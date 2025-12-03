Предстоящий чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года. Но по традиции жеребьевка финальной части состоится за полгода до начала турнира. Всё, что нужно знать о ней — в материале LiveSport.Ru.

Когда начнется и где смотреть?

Жеребьевка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 г. запланирована на 5 декабря 2025 г. Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также интернет-портал Sportbox.ru.

Ее начало запланировано на 18:00 по московскому времени, но непосредственно сама церемония стартует в 20:00 мск. За ней также можно будет следить на официальном сайте ФИФА и в ее аккаунтах в социальных сетях (в том числе, на YouTube). Текстовый мультионлайн пройдет и на LiveSport.Ru.

Где пройдет?

Местом проведения жеребьевки выбран Мемориальный центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, расположенный в столице США Вашингтоне. Отметим, что из-за этого выбора в Америке разгорелся политический скандал.

Кубок мира globallookpress.com

Дело в том, что газете Washington Post стали известны условия арендного соглашения, заключенного между ФИФА и Кеннеди-центром. Согласно им, без малого 3-недельная аренда комплекса оказалась бесплатной. Этот факт привлек внимание сенаторов, которые заподозрили наличие коррупционного правонарушения и начали соответствующее расследование.

Позднее в пресс-службе Центра сообщили, что учреждение получит от ФИФА 2,4 млн долларов в виде пожертвований и 5 млн долларов в виде спонсорских платежей. Однако почему были выбраны именно эти формы перевода денег, а не обычная оплата аренды, непонятно.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Жеребьевку предваряет еще один скандал: бойкот со стороны Ирана. Такое решение было принято после того, как США отказали в выдаче виз нескольким членам иранской делегации. В частности, отказ получил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж. Будем надеется, что летом подобная ситуация не повторится.

Кто в какой корзине?

Чемпионат мира 2026 г. станет первым, когда звание сильнейшей на планете будут разыгрывать не 32, а 48 сборных. Групповой этап будет состоять из 12 групп по 4 команд в каждой. Для распределения стран-участниц по группам, их предварительно проранжировали в соответствии с рейтингом ФИФА по состоянию на 19 ноября 2025 г. и поделили на 4 корзины (в скобках указано место в рейтинге ФИФА).

Корзина 1 : США (14), Мексика (15), Канада (27), Испания (1), Аргентина (2), Франция (3), Англия (4), Бразилия (5), Португалия (6), Нидерланды (7), Бельгия (8), Германия (9).

: США (14), Мексика (15), Канада (27), Испания (1), Аргентина (2), Франция (3), Англия (4), Бразилия (5), Португалия (6), Нидерланды (7), Бельгия (8), Германия (9). Корзина 2 : Хорватия (10), Марокко (11), Колумбия (13), Уругвай (16), Швейцария (17), Япония (18), Сенегал (19), Иран (20), Южная Корея (22), Эквадор (23), Австрия (24), Австралия (26).

: Хорватия (10), Марокко (11), Колумбия (13), Уругвай (16), Швейцария (17), Япония (18), Сенегал (19), Иран (20), Южная Корея (22), Эквадор (23), Австрия (24), Австралия (26). Корзина 3 : Норвегия (29), Панама (30), Египет (34), Алжир (35), Шотландия (36), Парагвай (39), Тунис (40), Кот-д’Ивуар (42), Узбекистан (50), Катар (51), Саудовская Аравия (60), ЮАР (61).

: Норвегия (29), Панама (30), Египет (34), Алжир (35), Шотландия (36), Парагвай (39), Тунис (40), Кот-д’Ивуар (42), Узбекистан (50), Катар (51), Саудовская Аравия (60), ЮАР (61). Корзина 4: Иордания (66), Кабо-Верде (68), Гана (72), Кюрасао (82), Гаити (84), Новая Зеландия (86).

Как можно заметить, четвёртая корзина неполная. Последние 6 путевок на чемпионат мира разыграют в марте 2026 г., когда состоятся следующие стыковые матчи:

победитель (Италия vs Северная Ирландия) — победитель (Уэльс vs Босния и Герцеговина);

победитель (Украина vs Швеция) — победитель (Польша vs Албания);

победитель (Словения vs Косово) — победитель (Турция vs Румыния);

победитель (Дания vs Северная Македония) — победитель (Чехия vs Ирландия);

ДР Конго — победитель (Ямайка vs Новая Каледония);

Ирак — победитель (Боливия vs Суринам).

Также обращает на себя внимание нахождение в первой корзине США, Мексики и Канады. Они получили там места на правах стран-хозяек предстоящего мундиаля.

Как будут формировать группы?

3 североамериканские сборные уже отправили в заранее определенные группы. Так, мексиканцы, которые 11 июня в Мехико примут участие в матче-открытии, зачислены в группу А, канадцы — в группу B, американцы — в группу D.

Оставшиеся девять сборных из первой корзины будут случайным образом распределены по другим группам. Затем таким же способом распределят команды из второй, третьей и четвертой корзин.

При формировании групп будет соблюдаться существенное ограничение: в одну группу не могут попасть сборные, которые представляют одну конфедерацию (например, Аргентина и Уругвай на групповом этапе не встретятся). Исключение из этого правила сделано только для УЕФА, который имеет наибольшее представительство на турнире: в каждой группе может быть не более двух европейских команд.

В конце ноября ФИФА сообщила о значимом нововведении в процедуре проведения жеребьевки. С целью обеспечения сбалансированного распределения сборных будет реализован теннисный принцип, а именно — сформируют отдельные пути к полуфиналам.

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026 г. www.fifa.com

Первую-вторую (т. е. Испанию и Аргентину) и третью-четвертую (т. е. Францию и Англию) сборные рейтинга ФИФА разведут по разным сторонам сетки плей-офф. Если обе сборные из пары займут в своих группах первое место, то в играх на вылет они смогут встретиться только в финале. Причем сборные из разных пар (например, Испания и Франция) могут встретиться раньше (в случае выигрыша своих групп — в полуфинале).

Расписание матчей, включая точное время начала и место проведения (стадион, город), будет опубликовано в субботу, 6 декабря. Это сделано для того, чтобы составить наиболее оптимальные маршрут передвижения болельщиков, которые приедут поддерживать соотечественников лично, и график трансляций для тех, кто будет смотреть матчи из дома (например, для европейских телезрителей предпочтительным окажется более раннее начало матча).

В связи с расширением числа участников чемпионата мира плей-офф был дополнен ещё одной стадией — 1/16 финала. Поэтому после группового этапа, помимо двух первых команд каждого квартета, свое выступление в турнире продолжат 8 лучших сборных, которые займут третьи места. Критериями определения этой восьмерки станут, во-первых, количество набранных очков, во-вторых, разница забитых и пропущенных мячей, в-третьих, количество забитых мячей.

Кто главные фавориты и аутсайдеры ЧМ-2026?

Итоги жеребьевки способны значительным образом повлиять на перспективы той или иной команды добраться до трофея. Если руководствоваться оценкой, которую на днях дал суперкомпьютер статистической платформы Opta, главным претендентом на победу будущим летом является сборная Испании. Вероятность ее чемпионства составляет 17%.

Сборная Испании globallookpress.com

Подопечные Луиса де ла Фуэнте — действующие чемпионы Европы, которые в последний раз в официальном матче проигрывали в марте 2023 г. (в матче против Шотландии со счетом 0:2). С тех пор у испанцев продолжается 31-матчевая беспроигрышная серия (25 побед и 6 ничьи).

Вторым фаворитом первенства планеты названа сборная Франции (14,1%). У вице-чемпионов мира 2022 г. происходит смена поколений, но регулярное появление высококлассных молодых игроков вкупе с опытным тренерским штабом Дидье Дешама позволяет максимально смягчить этот процесс. Ну и не стоит забывать, что действующий обладатель Золотого мяча — француз, а сильнейший клуб мира базируется в Париже.

Шансы англичан на данный момент оцениваются в 11,8%. Хотя они давно считаются одними из главных неудачников крупных турниров. В то же время, если судить по составу, Англия — это одна из наиболее сильных и сбалансированных команд Европы. Такие звезды, как Гарри Кейн, Джуд Беллингем и Букайо Сака, должны преодолеть психологические факторы и показать на поле всё, на что способны.

Сборную Аргентины суперкомпьютер отправил на четвёртое место (8,7%). Хотя речь идет про действующего чемпиона мира, обладателя Кубка Америки, победителя южноамериканского отбора на ЧМ-2026 и вторую сборную по рейтингу ФИФА. Ну и не будем забывать про Лионеля Месси, который и в 38 лет может поставить соперников в тупик.

Лионель Месси globallookpress.com

Кроме того, перечисляя основных претендентов на итоговую победу, нельзя не упомянуть сборные Германии (7,1%), Португалии (6,6%) и Бразилии (5,6%). А вот главными аутсайдерами предстоящего чемпионата мира названы команды Иордании, Кюрасао и Гаити, чьи шансы оценены в 0%.

Какими могут быть группы «смерти» и «жизни»?

Одна из любимых забав болельщиков — определение групп «смерти» и «жизни». Расширение числа стран-участниц снизило вероятность того, что будет сформирован по-настоящему солидный по именам квартет — разрыв между корзинами стал еще сильнее.

Тем не менее, возможно, что по итогам жеребьевки (с учётом выше перечисленных ограничений) будет составлена, например, следующая группа «смерти»: Аргентина, Марокко, Норвегия, Италия.

Про Аргентину было написано выше. Из второй корзины, если исключить страны из Южной Америки и Европы, самой опасной кажется сборная Марокко. 3 года назад она стала первой африканской сборной, которая дошла до полуфинала ЧМ. И именно «Атласские львы» завоевали бронзу Олимпийских игр 2024 г. и золото молодёжного чемпионата мира 2025 г. Так что выступление марокканцев за ведущие клубы топ-5 лиг Европы (Хакими — в «ПСЖ», Браим Диас в мадридском «Реале», Мазрауи — в «МЮ» и др.) уже стало нормой.

Конечно, сборная Норвегии — это, прежде всего, команда Эрлинга Холанна. Но присутствие этого супербомбардира в не более чем крепкой по европейским меркам команде позволяет считать ее сильнейшей сборной из третьей корзины.

Сборная Италии на грани того, чтобы пропустить третий чемпионат мира подряд. Но если «Скуадра Адзурра» все же успешно выступит в стыковых матчах, то снисходительно к команде Дженнаро Гаттузо относится не стоит. Тем более, что из четвертой корзины с одинаковой вероятностью могут попасться как итальянцы, так и иорданцы.

Выбор команд для группы «жизни» более вариативен. Предложим следующую версию, которой можно дать название «англосаксонская»: Канада, Австралия, ЮАР, Новая Зеландия.

Сборная Канады globallookpress.com

Традиционно, самыми желанными соперниками, которые могут достаться из первой корзины, считаются страны-хозяйки чемпионата. Сейчас таковых три, и если выбирать из них, то остановимся на Канаде. За США говорит более расширенное представительство игроков в ведущих чемпионатах Европы, а за Мексику — нереальная поддержка на трибунах. К тому же у канадцев опыт выступлений на чемпионатах мира ограничен 6 матчами, которые завершились 6 поражениями.

ЮАР и Новая Зеландия сыграют на чемпионате мира впервые с 2010 г. Само попадание на мундиаль для этих сборных уже является достижением. Вдобавок, у африканцев подавляющее большинство футболистов играют в местном первенстве, а новозеландцы пусть и разбросаны по миру, но далеко в не самых ведущих клубах.

Все футбольные трансферы

Австралия, в свою очередь, регулярно отбирается на чемпионат мира с 2006 г. Она может и в плей-офф пошуметь. Просто на фоне других сборных из второй корзины «Соккеруз» кажутся менее опасными.

Что еще нужно знать о жеребьевке?

Жеребьевка чемпионата мира — это событие не только спортивного, но и мультикультурного характера. Поэтому, помимо самой процедуры распределения сборных по группам, на сцене Кеннеди-центра состоится несколько музыкальных и танцевальных выступлений. В частности, приглашенными звёздами станут итальянский оперный тенор Андреа Бочелли, британский певец Робби Уильямс и американская певица Николь Шерзингер.

Соведущими мероприятия станут обладательница премии «Эмми», немецкая модель и телеведущая Хайди Клум, которая ранее уже принимала участие в жеребьевке ЧМ-2006, актер и комик Кевин Харт, а также актер Дэнни Рамирес. Ведущие и ассистенты, которые будут участвовать в официальной процедуре распределения сборных, станут известны позже.

Хайди Клум и Франц Беккенбауэр (в 2006 г.) globallookpress.com

Кроме непосредственно самой жеребьевки, в пятницу в Вашингтоне президент ФИФА Джанни Инфантино впервые вручит новую награду «Премия мира ФИФА — Футбол объединяет мир». Планируется, что эта премия станет ежегодной.

В условиях все более нестабильного и разобщенного мира крайне важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится ради прекращения конфликтов и объединения людей. Премия станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей и дарит надежду будущим поколениям. Джанни Инфантино президент ФИФА

Кто станет лауреатом, пока неизвестно. Но вполне вероятно, что она будет вручена президенту США Дональду Трампу, который, как известно, считает, что заслуживает Нобелевскую премию мира за урегулирование им восьми военных конфликтов, но ее в этом году присудили Марии Корина Мачадо, лидеру оппозиции Венесуэлы.

Заключительным эпизодом мероприятия станет выступление американской диско-группы Village People с ее всемирно известным хитом и любимой песней Трампа Y. M. C. A.