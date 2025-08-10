ЦСКА смёл «Рубин» за полчаса и провёл лучший матч при Челестини

Гости приехали в Москву с планом агрессивного прессинга и в первые минуты действительно держали мяч, нагружая фланги. Казалось, что стартовый отрезок будет за казанцами, но ЦСКА понадобилось всего одно касание в чужой штрафной, чтобы открыть счёт.
На 7-й минуте Обляков запустил Кругового по правому краю, тот грамотно избежал офсайда и навесил на дальнюю штангу. В штрафной Гайич стянул на себя защитников, а Глебов, выскочивший из глубины, ударил в падении почти с линии вратарской. Мяч влетел под штангу — 1:0. Гости просили офсайд, но ВАР подтвердил чистоту эпизода.
Голы как по учебнику
На волне успеха армейцы усилили давление. «Рубин» пытался выходить из обороны коротким пасом, но в центре поля мяч перехватывали Обляков и Глебов, быстро разворачивая атаки. Второй гол родился на 29-й минуте: Акинфеев начал атаку длинным переводом, Обляков быстро нашёл на фланге Мойзеса, бразилец ушёл от опеки и навесил на Кругового. Данил сыграл в стиле центрфорварда — резкий рывок в зону удара и точный выстрел головой — 2:0.
Через четыре минуты сработал один из лучших бомбардиров ЦСКА в прошлом сезоне. После подачи углового Дивеев опередил опекуна и, практически без сопротивления, отправил мяч в сетку — 3:0. «Рубин» к этому моменту выглядел обескураженным: каждый выход армейцев в атаку заканчивался опасным моментом.
Вспышка Даку и ответ Глебова
Казанцы сумели на миг вернуть интригу. На 40-й минуте ошибка Облякова на выходе из своей штрафной привела к удару Вуячича, с которым справился Акинфеев. Но мяч отскочил к Даку, и албанский форвард, на паузе уложив вратаря и защитника, пробил по пустым воротам — 3:1. Даже в разгромном поражении страйкер не ушёл без гола.
Радость гостей продлилась недолго, и ЦСКА почти сразу закрыл матч. Уже на 44-й минуте Круговой вновь оказался в центре событий: разыграл стенку с Кисляком, выдал пас вразрез на Глебова, а тот в два касания пробил мимо Ставера — 4:1.
В перерыве Челестини вынужденно заменил получившего повреждение Алеррандро, выпустив Тамерлана Мусаева. И Тамерлан не зря вышел на поле: на 56-й минуте Мойзес забросил мяч за спины защитникам, а Мусаев в спринтерской дуэли обогнал Вуячича, пробив между ног Ставеру — 5:1. Это был его первый гол в этом сезоне РПЛ.
После пятого мяча темп снизился. ЦСКА контролировал мяч, а тренерский штаб дал игровое время резервистам — Бандикяну, Верде, Абдулкадырову и даже Секу Койта, который близок к уходу в Турцию. «Рубин» пытался сокращать отставание, но оборона армейцев действовала надёжно. Даку оставался самым опасным игроком гостей, но было очевидно, что даже с его гениальностью четыре мяча гости не забьют.
Лидеры и символизм победы
Круговой завершил матч с голом и двумя результативными передачами, Глебов — с дублем. Дивеев и Мусаев тоже записали на свой счёт по голу, а Акинфеев в 600-й игре в чемпионатах России добавил в коллекцию крупную победу.
ЦСКА провёл матч, в котором реализовал почти все ключевые моменты, и продемонстрировал, что даже в условиях обновлённого состава способен на быстрый, агрессивный футбол с плотной обороной и разнообразными атакующими решениями. Для Челестини это, безусловно, важная отправная точка в построении команды нового образца.