и подбирается вплотную к туринцам. Серия без поражений — уже четыре игры (победы над «Дженоа» и «Юве», ничьи с «Торино» и «Аталантой»), и ощущение, что структура снова возвращается. Сарри после финального свистка акцентировал не только на результат, но и на характер: «Мы страдали, но не провалились. Команда уже месяц идёт в правильном направлении».

Календарь и таблица Серии А

А у «Ювентуса», как минимум, локальный кризис, уже не замаскировать. Команда не выигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах и не забивает четыре игры кряду — такого с клубом не происходило с начала 90-х, ещё в эпоху Маифреди. А последний раз была похожая яма в серии без побед весной 2009-го, когда заканчивалась эра Клаудио Раньери. Туринцы сейчас только восьмые в таблице и уже отстают от лидера на шесть очков. Это повод для тревоги, и как-то менять ситуацию надо уже осенью, иначе будет только хуже.