Пропустит ли Испания от Аргентины?

прогноз на битву за титул чемпиона мира, ставка за 1.85

19 июля в рамках финала чемпионата мира 2026 года сыграют Испания и Аргентина. Начало встречи — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.85.

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Испания

Турнирное положение: Испания выиграла свою группу, где обойдя Кабо-Верде отстал на четыре очка, а нижестоящие Уругвай и Саудовскую Аравию — на пять.

Команда затем преодолела четыре стадии плей-офф чемпионата мира, разобравшись с Австрией, Португалией, Бельгией и Францией, пропустив лишь один мяч.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках полуфинала мундиаля «Фурия Роха» перекрыла кислород Франции и выиграла 2:0.

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Ранее «Селексьон» испытали больше проблем в противостоянии с Бельгией, которая и забила пока что единственный мяч в их ворота на ЧМ-2026, но все же выиграли — 2:1.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными в рамках мирового форума, Испания выиграла с общим счетом 13-1.

Если исходить из этих выступлений «Фурии Роха», она выглядит фаворитом игры, однако ей противостоит действующий чемпион мира с аналогичной блестящей формой.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с пятью голами в активе.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина не оставила ни единого шанса конкурентам в своей группе, опередив Австрию и Алжир на пять баллов, а Иорданию — на девять.

Команда затем столкнулась с непростыми битвами в плей-офф турнира, в которых она поочередно дожала Кабо-Верде, Египет, Швейцарию и Англию.

Последние матчи: в полуфинале североамериканского мундиаля «Альбиселесте» драматично обыграли Англию (2:1), уступая по ходу игры 0:1 к 85-й минуте.

Перед этим чемпион Южной Америки и мира также пережил непростой поединок против Египта, где снова-таки проигрывал, но вырвал победу в концовке игры — 3:2.

Не сыграют: травмирован — Балерди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах — официальных и товарищеских — Аргентина неизменно выигрывала, если также учитывать и не основное время.

Такие результаты сборной могли бы напугать 99% процентов ее соперников, но вряд ли напугают ее оппонента по финалу мундиаля, который и сам явно не лыком шит.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды и ЧМ-2026 с восемью голами.

На что ставят в матче Испания — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в шести последних матчах Испания забила первой

в шести из семи последних матчей Испании хотя бы одна команда не забивала

в 12-ти из 14-ти последних матчей Аргентина забила первой.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.40. Ничья — в 3.00, успех Аргентины — в 3.33.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.66.

Прогноз: в шести последних матчах чемпион Европы забивал первым. Их оборона на ЧМ-2026 среди прочих сдержала атаку Франции и Португалии.

При этом в двух из трех последних поединков чемпиона мира первым забивал его соперник.

1.85 Испания забьет первой Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч Испания — Аргентина принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Испания забьет первой за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только «Селексьон», поскольку так было в их пяти из шести последних матчей.

3.75 Только Испания забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч Испания — Аргентина принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: только Испания забьет за 3.75

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