    Батраков устроил шоу в дерби, а «Спартак» — прибавил себе головной боли

    Деян Станкович уже философствовал на послематчевой пресс-конференции

    Алексей Батраков
    Алексей Батраков
    На «РЖД Арене» царила привычная для московских дерби смесь шума, напряжения и предчувствия скандала. «Локомотив» подошёл к игре в статусе единственного клуба РПЛ без потерь, а «Спартак» — в роли команды, которой срочно нужно спасать саму себя. Но вместо перелома красно-белые получили хет-трик Алексея Батракова и новый виток кризиса.

    Матч начался в высоком темпе. Уже на первой минуте Воробьёв прорвался к воротам гостей, и Максименко пришлось реагировать на удар в угол. Но затем «Спартак» забрал мяч и поселился на чужой половине. Владение доходило до 76%, а Жедсон Фернандеш красиво убрал Ненахова и свалился на газон в штрафной. Сергей Иванов тут же указал на точку, но радость гостей продлилась меньше минуты — ВАР показал, что фолил сам португалец.

    Эта отмена стала первым нервым моментом для красно-белых. Деян Станкович, как кажется, уж слишком активно реагирует на решения арбитров — и эта эмоция нервозности передаётся команде на поле. В этот раз он ехидно усмехнулся, а команда почти сразу потеряла остроту в движении.

    Гол из ничего и быстрый ответ

    На 18-й минуте «Локо» воспользовался первой же по-настоящему опасной ситуацией. Штрафной метров с тридцати исполнил Баринов: удар был не самым сильным, но неприятным для вратаря. Максименко отбил мяч в центр, и Батраков головой в падении замкнул на добивании — 1:0.

    Алексей Батраков и Дмитрий Баринов
    https://www.fclm.ru/

    Красно-белые моментально проявили характер. Барко накрутил соперника на фланге, Маркиньос подал точно в центр вратарской, где Мартинс выиграл воздух у Батракова и переправил мяч в сетку — 1:1. К этому моменту именно пара Маркиньос — Мартинс оставалась главной надеждой «Спартака».

    Кристофер Мартинс
    https://t.me/fcsmtg

    Перед перерывом напряжение вырвалось наружу: Станкович вёл ожесточённую перепалку с Бариновым, и лишь быстрые действия судей и игроков предотвратили массовую стычку. Но пауза не помогла гостям.

    Вторая половина началась с ещё одного стандарта с участием Батракова. На этот раз он мягко перевёл мяч на Морозова, тот в касание прострелил (центральный защитник сделал идеальную передачу в ногу с лёта!), а Воробьёв замкнул у ближней штанги. Оборона «Спартака» просто смотрела, как мяч проходит сквозь её ряды — 2:1.

    Евгений Морозов
    https://www.fclm.ru/

    Шанс на спасение и мгновенный удар в спину

    Станкович снял Маркиньоса и Мартинса, бросив вперёд Дмитриева и двух форвардов. Ходы были спорными, но на 78-й минуте принесли результат: Дмитриев упал после контакта с Бакаевым, и после проверки ВАР судья назначил пенальти. Барко хладнокровно реализовал — 2:2.

    Локомотив — Спартак
    https://t.me/fcsmtg

    Казалось, «Спартак» вот-вот пойдёт за победой — или хотя бы не проиграет. Но уже через минуту тот же Бакаев с правого фланга сделал навес в штрафную… и Батраков в третий раз за вечер выиграл борьбу в воздухе, оформив дубль. Алексей Батраков, в котором нет даже 170 сантиметров роста, перепрыгнул Наиля Умярова во вратарской и замкнул головой. Ну гений!

    Алексей Батраков и Дмитрий Баринов
    https://www.fclm.ru/

    Батраков оставляет автограф

    На 86-й минуте Алексей поставил точку: получил мяч у линии штрафной, одним движением ушёл от опеки и пробил низом в угол — 4:2. Абсолютно уникальный перфоманс в дерби от (уже даже не будущей) звезды РПЛ.

    «Спартак» не был сильно хуже и, возможно, даже не наиграл на поражение. Но именно в подобные моменты и решают гениальные игроки. Батраков стал не просто героем матча — он в одиночку разрушил все попытки «Спартака» спастись.

    Алексей Батраков
    https://www.fclm.ru/

    «Локомотив» оформил четвёртую победу подряд, набрал 12 очков из 12 возможных и выглядит самой сбалансированной командой РПЛ. Прошлой осенью железнодорожники тоже были в полном порядке — но сдулись весной. Смогут побороться за титул в этом сезоне?

    Красно-белые же увезли с «РЖД Арены» новый клубок проблем. Станкович продолжает менять схемы и составы, но теряет самых сыгранных игроков в ключевые моменты. Время, отпущенное ему руководством, тает, а вместе с ним — и терпение болельщиков.

    Календарь и таблица РПЛ

    А после матча Деян и вовсе выдал что-то на вечном о «разных типах тренеров», некоторые из которых уходят сами, а других увольняют. Ну, если «Спартак» продолжит в том же темпе — то совсем скоро узнаем, к какому типу относится сам Станкович.

