Владислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился

Известный футбольный телекомментатор Владислав Батурин в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о матчах пятого тура РПЛ.

«Жерсон не показывает игру уровня РПЛ»

— Как вам игра «Спартака» с «Зенитом» (2:2)? Были ли красно-белые сильнее в этом матче?

— Общее впечатление от игры, если просто брать сюжет, напряжение, эмоции, всё соответствовало такой громкой вывеске. Если говорить о качестве игры, то и у «Зенита», и у «Спартака» она была далеко не самого высокого уровня. Красно-белые были получше, поинтереснее, поразнообразнее, но в целом выглядят очень и очень сыро. А питерцы вновь разочаровывают, потому что складывается ощущение, что отсутствуют новые и свежи тренерские идеи, и как-то команда выглядит менее управляемой Семаком, чем ранее. Новички и не только новички, говорю про легионеров, порой складывается ощущение по ним, что они чуть ли не номер отбывают на футбольном поле. Всё это, если суммировать, привело к невыразительному старту «Зенита» в чемпионате. А в этом матче, конечно, «Спартак» по игре и моментам был поближе к победе. Но и в московской команде очень далеки от игры, о которой можно было бы сказать, что это футбол претендента на чемпионский титул.

— Вот вы сказали, что новички отбывают номер в «Зените». Тот же Жерсон в игре со «Спартаком» на первый взгляд играл без движения, ходил пешком.

— Это ему в принципе присуще. Не сказать, что он бегал и двигался как сумасшедший во всех предыдущих командах, а пришёл в «Зенит» и решил играть с сигарой и тросточкой. Это такая манера игры футболиста. Но даже если ты используешь свои самые сильные качества, на тех же рывках, то всё равно должен выдавать объём. Ты — очень важная фигура в таком тактическом построении. Вокруг тебя тренер собирается строить игру в плане креатива и атаки. Поэтому ты в любом случае в той или иной степени должен быть мозгом и мотором команды, и как-то нужно всё это совмещать. Кто-то должен больше бегать, ты может быть будешь поменьше такой работы выполнять. Но то, что Жерсон показывает сейчас, явно недостаточно для уровня РПЛ, для команды, которая хочет вернуть себе чемпионский титул.

— При этом со знаком плюс в матче со «Спартаком» в «Зените» порадовал Соболев, и дело не только в забитом мяче.

— Я Соболева тоже для себя отмечаю, хоть он и далёк от своих лучших кондиций. Ему небезразлично то, что происходит на футбольном поле. Он бьётся за результат. Это как раз и подкупает. У него есть свои недостатки, проблемы. Соболев — не великий форвард, но в таком кризисном «Зените» вижу, что этот человек болеет душой за дело, и он хочет, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону.

— Красно-белые часть матча имели на одного игрока больше. Такое ощущение, что футболисты «Спартака» не понимали, как действовать в большинстве против «Зенита». Об этом говорил и Сергей Ташуев. Это тренерский просчёт? У красно-белых не было тотального преимущества после удаления соперника.

— Я бы так сказал: когда команда получает численное преимущество, это далеко не всегда гарантия тотального доминирования в дальнейшем. Мы видим это в современном футболе. Но, конечно, это отправная точка, тем более в матче против принципиального соперника на глазах полных трибун свои болельщиках. Мне кажется, для «Спартака» это должно было стать импульсом, чтобы команда начала играть ещё более динамично, агрессивно и пытаться во что-то для себя полезное перевести это преимущество. Но красно-белые далеко в этом плане не продвинулись, хотя и могли победить, учитывая тот пенальти. Кстати, по поводу судейства у нас в каждом туре что-то происходит: то против «Спартака», то против «Зенита»…. Не вижу никаких заговоров, но вижу, что что-то происходит с уровнем судейства, а, главное, с уровнем управления футбольным арбитражем. Что ни тур, а молодые и опытные так косячат и на VAR, и так далее. Но это отдельная тема.

Возвращаясь к «Спартаку», команда не выстроена до конца, сыровата, поэтому, возможно, и не хватает где-то в полной мере возможностей переломить ситуацию. Вроде потенциал есть, видим, за что можно в игре зацепиться, но додавить, допустим «Зенит» так и не удалось. Но был шанс, надо было реализовывать пенальти. И здесь, конечно, возникают серьёзные вопросы к тренерскому штабу, потому что они в ответе за результат, игру, прежде всего, тренер. К Станковичу в данном случае можно предъявить определённые претензии.

— Олег Романцев о нереализованном пенальти «Спартака» сказал: «Осадок остался от господина Барко — что ты выпендриваешься? Пробей нормально. Зачем эти паузы? ». Кажется, что это связано с психологическими проблемами футболистов «Спартака».

— Есть другая версия, хотя всё относительно. Зенитовская сторона высказалась, что нечего так обильно поле поливать, и, мол, вам это аукнулось. Футболист бил пенальти и подскользнулся. Тут можно по-разному крутить-вертеть ситуацию, кому что больше нравится. Хотя я поддержу мысль уважаемого Олега Ивановича Романцева — это касается не только Барко, тенденция мирового футбола в том, что футболисты очень часто излишне мудрят при пробитии пенальти. И это приводит к тому, что игроки не забивают, вратари парируют, или в ситуации как с Барко, нога поехала.

Пенальти Барко «Зенит»

— Мне нравится, как Батраков выдерживает паузу при пробитии пенальти.

— Да, он не скачет, не прыгает, не танцует. Меня это подкупает. Я помню в своё время, как Игорь Добровольский, Александр Мирзоян исполняли пенальти. Они крайне редко их не реализовывали, демонстрировали своё высочайшее мастерство и железные нервы при исполнении 11-метровых. Эти футболисты переигрывали вратарей, потому что били по голкиперу, и далеко не всегда в угол. Вот говорят, что послематчевая серия пенальти — это лотерея. Я сильно не согласен с этим, потому что исполнять 11-метровые уверенно, чётко и результативно — важнейший элемент проявления мастерства.

— Ещё один ключевой момент матча — удаление Дугласа Сантоса в матче. Справедливое?

— Думаю, что без этого удаления всё-таки можно было обойтись, как и без ряда фиксаций эпизодов, включая в штрафной площади, когда принимались очень важные и знаковые судейские решения.

— Как вам в целом судейство в этом матче?

— Арбитр давал поводы сделать так, чтобы после завершения встречи обсуждали не только игру. Были вопросы со стороны как одной, так и другой команды. На мой взгляд, не на пять баллов отсудил арбитр.

«Такого плохого "Зенита" давно не видел»

— Возвращаясь к игре новичков в матче, показалось, что футболист «Спартака» Жедсон в отличие от Жерсона провёл эту встречу на очень высоком уровне и выделялся на фоне других.

— Понятно, что Жедсон только недавно появился и ещё вписывается в игровой ансамбль красно-белых. Но он не потерялся, много пользы приносил своей команде в матче с «Зенитом». Если этот футболист продолжит в том же духе, и это не единичная история, то можно сказать, что он — хороший игрок, который должен приносить пользу «Спартаку». Зенитовские бразильцы — тоже сильные игроки и должны выделяться на уровне РПЛ. Но здесь какие-то другие моменты происходят, в голову каждому не залезешь. Возможно, есть какие-то внутренние проявления кризиса, и всё это накладывается на футболистов. Но спартаковский новичок показал в этой встрече, что красно-белые действительно могут на него рассчитывать. И пусть деньги за Жедсона отданы очень большие по нынешним временам для чемпионата России. Но если он так дальше продолжит, то всё для «Спартака» оправдается, в том числе и финансовая составляющая.

Жедсон Фернандеш «Спартак»

— Какие сильные стороны у Жедсона видите?

— Он совмещает в себе и креативные действия, и при этом не мягкая игрушка — Жедсон способен побиться за мяч. Видно, что у него есть идеи в голове, он может придумывать, обострять, сам находить партнёров или увидеть самому возможности для завершения. У него такой функционал, которая должен пригодиться команде, которая ставит перед собой большие задачи.

— Много разговоров об уходе Станковича. Эта встреча показала, что руководству «Спартаку» нужно набраться терпения и продолжить с ним работу, или всё же в команде перемены назрели?

— Это трудный вопрос. С одной стороны, мы видим неудовлетворительные результаты «Спартака», которые тянутся хвостом с прошлого сезона. При этом мы не видим прорыва в игре, лишь фрагментарно где-то «Спартак» прорывает. Не падать ниже определённого высокого уровня у красно-белых при Станковиче не получается. Всё это напрягает. Исходя из этого, выглядит логичным смена тренера. С другой стороны, сколько мы уже видели в «Спартаке» историй с этими назначениями, отставками, чехардой. Кажется, если всё взвесить, что может быть всё-таки запастись терпением. Да, плохо, тяжело, возможно, лучше и не будет, но, может, надо дать Станковичу попробовать ещё туров пять и получится вывезти.

— Миодраг Божович сказал, что в матче с «Зенитом» красно-белые показали тот спартаковский футбол, который всё хотели видеть.

— Был, но фрагментарно. К сожалению, он был не настолько длительным по игровому времени, чтобы в полной мере обнадёживать — это вот отправная точка, а то, что «Спартак» не выиграл — просто невезение, дальше же всё пойдёт как по маслу. Этого ощущения всё равно пока нет, потому что нужно понимать ещё в каком состоянии находится питерская команда. Такого плохого «Зенита» я давно не видел, не только в игре против «Спартака», но и в первых турах этого сезона. Скорее всего, это вообще самый плохой «Зенит», который мы видим при Семаке.

— Что происходит с «Зенитом»?

— Я такую версию выдвину. Рано или поздно любой цикл заканчивается. Вот такое ощущение, что цикл Семака заканчивается в этом «Зените». Он отдал этой команде как тренер, учитывая его достижения, уже, видимо, всё. Возможно, какое-то выгорание произошло, мы видим, что каких-то новых тренерских решений недостаточно. Они иногда проявляются поздно уже производимыми заменами, тактическими перестановками. Что-то в этом механизме, отношениях между тренером и командой, возможно, надломилось. Но, может, сейчас переболеет «Зенит», и Семак найдёт какие-то внутренние возможности в себе как в тренере, кого-то за шкирку возьмёт, с кем-то поговорит и скажет, что давай заканчивай — мы — «Зенит», нам чемпионское звание надо завоёвывать.

— Остаются ли «Спартак» и «Зенит» претендентами на чемпионство?

— Думаю, что «Зенит» — да. Хотя бы потому, что он продолжает настаивать на том, что празднует для себя юбилейный год и сезон. Позволю себе немного иронии. Огромные ресурсы, состав. И, конечно, если «Зенит» сумеет быстро очнуться от всего того, что с ним происходит — он будет способен наверстать упущенное и вернётся в чемпионскую гонку. В это мне больше верится, чем в то, что «Спартак» реально будет претендовать на чемпионство. В данный момент потолок красно-белых — дай бог, борьба за тройку. Московский клуб давно всех приучил к постоянным качелям — команда может выдавать великолепные отрезки, как это уже было при Станковиче, потом откровенно проваливаться.

«Момент с Лещуком — красная карточка»

— К другому матчу тура. «Динамо» уступило ЦСКА (1:3). В чём ошибка команды Карпина в матче с армейцами?

— В исполнении «Динамо» мы в очередной раз увидели безобразно провальный первый тайм. Во втором было чуть получше, но нужно понимать, какой счёт уже горел на табло, поэтому ЦСКА во многом всё контролировал и мог ещё забить, выиграть более крупно. Эта игра показала, что армейцы лучше готовы, лучше играют футбол, чем динамовцы. Очевидно, что те тренерские идеи, которые предложили этому составу армейцев, футболисты ЦСКА значительно лучше приняли и воплощают на футбольном поле, нежели то, что предложил команде Валерий Карпин.

— Есть ощущение, что Карпин ставит тот футбол «Динамо», который не подходит футболистам. Например, это касается про выход из-под прессинга, игру через короткие передачи. Может, команде Карпина на время стоит упростить игру?

— Валерий Карпин во всех отношениях футбольный человек. Как игрок, он — заслуженный. Доказал это не только в России и сборной, но и Европе. Но как тренера у него нет результатов, несмотря на то, что он давно находится в тренерском цехе. Мне кажется, Карпину не достаёт гибкости. Думаю, что это плохо. Вот он упёрся в этот стиль, о котором вы только что говорили. Что в «Ростове», что сейчас в «Динамо» — колоссальное количество ошибок. У тебя и так складывается пока всё не очень хорошо, а ты ещё усугубляешь вот эту ситуацию привозами на ровном месте. Мне кажется, это раздражает команду, но она вынуждена принимать то, что требует тренер. Думаю, Карпину стоило бы попробовать чуть-чуть отойти от своих принципов. Но я знаю его немного лично, и мне в это трудно верится, так как он — человек упрямый, самолюбивый, твёрдо верующий в свой правоту. Поэтому не знаю, что должно произойти, чтобы Карпин себе изменил. Думаю, либо он переборет «Динамо», либо «Динамо» переварит его.

— Один их ключевых эпизодов матча с ЦСКА — момент с Лещуком. Стоило ли удалять вратаря «Динамо» в начале второго тайма? Вместо удаления Круговому показали жёлтую за симуляцию.

— Меня просто после этого момента сорвало с дивана. Левников — один из наших ведущих арбитров, и мы ещё живём во времена VAR. Тут стопроцентное нарушение правил со стороны вратаря, на мой взгляд, тут VAR должен был вмешиваться, потому что это красная карточка. Круговому ещё дали жёлтую карточку за симуляцию, которой там близко не было.

— В моменте со втором голом ЦСКА сработал фирменный уже ход от швейцарского тренера — смещение Матеуса Алвеса в глубину под прямой длинный пас низом от Акинфеева. Какие ещё нюансы в работе Челестини можете подметить в этом матче?

— ЦСКА при Челестини стал более агрессивно, смело играть, быстрее переходить в атакующую фазу. Армейцы здорово используют пространство, разбегаются моментально в атаку, у владеющего мячом есть несколько адресатов, что очень важно. Это улучшает качество атаки и доставляет больше проблем обороне соперника. Мне нравится игра ЦСКА и работа Челестини. Но тут вопрос к клубным боссам. Давайте вспомним заявку на матч: у армейцев хороший состав, всё лучше и лучше играют молодые, есть костяк, всё сбалансированно, но в запасе, кроме Торопа и Абдулкадырова, сплошные имена, которые знают только те, кто внимательно следит за молодёжным футболом. Но для такой команды, как ЦСКА, которая если продолжит так играть, будет претендовать может быть даже на чемпионский титул…Но без повышения конкуренции в составе это будет сделать просто невозможно.

— Что касается «Динамо», то команда при Карпине пока строится. О чемпионских амбициях, наверное, в этом сезоне можно забыть.

— По «Динамо» очень сильно напрягает, что нет ни игры, ни результата. И есть какое-то напряжение по поводу перспектив Карпина в этом клубе. Пять туров — даже не 15. Давайте верить в светлое будущее. Но вот ещё одна проблема: «Динамо» находится сейчас в сложном положении, а Карпин должен будет отвлекаться на сборную. Как на это реагировать болельщикам?

«Не отношу "Локо" к железобетонным претендентам на чемпионство»

— Давайте ещё другие команды обсудим.

— Не могу пройти мимо двух побед команды из Грозного после возвращения в РПЛ Черчесова. Я общался с теми, кто неравнодушен к «Динамо», ещё до назначения Карпина, и сказал, что в московский клуб надо возвращать Черчесова. Но этого не случилось. Понятно, что это его первые шаги в «Ахмате», посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, вот такой бы человек «Динамо» очень сильно бы пригодился. сейчас Но что сейчас этом говорить — там работает Карпин, дай бог, чтобы у него получилось исправить ситуацию, и команда вышла на новый уровень.

— Ещё в одном матче тура «Локомотив» сыграл на выезде вничью с «Балтикой» (1:1). Вам сейчас «железнодорожники» видятся реальными претендентами в борьбе за чемпионство ?

— На данный момент по игре и набранный очкам «Локомотив» — претендент на чемпионский титул. Весь вопрос, сумеет ли этот состав, в основном насыщенный российский талантливыми игроками, в длинную выдержать чемпионскую гонку. Честно говоря, не знаю. Но этого очень хочу. Но если говорить о двух лидерах — «Локомотиве» и «Краснодаре», то футбол в исполнении «железнодорожников» мне нравится куда больше. И у краснодарцев преобладают легионеры, а у «Локо» — российские футболисты, что добавляет симпатий. Думаю, ещё сама московская команда с его тренерским штабом не знает своих истинных возможностей. По футболу за старт ставлю москвичам — «5». Хотя свой худший футбол «Локо» показал в последнем туре против «Балтики», и даже мог оказаться без ничейного результат.

— «Локо» объективно отскочил.

— О чём и говорю, «Балтика» была намного ближе к победе, чем «Локомотив». Учитывая, как сейчас играют калининградцы под руководством Талалаева, хорошо, что «железнодорожники» увезли одно очко с выезда. Это положительный результат для них при том, как развивались события в матче. Эта игра после бесконечных побед показывает, что до конца в плане запаса прочности «Локомотив» не стоит относить к железобетонным претендентам на чемпионство. Но у «железнодорожников» мне видится хорошее футбольное будущее, они играют в интересный и разнообразный футбол. Игра строится на комбинационных основах. И «Локомотив» дарит приятное ощущение, что далеко не так всё критично в российском футболе, если говорить о резерве, молодых игроках.

— В другом матче пятого тура «Краснодар» разнёс «Сочи» (5:1).

— «Краснодар» взял своё. Команда Мусаева сильнее и лучше. Молодцы, что не остановились и катком прошлись по сопернику. Но тут больше хотелось бы сказать о «Сочи». Эта команда выглядит очень слабо, она не подготовлена к РПЛ. Вот и получила от действующего чемпиона столько.

— Похоже, что «Сочи» играет в романтичный футбол. Все играют в атаку, никто не возвращается толком в оборону, в отбор не всегда идут.

— Романтики с большой дороги. Но на турнирную таблицу посмотрим — и сразу же этот романтизм куда-то выветривается, потому что футболисты — профессионалы, им надо семьи кормить, деньги зарабатывать. А с таким романтизмом они много премиальных домой не привезут.

— И последние вопросы. Кого сейчас видите главными претендентами на чемпионство? А кто основные претенденты на вылет?

— Уверен, что «Краснодар» приложит максимум усилий, чтобы отстоять чемпионский титул. К этому есть предпосылки. Очень хочется, чтобы «Локо» продолжил в том же духе и бился за чемпионство, если удастся демонстрироваться такой уровень футбола на протяжении всего сезона. Как ни крути, это «Зенит». Если питерцы не будут бороться за чемпионство, очень сильно этому удивлюсь. Очень нравится, как играет ЦСКА, весь вопросы в насыщении состава — не только основы, но и ближайшего резерва. Если эта проблема будет решена, то армейцы реально могут претендовать на золото. Про вылет — пока явный кандидат «Сочи». Сложно будет «Пари НН». Хотя в последнее время команда ожила — одержала победы в Кубке и первую в чемпионате. Но на данный момент видится, что «Сочи» и «Пари НН» уже следующий сезон могут встретить в Первой лиге.