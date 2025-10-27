Дмитрий ГлуховДмитрий ГлуховРедактор и корреспондент отдела ФутболПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Ювентус» снова без голов и снова без очков. На «Олимпико» команда Игора Тудора уступила «Лацио» 0:1 — это уже третье поражение подряд и восьмой матч без победы. Единственный гол забил Тома Башич после грубого подарка Джонатана Дэвида. Концовка получилась нервной, с претензиями к арбитру, но по факту «Юве» просто не смог забить.

Результат матча

ЛациоРимЛацио1:0ЮвентусЮвентусТурин
1:0 Тома Башич 9'
Лацио:  Иван Проведель,  Марио Хила,  Алессио Романьоли,  Мануэль Лаццари (Лука Пеллегрини 55'),  Адам Марушич,  Маттео Гюэндузи,  Данило Катальди,  Тома Башич (Матиас Весино 68'),  Густав Исаксен (Тейянни Нослин 83'),  Маттиа Цаканьи,  Булайе Диа
Ювентус:  Маттиа Перин,  Андреа Камбьязо (Кенан Йылдыз 46'),  Ллойд Келли,  Федерико Гатти (Жоау Мариу 86'),  Пьер Калюлю,  Уэстон Маккенни (Луа Опенда 78'),  Мануэль Локателли,  Теун Коопмейнерс (Хефрен Тюрам 66'),  Джонатан Дэвид (Филип Костич 66'),  Душан Влахович,  Шику Консейсау
Жёлтые карточки:  Мануэль Лаццари 33',  Маттео Гюэндузи 90+1'  —  Теун Коопмейнерс 30',  Мануэль Локателли 52',  Уэстон Маккенни 54',  Ллойд Келли 64'

Старт получился резким и совсем не в пользу гостей.  «Юве» начал с двумя нападающими, Влахович и Джонатан Дэвид впервые вышли вместе в старте.  И вроде «Юве» даже создавал давление через Маккенни и Камбьязо на правом фланге.  Но решающим эпизодом стала не атака, а банальная ошибка.  На 9-й минуте всё развалилось за три секунды: Перин выбил мяч, Дэвид попытался скинуть головой назад, но скинул не партнёру, а прямо в ноги Данило Катальди.  Тот сразу катнул Башичу — и хорват пробил с линии штрафной.  Удар шёл в створ, но ещё и чиркнул Гатти, мяч поменял траекторию и нырнул мимо Перина. 1:0.

Удар Башича
globallookpress.com

Это был первый гол Башича в сезоне и вообще символичный момент.  Ещё пару месяцев назад он был практически вычеркнут из заявки «Лацио» и выставлен на продажу, но из-за волны травм Маурицио Сарри вернул его в обойму — и сейчас именно он решает матч.  Сарри потом признается: «Мы знали, что он набирает форму, но даже мы удивлены уровнем, который он показал».

Проблема для «Ювентуса» в том, что пропущенный мяч их не завёл.  Они снова оказались в знакомом сценарии: один обидный провал сзади — и впереди нет ответа.

«Ювентус» давит по цифрам, но не по игре

Формально у «Юве» был мяч.  К перерыву владение у туринцев перевалило за 60%, и в отдельных отрезках «Олимпико» даже свистел на перекаты мяча от «бьянконери».  Но в моменты это не конвертировалось.  Были полумоменты.  Камбьязо ворвался к дальней штанге на прострел Консейсау и пробил в сетку с внешней стороны.  Влахович получил навес в штрафной, но ударил слабо и неаккуратно, ещё и схватился за колено — тревожный жест, из-за которого Тудор отправил Опенду разминаться.  Чуть позже Дэвид почти реабилитировался, убежал за спину на филигранный пас Копмейнерса и пытался перекинуть Проведеля, но кипер «Лацио» прочитал эпизод и вовремя вышел.

«Лацио» — «Ювентус»
globallookpress.com

У «Лацио» были свои вспышки за счёт резких вертикальных ходов.  Особенно заметен был Исакссен.  Это вообще его первый старт в сезоне после долгого простоя из-за мононуклеоза, но он моментами просто разрезал оборону «Юве», то протискиваясь между тремя соперниками, то вытягивая Гатти на фланг и заставляя того фолить в панике.  Сарри отдельно похвалил его: «Мы знали, что он лучше, но не думали, что он готов к такой интенсивности уже сегодня».  И важно: «Лацио» сам был не в идеальном состоянии.  Вне заявки — Тавареш, Кансельери, Кастельянос, Ровелла, Жиго, Деле-Баширу.  И всё равно команда выглядела собраннее.

Нервы гостей и споры с арбитром во втором тайме

Тудор понимал, что сидеть в классических 3-5-2 смысла нет, и уже в перерыве пошёл ва-банк.  Вместо Камбьязо вышел Йылдыз и «Юве» фактически перестроился в что-то между 4-2-4 и 4-2-3-1.  Калюлю и Маккенни ушли глубже по флангам, Локателли с Копмейнерсом — опорная двойка, а впереди Влахович, Дэвид, Йылдыз и Консейсау.  Это выглядело агрессивно, но не то, чтобы эффективно.

«Лацио» — «Ювентус»
globallookpress.com

Да, в первые секунды после перерыва Влахович с близкой дистанции зарядил под перекладину — уже после свистка об офсайде, но сигнал был.  Да, Локателли бил из-за дуги, Проведель сложился и зафиксировал.  Да, ближе к концовке Кефрен Тюрам (вышел со скамейки) дважды опасно бил головой после стандартов, и один раз Проведель пришлось тянуть мяч из-под перекладины.

Но всё это — вспышки.  Системного давления не было.  «Лацио» терпел, компактно закрывался у своих ворот, гасил передачи в коридоры и выбрасывался в ответ за счёт всё того же Исакссена и Диа.  Один из таких выносов мог закончиться 2:0: Исакссен убежал к штрафной, сместился внутрь и крутил в дальний — рядом со штангой.  Чуть позже уже Педро, зарядил в касание после скидки Дзакканьи — тоже рядом.  А «Ювентус» нервничал всё сильнее.

Матч не обошёлся и без ВАР — как будто после скандалов на «Марадоне» кто-то решил, что Серия А обязана продолжать сюжет.  Во-первых, Вестон Маккенни.  Американец получил жёлтую за жёсткий стык, а спустя пару минут врезался в Гендузи, сорвав контратаку «Лацио».  Весь «Олимпико» требовал вторую жёлтую и удаление — арбитр Андреа Коломбо даже не зафиксировал фол.  Для римлян это был шок.

«Лацио» – «Ювентус»
globallookpress.com

Во-вторых, эпизод в районе часа игры.  Консейсау вошёл в штрафную «Лацио», Марио Хила наступил ему на стопу.  Выглядело как типичный ВАР-пенальти: контакт был, Консейсау упал, сам Хила тут же поднял руку с извинением — но ни свистка, ни просмотра.  «Ювентус» был в ярости.  Позже Тудор прямо сказал: «Всегда чего-то не хватает: сзади ошибка — и нас наказывают, впереди — нас держат, и ничего».

Важнейшая победа для римлян, погружение в депрессию для туринцев

Команда Сарри забирает три очка в не самом оптимальном составе, набирае 11 очков и подбирается вплотную к туринцам.  Серия без поражений — уже четыре игры (победы над «Дженоа» и «Юве», ничьи с «Торино» и «Аталантой»), и ощущение, что структура снова возвращается.  Сарри после финального свистка акцентировал не только на результат, но и на характер: «Мы страдали, но не провалились.  Команда уже месяц идёт в правильном направлении».

А у «Ювентуса», как минимум, локальный кризис, уже не замаскировать.  Команда не выигрывает восемь матчей подряд во всех турнирах и не забивает четыре игры кряду — такого с клубом не происходило с начала 90-х, ещё в эпоху Маифреди.  А последний раз была похожая яма в серии без побед весной 2009-го, когда заканчивалась эра Клаудио Раньери.  Туринцы сейчас только восьмые в таблице и уже отстают от лидера на шесть очков.  Это повод для тревоги, и как-то менять ситуацию надо уже осенью, иначе будет только хуже.