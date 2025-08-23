Почему Глушенков не играет за «Зенит» и чего ожидать: возвращения в «Локо» или ссылки в Сербию?

Максим Глушенков по ходу 2025 года потерял место в стартовом составе петербургского «Зенита». СМИ не раз сообщали о конфликте между футболистом и главным тренером Сергеем Семаком. Теперь клуб хочет отправить игрока на год в Сербию в аренду. Рассказываем о деталях скандальной истории и возможных путях её разрешения.

«Зенит» и Глушенков: развод и девичья фамилия?

«Зенит» тяжело вкатывается в сезон-2025/26. Подобное выступление сине-бело-голубых обусловлено несколькими аспектами, один из которых — игровые и дисциплинарные проблемы Максима Глушенкова. По последним данным, которые были опубликованы журналистом Иваном Карповым, ситуация дошла до того, что петербургский клуб предложил 26-летнему футболисту на правах аренды продолжить карьеру в «Црвене Звезде».

Глушенков в ответ на это, якобы, заявил, что переход в сербскую команду будет бессмысленным, если она не пробьётся в основной этап Лиги чемпионов: после первого матча заключительного раунда квалификации «Црвена» уступает кипрскому «Пафосу» со счётом 1:2. Сам Максим готов вернуться в свой бывший клуб — «Локомотив», но руководство «Зенита» выступает против перехода игрока к конкурентам.

Ещё год назад Глушенков считался самым ярким игроком чемпионата России. А сейчас в Санкт-Петербурге занимаются воспитанием полузащитника и всё чаще оставляют на скамейке запасных. Что же привело ситуацию к текущему состоянию?

Феноменальный дебют прервали травмы

Максим Глушенков, ставший в сезоне-2023/24 лучшим ассистентом чемпионата России (за 29 матчей РПЛ отдал 16 голевых передач), пополнил состав «Зенита» 20 июня 2024 года. Петербуржцы заплатили предусмотренные контрактом игрока с московским «Локомотивом» отступные в размере 6,3 млн евро.

Фактор перехода в «Зенит»? Возможность поиграть, во-первых, с игроками такого уровня [как Вендел — прим. ред.]. Ну, и титулы, само собой. Команда же не просто так шесть лет подряд чемпионом становится. Максим Глушенков

Полузащитник влился в состав сине-бело-голубых как влитой. Заняв место на правом фланге атаки, он сразу создал результативную связку с Венделом, который обильно снабжал россиянина мячами. В итоге Максим в матче за Суперкубок России оформил дубль, а в первых 4 турах РПЛ забил 7 голов, благодаря чему ему присвоили звание лучшего игрока РПЛ в июле и августе.

Максим Глушенков fc-zenit.ru

Однако этот выдающийся перформанс был прерван травмами: переломом лучевой кости и повреждением задней поверхности бедра. И если первая травма — это случайность, так как мяч неудачно попал в руку, то вторую можно отнести на совесть Максима — она была получена спустя 7 минут после выхода на поле. Из-за этих травм Глушенков осенью пропустил 2 месяца и до зимнего перерыва лишь в одном матче напомнил себя летнего образца: в игре против «Крыльев Советов» оформил 1+1, но это не спасло «Зенит» от поражения со счётом 2:3.

Деструктивные факторы: новички «Зенита» и недоработки в обороне

Помимо травм, позиции Максима в составе «Зенита» пошатнуло приобретение петербургским клубом Луиса Энрике. Бразильца, играющего на позиции правого вингера, купили за 30 млн евро, поэтому оставлять его здорового на скамейке запасных тренерский штаб Сергея Семака не имел право.

При этом нельзя не сказать, что Энрике в отличие от Глушенкова оказался готов отрабатывать в обороне. Россиянин зачастую упускал соперника, которого должен был опекать (как правило, левого защитника). Поэтому ещё осенью по ходу матчей по указанию Семака он несколько раз перемещался в центр, а направо отправлялся более дисциплинированный Лусиано.

Лусиано Гонду fc-zenit.ru

Перемещение Глушенкова в центр позволяло нивелировать его выключения в оборонительной фазе игры благодаря действиям опорных полузащитников. Однако всё чаще такой размен не оправдывал себя. Полузащитник, обладая огромным потенциалом по совершению креативных действий, направленных на взлом линий, обострение и ускорение игры, далеко не всегда и не полностью его реализовывал. Довольно часто в исполнении Максима проскакивали различного рода ошибки: затянул с передачей, обрезался, неоправданно пошёл в дриблинг, выпал из игры и др.

На самом деле, Глушенков и «Зенит» стилистически не особо подходят друг другу. Футболисту удобнее играть вертикально: разгонять атаки быстрыми передачами вперед, в том числе в одно касание и вразрез, а также бить при первой же удобной возможности. Команда Сергея Семака, в свою очередь, нацелена на сохранение мяча, его длительное владение и построение позиционной атаки.

Летом «Зенит» подписал еще одного дорогостоящего бразильца — Жерсона. После этого трансфера и так не малая внутрикомандная конкуренция в атакующей линии стала ещё выше: остался Вендел, в центре играет Барриос, справа — Энрике, за место на левом фланге спорят Педро и Мостовой, а центрфорвардом могут сыграть три игрока. Так что Глушенкову физически сложно пробиться в стартовый состав — его главным преимуществом в этой борьбе остается российский паспорт.

Уменьшение игрового времени и взаимное недовольство

Еще одной не менее важной проблемой Глушенкова в вопросе игры за «Зенит» является его характер, который соответствующим образом сказался на сложившихся отношениях с Семаком.

Впервые разногласия между футболистом и тренерским штабом стали достоянием общественности в марте. После игры за сборную России против Гренады Глушенков заявил, что впервые после зимнего перерыва получил кайф от футбола. Это был явный укор в сторону тренеров «Зенита», что послужило основанием для последующих публикаций различной степени достоверности о тех или иных конфликтах внутри коллектива из Санкт-Петербурга.

Имеются в виду инсайды о перепалке в раздевалке после проигранного матча со «Спартаком», о самовольном уходе Глушенкова с тренировки команды, в целом о недовольстве игроком методами работы Семака. Конечно, оба участника этих историй, а также председатель правления «Зенита» Александр Медведев опровергали все подобные сообщения, называли их бредом, чушью, ложью и т. п.

Однако за себя стали говорить решения тренерского штаба «Зенита» по составу команды. В матчах с «Факелом» (20-й тур) и «Рубином» (22-й тур) Глушенкова меняли уже в перерыве; встречу с «Локомотивом» (23-й тур) он начал в запасе; игру Кубка России с «Ростовом» вовсе пропустил. А после замены на 63-й минуте в матче с московским «Динамо» (26-й тур) Глушенков не подошел к Сергею Семаку и сразу отправился в подтрибунное помещение.

Максим Глушенков и Сергей Семак globallookpress.com

В новом сезоне у Глушенкова с каждым матчем уменьшалось количество минут, проведенных на поле. Если в первых двух матчах он попадал в стартовый состав (с «Ростовом» сыграл 79 мин., с «Рубином» — 45 мин.), то в следующих двух — выходил на замену (с «Ахматом» на 75 мин., с ЦСКА на 84 мин.), а на пятый матч (с «Ахматом») вообще — остался на скамейке запасных.

В конце концов, игру Глушенкова в матче с «Рубином» Семак подверг публичной критике.

Было очень много брака у Максима, терял много мячей. С одного фланга хорошо работали, много вскрывали, с этого фланга не получилась игра, поэтому решили сделать замену. Сергей Семак

Сам футболист не комментировал ситуацию, но отец выразил свое недовольство. По его мнению, Макс не виноват, что к нему приходит мало передач, а отношение к сыну в команде оказывается чересчур въедливым. Александр Глушенков даже пригрозил, что в случае продолжения замен его сына после первых 45 минут, он задумается об уходе из петербургского клуба.

Куда Глушенкову податься?

Как было написано ранее, Глушенков желает вернуться в «Локомотив», что вполне объяснимо. Команда под руководством Михаила Галактиона играет в тот же вертикальный футбол с моментальным переходом из обороны в атаку, что и в позапрошлом сезоне, который по статистике стал лучшим в карьере Максима.

Правым вингером «железнодорожников» сейчас является Зелимхан Бакаев, с которым вполне возможно конкурировать. Это вовсе не Луис Энрике и Лусиано Гонду, которые просто из-за суммы их трансферов имеют приоритет.

Такую же характеристику можно составить для тактики московского «Динамо». Бело-голубые на две фланговые позиции располагают пока что тремя вингерами — Нгамале, Гладышевым и Макаровым (возвращение Артура после травмы ожидается лишь весной).

Так что столичный клуб заинтересован в подписании еще одного вингера. Да и роль Валерия Карпина — наставника сборной России не может не сыграть в пользу потенциального перехода в команду из Петровского парка.

Валерий Карпин fcdynamo.ru

Однако переход что в «Локомотив», что в московское «Динамо» петербуржцы скорее всего заблокируют, поскольку не хотят собственными руками усиливать соперников по борьбе за чемпионский титул. Именно поэтому в СМИ просочилась информация, что «Зенит» не против отправить футболиста в аренду в «Црвену Звезду».

Место в общем этапе Лиги Европы сербам в любом случае уже гарантировано, но их мысли, пока не сыгран ответный матч с «Пафосом» (1:2), всё равно про «Лигу чемпионов». Если дальше пройдёт «Црвена», то Глушенков может и принять предложение команды из Белграда.

Еще одним зарубежным партнером «Зенита» является турецкий «Фенербахче», который также выступает на стадии раунда плей-офф Лиги чемпионов (после первого матча с «Бенфикой» счёт 0:0). Кроме того, командой руководит легендарный Жозе Моуриньо, с которым не прочь поработать многие футболисты. Да и турки продолжают на трансферном рынке искать варианты подписания вингера / атакующего полузащитника. Чем Глушенков им не подойдёт?

Жозе Моуринью globallookpress.com

С целью просто поиграть в европейском чемпионате можно попробовать договориться со «Сьоном», который в этом году наладил контакты с «Зенитом». На этой неделе швейцарский клуб как раз покинул Антон Миранчук, чьё место Глушенков теоретически может занять.

Внутри РПЛ есть целая группа команд, которые состоят в партнерских отношениях с «Зенитом». Это и «Крылья Советов», и «Оренбург», и «Сочи». При желании любой из этих клубов может взять Глушенкова в аренду, которому будет гарантировано место в стартовом составе.

В то же время для полузащитника никуда не девается вариант с тем, чтобы остаться в «Зените» и бороться за место в составе с бразильцами, с которыми, по мнению самого Максима, тренироваться интереснее, чем играть против сборной Вьетнама. И в матче с махачкалинским «Динамо» Максим показал, что он небезнадёжен: выйдя на 68-й минуте, успел и забить, и отдать.

При таком выступлении не верится, что ситуация может быть доведена до ссылки игрока в «Зенит-2» (как в свое время Данила Кругового), хотя возможно всё. В любом случае ясность о ближайшем (на период до Нового года) будущем Глушенкова будет внесена в ближайшие две недели.