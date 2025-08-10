ЦСКА смёл «Рубин» за полчаса и провёл лучший матч при Челестини

На «ВЭБ Арене» москвичи оформили четыре гола уже в первом тайме и довели дело до разгрома после перерыва. Фабио Челестини получил от команды самый убедительный матч на старте сезона, а Игорь Акинфеев — эффектный юбилей в чемпионате.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Рубин 5:1 Голы: 1:0 Кирилл Глебов (7'), 2:0 Данил Круговой (29'), 3:0 Игорь Дивеев (33'), 3:1 Мирлинд Даку (40'), 4:1 Кирилл Глебов (44'), 5:1 Тамерлан Мусаев (56') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев, Мойзес (Джамалутдин Абдулкадыров, 81'), Данил Круговой (Секу Койта, 64'), Матвей Лукин, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (Bandikyan A., 74'), Адольфо Гайч, Матеус Алвес (Verde L., 63'), Alerrandro (Тамерлан Мусаев, 46') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов (Богдан Йочич, 46'), Александар Юкич (Илья Рожков, 46'), Угочукву Иву, Велдин Ходжа (Александр Зотов, 74'), Руслан Безруков, Дардан Шабанхаджай (Никола Чумич, 74'), Мирлинд Даку (Энри Мукба, 85') Предупреждение: Матвей Кисляк (17')

Гости приехали в Москву с планом агрессивного прессинга и в первые минуты действительно держали мяч, нагружая фланги. Казалось, что стартовый отрезок будет за казанцами, но ЦСКА понадобилось всего одно касание в чужой штрафной, чтобы открыть счёт.

На 7-й минуте Обляков запустил Кругового по правому краю, тот грамотно избежал офсайда и навесил на дальнюю штангу. В штрафной Гайич стянул на себя защитников, а Глебов, выскочивший из глубины, ударил в падении почти с линии вратарской. Мяч влетел под штангу — 1:0. Гости просили офсайд, но ВАР подтвердил чистоту эпизода.

Матвей Кисляк и Кирилл Глебов https://t.me/pfccskamoscow

Голы как по учебнику

На волне успеха армейцы усилили давление. «Рубин» пытался выходить из обороны коротким пасом, но в центре поля мяч перехватывали Обляков и Глебов, быстро разворачивая атаки. Второй гол родился на 29-й минуте: Акинфеев начал атаку длинным переводом, Обляков быстро нашёл на фланге Мойзеса, бразилец ушёл от опеки и навесил на Кругового. Данил сыграл в стиле центрфорварда — резкий рывок в зону удара и точный выстрел головой — 2:0.

Круговой и Мойзес празднуют гол https://t.me/pfccskamoscow

Через четыре минуты сработал один из лучших бомбардиров ЦСКА в прошлом сезоне. После подачи углового Дивеев опередил опекуна и, практически без сопротивления, отправил мяч в сетку — 3:0. «Рубин» к этому моменту выглядел обескураженным: каждый выход армейцев в атаку заканчивался опасным моментом.

Игорь Дивеев https://t.me/pfccskamoscow

Вспышка Даку и ответ Глебова

Казанцы сумели на миг вернуть интригу. На 40-й минуте ошибка Облякова на выходе из своей штрафной привела к удару Вуячича, с которым справился Акинфеев. Но мяч отскочил к Даку, и албанский форвард, на паузе уложив вратаря и защитника, пробил по пустым воротам — 3:1. Даже в разгромном поражении страйкер не ушёл без гола.

Гол Мирлинда Даку https://t.me/pfccskamoscow

Радость гостей продлилась недолго, и ЦСКА почти сразу закрыл матч. Уже на 44-й минуте Круговой вновь оказался в центре событий: разыграл стенку с Кисляком, выдал пас вразрез на Глебова, а тот в два касания пробил мимо Ставера — 4:1.

Игроки ЦСКА празднуют гол https://t.me/pfccskamoscow

В перерыве Челестини вынужденно заменил получившего повреждение Алеррандро, выпустив Тамерлана Мусаева. И Тамерлан не зря вышел на поле: на 56-й минуте Мойзес забросил мяч за спины защитникам, а Мусаев в спринтерской дуэли обогнал Вуячича, пробив между ног Ставеру — 5:1. Это был его первый гол в этом сезоне РПЛ.

После пятого мяча темп снизился. ЦСКА контролировал мяч, а тренерский штаб дал игровое время резервистам — Бандикяну, Верде, Абдулкадырову и даже Секу Койта, который близок к уходу в Турцию. «Рубин» пытался сокращать отставание, но оборона армейцев действовала надёжно. Даку оставался самым опасным игроком гостей, но было очевидно, что даже с его гениальностью четыре мяча гости не забьют.

Лидеры и символизм победы

Круговой завершил матч с голом и двумя результативными передачами, Глебов — с дублем. Дивеев и Мусаев тоже записали на свой счёт по голу, а Акинфеев в 600-й игре в чемпионатах России добавил в коллекцию крупную победу.

Игорь Акинфеев https://t.me/pfccskamoscow

ЦСКА провёл матч, в котором реализовал почти все ключевые моменты, и продемонстрировал, что даже в условиях обновлённого состава способен на быстрый, агрессивный футбол с плотной обороной и разнообразными атакующими решениями. Для Челестини это, безусловно, важная отправная точка в построении команды нового образца.