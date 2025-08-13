Игорь Семшов: В «Зените» нет той химии, которая была 2-3 года назад

Эксклюзивное интервью корреспонденту корреспонденту LiveSport.ru Михаилу Пукшанскому дал Игорь Семшов, проведший 433 матча в высшей лиге чемпионата России. Бронзовый призер Евро-2008 поделился мнением о встречах минувшего тура, лучших игроках, голах и неожиданно упавшей результативности, возможных новых отставках, назначениях тренеров и предстоящем матче «Спартак» — «Зенит».

«До зимы положение Станковича будет крепким»

— «Локомотив» обыграл «Спартак» (2:1), вопреки логике игры?

— Нет. Это дерби, во-первых, когда на потенциал команд, возможности в целом не смотришь, а важно здесь и сейчас. Во-вторых, «железнодорожники» играют от себя, от своих сильных сторон. Поэтому дают немножко сопернику контролировать мяч, понимая, что у них быстрая, гибкая линия атаки. И при отборе в центре поля способны готовить эти атаки, моментально проникая в разреженные зоны. Мне запала в душу фраза Симеоне: «Я не играю в оборонительный футбол, а тем самым упрощаю действия своих футболистов, когда они стараются всей командой отходить за линию мяча в момент владения соперником». Этим он готовил атаку своей команды, когда у соперника оголялись зоны. И сейчас это «Локомотиву» хорошо удается.

«Спартак» хорошо играл, но у него нет тех командных взаимодействий, которые мы видели прошлой осенью. Но все равно был живой и подвижный. Однако, пришли новые футболисты, поэтому Станкович пока не устаканил стартовый состав. А здесь еще травма Бонгода сказались, и провал Угальде, который продолжается со второй части прошлого сезона. Пока еще поэтому не в своей тарелке. И в первую очередь пострадали из-за провалов при розыгрыше стандартных положений, когда «Локомотив» детально использовал ошибки. А футбол и слагается в первую очередь из них — кто меньше допустит, тот и выигрывает. Да, спартаковцам тяжело, поскольку есть психологический «напряг» из-за висящих над них огромных задач. Футбол — командный вид спорта, где, к счастью, всегда есть конкуренция. Но для игрока высокого класса — скамейка это все равно стресс. Тогда вопрос к тренеру, почему решил или позволил взять того или иного футболиста. А так игра была динамичная, острая.

— «Локомотив» — единоличный лидер после четырех туров. Неожиданность?

Еще сказал в начале чемпионата, что будет бороться за тройку, но на победу в первенстве вряд ли сможет рассчитывать. Эта стратегия с расчетом на третий сезон, после полного становления нынешнего, абсолютно молодого, русского состава. Им за это честь и хвала. Если состав сохранится с хорошим точечным усилениям из легионеров, многого в перспективе сможет достичь. Тогда они будут претендентами номер один. Но при условии, что не придут вновь руководители, которые заходят сиюминутно все поменять, как было при немцах. Поскольку дистанция длинная и для молодежи по-прежнему чревата нестабильностью, что было в том сезоне. Но за эти два-три года опытом обрастет команда, а в краткосрочной перспективе занятое в итоге место во многом зависит от набранных очков на старте.

Пока все получается. За счет коллектива обыграли крепких соперников, таких как «Краснодар» на выезде и «Спартак», которых причисляли к фаворитам в борьбе за чемпионство, наряду с «Зенитом», ЦСКА и «Динамо». Стопроцентный результат, конечно, удивителен. Безусловно, поймали кураж, на котором можно много выиграть, получив дополнительную уверенность в своих силах. Но это небольшой отрыв даже от «Зенита». Пусть на данный момент он и исчисляется семью очками, через два тура все может измениться. Если бы это было после 20 туров, то уже могли назвать хорошим заделом для больших дел.

— Алексей Батраков на данный момент безусловно лучший с позиции человека шесть раз входившего в список «33 лучших»?

— По итогам сезона, заметьте. Мы же осторожно говорили о нем после всплеска в прошлом чемпионате. В лиге его еще никто не знал, а тут он доказывает, что стабилен, всерьез и надолго готов заявить о себе. Даже при забитом мяче в первом тайме не так ярок был, не так активен во всех фазах обороны и атаки. Но делает погоду своими голами и передачами. Ситуация заставляет помогать команде набирать очки.

— Молниеносный переход от обороны к атаке в забеге на свободное пространство с прошлого года остался в той же степени при новых исполнителях?

— Руденко и Бакаев только добавили в этом отношении. Руденко — очень быстрый футболист. Он в «Химках», когда еще я работал там и помогал Черевченко, быстро бежал и понимал ситуацию. Его в большей степени используют, как левого нападающего. Такая инсайдная позиция ему не чужда. Очень работящий при этом и досконально выполняет все задумки тренеров, при игре в обороне тоже. Бакаев — это хороший дриблинг, причем на скорости, может вытащит мяч и на «носовом платке» обыграть, что немаловажно, когда ты бежишь с мячом в контратаку. Для него при этом все удачные сезоны были, когда он уходил в аренду, а сейчас на полноценном контракте. Ну, и Воробьев столь же легко врывается в разреженные зоны.

— Сергей Пиняев вышел лишь на замену в предыдущем матче после травмы, потом вновь «сломался» на тренировке и не играл в этом, месяц на восстановление. Потом поборется за место в «основе» с тем же Руденко?

— Конкуренция еще никому не вредила. Тем более, Пиняев всегда хочет играть, но Руденко пришел из «Химок» «голодный» и попал в эту хорошую команду.

Локомотив — Спартак «Спартак»

— Воробьев бежит к Комличенко, Батраков целует эмблему, Галактионова встречают аплодисментами на пресс-конференции... Самый лучший коллектив?

— Это говорит о том, что все заточены под одно дело, а игровая практика придет ко всем. Нет такой семейственности, когда ты сидишь с пониманием, что играть никогда не будешь, и ждешь, когда конкурент ошибется. Мы видим реалии в «Барселоне», люди иногда по полгода на скамейке, но они радуются, поскольку причастны все. И те, кто выходят на замену помогают быть играющим в составе сильнее за счет тренировочного процесса. Если чего-то добьется команда, о том же Комличенко будут говорить. Если не добьется, то не будут.

— Маркиньос многое добавил после дисквалификации. При этом Станкович сказал, что еще не был готов на 90 минут. Не оправдание ли из-за явной со стороны ошибке при замене?

— У всех разная подготовка — кто-то позже приехал, у кого-то травмы были, дисквалификации. Но уже пятый матч в сезоне, тяжело сказать, что кто-то не готов. Джерсона тоже заменили в «Зените», понимаем, что после клубного чемпионата мира накопились усталость, эмоциональное перевозбуждение. Какого бы класса у тебя футболист в составе ни выходил, ты всегда захочешь освежить игру, убыстрить ее.

— Жедсона не заменили на сей раз. Пенальти на нем правильно отменен в начале матча?

— Там есть VAR, который все посмотрел. Не будь его, арбитр назначил бы 11-метровый. По первому моменту вроде бы все в рамках, по второму опереживает Ненахова, но попадает ему по ноге. Но интересно, как Жедсон обыграл Карпукаса перед этим за лицевой. На Дмитриеве что-то похожее, но там пенальти значительно ближе. Вообще этот молодой парень мне изначально нравился, когда ушел в Самару за игровой практикой. И в матче с «Акроном» тоже сразу освежил игру на левом фланге, не случайно почувствовал в голе, сам мог забить. Сейчас в футболе играют быстрота, резкость, правильное принятие решений. Если доверять чаще выходить, он потом будет добавлять в командных действиях. Ливай, купленный за огромные, вообще сидел до этого.

— Второй раз «Спартак» пропускает сразу, едва забив. О чем это говорит?

— О том, что концентрация, степень ответственности еще хромают. Второй раз допускать такие ошибки не имеют права. Если все на уровне, после первой подобной делаешь все, чтобы их искоренить, не повторяясь.

— Позиции Станковича под угрозой?

— За последние 15 лет это худший старт. И тяжело понять, почему он не учит русский, все время выступает на итальянском. Тем более, мы видим и сербских, и других его коллег из Восточной Европы, кто учили русский в школе. Те же Николич, Личка... Безусловно ему нужно этот компонент подтянуть из уважения к стране, в которой он работает. Но думаю, что до зимы его положение будет крепким. При этом все зависит, на каком месте «Спартак» окажется после 18 туров. Если придет новый тренер, это не вариант. Ему вновь потребуются время, чтобы свою философию команде привить, новые футболисты. Хотя Ивич, которого прочат, тоже способен по характеру привести к чемпионству. В «Краснодаре» не получилось, здесь вполне может. Что есть опыт в российском чемпионате, небольшой плюс.

«Никак не может "Зенит" основную схему выбрать»

— «Ахмат» — «Зенит» — 1:0 — заслуга Станислава Черчесова?

— Любая смена тренера — это всплеск эмоций. Плюс знаем, как Саламыч может настроить, тем более с «Зенитом». Из года в год у «Ахмата» хорошая команда, качественное усиление. Бывает попадает в психологическую яму из-за результатов, но сейчас должно все наладиться. Как бы тяжело ни далась эта победа, три очка наконец есть, сразу выбрались из зоны вылета.

— Черчесов готовился к этому назначению?

— Как и все свободные на рынке тренеры высокой квалификации. Просматривал всех. Я тоже не пропускаю ни одного матча. Но это не значит, что жду предложения от конкретного клуба. Мне нужно делиться наблюдениями на телевидении, и чисто по-тренерски всегда необходимо. То же самое, Саламыч. А уж когда его назначили, посмотрев все еще раз с технической камеры, все для себя окончательно прояснил. Понимал сильные стороны «Зенита». От этого и четыре перестановки.

— О Лече Садулаеве один из спикеров мне сказал, что на позиции «под брюхом» у форварда должен играть.

— Мне кажется, что Лече удобнее на нынешней позиции левого. Он правша, но хорошо смещается в центр, создает себе моменты для удара, стартовая скорость, дриблинг — этим напоминает Мирзова. И в сборной на ней Карпин его выпускал. В центре все-таки больше скученности, там несколько другие качества требуются.

— «Зенит», напротив, теряет и теряет после победы над «Ростовом» на старте. Системный кризис?

— Есть набор высококлассных футболистов, но нет командой игры, которая необходима для решения глобальных задач. Большая ротация состава и обмен по ходу игр между линиями все осложняет. То четыре защитника центральных, то три. В том-то и дело, что даже тактическую схему «Зенит» никак не может выбрать, как и «Спартак». Конкуренция хороша, но в разумных пределах. «Зенит» так не может транжирить очки с командами, которые рангом ниже. Как упустили ведя в Казани 2:0, уму непостижимо.

— Нет конкретики?

— «Зенит» имел преимущество в Грозном, но ничего не создал. Вот Малком и Клаудиньо сразу завязали игру, новые бразильцы пока нет, никто не может взять бремя лидерства на себя. В таких моментах, когда нужно сделать острый пас в штрафную или создать численное преимущество на ограниченном участке поля. Все поперек да вдоль, контролируют около, но потом длинная передача. И очень мало стопроцентных моментов во всех матчах. Нет той химии, которая была 2-3 года назад. Вендел и тем более Барриос по большому счету пока не оправдывают тоже. Все время кто-то выпадает. Джерсон, надеюсь, заиграет. Но моменты пока даются тяжело практически во всех матчах. Где-то надо остановиться на одной схеме, чтобы футболисты ее понимали. Подождем, время есть.

— Но уже заговорили о том, что «Зенит» перестал был тренерской командой...

— Я вообще это не понимаю. Действующий тренер подбирает под себя футболистов. Это его детище, он себе не враг. Должен делать так, чтобы приносило какие-то дивиденды. Только по результату его оценивают, как бы команда ни играла. Если футболисты не понимают, значит что-то не так.

— Максим Глушенков, как раз из тех, кто понимает. Не по личным ли причинам сейчас даже на замену не вышел?

— Не хватает его, ясно. Когда был в порядке, добавлял обострения. Что отец Макса включился в разговор на повышенных, конечно, неправильно. Сам прекрасно понимает, что он не в той прекрасной форме, как год назад, каким брали из «Локомотива». Переживает, дергается — отсюда все это вылезает при его непростом характере. На психологию комментарии в прессе тоже довлеют. И, конечно, от него ждут большего, тренерский штаб в некотором замешательстве. Но не только он — Мостовой, Кассьера на скамейке тоже. Для любого игрока это стресс, как и смена позиции по ходу матча. Никак не может «Зенит» основную схему выбрать. Может быть, считают, что это наоборот гибкость команды. Но для тренера — приятная головная боль.

Ахмат — Зенит «Ахмат»

— Для Семака, сейчас тоже приятная?

— Если стабилизирует состав, по-прежнему главная сила в РПЛ. Но футболисты должны сами объединиться на эту цель, не тащить одеяло на себя. Как справится с новым вызовом Семак, посмотрим только по окончанию сезона. В то, что «Зенит» перестал быть тренерской командой вообще не верю. Как и в Манчини со Спаллетти, о которых снова заговорили. В них нет надобности, поскольку нет еврокубков. Есть хороший российский тренерский цех и более соответствующее нашей ментальности ближайшее зарубежье. Если уж дальний специалист высокого уровня это одно, а когда к нам приезжают из европейских дублей, просто смешно.

— В следующем туре «Спартак» и «Зенит», но при 11-й и 8-й строчках в таблице Егор Титов сказал, что кризиса нет...

— Согласен. Просто начали чемпионат не так, как от них ожидали, через тур-два все изменится. Команды ищут оптимальное сочетание, свою игру, физически еще не все готовы, поскольку в разном состоянии приехали. А тут, которые не борются за золотые медали в соперниках. Всегда говорили, что с лидерами лучше играть сначала, чем потом. С условными аутсайдерами в критических кондициях встречаться, значит уравнивать шансы.

«Челестини разглядел Кругового на другой позиции»

— Дубль Кирилла Глебова в матче ЦСКА — «Рубин» (5:1) — результат командных действий, или в большей степени его личная заслуга?

— Его тоже. Быстрый, настырный, наглый, пользуется своими лучшими качествами. Результат удивил, зная какая команда «Рубин». Нужно отметить, что в первом тайме у ЦСКА залетело 4 из 5 ударов. Потом уже тяжело оклематься, а армейцы поймали кураж настолько, что Алеррандро позволял себе бить пяткой из вратарской.

— Даниил Круговой забивает уже третий мяч за четыре тура. С чего вдруг в нем такие бомбардирские качества проснулись?

— Играет сейчас не крайнего защитника, а полузащитника, позиция заставляет бежать вперед, скорость у него есть. На другой позиции тренер его разглядел.

— Рашид Рахимов против ЦСКА — 0 побед в 29 матчах.

— Это тоже будет сидеть в голове, даже у Рахимова. У «Рубина», казалось, появился шанс, когда Даку виртуозно добил в моменте с двумя дикими сэйвами Акинфеева. Но Глебов быстро забил четвертый и команды после перерыва просто доигрывали. Но мы видели, что во втором тайме с «Зенитом» казанцы очень много владели мячом — так что способны играть по-разному. Думаю, Маматкулыч выжимает максимум из того, что есть. И здесь на пресс-конференции зачитывал какие-то цифры, где ЦСКА был сильнее, но результата это не принесло. Вообще периодически прозрачно намекает руководству на необходимость усиления в средней линии. И правильно делает.

— Во встрече «Оренбург» — «Краснодар» (0:1) у гостей только два удара в створ. Что случилось после «Динамо»?

— Для них неудобная команда, в минус к тому искусственное поле. Весной тоже было непросто, когда на финишной прямой бились за чемпионство. Сейчас «Оренбург» неожиданно остался в Премьер-лиге, многие футболисты ушли. Да, владел преимуществом «Краснодар», но не так много создал. Победа на классе.

— Гол Никиты Кривцова, который вышел на 73-й и сразу забил — следствие его большей адаптированности в коллективе, чем бразильцев?

— Давно здесь, игрок стартового состава, как по мне. Но свежесть помогла ему забить — вовремя открылся, отвалился от опекуна и пробил очень удачно.

— Что скажете о новой работе Валерия Карпина после «Сочи» — «Динамо» (1:1)?

— Как мне показалось, здесь сгубило то, что игра очень легко давалась. Первый тайм в одну калитку. Но когда все время не забиваешь, у соперника шансик всегда будет. В предыдущих матчах не попадали в створ, но нужно смотреть из каких позиций били. А здесь в конце все равно могли вырвать победу, но не получилось. Что касается доверия Карпину, то когда пошла «мулька» в том сезоне менять тренера после трех неудачных месяцев, оно неправильно. Опять-таки, Клопп в свое в свое время сказал — я верю не в трансферы, а в тренировки. Форму нужно набирать месяцами, а игру ставить тем более. Здесь три защитника основных опять не играли, Зайнутдинова не от хорошей жизни на первый тайм поставил центральным.

— Макаров подкараулил отскок. Зря его ругали?

— Пропал игровой ритм, поскольку все время выходит на замену. В воскресенье играл уверенно, создавал моменты, нанес 10 ударов по воротам, забил, еще один не засчитали из-за сомнительного «вне игры».

— «Сочи» взял первое очко. Приходят в себя после четырех поражений на старте сезона?

— Мне вообще непонятны тренеры, которые говорят, что мы играли лучше, а результата нет. У вас было четыре поражения включая Кубок до этого.

«Ростов опять будет в середине таблицы»

— «Балтика» в Самаре (1:1) на победу, согласитесь, наиграла?

— Да, было создано достаточно моментов, штанги, фарт были не на стороне гостей.

— Сергей Песьяков, которому почти 37, переживает вторую молодость?

— Нет, это хороший возраст для голкипера, тем более опыт у Сергея есть. Почти все выручает, хорошо играет ногами после «Ростова», подсказ молодым защитникам очень важен.

— Второй гол подряд самарцев со стандартного положения домашняя заготовка?

— Конечно. Я бы отметил действия всех футболистов, которые бегут в нужную точку при этом необычном розыгрыше. Но помешали, конечно, друг другу голкипер и защитник.

— Балтийский новобранец Брайан Хиль великолепен в реализации?

— Надо отметить вторую важнейшую в этом чемпионате нацеленную передачу Сауся, ну и ошибку защитника, который дал так прострелить. А Хиль принял мяч на грудь и в секунду отправил мяч в ворота — единственный из множества новичков, кто сразу заиграл в стартовом составе. Хотя обычно в вышедшей из первой лиги команды он меняется на 70 процентов. А тут тренер рискнул в каком-то смысле и не прогадал. Между высшей лигой и первой разница в скоростях колоссальная.

— В матче «Ростов» — «Пари НН» (1:0) быстрое удаление (на 11-й минуте) все предопределило?

— По большому счету, да. Голенков еще при 0:0 не забил 11-метровый, попал в штангу и вылетело из ворот. Потом был момент уже после гола, когда не реализовал 200-процентный момент.

— Важнейший гол Тимура Сулейманова бывшей команде и эта победа повлияют на «Ростов» в дальнейшем?

— Она не настолько бывшая для него, все-таки был в аренде из «Локо». Наберут свои очки, опять будут в середине таблицы.

— Алексей Шпилевский не слишком вызывающе себя ведет после пяти поражений в пяти матчах?

— Алексея хорошо знаю, мы с ним учились на Pro. Нужно понимать, что после иных задач на Кипре пришел в команду, которая все годы боролась за выживание, играла от обороны, в три центральных, и использовала только стандарты. Сразу ничего не поменяешь, предсезонка была очень короткой и команда еще не знала, кого тренером назначат, какое будет усиление. Вопрос к нему, готов он к этому, или нет.

— В матче «Динамо» (Махачкала) — «Акрон» (1:1) два удара в створ — два гола. Смех сквозь слезы при 27 попытках?

— До игры сказал, что будет нерезультативная ничеечка. Когда борешься, чтобы не попасть туда, движение уже есть. В концовке из-за мастерства Дзюбы и неопытности игроков обороны не смогли сделать ему «бутерброд». Аут не в центре поля, аут близко к штрафной, знают, что будут сильно кидать на Артема. В своем репертуаре отодвинул корпусом игрока, сбросил и гол произошел.

— Тройка лучших футболистов тура на взгляд человека пять раз входившего в список «33», игравшего и работавшего 19 лет в высшей лиге?

— Под первым номером, понятно, Батраков. Дальше Раков и, наверное, Круговой.