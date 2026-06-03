Швеция начнет подготовку к ЧМ-2026 с победы?

прогноз на товарищеский матч при национальных команд, ставка за 2.65

4 июня в рамках товарищеского матча сыграют сборные Швеции и Греции. Начало встречи — в 20:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Швеция — Греция с коэффициентом для ставки за 2.65.

Швеция

Турнирное положение: шведская сборная испытала сложности при выходе на чемпионат мира, но все же смогла пробиться на Мундиаль.

«Сине-желтые» провалили квалификацию, набрав всего 2 очка и заняв последнее место в группе.

После этого шведы в плей-офф смогли победить Украину и Польшу.

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Последние матчи: в марте в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2026 главная команда Швеции победила Украину (3:1) и Польшу (3:2).

До этого же сборная Швеции в квалификации сыграла вничью со Словенией (1:1), но проиграла Швейцарии (1:4) и Косово (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: все вызванные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Грэма Поттера подходят к чемпионату мира точно не в качестве фаворитов. Да, Швеция может выйти из группы, но на большее команду, скорее всего, рассчитывать не приходится.

На групповом этапе мирового первенства сборная Швеции сыграет против Туниса, Нидерландов и Японии.

Греция

Турнирное положение: греческая национальная команда провалилась в квалификации и не смогла пробиться на чемпионат мира.

«Эллины» смогли набрать всего семь очков и финишировали только третьими в своем квартете.

За шесть матчей греки 10 раз поразили ворота соперника и 12 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в марте в товарищеских играх главная команда Греции сыграла вничью с Венгрией (0:0) и проиграла Парагваю (0:1).

До этого же в квалификации ЧМ-2026 сборная Греции поделила очки с Беларусью (0:0) и выиграла у Шотландии (3:2).

Не сыграют: все в строю.

Состояние команды: подопечные Ивана Йовановича собрались вместе просто чтобы просмотреть новых игроков, потренировать и сыграть товарищеские матчи.

Следующий турнир, в котором примут участие греки, это будет Лига наций. Сборная Греции смогла выйти в Лигу А и ее соперниками будут Германия, Нидерланды и Сербия.

Статистика для ставок

Швеция выиграла 2 последних матча

Греция выиграла 1 из последних 7 матчей

Греция не забивает на протяжении 3 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.60, а победа Греции — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.80.

Прогноз: шведы готовятся к ЧМ-2026, поэтому должны быть в лучшей форме и должны побеждать.

2.65 победа Швеции с форой-1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч Швеция — Греция принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: победа Швеции с форой-1 за 2.65.

Прогноз: Греция не сильна в атаке, поэтому вполне может не забить в этой игре.

2.45 Греция не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч Швеция — Греция принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: Греция не забьет за 2.45.