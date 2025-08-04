«Балтика» продолжает делать шоу: пять голов и борьба до финального свистка с «Оренбургом»

Калининградцы снова выдали спектакль: яркая игра, перебитый пенальти, чудо-пас Петрова, гол со штрафного и храброе сопротивление «Оренбурга». У команды Талалаева уже семь очков — и она всерьёз заявляет о себе.

Футбол. Россия. Премьер-лига Балтика — Оренбург 3:2 Голы: 1:0 Брайан Хиль (пенальти) (22'), 2:0 Максим Петров (48'), 2:1 Евгений Болотов (57'), 3:1 Offor C. (64'), 3:2 Эмирджан Гюрлюк (69') Предупреждения: Николай Титков (32'), Илья Петров (46')

«Балтика» (которая, если что, только-только вышла в РПЛ) была фаворитом перед матчем: после четырёх очков в матчах с «Динамо» и «Спартаком» команда Талалаева ощущала прилив уверенности. И с первых минут стала задавать темп. Ауты Бевеева обостряли игру, и один из них привёл к пенальти: Зотов в штрафной зацепил Титкова.

Илья Петров пробил — и угодил в перекладину. Но ВАР заметил нарушение: во время удара Квеквескири вбежал в штрафную раньше времени. Перебить. Теперь у мяча Хиль — и точно в угол, мимо угадавшего Овсянникова. 1:0.

Брайан Хиль https://t.me/fc_baltika

Скоро Хиль мог оформить дубль — но с игры его гол отменили из-за офсайда. А Петров чуть позже закручивал мяч с левой — вратарь потащил. Но именно Илья Петров стал автором лучшего эпизода тайма: бросился в подкат, выиграл мяч на своей половине и идеальным пасом вразрез вывел Хиля один на один. Увы, сальвадорец не реализовал — Овсянников прочитал.

Размен во втором тайме

Начало второй половины — и снова Петров: очередной заброс со своей половины поля, на этот раз на Максима Петрова. Полузащитник не стал сближаться и хладнокровно пробил в дальнюю девятку — 2:0. Кажется, «Балтика» снова на пути к уверенной победе.

Илья Петров https://t.me/fc_baltika

Но у Слишковича был свой план: замены. Косерик и Болотов вышли — и тут же заработали гол. После серии передач и рикошета мяч отскочил к Болотову, который протолкнул его в сетку. 2:1.

Игра ускорилась. В следующей атаке уже замены «Балтики» ответили. Мурид убежал по флангу и прострелил, а Оффор — тоже вышедший на замену — в падении замкнул. 3:1.

Через пять минут — ещё гол. Оренбуржец Гюрлюк мастерски исполнил штрафной: перекинул стенку и отправил мяч в девятку. 3:2 — снова интрига.

Балтика — Оренбург https://t.me/fc_baltika

Жаркая концовка и удаление

Дальше начались нервы. Жёсткий подкат Оффора, вспышка от Квеквескири, попытка Болотова защитить партнёра — едва не вспыхнула потасовка. Квеквескири и Оффор получили по жёлтой. А на 89-й минуте Татаев после второго предупреждения покинул поле. Игра — в огне.

В концовке «Оренбург» шёл вперёд, но на исходе компенсированного времени Йенне едва не убежал к воротам, но упал. Судья вместо пенальти дал ему «горчичник» за симуляцию. Последний навал не удался — «Балтика» выстояла.

3:2 — и «Балтика» продолжает идти без поражений, как и «Локомотив». Второй матч подряд соперник калининградцев заканчивает в меньшинстве, а команда Талалаева снова забивает три. Оренбуржцы дали бой, забили два, показали характер, но остановить физически мощную и мотивированную «Балтику» не смогли.

Календарь и таблица РПЛ

Если чего и не хватало прекрасному Калининграду — так это большого футбола. И вот он, вернулся! С эмоциями, риском и харизматичным тренером Талалаевым.