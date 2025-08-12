Юрий Сёмин: Защитники «Спартака» не имеют права допускать такие ошибки

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о прошедших матчах четвёртого тура РПЛ.

«В "Зените" перед сезоном был нарушен баланс»

— «Локомотив» победил «Спартак» — 4:2. За счёт чего именно «железнодорожники» победили?

— «Локомотив» был более организован, спокоен в матче. Футболисты хорошо выполняли тренерские задания, которые просматривались изначально. «Железнодорожники» выиграли закономерно. Ну ещё самое важное — там есть Батраков. Можно сколько угодно создавать моментов. «Спартак» всё-таки достаточно много создал моментов, но такого «реализатора» как Батраков у красно-белых не оказалось.

— В этом матче удивило, что низкорослый Батраков два гола головой положил.

— Меня — тоже. Думаю, это любого удивило. Но Батраков же не первые мячи головой забил. Считаю, что это хороший показатель для Алексея, потому что оказывается, что и в воздухе играет, видит и чувствует наивысшую точку при подаче, где поймать мяч и нанести удар, оказывается там в нужный момент. Такой момент — большой плюс для этого футболиста. И, конечно, большой минус защитникам «Спартака». При чём в эпизоде с третьим голом это была дальняя передача. Защитники не имеют права такие ошибки допускать в командах уровня «Спартака». Но Батраков — молодец, он выбирает точку, хоть и маленького роста, хорошо играет на опережении. В эпизоде с третьим голом Алексей перепрыгнул защитника из-за спины. У него хороший прыжок.

— В интервью после тура Ринат Билялетдинов говорил, что защитники «Спартака» в игре с «Локо» порой не понимали, что им делать.

— Думаю, на сегодня большая проблема «Спартака» — игра в обороне. Может, завтра её исправят.

— В другой игре тура «Ахмат» в первом же матче под руководством Черчесова победил «Зенит» (1:0).

— Здесь мы все, наверное, должны порадоваться, что тренер высокого уровня возвратился в нашу лигу. Станислав Черчесов имеет своё мнение на развитие игры, у которого есть понимание футбола, что и продемонстрировал в матче с «Зенитом». Питерцам было неудобно играть, потому что такой футбол представил Черчесов. Сейчас немало тренеров как бы подыгрывая идеи атакующего футбола, ошибаются по многим моментам. В частности, развитие атаки бесконечно идёт через вратаря, от своей штрафной площади — уже все к этому привыкли. Уже прессинг на начальной стадии развития атаки….. Они блокируют и забивают эти быстрые голы.

Черчесов такого не сделал. Этот российский специалист видит футбол по-своему и более разнообразно, чем сейчас отдельные тренеры показывают в матчах. Черчесов — это серьёзная фигура в нашем футболе. И самое важное, что он видит качества игроков, и исходя от них находит лучшие решения для команды. Вот чем и отличается топовый тренер.

— А какие компоненты в первую очередь помогли «Ахмату» победить «Зенит»?

— Великолепная игра в обороне. Грозненцы сделали неудобную игру для «Зенита», вовремя всегда отходили назад. То владение мячом, которое было у питерцев, ничего не дало. У команды Семака было не очень много моментов, приблизительно столько же, как и «Ахмата». Футболисты грозненцев при оборонительных действиях очень близко находились с соперником, владеющим мячом. Ведь «Зенит» обладал большим территориальным преимуществом, и процент владения, наверное, был в два раз больше, чем у команды Черчесова. А что это дало? Ничего.

Ахмат — Зенит «Ахмат»

— А что вообще происходит с «Зенитом»? Пять очков всего набрали на старте.

— Первое — все они собрались перед чемпионатом. У питерцев такого большого тренировочного режима, который обычно перед сезоном бывает, не было. Один футболист не доехал, по-другому не успели ещё трансфер осуществить. Какие-то игроки всё время говорили об уходе. В общем, баланс был нарушен. Сейчас Семаку нужно время, необходимо подождать. Но даже сомнений быть не может, что «Зенит» будет бороться за чемпионское звание, потому что уровень игроков очень высокий. Сейчас футболисты наберут свои кондиции. Питерцы будут терять очки. Но смотря сколько потеряют… А так — «Зенит» всё равно догонит лидирующие команды.

«Мойзес — лучший игрок нашего чемпионата»

— В другом матче «Рубин» крупно уступил ЦСКА (1:5). Что случилось с казанцами, такой структурной командой?

— Как это обычно бывает — после хорошей игры идёт плохая. Казанцы прекрасно провели предыдущий домашний матч, и команда у «Рубина» достаточно серьёзная — хороша физически, готова в этом плане к чемпионату, у них есть Даку, а, на мой взгляд, это лучший форвард нашей лиги, реальный тренер Рахимов, который знает, как брать очки и мотивировать игроков. Но этот матч не получился может быть просто потому, что ЦСКА был хорош. Армейцы обладают молодым составом, и молодые игроки в команде играют огромную роль. Те же Глебов, Кисляк. Наверное, у этого московского клуба есть проблемы в атакующих действиях.

Что касается обороны, то у них это серьёзная линия. Мойзес это вообще лучший игрок нашего чемпионата. Он мог бы играть в любой лиге. ЦСКА на сегодня это команда, которая прекрасно подготовлена, и закономерно победила. Мы ещё можем взять главное действующее лицо армейцев — Игоря Акинфеева, который стабилизирует и обстановку, и в самых сложных ситуациях в матчах выручает. Хороший баланс у ЦСКА.

— Какие позитивные моменты могли бы подметить в игре ЦСКА против «Рубина»?

— Всё было позитивно. Интересная игра, много хороших комбинаций, которые проходили именно на чужой половине поля. Футболисты армейцев быстро доставляли мяч туда, не делали лишних касаний через защитников, вратаря. И вот эта комбинационная игра, которая проходила на половине поля гостей, застала врасплох «Рубин». Игроки казанцев не успевали в оборону, поэтому и было столько голов забито.

— А «Краснодар» в матче четвёртого тура победил «Оренбург» (1:0).

— «Краснодар» и в прошлом сезоне тяжело играл в Оренбурге — там всем тяжело играть. Краснодарцы тогда с минимальным счётом выиграли (2:1 — прим.ред.). Команда Мусаев ещё набирает свои кондиции, футболисты начинают играть на максимуме своего потенциала. Мне понравился «Краснодар» в матче против «Оренбурга».

— Сперцяна в этом матче поменяли на Кривцова, который и забил единственный гол. Такое ощущение, что Эдуард пока тоже не до конца в своей тарелке находится.

— Мы не знаем, почему произошли определённые замены. Но Сперцян — одна из главных фигур «Краснодара». Все остальные игроки очень сильны физически. А такой тонкости, как у Сперцяна, мне кажется, что у них всё-таки не хватает. Он нужен этой команде, даёт разнообразие своей мыслью, передачами, минимальными потерями мяча.

«"Динамо" в состоянии бороться за чемпионство»

— Ещё в одном матче тура «Сочи» сыграл вничью с «Динамо» (1:1). Сочинцы набрали первые очки в сезоне, а команда Карпина пока пробуксовывает.

— Наверное, нужно ещё время, чтобы оценивать «Динамо». Первое — у москвичей много травмированных игроков. Второе — изменений всё-таки, наверное, есть в требованиях по сравнению с Личкой. На сегодня футболисты «Динамо» тяжело играют, радости, лёгкости у них нет. Но игроки, которые есть у команды Карпина, этот состав в состоянии бороться за чемпионское звание. Другое дело, повторюсь, что очень много потерь.

— А «Сочи» как вам?

— У «Сочи» очень много проблем с составом. Думаю, что из-за недостаточно высокой квалификации футболисты у команды очень сложный выход из обороны, который прививает тренер. Отсюда много ошибок. «Сочи» есть много над чем работать.

— За «Сочи» забил Максим Мухин.

— Он — талантливый парень. Начинал как! Одна из наших молодых звёзд. Думаю, что Максим восстановился после травмы, и с него надо спрашивать серьёзно. Этот футболист умеет играть.

Сочи — Динамо «Динамо»

— В другом матче тура «Ростов» обыграл «Пари НН» (1:0). На результате матча в первую очередь сказалось удаление Майга на 11-й минуте?

— Это игра двух аутсайдеров. Получился нервозный матч, очень сложное удаление. Майга, на мой взгляд, не хотел травму нанести, это случайно получилось. Но он всё равно наступил соперника. Наверное, судья должен был удалять футболиста. Что касается матча, то мне кажется, что эти команды в дальнейшем должны лучше играть, чем это получается сегодня. А после удаления уже было ясно, что в «Ростов» выиграет.

— И ещё в двух играх тура были зафиксированы ничьи: «Динамо» Мх — «Акрон» (1:1), «Крылья Советов» — «Балтика» (1:1).

— Не смотрел «Крылья» с «Балтикой». Что касается другой игры, то мне казалось, что Махачкала доведёт дело до победы. Но не удалось. Махачкалинская команда часто в конце пропускает мячи, когда кажется, что вот-вот будут добыты три очка. Тут нужно понять, что второй сезон в РПЛ более сложный, чем первый. Но они — молодцы, хороши физически, у них есть своя идея игры, боевая команда. Где бы то ни было футболисты постоянно прессингуют соперников, во всех точках — на своей и чужой половине поля. Другое дело, что какой-то изюминки не хватает, чтобы побольше забивать.